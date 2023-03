Unbegrenzte Heuchelei: Hollywoods geheimes Netzwerk für gefälschte Impfausweise

Vergangene Woche hatte ich ein bemerkenswertes Telefongespräch mit einer Person – ich werde jedoch ihre Identität zu schützen, aber ich versichere Ihnen, dass diese Person entweder männlich oder weiblich und nicht im Geringsten transgender war, ich kennen sie aus meiner früheren Heimat in der Gegend von Los Angeles, in dem es um Hollywood und COVID-19 oder, wie es hierzulande genannt wird, den CCP-Virus ging.

Ironischerweise war dies genau eine Woche vor Ablauf der Frist für die Oscar-Wahl. Obwohl ich nicht mehr in der Branche arbeite, bin ich seit Mitte der 80er Jahre Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, aber ich habe noch nie so viele E-Mails, SMS und Anrufe erhalten, die mich an die Stimmabgabe erinnern.

Das sagt mir, dass andere Mitglieder von dem Verfahren vielleicht genauso gelangweilt sind wie ich. Wer will schon abstimmen, geschweige denn die Veranstaltung verfolgen?

Abgesehen davon, dass es in seiner Besessenheit von Rasse und sexueller Identität reaktionär ist, macht „woke“ Hollywood einfach keinen Spaß mehr (oder ist nicht unterhaltsam).

Noch weniger Spaß machte uns allen COVID-19, aber für Hollywood war es besonders unangenehm wegen der strengen kalifornischen Gesetze, die die Studios mit Eifer befolgten. Ohne mRNA-Zertifikat gab es keine Karriere. Man musste geimpft sein, um auf das Studiogelände zu gelangen.

Das Telefonat, das ich oben erwähnte, führte ich mit einer Person, die in der Unterhaltungsindustrie arbeitet und sagte, dass sie – über ihre Beziehungen – Impfausweise erhalten hat, die von großen Hollywood-Prominenten und anderen benutzt wurden.

Dabei handelt es sich nicht um Fälschungen, sondern um echte Karten, die aus einer Krankenhausapotheke entwendet wurden, in der die Impfstoffe verkauft wurden, und die zwar Chargennummern, aber keine Namen enthielten. Im Grunde genommen handelte es sich also um Schmuggelware.

Die Person behauptet, sie sei inspiriert worden, angesichts der Zwangsimpfung etwas für die Menschen zu tun, nachdem bekannt wurde, dass das Virus möglicherweise das Ergebnis eines Lecks in einem Labor in Wuhan, China, war und dass die Regierung über die Pandemie im Allgemeinen gelogen hatte.

Mein Gesprächspartner sagt, dass sie Anfang April 2021 mit dem Verkauf der Karten begonnen haben. Zwischen diesem Zeitpunkt und Anfang Oktober desselben Jahres gingen offenbar täglich Anrufe wegen Schmuggelkarten ein.

Die Person schätzt, dass sie in diesem Zeitraum mindestens 250 Karten verkauft hat. Auf die Frage, ob er deswegen Angst vor dem Justizministerium und dem Finanzamt habe, bejahte er die Frage.

Die Prominenten, für die diese Person diese Fälschungen anfertigte, waren fast durchweg Liberale oder Progressive, zumindest in der Öffentlichkeit. Mit anderen Worten, wenn man sie fragte, unterstützten sie Mandate, Masken und so weiter, manchmal sogar vehement. Hinter den Kulissen sah es anders aus.

Die Geschichten, die mir diese Person erzählte, waren amüsant, ekelerregend und in gewisser Weise erbaulich zugleich. Wir wissen seit Langem, dass Hollywood-Typen zu den heuchlerischsten Menschen auf diesem Planeten gehören – sie leben auf großem Fuß, während sie den kleinen Leuten endlos Vorträge über das Klima und den Rest halten – aber das hier ist vielleicht die sprichwörtliche Krönung.

Viele der Kunden dieser Person, so wurde mir gesagt, waren über die wachsenden Bedenken hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen der Impfstoffe – insbesondere im Bereich der Fortpflanzung – bestens informiert. Es überrascht daher nicht, dass die Person schätzte, dass 90 Prozent der Kunden weiblich waren.

Der allgemeine Zustand dieser Menschen wurde als Angst und Paranoia beschrieben und erinnerte an die Lichtenstein-ähnliche Karikatur in der LA Weekly von 1980, die eine verängstigte Studioleiterin zeigte, die intonierte: „NUCLEAR WAR? Das war’s mit meiner Karriere!“

Es ist nicht immer gut gelaufen.

Einer der Kunden meines Informanten – ein bekannter Entertainer, dessen Name mir zugesichert wurde – war angeblich darüber verärgert, dass ein lokales Lieblingssportteam einen Impfnachweis für den Eintritt verlangte, selbst am VIP-Eingang.

Diese Person geriet also offenbar in Panik, als mein Gesprächspartner ihr eine Karte anbot. Es hieß, an allen Eingängen stünden Platzanweiser mit iPads, die die Karten mit der staatlichen Datenbank in Kalifornien abgleichen würden.

Mein Informant erwiderte, die Datenbank sei unübersichtlich – offenbar würden 30 Prozent der Impfungen nie erfasst – und der Prominente solle einfach auf die Gültigkeit des Ausweises bestehen, notfalls auch lautstark, und alles sei in Ordnung. Der Entertainer entgegnete offenbar, dass das für den Mann und die Frau auf der Straße in Ordnung sei, aber wenn der Prominente einen Aufstand mache, würde das noch vor dem Morgen auf TMZ zu sehen sein, ein Karrierekiller wie der Cartoon aus den 1980ern.

Am Ende gab der Promi die VIP-Tickets ohne Karte dem Manager des Entertainers, nur um später herauszufinden, dass niemand an der Tür war, um etwas zu kontrollieren.

Diese Paranoia, oder war es nur die Realität dieser Welt, setzte sich bei einer anderen bekannten Schauspielerin fort, die angeblich Karten für sich und ihren Partner wollte. Aber sie hatte solche Angst, entdeckt zu werden, dass sie meiner Informantin nicht erlaubte, zu ihr nach Hause zu gehen oder sie zu ihnen, noch wollte sie meine Informantin an einem öffentlichen Ort treffen. Am Ende saß sie mit den beiden in der Einfahrt der Informantin, eingezwängt in deren Corvette (wo haben wir das in letzter Zeit schon mal gehört?), sodass niemand sehen oder aufnehmen konnte, dass sie sich getroffen hatten.

Wie bereits erwähnt, handelte es sich nicht bei allen Kunden um Prominente. Mein Gesprächspartner wurde sogar von drei Krankenschwestern eines großen Krankenhauses in der Gegend um Hilfe gebeten, die sich – Ironie des Schicksals – als deren Compliance-Abteilung entpuppten. Sie hatten viele Informationen über die Unzulänglichkeiten der oben erwähnten Datenbank.

Ich fragte meinen Gesprächspartner, ob die Kunden aus Hollywood etwas aus diesen Geschäften gelernt hätten, da sie ihre Heuchelei aus nächster Nähe erleben mussten. Die Antwort war in einigen Fällen zaghaft positiv, aber nur in einigen wenigen.

Glaube ich, dass diese Person ehrlich zu mir war? Ja, absolut. Die Kenntnis des Terrains – das ich aus meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Drehbuchautor gut kannte – war zu genau.