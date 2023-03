Sie wollen keinen Frieden, und deshalb müsst ihr euch auf einen schrecklichen globalen Krieg vorbereiten

Ich wusste genau, was passieren würde, als China seinen Friedensplan für den Konflikt in der Ukraine vorstellte. Am Abend zuvor hatte ich meiner Frau gesagt, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs den Plan sofort ablehnen würden. Leider ist genau das geschehen. Natürlich würde jeder von China vorgeschlagene Friedensplan nicht perfekt sein. Aber zum Wohle der Menschheit sollten unsere Führer bereit sein, sich zumindest mit den Russen zusammenzusetzen und zu reden. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, wird jemand Atomwaffen einsetzen. Und wenn es dann zum Einsatz von Atomwaffen kommt, könnte uns ein Altraumszenario bevorstehen, bei dem Hunderte Millionen Menschen sterben.

Dies ist kein Spiel.

Irgendwann können Friedensgespräche unmöglich werden. Wenn wir also die Möglichkeit haben, jetzt zu reden, sollten wir sie ergreifen.

Aber stattdessen haben unsere Führer mehr als deutlich gemacht, dass sie nicht einmal daran interessiert sind, Chinas Friedensplan in Betracht zu ziehen…

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, wies den chinesischen Vorschlag auf CNN zurück und sagte, er hätte nach dem ersten Aufzählungspunkt enden sollen, der zur „Achtung der Souveränität aller Länder“ auffordert. „Dieser Krieg könnte morgen enden, wenn Russland die Angriffe auf die Ukraine einstellen und seine Truppen abziehen würde“, sagte er.

Auf den Vorschlag angesprochen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: „China hat nicht viel Glaubwürdigkeit“, da es Putins Krieg nicht verurteilt hat.

Und Wolodymyr Zelensky lehnt die Idee, jemals mit Wladimir Putin zu verhandeln, strikt ab…

Der ukrainische Präsident hat es wiederholt abgelehnt, ein Friedensabkommen auszuhandeln, bei dem die Ukraine einen Teil ihres Territoriums verlieren würde. Am Freitag sagte er, er werde nicht mit Putin verhandeln, obwohl er vor dem Ausbruch des Krieges bereit war, mit ihm zu sprechen. „Es ist nicht derselbe Mann. Es gibt dort niemanden, mit dem man reden kann“, sagte er.

Ich glaube, dass Zelensky die Dinge ganz anders sehen würde, wenn er einer der Männer wäre, die in der Ostukraine durch den Fleischwolf gedreht werden.

Einem ehemaligen US-Marin zufolge, der dort kämpft, beträgt die „durchschnittliche Lebenserwartung eines Frontsoldaten in der Ostukraine nur vier Stunden“…

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Frontsoldaten in der Ostukraine beträgt nur vier Stunden, so ein ehemaliger US-Marine, der an der Seite der ukrainischen Streitkräfte im Donbas kämpft, gegenüber ABC News. „Es war ziemlich schlimm vor Ort. Es gibt viele Tote. Die Lebenserwartung an der Frontlinie liegt bei etwa vier Stunden“, sagte der Amerikaner Troy Offenbecker.

Es ist ein wirklich, wirklich schrecklicher Krieg.

Aber diejenigen, die weit von der Front entfernt sind, können es sich leisten, darüber zu reden, wie glorreich der Krieg ist…

Nur einen Tag vor dem einjährigen Jahrestag der russischen Invasion wurde der offizielle Twitter-Account des NATO-Militärbündnisses für einen Beitrag kritisiert, in dem es hieß, die Ukraine sei Schauplatz eines der großen Epen dieses Jahrhunderts“ und verglich den Krieg mit Hollywood-Filmen. In dem Beitrag, in dem ein ukrainischer Soldat namens Pavlo zitiert wurde, hieß es: „Wir sind Harry Potter und William Wallace, die Na’vi und Han Solo. Wir fliehen aus Shawshank und jagen den Todesstern in die Luft. Wir kämpfen mit den Harkonnens und fordern Thanos heraus“.

Die Idee, den Krieg, der Tausende Menschenleben gefordert, weitreichende Zerstörungen verursacht und die Lebensmittel- und Energieversorgung der Welt zerstört hat, mit fiktiven Figuren zu vergleichen, wurde von vielen auf der Social-Media-Plattform schnell verspottet.

Ich würde mir wünschen, dass die Führer beider Seiten gezwungen werden, an der Front zu dienen.

Wenn das jemals passieren würde, wäre dieser Krieg sehr schnell zu Ende.

Leider ist ein Konflikt mit Russland anscheinend nicht genug, und so provoziert die Regierung Biden nun unerbittlich die Chinesen.

In dieser Woche hat die Regierung Biden eine neue Runde von Sanktionen angekündigt, die sich auch auf Unternehmen in China beziehen…

Das Weiße Haus hat anlässlich des einjährigen Jahrestags der brutalen Invasion in der Ukraine ein weiteres Paket umfassender Sanktionen gegen Russland angekündigt – mit neuen Bemühungen, Drittländer, darunter China, wegen Umgehung der Sanktionen ins Visier zu nehmen.

Und es wird berichtet, dass die USA die Zahl der US-Truppen in Taiwan bald „vervierfachen“ werden…

Es wird erwartet, dass die USA die Zahl der in Taiwan stationierten Truppen in den kommenden Monaten vervierfachen werden, da die Spannungen mit Peking weiterhin schwelen. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag, dass das Pentagon plant, zwischen 100 und 200 Truppen auf die selbstverwaltete Insel zu entsenden, während es vor einem Jahr noch etwa 30 waren.

In der Vergangenheit wurden bereits Angehörige der Marineinfanterie und der Spezialeinheiten nach Taiwan entsandt, wobei die Zahl der Soldaten im Laufe der Jahre schwankte.

Die Chinesen betrachten Taiwan als ihr Hoheitsgebiet.

Daran glauben sie mit Leidenschaft.

Die Tatsache, dass die Regierung Biden mehr US-Truppen auf die Insel entsenden wird, hat sie daher sehr verärgert…

Ein Kommentator der Global Times, eines Medienprojekts der Kommunistischen Partei Chinas, drohte den Vereinigten Staaten am Donnerstagabend, dass China nicht zögern würde, die in Taiwan stationierten US-Streitkräfte anzugreifen, falls die Chinesen eine Invasion des Inselstaates starten würden. Hu Xijin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, reagierte auf einen Bericht des Wall Street Journal über die Reise von US-Truppen nach Taiwan, indem er sie als „illegal“ bezeichnete und andeutete, dass die Chinesen sie als feindliche Kämpfer behandeln würden.

„Es ist illegal, dass diese US-Soldaten nach Taiwan reisen, und das chinesische Festland wird keine Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen“, twitterte Hu. „Wenn wir militärische Maßnahmen ergreifen, werden sie zusammen mit den widerständigen Truppen Taiwans ausgelöscht. Sie können auch als erste Invasionsarmee eliminiert werden.“

Aber die meisten Amerikaner verstehen das alles nicht.

Die meisten Amerikaner haben absolut keine Ahnung, dass wir buchstäblich am Rande eines Krieges mit China stehen.

Leider rückt ein solcher Konflikt mit jedem Tag ein wenig näher. Tatsächlich wurden wir gerade Zeuge eines sehr alarmierenden Vorfalls im Südchinesischen Meer…

Eine Stimme, die behauptet, sie käme von einem Flughafen der Volksbefreiungsarmee (PLA), knistert über das Funkgerät der P-8 Poseidon der US-Marine, als ein CNN-Team, das seltenen Zugang an Bord des US-Fluges erhält, mithört. „Amerikanisches Flugzeug. Der chinesische Luftraum beträgt 12 nautische Meilen. Nähern Sie sich nicht weiter oder Sie tragen die volle Verantwortung“, heißt es.

Aus einem Grund befand sich an Bord des US-Marineflugzeugs eine CNN-Besatzung, und der chinesische Kampfjet kam ihnen so nahe, dass sie „den roten Stern auf den Heckflossen und die Raketen, mit denen er bewaffnet war, ausmachen konnten“…

In wenigen Minuten fängt ein mit Luft-Luft-Raketen bewaffneter chinesischer Kampfjet das US-Flugzeug ab und schmiegt sich nur 500 Fuß (0,15 km) an dessen Backbordseite. Das chinesische Kampfflugzeug war so nah, dass die CNN-Crew sehen konnte, wie die Piloten ihre Köpfe drehten, um sie anzusehen – und den roten Stern auf den Heckflossen und die Raketen, mit denen es bewaffnet war, ausmachen konnte.

Warum sieht die Regierung Biden die Notwendigkeit, China in einem solchen Moment endlos zu provozieren?

Das ist Wahnsinn.

Wir könnten leicht in Konflikte mit Russland und China gleichzeitig verwickelt werden, und ich warne schon seit langem genau vor einem solchen Szenario.

Leider haben wir einen Hitzkopf im Weißen Haus, der sich in einem fortgeschrittenen Stadium des geistigen Verfalls befindet.

Und er ist umgeben von irrationalen Kriegstreibern wie Jake Sullivan, Antony Blinken und Victoria Nuland.

Sie wollen keinen Frieden.

Ein globaler Krieg steht also bevor, und ich möchte Sie dringend ermutigen, sich auf ein solches Ergebnis vorzubereiten.