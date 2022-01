Konzernmedien und Big Tech verbünden sich gegen den Freiheitskonvoi

Sie wissen, wen Sie unterstützen müssen, wenn die Medien ihn als „giftig“ bezeichnen

Während der Einfluss der Pandemie auf die Gesellschaft deutlich nachlässt, scheinen sich die Regierungen auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten in zwei Gruppen aufzuteilen:

Alle Notfallmaßnahmen beenden und lernen, mit COVID zu leben

An den Notstandsbefugnissen festhalten und den Einsatz erhöhen

Kanada ist ein riesiges Land, das hauptsächlich von Linksliberalen regiert wird, die ihre Premierminister aus politischen Dynastien in Quebec auswählen und die es ohne die Unterstützung der Stadt Toronto (416) nicht schaffen könnten.

Die Konzernmedien in Kanada sind weitgehend homogen, liberal und unverschämt globalistisch. Für sie ist alles außerhalb von Toronto oder Ottawa „Flyover Country“. Alles, was dort passiert, spielt keine Rolle, es sei denn, es handelt sich um ein Thema, das in ein Narrativ der Opferrolle verpackt werden kann, um die Bevölkerung zu beschämen, damit sie glaubt, ihr Land sei eine strukturell rassistische, kohlenstofffressende Abscheulichkeit.

In Kanada würde sich ein ideologischer Kampf zwischen den Liberalen und den Konservativen darum drehen, ob der Spitzensteuersatz 53 % (wie jetzt) oder 45 % betragen sollte. Wenn es richtig wild und hart auf hart käme, würde Trudeau vielleicht ein „Doppelmasken“-Mandat aussprechen, und Erin O’Toole, eine drittklassige Nicht-Persönlichkeit, die zwei fette Wahlen verloren hat, würde sagen: „1,5 Masken!“ Und selbst dann würde er schwanken, sobald einige Umfragedaten herauskämen.

So sieht das politische Spektrum in Kanada aus, es sei denn, man zählt die NDP, die noch weiter links steht als die Liberalen. Auf Bundesebene werden die NDPs von einem millionenschweren Sozialisten angeführt.

Die Libertarians hier sind ein Witz (sorry, aber es ist wahr. Ich habe 2015 für die Libertarian Party auf Bundesebene kandidiert, deshalb darf ich das sagen).

Politische Führer, die sich tatsächlich für die Bürgerrechte aller Kanadier einsetzen, sind rar gesät: Maxime Bernier auf Bundesebene, der für die PPC kandidiert, und hier in Ontario Randy Hillier und Roman Baber – zwei Abgeordnete, die von #FordNation entlassen wurden, weil sie sich den Abriegelungen und Mandaten widersetzt haben.

Wenn es um diese seltenen politischen Stimmen geht, und trotz steigender Unterstützung in der Bevölkerung für sie, ziehen die Konzernmedien einen Bogen um sie und verteufeln sie als (was sonst?) Rassisten, Rechtsextreme usw.

Aus dem Nirgendwo kommen die Trucker

Mit „nirgendwo“ meine ich jeden Ort außerhalb von Toronto, dem wirtschaftlichen Zentrum Kanadas, wo progressives Denken vorherrscht und obligatorisch ist. Hier in der Stadt führen kahle Regale in den Lebensmittelläden eher zu wütenden Anrufen beim Amazon Prime-Support als zu ernsthaften Überlegungen über die Gründe. Es gibt kein Bewusstsein dafür, dass alles, was auf magische Weise jeden Tag in den Regalen von Whole Foods auftaucht, von nicht-kosmopolitischen Plebs aus dem hinterwäldlerischen Kanada (oder den USA) angebaut, gezüchtet, aufgezogen, geschlachtet, verarbeitet und dann transportiert wurde.

Der #FreedomConvoy ist auf dem Weg nach Ottawa, um gegen Impf-Pässe und die Tyrannei des Einsperrens zu protestieren, weil es sonst niemand tun will.

Es war die Aufgabe der politischen Opposition, sie hat es stattdessen unterstützt.

Es wäre die Aufgabe der Mainstream-Medien gewesen, dies zu untersuchen und zu hinterfragen. Stattdessen haben sie es propagiert.

Es liegt also an diesen (in den Augen der Medien) rückständigen, rassistischen, infantilen Hinterwäldlern, für die verfassungsmäßig garantierten Menschenrechte einzutreten, die die meisten Kanadier zu feige oder zu kriecherisch sind, um sie einzufordern.

Die kanadischen Medienkonzerne, die von der Bundesregierung Hunderte von Millionen Dollar an Rabatten, Steuererleichterungen und Finanzmitteln erhalten haben, haben sich vorhersehbar feindselig gegenüber den Truckern geäußert.

CBC, der staatlich finanzierte Sender, zieht sogar die Karte der „russischen Schauspieler“…

Und ihre Kumpels in Big Tech helfen ihnen dabei.

Links: eine Suche über Google in einem sauberen Browser auf Freedomconvoy, rechts: dieselbe Suche über DuckDuckGo.

Beachten Sie, wie das gesamte Thema von Google eingerahmt wird:

Wenn es nach Google ginge (und das tut es, wenn man es für die Suche verwendet), gäbe es keine Unterstützung der Bevölkerung für #Freedomconvoy, alles oberhalb der Falte ist Medienfeindlichkeit und feindselige redaktionelle Dämonisierung.

Im Gegensatz zu DuckDuckGo, das ganz ungeniert Auszüge von Websites, die mit dem Konvoi zu tun haben, und dessen Wikipedia-Eintrag einfügt.

Welche Seite ist voreingenommen und versucht, Sie in ein vorgegebenes Narrativ zu pressen? Welche scheint einfach nur zu versuchen, das zu finden, wonach der Nutzer tatsächlich sucht?

Eine Zeit lang sah es auch so aus, als würde GoFundMe für den Freedom Convoy, der zu diesem Zeitpunkt bereits 7,9 Millionen Dollar von über 21.000 Spendern gesammelt hat, die Aktion zunächst aussetzen und die Mittel einfrieren. Glücklicherweise haben sie davon Abstand genommen, als sie die Anfänge eines großen Shitstorms in den Händen hatten. (Offenlegung: Ich habe Freedom Convoy eine Spende zukommen lassen)

Trudeau seinerseits wird, wenn er nicht gerade seine kanadischen Landsleute als Rassisten und Frauenfeinde verteufelt, nicht in Ottawa vor Ort sein, um den Truckern (die er als „Randgruppen“ bezeichnete) gegenüberzutreten. Er behauptet, sich selber zu isolieren, also in ein Versteck….

Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 27, 2022

Das Problem mit Trudeaus Geschichte ist, dass die Vorschriften des öffentlichen Gesundheitswesens in Ottawa eindeutig keine fünftägige Isolierung für einen asymptomatischen Kontakt in der Gemeinde bei einem negativen Test vorsehen. Trudeau lügt im Grunde (und ist inzwischen aus der Stadt geflohen….)

JUST IN – Canada's PM Trudeau and his family have left their home in #Ottawa for a secret location, CBC reports. — Disclose.tv (@disclosetv) January 29, 2022

Zu Beginn dieses Monats, am Neujahrstag, schrieb ich, dass die Pandemie vorbei sei. Es ist nur eine Frage der Inbrunst, mit der sich die am meisten gehirngewaschenen und eigennützigen Menschen an gescheiterte Narrative klammern werden. Die Trucker sind Teil des Widerstands. Ich bin Teil des Widerstands, und Sie sollten auch Teil des Widerstands sein.

Nehmen Sie Ihre Politiker in die Pflicht: Wählen Sie jeden einzelnen amtierenden Politiker ab. Jeder, der auf irgendeiner Regierungsebene und in irgendeiner Gerichtsbarkeit ein Amt bekleidet hat und sich nicht lautstark gegen die Abriegelungstyrannei ausgesprochen hat, muss gehen. Kündigen Sie alle Abonnements der Mainstream-Medien. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.

Es ist vorbei, und es ist an der Zeit, dass jeder und jede, die der vollständigen Wiederherstellung der Bürger- und Menschenrechte im Wege stehen, zur Rechenschaft gezogen wird.