Globale Wetter- und Klimakatastrophen für die erste Hälfte 2023

Die erste Hälfte des Jahres 2023 war ziemlich typisch, aber die Hurrikansaison in den USA steht bevor

Vergangene Woche hat Munich Re ihre Schätzungen für Katastrophenschäden im ersten Halbjahr 2023 veröffentlicht. Das bedeutendste Ereignis war das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das schätzungsweise 58.000 Menschen tötete und Schäden in Höhe von 40 Milliarden Dollar verursachte.

Wetter- und Klimakatastrophen verursachten in den ersten sechs Monaten des Jahres Schäden in Höhe von schätzungsweise 70 Mrd. $. In der nachstehenden Grafik habe ich die Katastrophenschäden für das gesamte Jahr 2023 auf der Grundlage des historischen Verhältnisses zwischen den Schadenssummen des ersten Halbjahres und des gesamten Jahres geschätzt. Etwa 40 % der wetter- und klimabedingten Schäden treten in der ersten Jahreshälfte auf, da die Hurrikansaison in den USA in der zweiten Jahreshälfte stattfindet. Die blaue Linie stellt die Unsicherheit dar.

Hier sind die Datenquellen:

Münchener Rück (aktualisiert von Pielke 2019)

Weltbank (BIP)

OMB (zur Umrechnung von 2015 USD in 2023 USD)

Pielke 2019 (Methodik und Hintergrund)

Zum Vergleich: Laut Munich Re betrugen die Schäden im ersten Halbjahr 2022 56 Mrd. US$ und im ersten Halbjahr 2021 105 Mrd. US$. Selbst mit diesen großen Unterschieden im ersten Halbjahr kommen 2021 und 2022 auf eine Gesamtsumme von rund 260 Milliarden Dollar.

Bei einem schweren Hurrikan in den USA könnten sich die Schäden im Jahr 2023 auf 200 bis 300 Mrd. USD belaufen. Um den Anteil der Schäden am BIP zu erreichen, der im Jahr 2005 (dem Jahr des Hurrikans Katrina) beobachtet wurde, wären im Jahr 2023 Katastrophen mit einem Gesamtschaden von mehr als 500 Mrd. US$ oder etwa vier Hurrikane mit Schäden wie Ian im Jahr 2022 erforderlich.

Der Gesamttrend ist trotz steigender Gesamtkosten rückläufig. Die Vereinten Nationen empfehlen, die Schäden als Prozentsatz des BIP zu betrachten, um die Entwicklung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Katastrophen zu messen.

Ein rückläufiger Trend ist eine gute Nachricht, denn er deutet darauf hin, dass sich unsere kollektive Fähigkeit, uns auf extreme Wetter- und Klimaereignisse vorzubereiten, verbessert, unabhängig von Trends bei extremen Wetterereignissen – denn Trends bei extremen Wetterereignissen stehen immer in direktem Zusammenhang mit Wetter- und Klimadaten und nicht mit Wirtschaftsdaten. Dieser Abwärtstrend ist sowohl in reichen als auch in armen Ländern zu beobachten, wobei die meisten Verbesserungen in den ärmeren Regionen zu verzeichnen sind.

Das ist in der Tat eine gute Nachricht.

Ein letzter Punkt. Die größte Ursache für Schäden durch Wetter- und Klimakatastrophen im ersten Halbjahr 2023 waren Hagelschäden in den Vereinigten Staaten. Wie Sie unten sehen können, liegen die Hagelmeldungen in den USA unter dem Durchschnitt (2005-2022) und deutlich unter der aktiven Periode 2008-2011.

Das Erdbeben in Tukey und Syrien zeigt uns, dass wir immer noch massiv gefährdet und anfällig für Extremereignisse auf der ganzen Welt sind. In Bezug auf Wetter und Klima erlebt die Welt nach wie vor die positiven Auswirkungen einer geringeren Anfälligkeit und eines geringeren Ausmaßes extremer Wetter- und Klimaphänomene. Wir sollten weiterhin Maßnahmen ergreifen, die zur Verringerung des Katastrophenrisikos beitragen, damit dieser Trend anhält.

