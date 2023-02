In Syrien zerbröseln die humanitären Ansprüche des Westens zu Staub

Jonathan Cook

Die USA sagten, sie wollten die Syrer von einem Tyrannen befreien. Dann waren sie bereit, sie vor Kälte und Hunger sterben zu lassen. Die Wahrheit: für den Westen geht es in Syrien nur um Macht.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat am vergangenen Donnerstag eingelenkt und die Sanktionen gegen Syrien endlich aufgehoben. Der Politikwechsel erfolgte nach vier Tagen unerbittlicher und schockierender Bilder aus dem Katastrophengebiet in der Südtürkei und Nordsyrien, das durch ein Erdbeben der Stärke 7,8 verursacht wurde.

Es scheint, als ob Washington sein Embargo nicht länger aufrechterhalten konnte, als Zehntausende von Leichen aus den Trümmern geborgen wurden und Millionen von Menschen mit Kälte, Hunger und Verletzungen zu kämpfen hatten.

Die USA konnten es sich nicht leisten, angesichts der weltweiten Welle der Sorge um die verwüstete Bevölkerung in Syrien und der Türkei wie ein Außenseiter dazustehen.

Nach der neuen Ausnahmeregelung kann die syrische Regierung sechs Monate lang Erdbebenhilfe erhalten, bevor das Embargo wieder in Kraft tritt.

Von diesem scheinbaren Sinneswandel sollte sich jedoch niemand täuschen lassen.

Unmittelbar nach dem Erdbeben bestand die erste Reaktion des Außenministeriums darin, an seiner Politik festzuhalten. Sprecher Ned Price wies die Möglichkeit einer Aufhebung der Sanktionen mit der Begründung zurück, es sei „kontraproduktiv, einer Regierung die Hand zu reichen, die ihr Volk seit nunmehr einem Dutzend Jahren brutal behandelt“.

Die Wahrheit ist, dass das von den USA und ihren Verbündeten in Europa, Kanada und Australien verhängte Sanktionsregime lange vor dem Erdbeben eine kriminelle Politik war. Die kurze und verspätete Aufhebung der Sanktionen – auf internationalen Druck hin – ändert daran nichts Grundlegendes.

Die Behauptung des Westens, im ölreichen Nahen Osten humanitär zu intervenieren, war immer eine Lüge. Es brauchte nur ein Erdbeben, um dies kristallklar zu machen.

Kollektive Bestrafung

Sanktionen sind eine Form der kollektiven Bestrafung der breiten Bevölkerung. Der Westen hat die Syrer dafür bestraft, dass sie unter einer Regierung leben, die sie nicht gewählt haben, die die USA aber um jeden Preis zu Fall bringen wollen.

Das Embargo des Westens wurde parallel zu einem Bürgerkrieg verhängt, der sich schnell in einen Stellvertreterkrieg des Westens verwandelte, der einen Großteil des Landes verwüstete. Die USA und ihre Verbündeten heizten den Krieg an und unterstützten Rebellengruppen, darunter auch Dschihadisten, denen es letztlich nicht gelang, die Regierung von Bashar al-Assad zu stürzen.

Viele dieser extremistischen Gruppen strömten aus den Nachbarländern nach Syrien, wo sie in das Vakuum gesogen wurden, das die früheren „humanitären“ Regimestürze des Westens hinterlassen hatten.

Um den Kämpfen zu entgehen, waren viele Millionen Syrer gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen, was zu endemischer Armut und Unterernährung führte. Selbst als die Kämpfe abflauten, ging es mit der syrischen Wirtschaft weiter bergab – nicht nur wegen der westlichen Sanktionen, sondern auch, weil die Vereinigten Staaten von Amerika und andere die syrischen Ölfelder und die besten landwirtschaftlichen Flächen beschlagnahmt hatten.

Diese ausschließlich von Menschen verursachte Katastrophe ging dem Erdbeben der letzten Woche voraus und verstärkte es noch. Die ohnehin schon mittellosen, hungernden und isolierten Syrer müssen nun mit einem weiteren Unglück fertig werden.

Grausame Politik

Die vermeintliche Logik der jahrzehntelangen Politik des Westens zur Verelendung Syriens, die nach einem Muster abläuft, das Washington regelmäßig gegen offizielle Feinde anwendet, war einfach. Die verzweifelten Syrer sollten dazu gebracht werden, sich gegen ihre Führer zu erheben, in der Hoffnung auf bessere Zeiten.

Doch das Projekt scheiterte sichtlich – wie schon so oft bei offiziellen Feindstaaten wie Kuba und Iran. Nichtsdestotrotz wurde das Programm des Leidens im Namen der Humanität fortgesetzt.

Als Syrien letzte Woche von einem Erdbeben der Stärke 7,8 heimgesucht wurde, verlagerte sich die Politik durch Washingtons Beharren auf die Aufrechterhaltung der Sanktionen vom einfach Unmenschlichen ins geradezu Grausame.

Doch anstatt den USA Wohlwollen für die vorübergehende Aufhebung der Sanktionen zu unterstellen, sollte man sich lieber fragen, warum sie überhaupt verhängt wurden.

Die Logik der westlichen Position war folgende: Die Aufhebung der Sanktionen setzt die Anerkennung der Assad-Regierung voraus, was wiederum ein Eingeständnis der Niederlage im Kampf um seinen Sturz wäre. Der Schutz des kollektiven Egos der Washingtoner Beamten hatte Vorrang vor den langwierigen Qualen von Millionen Syrern.

Das allein widerlegt schon die Behauptung, dass sich die USA und die Europäische Union bei ihrem Kampf gegen die Assad-Regierung jemals wirklich um das syrische Volk gekümmert haben.

Es bietet auch einen aufschlussreichen Gegenpol zur Behandlung der Ukraine. Offenbar soll kein Preis gescheut werden, um die „europäisch aussehenden“ Ukrainer vor der russischen Invasion zu retten, selbst wenn dadurch eine nukleare Konfrontation riskiert wird. Aber die dunkelhäutigen Syrer werden ihrem Schicksal überlassen, sobald das bröckelnde Gemäuer nicht mehr auf unseren Fernsehbildschirmen zu sehen ist.

Seit wann gilt diese Art von rassistischer Diskriminierung als humanitäres Engagement?

Nein, es ist nicht Mitleid, das den Westen dazu bewegt, die Ukraine zu bewaffnen – genauso wenig wie es früher Mitleid war, das den Westen dazu bewegte, eine syrische Opposition zu unterstützen, die schnell von genau den Gruppen dominiert wurde, die der Westen anderswo als Terroristen bezeichnete.

Kampf um die Vorherrschaft

Die vermeintlichen humanitären Instinkte des Westens lassen sich nur dann wirklich verstehen, wenn man tiefer gräbt. Viel tiefer.

Den Ukrainern zu helfen, indem man sie mit Panzern und Jets bewaffnet, während man den Syrern das Nötigste vorenthält, sind nicht ganz so gegensätzliche Positionen, wie es zunächst scheint. Aus der Sicht westlicher Hauptstädte lässt sich die Inkonsequenz nicht einmal als Doppelmoral bezeichnen.

Beide Politiken verfolgen dasselbe Ziel, und zwar eines, das nichts mit dem Wohlergehen der einfachen Ukrainer oder Syrer zu tun hat. Dieses Ziel ist die westliche Vormachtstellung. Und mehr oder weniger sichtbar im Hintergrund steht in beiden Fällen genau derselbe offizielle Feind, den der Westen entscheidend „geschwächt“ sehen will: Russland.

Die syrische Regierung war eine der letzten im Nahen Osten, die Russland zur Seite stand, unter anderem indem sie der russischen Marine über den syrischen Hafen Tartus Zugang zum Mittelmeer gewährte. Das war einer der Hauptgründe, warum der Westen so sehr darauf bedacht war, Assads Regierung zu stürzen, und warum Moskau Damaskus militärisch gegen die vom Westen unterstützten Rebellen unterstützte und diese Bemühungen vereitelte.

Die Ukraine verwandelte sich unterdessen allmählich in einen inoffiziellen Stützpunkt der NATO vor den Toren Russlands – ein Grund, warum Russland die Einschüchterung Kiews wünschte und warum die USA das Land so gerne militärisch stützen wollen.

Syrien zu bestrafen, ist keine ethische Außenpolitik. Sie wird dadurch rationalisiert, dass die Welt und ihre Völker nur durch eine Linse betrachtet werden: wie sie den nackten Interessen der westlichen, sprich der US-amerikanischen Macht dienen können.

Wie immer spielt der Westen sein koloniales Great Game – Machtintrigen, um seine geostrategischen Schachfiguren in einer möglichst vorteilhaften Anordnung aufzustellen. Und zu diesen Interessen gehören die globale militärische Dominanz und die Kontrolle über wichtige Finanzressourcen wie Öl.

Höchstes Verbrechen

Während Syrien mit der Bewältigung des Erdbebens kämpft, war der erste Instinkt der USA und ihrer Verbündeten nicht die Linderung des Leids der Bevölkerung. Sie spielten ein falsches Spiel mit dem Köder. Damaskus wurde beschuldigt, die Hilfe nicht in einige der am stärksten vom Erdbeben betroffenen nördlichen Regionen zu lassen. Dazu gehören auch Gebiete, die sich noch in der Hand von Rebellen befinden.

Mark Lowcock, der frühere Leiter der humanitären Abteilung der UNO, beklagte sich: „Es wird die Zustimmung der Türkei erfordern, um die Hilfe in diese Gebiete zu bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass die syrische Regierung viel tun wird, um zu helfen“.

Die ersten Lieferungen kamen am vergangenen Donnerstag über einen Grenzübergang aus der Türkei. Die syrische Regierung genehmigte auch die Lieferung von humanitärer Hilfe in die nicht von ihr kontrollierten Gebiete im erdbebengeschädigten Nordwesten des Landes. Ein Sprecher der militanten Gruppe HTS, die einen Großteil von Idlib kontrolliert, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, diese werde keine Hilfslieferungen aus den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens zulassen, weil „wir nicht zulassen werden, dass das Regime die Situation ausnutzt, um zu zeigen, dass sie helfen“.

Doch was auch immer die westliche Sichtweise sein mag, das Schuldspiel um die Hilfe für Nordsyrien ist nicht einfach das Ergebnis der blutigen Gesinnung von Damaskus.

Heute hat die Regierung Assad zwar einen Großteil des syrischen Territoriums unter ihre Kontrolle gebracht, doch ist sie weit davon entfernt, die syrische Nation zu beherrschen. Die USA haben dazu beigetragen, einen großen, autonomen Teil des Nordostens für die kurdische Bevölkerung abzutrennen, und andere Teile des Nordens befinden sich in den Händen einer Allianz extremistischer Gruppen, die von Ablegern der Al-Qaida sowie den Überresten der Gruppe Islamischer Staat (IS) und von der Türkei unterstützten Kämpfern dominiert werden.

Diese Zersplitterung erweist sich als massives Hindernis für die Hilfsbemühungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Regierungen die Souveränität über ihr gesamtes Gebiet behaupten wollen.

Aber die Regierung Assad hat noch mehr Grund zur Sorge. Es birgt große Gefahren für sie, wenn sie der lokalen Al-Qaida-Franchise und anderen Rebellengruppen den Ruhm für die Bewältigung der Notlage überlässt. Dies ist nicht nur eine Schlacht um die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man sieht, dass Al-Qaida den verzweifelten Gemeinden in Nordsyrien hilft, kann sie die Herzen und Köpfe der einfachen Syrer – und der Araber im weiteren Umkreis – gewinnen.

Wenn man Al-Qaida die Leitung der Hilfsmaßnahmen überlässt, wird Damaskus bei großen Teilen der Bevölkerung an Autorität verlieren. Dies könnte als Vorspiel für eine Wiederbelebung des syrischen Bürgerkriegs dienen und die Syrer wieder in Kämpfe und Blutvergießen stürzen.

Das Böse im Ganzen

Es geht nicht darum, dass Assad und seiner Regierung keine Schuld zugewiesen werden kann. Vielmehr geht es darum, dass, ungeachtet der westlichen Orthodoxie, die Einmischung externer Mächte in den Sturz von Regierungen niemals zu humanitären Ergebnissen führen wird. Das gilt selbst dann, wenn eine Operation zum Sturz des Regimes schnell durchgeführt werden kann – im Gegensatz zu der langwierigen Pattsituation in Syrien.

Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde in den Nürnberger Prozessen gegen die Naziführer nach dem Zweiten Weltkrieg die Aggression gegen das Hoheitsgebiet einer anderen Nation zum „höchsten internationalen Verbrechen“ erklärt, das „das gesamte Übel des Ganzen in sich birgt“.

Angriffe auf souveräne Staaten führen zu einem Verlust des Kitts, der eine Bevölkerung zusammenhält, wie unvollkommen auch immer, und haben ihre eigenen, meist unvorhersehbaren Folgen.

Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch den Westen schuf einen Kumpanenstaat, in dem korrupte lokale Beamte US-Gelder für den Staatsaufbau abzweigten und als Marionetten für regionale Kriegsherren dienten. Das von Washington ausgelöste gewaltsame Chaos ebnete den Weg für die Rückkehr der Taliban.

Die Invasion des Irak durch die USA und das Vereinigte Königreich im Jahr 2003 und die anschließende Auflösung der irakischen Polizei und Armee haben keines der Versprechen Washingtons von „Freiheit und Demokratie“ eingelöst. Stattdessen entstand ein Machtvakuum, das das Land auseinander riss und dazu führte, dass Iran und extremistische Gruppen um die Macht konkurrierten.

Der Sturz der Regierung von Muammar Gaddafi durch den Westen im Jahr 2011 hatte zur Folge, dass Libyen zu einem Land mit Sklavenmärkten, einem Zufluchtsort für Extremisten und einem Kanal für den Waffenhandel in andere Konfliktgebiete, wie Syrien, wurde.

Jetzt sehen wir in Syrien erneut das Erbe der humanitären Haltung des Westens. Das durch einen jahrelangen Stellvertreterkrieg und ein westliches Sanktionsregime geschwächte Damaskus ist viel zu zerbrechlich und ängstlich, als dass es riskieren könnte, einen Teil seiner verbliebenen Macht an Gegner abzutreten.

Die Leidtragenden des Erdbebens sind auch diesmal nicht die Regierungen in Washington, in den europäischen Hauptstädten oder in Damaskus. Es sind die einfachen Syrer – genau die Menschen, die der Westen angeblich retten will.