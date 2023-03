Aus Russland mit Liebe: Su-35 für den Iran wird die Verteidigungsbeziehungen stärken

Der mögliche Kauf russischer Kampfjets durch den Iran würde die bestehende strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Teheran weiter festigen und sich auf den globalen Machtkampf mit dem Westen auswirken.

Die Nachricht über ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und Russland über die Lieferung von 24 Kampfflugzeugen des Typs Sukhoi Su-35 an Teheran ist bedeutsam und kein vorübergehendes Ereignis, da die Spannungen zwischen den beiden Staaten und den westlichen Nationen weiter eskalieren.

Sollte der Iran im Zusammenhang mit diesem Abkommen auch präzisionsgelenkte ballistische Kurzstreckenraketen an Russland liefern, werden sich diese Spannungen weiter verschärfen.

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung des Abkommens, doch haben iranische Beamte ihr Interesse an der Anschaffung von Su-30- und Su-35-Kampfflugzeugen sowie der fünften Generation der russischen Su-57 bekundet.

Am 15. Januar bestätigte ein Mitglied des iranischen Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik, Shahryar Heidari, dass die Kampfjets im kommenden März eintreffen werden und dass Teheran weitere militärische Ausrüstung aus Russland angefordert hat, darunter Luftabwehrsysteme, Raketensysteme und Hubschrauber.

Farzin Nadimi, ein auf Sicherheits- und Verteidigungsfragen im Zusammenhang mit dem Iran und der Region des Persischen Golfs spezialisierter Analyst, erklärte gegenüber The Cradle, dass das Abkommen, “wenn es zustande kommt, zu engeren Verteidigungsbeziehungen zwischen dem Iran und Russland führen wird”.

Konfrontation mit dem Westen

Diese Aktion fällt mit globalen geopolitischen Verschiebungen und einer Vertiefung der Beziehungen zwischen Moskau und Teheran zusammen. Heute ist der russisch-ukrainische Krieg der prominenteste Schauplatz des Konflikts zwischen zwei Achsen: einer westlichen, die von den USA angeführt wird, und einer anderen, die sich gegen die westliche Politik stellt und China, Russland, den Iran und ihre jeweiligen Verbündeten umfasst.

Laut Muhammad Saif El-Din, einem Forscher auf dem Gebiet der russisch-atlantischen Beziehungen, ist dieser Waffendeal “Teil der umfassenderen Konfrontation mit dem Westen” und der Entschlossenheit Chinas, Russlands, Indiens, des Irans und anderer Länder, die Dominanz des Dollars durch den Handel in lokalen Währungen herauszufordern:

“Diese Faktoren ermutigen mehr Länder, sich zu koordinieren, um Bündnisblöcke zu bilden, insbesondere in Südamerika, dem Nahen Osten [Westasien] und Afrika. Der Ausgang der Konfrontation in der Ukraine wird die Form der folgenden Krisen und damit die Form der neuen Weltordnung bestimmen.”

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Iran-Russland-Deal zu polarisierenden internationalen Reaktionen führen wird, da er “der iranischen Luftwaffe großen Auftrieb geben wird”, so Analyst Nadimi. Dies könnte möglicherweise ein “Mini-Wettrüsten” in der Region auslösen, da Washington fortschrittliche Waffen an die Staaten am Persischen Golf liefern und die Lieferung von F-35-Flugzeugen an die VAE beschleunigen könnte.

Nadimi glaubt, dass die arabischen Länder am Persischen Golf “versuchen werden, die Bedeutung des Abkommens herunterzuspielen, aber sie werden sicherlich daran arbeiten, ihre Luftverteidigungsbeziehungen mit Israel und den Vereinigten Staaten zu stärken.”

Russisches Zögern?

Der iranische Militäranalyst Amin Berto glaubt jedoch, dass Russland dem Iran weder Kampfjets wie die Su-35 noch das Raketensystem S-400 zur Verfügung stellen wird, das “die Spielregeln in der Ukraine verändert”. Er verweist auf eine Vereinbarung zwischen Moskau und Tel Aviv, Riad und Abu Dhabi, den Verkauf qualitativer Waffen und Technologien an den Iran einzudämmen – was auch eine stillschweigende Vereinbarung mit Washington und der NATO darstellt. Wie Berto gegenüber The Cradle erklärt:

“Die Russen wissen, dass dieser Schritt Israel dazu bringen könnte, die Ukraine mit israelischen Waffen zu beliefern, während Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu übergehen könnten, die Ölproduktion zu erhöhen und den Ölpreis zu senken, was für die russische Wirtschaft ein tödlicher Schlag wäre.”

Obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Erwägung gezogen hat, der Ukraine militärische Hilfe zukommen zu lassen, ist der Kolumnist Stephen Cook von Foreign Policy der Ansicht, dass Tel Aviv Kiew wahrscheinlich nicht bewaffnen wird, da es eine konstruktive Beziehung zu Moskau und “Bereiche von gemeinsamem Interesse zwischen den beiden Seiten, einschließlich Syrien und Sicherheit”, aufrechterhalten möchte.

Cook sieht den vorgeschlagenen Verkauf russischer Kampfjets an den Iran als Versuch, Teheran zu mehr Unterstützung im Krieg gegen Kiew zu bewegen – obwohl unklar bleibt, ob der Iran bereit ist, sich weiter an diesem Konflikt zu beteiligen.

Wachsende militärische Zusammenarbeit

Am 5. Februar 2023 berichtete das Wall Street Journal, dass der Iran und Russland den Bau einer neuen Fabrik in Russland planen, in der mindestens 6.000 Hochgeschwindigkeitsdrohnen für den Einsatz im Konflikt in der Ukraine hergestellt werden sollen. Trotz dieser Entwicklung glaubt Cook, dass Washington und seine westlichen Verbündeten keine zusätzlichen Sanktionen gegen Russland verhängen werden: “Was der Westen als Reaktion auf das Abkommen tun wird, ist, den Druck auf Russland zu erhöhen, indem er der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellt.”

Der Leiter der Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, hat sich zuvor besorgt über eine “umfassende Verteidigungspartnerschaft zwischen Russland und dem Iran” geäußert. In einem Interview mit dem US-Medienkanal PBS sagte Burns, Washington trage “die Verantwortung für die Annäherung zwischen den beiden Ländern, nachdem es das iranische Atomabkommen eingefroren und versucht hat, Russland zu isolieren.”

“Die Russen fangen an, nach Wegen zu suchen, wie sie die Iraner technologisch oder technisch unterstützen können, was eine echte Bedrohung für die eigene Nachbarschaft des Irans, aber auch für viele unserer Freunde und Partner in der Nachbarschaft des Irans darstellt”, sagte er.

Unterdessen spekulieren iranische Beobachter, dass Washington wahrscheinlich positive Signale in Richtung der iranischen Atomgespräche senden wird, um “die Beziehungen zwischen Moskau und Teheran zu destabilisieren”.

Gegenseitige und gegensätzliche Interessen

Die iranisch-russische militärische Zusammenarbeit hat eine lange Geschichte, die bis in die Sowjetära zurückreicht, und die beiden Nationen haben in der Vergangenheit Vereinbarungen über die Lieferung verschiedener Arten von militärischer Ausrüstung an die Islamische Republik getroffen, darunter das Luftabwehrraketensystem S-300, Su-30-Kampfflugzeuge, T-90-Panzer und Kaliber-Marschflugkörper.

Trotz ihrer Zusammenarbeit sind die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland durch eine Reihe von Interessenkonflikten erschwert worden. So hat Russland beispielsweise einige UN-Sanktionen gegen Teheran wegen seines Atomprogramms unterstützt, während der Iran Israel als Feind betrachtet und Widerstandsformationen gegen Israel unterstützt. Außerdem unterhält Russland gute Beziehungen zu Riad und Abu Dhabi, die Teheran als ihren Hauptkonkurrenten in der Region betrachten.

In den letzten Jahren haben Moskau und Teheran jedoch ihre Zusammenarbeit in einigen wichtigen regionalen und internationalen Fragen ausgebaut, darunter die gegenseitige politische, diplomatische und militärische Unterstützung für Damaskus im Syrienkrieg. Die von Washington und seinen Verbündeten gegen die beiden Länder verhängte westliche Blockade hat auch zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Finanzbeziehungen zwischen beiden Ländern geführt.

Im Finanzbereich haben Teheran und Moskau ihre Bankensysteme miteinander verbunden, um die US-amerikanische Kontrolle und Aufsicht über den Finanzaustausch zu umgehen – ein Versuch, die Auswirkungen des westlichen Embargos auf ihre Transaktionen nach der Trennung vom globalen Finanznetzwerk “SWIFT” für Banküberweisungen abzumildern.

Zu den weiteren Maßnahmen zur Entdollarisierung gehören die Vereinbarung, an den Finanzbörsen den iranischen Rial gegen den russischen Rubel zu tauschen, und die Entscheidung, an der iranischen Devisenbörse mit den beiden Landeswährungen zu handeln.

Im Jahr 2021 überstieg das Handelsvolumen zwischen dem Iran und Russland 4 Milliarden Dollar. Im selben Jahr kündigte der iranische Präsident Ebrahim Raisi an, dass der Handel seines Landes mit Russland um 80 Prozent steigen werde. Russland und der Iran haben auch über eine Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten gesprochen, unter anderem in den Bereichen Eisenbahn, Energie und Kommunikationssysteme. Im Bereich der Landwirtschaft exportiert Russland Weizen und andere Lebensmittel in den Iran und importiert im Gegenzug Obst und Gemüse.

Der Energiesektor ist ein wichtiger Bereich der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Im Jahr 2022 lieh Russland dem Iran 1,4 Milliarden Dollar für den Bau des Wärmekraftwerks Sirik. Im vergangenen Juni unterzeichneten der russische Energieriese Gazprom und die Nationale Iranische Ölgesellschaft eine Absichtserklärung im Wert von rund 40 Mrd. USD über die Erschließung der Gasfelder Kish und Nord-Pars sowie über die Entwicklung von sechs Ölfeldern und den Bau von Gaspipelines für den Export.

Im Oktober letzten Jahres unterzeichneten Teheran und Moskau ein Abkommen über die Lieferung von etwa 40 Gasturbinen an russische Wärmekraftwerke durch den Iran. Russischen Medien zufolge handelt es sich dabei um den größten Technologieexport des Irans in der modernen Geschichte.

Die Zukunft der Beziehungen zwischen Russland und dem Iran ist jedoch ungewiss und schwer vorherzusagen. Ihre Beziehungen haben sich zwar gefestigt, doch das Potenzial für ein umfassendes Bündnis hängt noch von mehreren Faktoren ab.

Dazu gehört die Fähigkeit der beiden Länder, ihre Differenzen beizulegen und die Herausforderungen in der Region wirksam zu bewältigen, insbesondere den anhaltenden Syrienkonflikt, bei dem ihre Interessen leicht auseinanderklaffen. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die beiden Länder angesichts der aktuellen Entwicklung ihrer Beziehungen inmitten der Eskalation globaler geopolitischer Konflikte ein stärkeres Bündnis eingehen könnten.