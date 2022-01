Hat sich Justin Trudeau den falschen Streit mit den kanadischen Truckern ausgesucht?

Es ist kein gutes Zeichen, dass Justin Trudeau sich zum vielleicht wichtigsten Zeitpunkt seiner politischen Karriere aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Der kanadische Premierminister, der den Trucker-Convoi kürzlich als „kleine Randgruppe“ bezeichnete, die „inakzeptable Ansichten“ gegen Covid Mantes vertrete, hat damit möglicherweise unwissentlich die bisher größte Herausforderung für seine politische Karriere ausgelöst.

Wie die Angehörigen der medizinischen Berufe verrichten auch die Fernfahrer ihre Arbeit weitgehend im Verborgenen, selbst auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie. Und genau wie Tausende von Krankenschwestern und Ärzten – von denen viele dem Virus bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ausgesetzt waren und wahrscheinlich durch eine natürliche Immunität geschützt sind – fanden sich ungeimpfte Trucker auf der Straße, oder besser gesagt, auf dem Highway wieder.

Unter dem Namen „Freedom Convoy“ (Freiheitskonvoi), der letzte Woche in Vancouver begann, wird erwartet, dass die 18-Rad-Bewegung an diesem Wochenende Ottawa erreicht, wo Tausende von Truckern die Hauptstadt aus Protest verstopfen werden. Der Konvoi zeigt, wie groß die Frustration im ganzen Land über die drakonischen Impfvorschriften von Justin Trudeau ist.

Speaking from Ottawa this afternoon, the PM describes #freedomconvoy2022 participants as a ‘small fringe minority’ expressing ‘unacceptable views’ that don’t represent the views of most Canadians pic.twitter.com/TtYcFE3Izr — 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) January 26, 2022

Seit dem 15. Januar müssen ungeimpfte Lkw-Fahrer bei der Einreise nach Kanada getestet und für 15 Tage unter Quarantäne gestellt werden; die USA haben am 22. Januar ähnliche Beschränkungen erlassen. Natürlich machten solche Vorschriften ihre Arbeit unmöglich. Die Vorschriften haben dazu geführt, dass etwa 20 bis 25 % der schätzungsweise 175 000 grenzüberschreitenden amerikanischen und kanadischen Lkw-Fahrer wegen Nichteinhaltung der Vorschriften in beiden Ländern aus dem Verkehr gezogen wurden. Aber diese entlassenen Arbeitnehmer geben ihre Arbeitsplätze nicht kampflos auf, und es scheint, dass viele Kanadier sie dabei unterstützen.

Während die Mainstream-Medien und die sozialen Medien den Informationsfluss, den die Kanadier in Bezug auf Covid und die Impfpflicht erhalten, weitgehend kontrollieren konnten, hat der Trucker-Konvoi der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, sich wirklich zu äußern. Nach den ersten Anzeichen zu urteilen, sieht es für die Trudeau-Regierung nicht besonders gut aus.

Telegram, die zensurfreie Messenger-Anwendung, ist voll mit Videos und Fotos von Überführungen in der Nähe von Toronto, die mit plakatschwingenden Unterstützern beladen sind, während sich der Konvoi nach Osten in Richtung Ottawa schleppt. Auf anderen Plattformen war zu sehen, wie Anwohner von Kleinstädten trotz der eisigen Temperaturen Mahlzeiten an die Trucker verteilten.

Der bisher einflussreichste Fürsprecher der Trucker war zweifellos Elon Musk, der eine Drei-Wort-Botschaft getwittert hat, die Justin Trudeau sicher nicht gefallen hat: „Canadian truckers rule“.

Canadian truckers rule — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022

Apropos Trudeau: Der 50-jährige Vorsitzende der Arbeiterpartei gab erst diese Woche bekannt, dass er „Covid-19 ausgesetzt war“ und sich deshalb fünf Tage lang zu Hause isolieren würde. Diese Ankündigung löste in den sozialen Medien einen kleinen Aufruhr aus. Viele vermuteten, dass der kanadische Regierungschef Covid als Vorwand benutzt hatte, um den Truckern aus dem Weg zu gehen.

Keean Bexte, Journalist bei Counter Signal, vermutete in einem Tweet, dass eine neue Variante von „Coward-19“ entdeckt wurde.

„Dies ist vielleicht der größte Akt der Feigheit eines amtierenden kanadischen Premierministers in der Geschichte dieses Landes“, schrieb Bexte in einem begleitenden Artikel. „Wenn die Kanadier endlich Stellung beziehen, endlich echte Maßnahmen ergreifen, winkt Trudeau einfach ab und zeigt ihnen mit einem einzigen Tweet praktisch den Stinkefinger, den er mit „Bitte lassen Sie sich impfen“ beendet, um Salz in die Wunden zu streuen, die er geöffnet hat.

Das ist das Problem, wenn die Medien und die Regierung sich weigern, irgendeine Art von formeller Debatte über ein ernstes Thema zuzulassen, das Millionen von Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen betrifft. Trudeau hat seinen Landsleuten nur eine Option gegeben, nämlich sich impfen zu lassen oder im Grunde genommen Bürger zweiter Klasse in ihrem eigenen Land zu werden. Im Gegensatz zu anderen betroffenen Wirtschaftszweigen haben die Lkw-Fahrer jedoch die Möglichkeit, ihre Maschinen für eine sehr wirksame Form des Protests einzusetzen, die zu erheblichen logistischen Problemen im Transportwesen führen dürfte.

Obwohl sich die Canadian Trucking Alliance und die Ontario Trucking Association (OTA) von der Bewegung distanziert haben und sagen, dass 90 Prozent der Fernfahrer geimpft sind, bleiben von den verbleibenden 10 Prozent (vorausgesetzt, diese Zahl ist korrekt, da einige glauben, dass die Zahl der Ungeimpften bei 25 Prozent liegt) noch 20.000 bis 50.000 Sattelschlepper übrig, die leicht in der Lage sind, einen großen Teil der Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Kanada zu beeinträchtigen.

Da Zehntausende von Lastwagenfahrern nun arbeitslos sind, könnte die Krise in der Versorgungskette, die bereits vor Inkrafttreten der Vorschriften spürbar war, als über 100 Frachtschiffe vor der kalifornischen Küste anlegten und ihre Ladungen nicht entladen konnten, in den kommenden Tagen und Wochen zu einer deutlichen Verknappung der Regale führen. Schon jetzt zeigen Kanadier in den sozialen Medien beunruhigende Bilder aus ihren örtlichen Lebensmittelgeschäften.

Thank you Truckers! Trudeau is attacking personal liberty and threatening everyone's ability to get groceries because of his overreach on vaccine mandates. He is the biggest threat to freedom in Canada.https://t.co/5b5k5ZjuY3 — Andrew Scheer (@AndrewScheer) January 24, 2022

Mike Millian, der Präsident des Private Motor Truck Council of Canada, sagte, seine Organisation sei gegen eine Impfpflicht für Lkw-Fahrer, aber er sei besorgt über die Rhetorik, die er bei den Demonstranten gesehen habe.

„Lkw-Fahrer sind in ihrem Beruf isoliert, sie wurden nicht mit der Ausbreitung des Virus in Verbindung gebracht, und wir können es uns nicht leisten, unsere Lieferkette noch mehr zu beschädigen, als sie bereits ist“, sagte Millian in einem Interview mit CBC News. „Aber dieser Konvoi scheint sich zu einer Art Protest gegen alle Impfstoff- und COVID-bezogenen Stilllegungen entwickelt zu haben.“

„Wir sehen Schilder, die unsere Regierung als ‚Kommunisten‘ und ‚Nazis‘ bezeichnen und die [Situation um die Impfpflicht] mit dem Holocaust vergleichen.“

„Diese Botschaft können wir natürlich nicht unterstützen“, sagte er.

Unterdessen scheinen die kanadischen Medien dem Protest Vorschub zu leisten, indem sie vermuten, dass rechtsextreme Agitatoren hinter der Bewegung stehen, und sogar davor warnen, dass Ottawa seinen „Sturm auf den 6. Januar“ erleben könnte, eine Anspielung auf den Tag, an dem Trump-Befürworter das US-Kapitol stürmten, weil sie glaubten, die Präsidentschaftswahlen 2020 seien zugunsten von Joe Biden manipuliert worden.

Justin Trudeau scheint nicht zugeben zu wollen, dass die Kanadier der Debatte über die Impfpflicht und der Spaltung der Gesellschaft, die sie verursacht hat, überdrüssig sind, ganz zu schweigen von dem Verlust an Freiheiten. Für viele dieser Menschen stellt der „Freedom Convoy“ eine Gelegenheit dar, sich einer Bewegung anzuschließen, die ihre eigenen Ideen vertritt, zu denen auch eine starke Abneigung gegen den Umgang der Regierung mit der Covid-Krise gehört.

Ob sich diese Trucker-Bewegung zu etwas Größerem entwickeln wird, bleibt abzuwarten, aber es ist kein gutes Zeichen, dass Justin Trudeau sich zum vielleicht wichtigsten Zeitpunkt seiner politischen Karriere aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.