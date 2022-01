In Ottawa wird die Belagerung heute Montag weiter durchgesetzt.

In ganz Holland entstehen Freiheitskonvois: „Auftakt zu nationalen Kampagne“.

Dutzende von Lastwagen und Zugmaschinen starteten am Sonntagmorgen eine Reihe von Freiheitskonvois in Leeuwarden. Die Aktion folgt auf den Freedom Convoy in Kanada, mit dem Zehntausende von Truckern gegen die Corona-Maßnahmen protestierten.

Des camionneurs rejoints par des automobilistes forment un convoi dans la province de Frise au nord des Pays-Bas contre les restrictions et le pass sanitaire. #TruckersForFreedom2022 #ConvoiDeLaLiberté pic.twitter.com/2dK07iLxpZ — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 30, 2022

Später erschienen Konvois an verschiedenen Orten in den Niederlanden. Die folgenden Bilder wurden von einem Konvoi in Groningen aufgenommen:

Un convoi rassemblant des tracteurs, camions et automobilistes circulent dans la province de Groningue aux Pays-Bas contre le pass sanitaire et les restrictions. #TruckersForFreedom2022 #ConvoiDeLaLiberte pic.twitter.com/Pa8ibJD4oP — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 30, 2022

In Zeeland versammelten sich die Aktivisten auf dem Parkplatz des ANWB bei Kapelle. Nach Rücksprache mit der Polizei setzte sich der Zug, der „Freiheitskonvoi Zeeland“, in Bewegung und machte eine Tour durch die Provinz.

Auf der A59 zog eine Prozession von Lastwagenfahrern und Autofahrern vorbei. Der Konvoi startete von der Mitfahrzentrale in der Nähe von Maarheeze und fuhr durch die Provinz Brabant. Die Teilnehmer befürchten, dass sie ihre Freiheit verlieren und dass der Impfstoff als Zwangsmittel eingesetzt wird. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Wir sind kein Experiment“.

Für Overijssel wurde der IKEA in Zwolle als Treffpunkt bestimmt. Über die Telegrammgruppe ‚Convoy NL Overijssel‘ wurden die Trucker aufgerufen, sich gegen 11.00 Uhr zu einer Rundfahrt durch die Provinz zu treffen.

Lastwagenfahrer und Sympathisanten machten am Sonntagnachmittag auch eine Tour durch die Provinz Flevoland, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Die Gruppe traf sich gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz De Aalscholver an der A6.

Um 13.00 Uhr begann auch eine Demonstration in Harselaar, Gelderland. Der Freiheitskonvoi fuhr durch Stroe, Harskamp, Otterlo, Voorthuizen und Barneveld. Im Laufe des Nachmittags kam es zu großen Staus auf der Strecke.

Die Organisation, die hinter Convoy Nederland steht, sagt, dass die Freiheitskonvois in den Provinzen der Auftakt für eine nationale Kampagne sind, die im Februar stattfinden soll.