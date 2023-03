In Singapur, das Land mit der weltweit höchsten MRNA-Impfquote, haben sich die Totgeburten im 2022 fast verdoppelt!

Alex Berenson

Gleichzeitig sank die Zahl der Lebendgeburten. Die Veränderungen begannen im März 2022, GENAU neun Monate nachdem Singapur die Menschen im gebärfähigen Alter massenhaft geimpft hatte.

Seit zwei Jahren werfen Skeptiker des mRNA-Covid-Impfstoffs die Frage auf, ob die Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte.

Die mRNA-Impfung verändert bei einigen Frauen den Menstruationszyklus. Eine israelische Studie vom vergangenen Juni zeigte, dass die Spermienproduktion nach der Pfizer-Impfung zurückgeht.

Schlimmer noch: In vielen mRNA-Ländern gehen die Geburten schnell zurück. Der Trend war schon vor der Impfung zu beobachten, aber in einigen Ländern beschleunigte er sich neun Monate nach der allgemeinen Einführung der Impfungen für Frauen im gebärfähigen Alter.

Die schlimmste Befürchtung von mRNA-Skeptikern – ein deutlicher Anstieg von Spät- oder Totgeburten – wurde durch die Daten jedoch nicht bestätigt.

Bis jetzt.

Der asiatische Stadtstaat Singapur ist klein, wohlhabend, reglementiert und hervorragend im Sammeln und Veröffentlichen von Daten. Vergangene Woche wurden Daten über Todesfälle, Lebendgeburten und Totgeburten für das gesamte Jahr 2022 veröffentlicht.

Hier ist das Diagramm zu den Totgeburten. Offizielle Daten der singapurischen Regierung, nicht weniger und nicht mehr. Die Zahlen sprechen für sich selbst:

Tabelle 10 des Singapore Demografic Bulletin, Q4 2022, das Sie unter folgendem Link herunterladen können

73 Totgeburten im Jahr 2019.

78 im Jahr 2020.

78 im Jahr 2021.

133 im Jahr 2022.

Nach drei Jahren, in denen die Zahlen im Wesentlichen gleich geblieben sind, sieht es nach einem jährlichen Anstieg von etwa 70 % aus.

Die Realität ist noch schlimmer.

Singapur gibt diese Berichte jedes Quartal heraus. Im ersten Quartal 2022 wurden nur 13 Totgeburten gemeldet, verglichen mit 18 im Jahr 2021.

Somit verdoppelte sich die Zahl der Totgeburten von April bis Dezember 2022 auf 120 – gegenüber 60 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dieser Anstieg der Totgeburten von April bis Dezember ist NICHT auf einen Anstieg der Geburten zurückzuführen.

Vielmehr ist das Gegenteil der Fall.

Die Geburten in Singapur gingen in den letzten drei Quartalen des Jahres 2022 um 10 Prozent zurück, eine deutliche Verschiebung gegenüber dem Zeitraum Januar bis März, in dem sie um etwa 1 Prozent gestiegen waren (was ausschließlich auf den Anstieg im Januar und Februar zurückzuführen ist). Der Rückgang hat sich auch nicht abgeschwächt; im Dezember sanken die Geburten um 15 Prozent.

–

Mit anderen Worten: Die Zahl der Totgeburten verdoppelte sich von April bis Dezember, während die Zahl der Lebendgeburten zurückging, und kehrte damit das Muster von Anfang 2022 um.

Dieser Trend ist besonders auffällig, weil neun Monate vor Beginn des Rückgangs, im Frühsommer 2021, etwas passiert ist.

Singapur führte seine Covid-Impfungen so schnell und effizient durch, wie es das sonst auch tut.

Wie diese Grafik zeigt, erhielt fast jeder erwachsene Bürger in Singapur zwischen 20 und 39 Jahren – im Wesentlichen im gebärfähigen Alter – im Juni und Juli 2021 seine erste Covid-Impfung. (Mehr als 98 Prozent der in Singapur verabreichten Impfungen waren mRNAs, obwohl chinesische inaktivierte Virusimpfstoffe auch privat erhältlich waren.)

Dieser Link führt zum Internet Archive, da der ursprüngliche Link zur Seite der Regierung von Singapur nicht mehr funktioniert

Die Geschichte hier ist einfach.

Und beunruhigend.

Im März 2022, genau neun Monate nach Beginn der mRNA-Massenimpfung von Frauen im gebärfähigen Alter, gingen die Geburten in Singapur zurück, während die Zahl der Totgeburten stark anstieg.

Ist in anderen Ländern derselbe Trend zu beobachten?

Das einzige andere Land, das ich finden konnte, das bereits vollständige Daten zu Lebendgeburten und Totgeburten für 2022 veröffentlicht hat, ist Schweden. Schweden verzeichnete im Jahr 2022 einen mit Singapur vergleichbaren Rückgang der Lebendgeburten. Außerdem gab es dort ein ähnliches zeitliches Problem: Die Geburten stiegen Anfang 2022 an und fielen dann neun Monate nach der Verabreichung der mRNA.

Die schwedische Rate der Totgeburten pro Lebendgeburt blieb jedoch im Jahr 2022 im Wesentlichen unverändert und sank um etwa 3 %.

Das Fehlen eines Signals ist offensichtlich ein positives Zeichen, ebenso wie die Ergebnisse einiger anderer Studien. (Wenn Sie von anderen Ländern wissen, die vollständige oder teilweise Daten zu Totgeburten im Jahr 2022 veröffentlicht haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail).

Dennoch sind die Daten aus Singapur auffällig genug – sowohl im Hinblick auf den Umfang des Anstiegs als auch auf den Zeitpunkt -, um erneut die Frage aufzuwerfen, ob die mRNAs zu einem beschleunigten Rückgang der Fruchtbarkeit beitragen.

Erwarten Sie, dass Regierungen und Wissenschaftler alles machen werden, um diese entscheidende Frage NICHT zu beantworten.