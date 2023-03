Die totalitären Verhältnisse in Frankreich – Appell und Hilferuf eines jungen Arztes

Die totalitären Kräfte, die sich besonders in der Corona-Krise weltweit geltend gemacht und die demokratischen Fassaden weitgehend wie Kartenhäuser haben zusammenfallen lassen, sind im zentralstaatlich organisierten Frankreich noch viel ausgeprägter wirksam als in Deutschland. Wir übernehmen nachfolgend den Appell und Hilferuf eines jungen französischen Arztes, dem wie vielen anderen Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern, Feuerwehrleuten und weiteren Mitarbeitern im Gesundheitswesen, welche die Anti-Covid-Injektion abgelehnt haben, seit über einem Jahr das Recht entzogen wurde, in ihrem Beruf tätig zu sein. (hl)

Appell und Aufruf eines französischen Arztes

MWGFD möchte auf einen bewegenden Aufruf eines jungen Arztes und Familienvaters aus Frankreich aufmerksam machen. Dem 33-jährigen Allgemeinmediziner ist es ein drängendes Anliegen, die medizinischen und politischen Zustände in Frankreich mit der Öffentlichkeit zu teilen.

„Wir wollen, dass die öffentliche Meinung sich an unserer Seite empört!“

so der französische Arzt. Vor dem Hintergrund, dass die gleichen