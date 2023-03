Zerstörung des „Dritten Tempels“: Israel am Rande des Bürgerkriegs

Die jüngsten Massenproteste in Israel gegen umstrittene, undemokratische Justizreformen haben Besorgnis über das Potenzial für innenpolitische Auseinandersetzungen ausgelöst, die die grundlegende Stabilität des „jüdischen Staates“ bedrohen.

Während Zehntausende Israelis gegen die von ihrer Regierung geplante Justizreform protestierten, führte die israelische Armee am 22. Februar in Nablus eine großangelegte Sicherheitsoperation durch, bei der 11 Zivilisten getötet und mehr als 100 weitere verletzt wurden.

Die anhaltenden Demonstrationen gegen das umstrittene Gesetz werden immer gewalttätiger, wobei wütende Parolen und Aktionen der Demonstranten dazu führten, dass die israelische Polizei kürzlich einen Demonstranten in der Stadt Beersheba im Süden des besetzten Palästina tötete.

Ein entscheidender Moment der Proteste ereignete sich letzte Woche – während der ersten Abstimmung über den Entwurf der Justizreform – als es den Demonstranten gelang, das Parlamentsgebäude der Knesset zu stürmen, bevor sie von Sicherheitskräften vertrieben wurden.

Untergrabung der „einzigen Demokratie“ in der Region

Der Justizreformplan ist eine der wichtigsten Initiativen der sechsten Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu. Er zielt darauf ab, die Befugnisse der Richter, die derzeit die der Knessetabgeordneten übersteigen, zu begrenzen und den Knessetmitgliedern ausnahmsweise die Möglichkeit zu geben, bei der Ernennung von Richtern einzugreifen.

Netanjahus Gegner argumentieren, die Reformpläne von Justizminister Yariv Levin seien ein dreister Versuch, „die Justiz zu politisieren und zu unterminieren“, um den Premierminister vor einer strafrechtlichen Verfolgung wegen langjähriger Vorwürfe von „Korruption und Untreue“ zu schützen.

Nach Ansicht der Obersten Richterin Esther Hayut werden die vorgeschlagenen Reformen:

„Das Gericht wird der Möglichkeit beraubt, Gesetze außer Kraft zu setzen, die in unverhältnismäßiger Weise die Menschenrechte verletzen, einschließlich des Rechts auf Leben, Eigentum, Freizügigkeit sowie des Grundrechts der Menschenwürde und seiner Ableitungen – des Rechts auf Gleichheit, Redefreiheit und mehr.“

Der ehemalige Oberste Richter Aharon Barak hat ähnliche Bedenken geäußert und den Gesetzentwurf als „Anfang vom Ende des Dritten Tempels“ bezeichnet – ein apokalyptischer Ausdruck und eine Befürchtung, die den Beginn des Untergangs Israels bezeichnet.

In seinem Buch „Der dritte Tempel“ analysiert der israelische Reporter und Schriftsteller Ari Shavit, wie die Israelis im achten Jahrzehnt des Staates zu ihren eigenen Feinden geworden sind: „Mit Sicherheitsherausforderungen kann man fertig werden … aber der Zerfall der Identität kann nicht überwunden werden.“

Israels drohender ‚Bürgerkrieg‘

In den Korridoren der israelischen Macht wird der Begriff „Verrat“ immer häufiger verwendet, parallel zu der Aufforderung des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Polizei solle „härter“ gegen Demonstranten im Inland vorgehen.

Nach der Warnung des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog, Netanjahus Plan könne das Land an den „Rand des verfassungsmäßigen und sozialen Zusammenbruchs“ bringen, wird in der hebräischen Presse routinemäßig der Begriff „Bürgerkrieg“ verwendet, und der Haaretz-Analyst Anshel Pfeffer meint, dass „ein Bürgerkrieg nicht mehr undenkbar ist“.

„In den vergangenen Tagen habe ich mich in Gesprächen wiedergefunden, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals führen würde … Aber das Thema ist todernst: die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Bürgerkrieg plötzlich ausbrechen könnte, und wer gewinnen würde“, sinniert Pfeffer und fragt bedrohlich: „Werden (Israels) Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsdienste und das Militär Partei ergreifen?“

Der Forscher für israelische Angelegenheiten, Ismail Mohammed, erklärt gegenüber The Cradle, dass die Vorstellung eines Bürgerkriegs in Israel nicht mehr nur ein Hirngespinst ist, auf das die Gegner des Besatzungsstaates hoffen. Yedidia Stern, Leiterin des von der Jewish Agency gegründeten Jewish People Policy Institute, sagte, Israel sei einem Bürgerkrieg so nahe wie nie zuvor seit der Ermordung von Yitzhak Rabin 1995 und dem Rückzug aus dem Gazastreifen 2005. Beides waren Ereignisse, bei denen Israel am Rande eines Bürgerkriegs stand.

Der Kampf um die Justizreform in Israel ist nicht nur ein einfacher Konflikt, sondern spiegelt vielmehr tiefer gehende Fragen wider, die die Identität des Staates und seine gesellschaftliche Zusammensetzung berühren. Das Ziel einiger politischer Gruppen, wie der Koalition von Ben Gvir und dem rechten Finanzminister Bezalel Smotrich, ist es, Israel von einem säkularen liberalen Staat in einen Staat zu verwandeln, der auf religiösem Recht basiert: religiöse Observanzen und das tägliche Verhalten von Juden zu regeln – oder in der hebräischen Terminologie, eine Form von „Halakha“.

Dies zeigt sich auch in der Äußerung des aschkenasischen Haredi-Gesetzgebers Yitzhak Pindrus, der am 74. Jahrestag der Nakba den Wunsch äußerte, das Gebäude des Obersten Gerichtshofs in die Luft zu sprengen“, das weltliche Zivilgesetze regelt, die im Widerspruch zu religiösen Lehren stehen.

Die Polarisierung findet nicht nur zwischen säkularen und religiösen Juden statt. Auch die hässliche alte Spaltung zwischen Ost- und Westjuden kommt wieder zum Vorschein. So hat Ben Gvir wiederholt dazu aufgerufen, die Macht der „Aschkenasen“ über den Staat zu beschneiden, und die Einbeziehung der „sephardischen“ Mizrachi-Juden in die israelischen Institutionen gefordert.

Eine jüngste Erklärung von Otzma Yehudit MK Zvika Vogel auf der Website des Hebräischen Kan 11 spiegelt diesen bedeutenden Wandel von bloßen politischen Differenzen hin zu einem existenziellen Konflikt zwischen zwei verschiedenen Israels wider. Vogel forderte die Verhaftung der Oppositionspolitiker Yair Lapid, Benny Gantz, Yair Golan und Moshe Ya’alon, weil sie den Bürgerkrieg angeheizt hätten, und bezeichnete sie als „die gefährlichsten Personen, die es derzeit in Israel gibt“.

Der Analyst für israelische Angelegenheiten Anwar Saleh erklärt gegenüber The Cradle: „Das Problem ist viel ernster als die Forderung nach Gleichheit und Staatsbürgerschaft. Netanjahus extremistische Koalition vertritt Überzeugungen, die die Grundfesten des Staates berühren, wie die Rückkehr zu der elementaren Frage ‚Wer ist ein Jude?'“

„Diese politische Gruppierung ist überzeugt, dass säkulare Juden – die mehr als 44 Prozent der Israelis ausmachen – ‚falsche Juden‘ sind und dass die derzeitige Regierung, die von der religiösen Rechten kontrolliert wird, die 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht, den wahren Geist des Judentums repräsentiert“, so Saleh weiter. „Diese Debatte, die heute – 74 Jahre nach der Gründung des Staates Israel – geführt wird, berührt die Grundlage, auf der die Jewish Agency ihr Einwanderungsprogramm gestartet hat, um Juden nach Palästina zu holen.“

Divestment inmitten von Unsicherheit

Es ist bemerkenswert, dass seit Beginn der Proteste mehr als 50 Investmentgesellschaften ihre Geschäfte aus Israel in andere Länder verlagert haben. Zu dieser Massenflucht gehören 37 Technologieunternehmen.

Diese Entwicklung veranlasste den israelischen Minister für Wissenschaft und Technologie Ofir Okunis zu einem privaten Treffen mit ausländischen Botschaftern in Tel Aviv, bei dem er sie aufforderte, in dieser Angelegenheit Stellung zu beziehen.

Als Reaktion darauf gaben die Technologieunternehmen eine Erklärung ab, in der sie sich weigerten, 2,2 Mrd. USD an Gewinnen aus ihren Auslandsgeschäften nach Israel zu transferieren. Die Eigentümer dieser Unternehmen haben auch ihre Besorgnis über eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes geäußert, weil die Politiker nun Richter ernennen, was sie als ungünstiges Umfeld für Unternehmen ansehen. Dies hat eine Reihe von Investoren dazu veranlasst, Gelder in Israel ins Ausland zu transferieren.

Moses‘ Stab

Selbst wenn Netanjahu heute den mächtigen „Stab des Moses“ in der Hand hätte, wäre er nicht in der Lage, die starken innenpolitischen Spaltungen, die Israel auseinanderreißen, zu überwinden. Das einzige Mittel, das dem Premierminister zur Verfügung steht, ist, die Aufmerksamkeit Israels auf andere Bereiche zu lenken – auch wenn dies letztlich den Konflikt im Inneren wieder anfachen wird. Im Grunde wird sein Land jetzt oder später mit seinem Bürgerkrieg konfrontiert werden.

Trotz ihrer vielen Unterschiede ist sich die israelische Gesellschaft einig in der – von ihren Politikern und Medien geschürten – Auffassung, dass sie von außen existenziell bedroht ist. Beobachter spekulieren, dass Netanjahus einzige Hoffnung, den internen Konflikt jetzt zu beschwichtigen, darin besteht, eine heiße Bedrohung von außen zu inszenieren.

Dem politischen Analysten Ayman al-Rifati zufolge gilt das besetzte Westjordanland als die politisch am wenigsten sensible und flexibelste Handlungsoption. Gegenüber The Cradle erklärt er, dass der Gazastreifen im Gegensatz zu früher heute der Schauplatz ist, an dem Israel versucht, die Ruhe zu bewahren, um eine militärische Eskalation während des kommenden Ramadan zu vermeiden.

Die zunehmende Raffinesse der Raketen in den Arsenalen des Gazastreifens stellt ein zu großes Risiko dar, mit unbekannten und unkontrollierbaren Folgen, die Israel möglicherweise zu tragen hat. Das Westjordanland hingegen ist relativ unbewaffnet, und Kleinwaffen befinden sich in viel weniger Händen.

Und trotz ständiger Drohungen aus Tel Aviv gibt es keine Anzeichen dafür, dass Israel einen Krieg mit dem Iran oder der Hisbollah beginnen wird, obwohl die Option, gezielte Sicherheitsoperationen durchzuführen, die eine Reaktion dieser Gegner hervorrufen, weiterhin besteht.

Der jüngste Angriff jüdischer Siedler auf das Dorf Huwara in der Stadt Nablus im Westjordanland ist ein Nebenprodukt der Bemühungen Netanjahus, die israelische Bevölkerung für eine umfassende Konfrontation mit den Palästinensern im Westjordanland zu mobilisieren. Eines der Hauptziele dieses Zusammenstoßes ist es, die Aufmerksamkeit von Israels internem Zusammenbruch abzulenken.