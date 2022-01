In Washington eingereichter Gesetzentwurf würde eine „Strike Force“ zur „Inhaftierung“ ungeimpfter Familien erlauben. Internierungslager sind bereits eingerichtet

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Washington könnte demnächst das Gesetz ändern, um die Inhaftierung von Einwohnern im Alter von 5 Jahren in „Covid-19-Internierungslagern“ zu genehmigen, wenn sie sich nicht an das staatliche Mandat für experimentelle Impfungen halten.

WAC 246-100-040, eine vorgeschlagene Überarbeitung zur Aufnahme des Covid-Protokolls in das staatliche Gesetz über übertragbare und bestimmte andere Krankheiten, umreißt „Verfahren für Isolierung oder Quarantäne“. Die Maßnahme würde es den örtlichen Gesundheitsbeamten erlauben, nach „eigenem Ermessen“ eine „Notfall-Haftanordnung zu erlassen, die die sofortige Inhaftierung einer Person oder Personengruppe zum Zwecke der Isolierung oder Quarantäne zur Folge hat“.

Die Gesundheitsbeamten sind verpflichtet, Unterlagen vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass ungeimpfte Einwohner, die in Gewahrsam genommen werden, „Anträge auf medizinische Untersuchung, Tests, Behandlung, Beratung, Impfung, Dekontaminierung von Personen oder Tieren, Isolierung, Quarantäne sowie Inspektion und Schließung von Einrichtungen“ abgelehnt haben, bevor sie unfreiwillig in Quarantäneeinrichtungen eingewiesen werden, heißt es in der Entschließung.

Das geänderte Gesetz würde es den Gesundheitsbeamten auch ermöglichen, Strafverfolgungsbeamte einzusetzen, um bei der Verhaftung von Einwohnern Washingtons, die sich nicht an die Vorschriften halten, zu helfen.

Gemäß W 246-100-040 kann ein örtlicher Gesundheitsbeamter die Befugnisse von Polizeibeamten, Sheriffs, Wachtmeistern und allen anderen Beamten und Angestellten aller politischen Unterabteilungen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes in Anspruch nehmen, um Anordnungen zur Umsetzung der Ziele dieses Abschnitts in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von RCW 43.20.050(4) und 70.05.120 unverzüglich zu vollstrecken.

Die „Notverhaftungsanordnung“ legalisiert die Isolierung und Inhaftierung amerikanischer Bürger, die sich nicht freiwillig den Covid-Gentherapie-Impfungen unterziehen, „für einen Zeitraum von höchstens zehn Tagen“.

Ein Richter kann jedoch die Zwangsquarantäne „für einen Zeitraum von höchstens dreißig Tagen“ verlängern, wenn die isolierte Person oder Familie die Impfung weiterhin verweigert.

WAC 246-100-040 wurde am 25. Oktober 2019 zertifiziert, also Monate vor dem Ausbruch des Coronavirus in den Vereinigten Staaten. Der erste bestätigte Fall von Covid in den USA wurde am 20. Januar 2020 in Seattle diagnostiziert.

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Washington wird am 12. Januar eine virtuelle öffentliche Sitzung abhalten, um die Anwendung von W 246-100-040 zu erörtern.

Scott Miller, ein in Washington ansässiger Arzthelfer, der eine private Kinderklinik betreibt, verlor im Oktober seine ärztliche Zulassung, weil er über zweitausend schwerkranke Covid-Patienten mit Ivermectin, Vitaminen und anderen wirksamen Behandlungen versorgt hat.

Miller wird während der achtstündigen Zoom-Sitzung der WSBH am Mittwoch aussagen, um vor der Einführung der experimentellen Impfung für Kinder zu warnen und Daten vorzulegen, die akute Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff belegen.

Miller, der immer noch mit den Folgen des Entzugs seiner ärztlichen Approbation zu kämpfen hat, weil er Leben gerettet hat, fragt sich, wie viele unschuldige Familien aus dem Staat fliehen müssen, um die grundlegende Freiheit zu finden, die einst in den Staaten allgegenwärtig war, wenn dieses sogenannte Notstandsgesetz verabschiedet wird.

„Ich war heute Morgen um 5:30 Uhr wach. Ich bekam einen Anruf von einer Frau aus Ohio, deren Mann am achten Tag [mit Covid] infiziert ist, die mich weinend fragte: ‚Können Sie bitte helfen, wir sind verzweifelt. Es ist niederschmetternd zu wissen, dass ich ihn leicht hätte behandeln können, so wie ich Hunderte von Menschen außerhalb Washingtons behandelt habe, bevor mir die Lizenz für die Verschreibung lebensrettender Therapeutika entzogen wurde“, sagte Miller in einem Exklusivinterview mit The Gateway Pundit. Ich kann diesen Familien in Not nicht mehr aktiv helfen, und das bricht mir das Herz.

Ich werde häufig Anbieter im ganzen Land ansprechen, die ich als Helden betrachte, und sie fragen, ob sie helfen können, diese unschuldigen Leben zu retten. Wenn doch nur die staatlichen medizinischen Prüfer die ‚Qualität der Pflege‘ oder deren Fehlen in den Krankenhäusern unseres Landes untersuchen und hinterfragen würden, warum über 700.000 Amerikaner ins Krankenhaus gehen und nicht wieder nach Hause kommen“, sagte er. „Zusätzlicher Sauerstoff und sechs Milligramm Dexamethason haben sich als katastrophaler Misserfolg bei der Linderung des akuten Atemnotsyndroms erwiesen. Dennoch ist dies landesweit das primäre Behandlungsprotokoll, auch wenn die Patienten dekompensieren und statistisch gesehen zur mechanischen Beatmung verurteilt sind.

Wenn dieses Mandat für die Kinder in Kraft tritt, ist das entsetzlich. Es geht nicht nur darum, die Schule zu besuchen – wenn ein Beamter des örtlichen Gesundheitsamtes der Meinung ist, dass man die Vorschriften nicht einhält, kann man gegen seinen Willen festgehalten werden. Das ist die verwerflichste Ausweitung der Notstandsbefugnisse, die ich je gesehen habe – sie haben jeden genommen, um ihn wie Vieh zu treiben, ihn wie einen Gefangenen in seine Wohnung zu treiben und ihm zu sagen, dass dies zu unserem Besten und zum Wohl der Allgemeinheit ist. Während die Leute, die diese Regeln aufgestellt haben, ohne Masken mit ihren Freunden essen gehen und in Flugzeuge steigen, um in den Urlaub zu fliegen. Sie sagen: Ich weiß, es wird schwer sein, dieses Jahr keine Luft zu bekommen oder Weihnachten mit der Familie zu verpassen. Aber sie halten sich nicht an diese Vorschriften. Wir sehen Bilder von ihnen, wie sie die Feiertage persönlich mit ihren Familien feiern. Tu, was wir dir befehlen, nicht, was wir tun.‘

Der pädiatrische Assistenzarzt hat unzählige Ausnahmen von der Maskenpflicht für Risikokinder mit Atemwegs- und neurologischen Erkrankungen gewährt. Aber Ausnahmegenehmigungen werden am Arbeitsplatz oder in der Schule nicht mehr akzeptiert und werden die Kontaktbeamten nicht davon abhalten, Personen festzuhalten, die sich nicht an die Vorschriften halten, warnt Miller:

Ich hatte mehrere medizinische Ausnahmegenehmigungen und Maskengenehmigungen für Patienten mit bekannten Impfschäden und Atemwegsproblemen ausgestellt. In diesem neuen, nicht wiederzuerkennenden Amerika ist es den medizinischen Dienstleistern nicht nur untersagt, ihre Patienten angemessen auf Covid zu behandeln, sondern sie können jetzt auch keine legitimen medizinischen Ausnahmegenehmigungen mehr ausstellen, auch nicht für Patienten mit positiven Antikörpertests. Jeder Anbieter, der medizinische Ausnahmegenehmigungen ausstellt, läuft Gefahr, dass gegen ihn ermittelt wird. Staatliche medizinische Ermittler ignorieren oft die medizinische Vorgeschichte, beschuldigen die Anbieter der Verbreitung von „Desinformation/Fehlinformation“ und halten sie für ungeeignet, eine medizinische Lizenz zu besitzen. Der Staat hat es sich zur Priorität gemacht, Ermittlungen gegen jeden Arzt einzuleiten, der mutig genug ist, sich angemessen um seine Patienten zu kümmern. Wenn der Behandlungsplan des Arztes von den neu eingeführten, eingeschränkten Richtlinien des Center for Disease Control abweicht, besteht ein hohes Risiko, dass er seine Zulassung und seine Existenzgrundlage verliert.

Die Entscheidung der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Washington, die Sitzung über die unfreiwillige Inhaftierung von Reinblütern per Zoom-Anruf und nicht in einem „gefährlichen“ persönlichen Forum abzuhalten, macht es noch schwieriger, die Mitglieder zur Verantwortung zu ziehen.

Aber Patrioten in ganz Washington üben Druck auf zwei republikanische Vorstandsmitglieder, Gary Medvigy und Karen Dill Bowerman, aus, damit sie das Richtige tun.

Es gibt einen fünfköpfigen Ausschuss. Medvigy und Bowerman sind zwei sehr gute Leute, die vielleicht die falsche Wissenschaft verfolgt haben. Das sind die Personen, an die ich mich auf der Sitzung wenden werde. Wenn wir diesen Ausschuss davon überzeugen können, das Richtige zu tun und unsere Kinder an die erste Stelle zu setzen, wird unser Staat Hoffnung haben. Wir wollen unbedingt, dass sie sich an die Grundsätze halten, auf denen unsere Nation gegründet wurde, und die Freiheit bewahren, die wir als Eltern und Amerikaner haben, um zu bestimmen, was in den Körper unserer Kinder gelangt. Sie haben bereits die Internierungslager eingerichtet. Ich habe Fotos von ihnen gesehen.

Washingtons demokratischer Gouverneur Jay Inslee stellt derzeit ein „Strike Team“ ein, um die Quarantäneeinrichtungen zu betreiben.

„Isolation & Quarantine Strike Team Consultants“ werden monatlich 3.294 bis 4.286 Dollar für ihre Dienste verdienen, so eine Beschreibung, die im September auf governementjobs.com veröffentlicht wurde und die Pläne des Staates für das Covid-Lager bestätigt.

Die Strike-Teams werden sich um die Bedürfnisse der Reisenden kümmern, die sich in der Einrichtung in Centralia aufhalten. Die Strike-Teams werden auch die Aufgabe haben, „auf Notfälle zu reagieren, Auftragnehmer und neue Mitarbeiter zu schulen und Gäste bei Bedarf zu unterstützen“, heißt es in der Stellenausschreibung.

Der größte Teil der Bevölkerung Washingtons ist geimpft, aber die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigt plötzlich und sprunghaft an, was die Unwirksamkeit der Impfung beweist.

Gouverneur Inslee gab am Mittwoch eine weitere Drohung an seine ungeimpften Wähler heraus und warnte, dass neue Maßnahmen ergriffen werden, um die 146-prozentige Zunahme der Fälle in der letzten Woche und den 46-prozentigen Anstieg der täglichen Covid-Krankenhauseinweisungen im ganzen Bundesstaat Omikron zu bekämpfen.

„Jetzt ist es an der Zeit, unsere Anstrengungen gegen dieses Virus zu verdoppeln“, forderte er.

Dennoch haben mindestens 76 Prozent von Washingtons 5.793.378 Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, während 5.193.988 Menschen oder 68 Prozent der Bevölkerung Washingtons vollständig geimpft wurden, so USA Facts.

Der Bundesstaat hat sich auch mit dem Einzelhandelsriesen Amazon zusammengetan, um ein Webportal einzurichten, mit dem sichergestellt werden soll, dass Patienten regelmäßig zu Hause auf Covid getestet werden, berichtet The Olympian.