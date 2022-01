Big-Pharma meint: COVID-Impfstoffe sollen noch über 100 Jahre lang notwendig sein

Laut MarketWatch glaubt ein Impfstoffforscher und Chefredakteur der wissenschaftlichen Zeitschrift Vaccine, dass COVID-Impfstoffe noch etwa 100 Jahre lang benötigt werden.

„Lassen Sie mich eine Vorhersage machen, die Sie mir nur schwer abnehmen können, weil wir dann alle tot sein werden, aber Ihre Ur-Ur-Ur-Enkel werden immer noch gegen Coronaviren geimpft werden“, sagte Dr. Gregory Poland laut einer Abschrift der Daily Mail in einem Webinar am 19. Januar über das Schicksal von COVID.

„Wie kann ich so etwas überhaupt sagen? Wenn Sie sich in diesem Herbst gegen Grippe impfen ließen, wurden Sie gegen einen Grippestamm geimpft, der 1918 auftrat und eine Pandemie auslöste“, fügte er hinzu.

„Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Endemizität vorhersagen können. Wir werden sie nicht ausrotten.“

Poland ist Arzt an der Mayo Clinic und wurde mehrfach von den National Institutes of Health gefördert, wie aus seinem „klinischen Profil“ hervorgeht, in dem es heißt: „Dr. Polens Forschung wird seit 1991 kontinuierlich von den National Institutes of Health finanziert.“ In den letzten drei Jahren hat er Berichten zufolge etwa 2 Millionen Dollar für die Erforschung von Nicht-COVID-Impfungen erhalten.

Nach Angaben der Daily Mail sind Polens düstere Prognosen mit denen von Dr. Anthony Fauci vergleichbar.

„Ich würde hoffen, dass [Covid endemisch wird]. Aber das wäre nur der Fall, wenn wir nicht eine weitere Variante bekommen, die sich der Immunantwort der vorherigen Variante entzieht“, sagte Fauci am 17. Januar.

Das anhaltende Bestreben, die Impfungen zu verlängern, einschließlich der Prognose, dass die Injektionen weit über ein Jahrhundert lang notwendig sein werden, könnte das Misstrauen gegenüber den Impfungen noch verstärken.

Auf der Liste der Nebenwirkungen der FDA stehen jetzt tödliche thrombotische Ereignisse, Herzentzündungen (Myokarditis) und Lähmungserscheinungen wie das Guillain-Barré-Syndrom.