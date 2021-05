In zionistischen Lügen verbunden Von Evelyn Hecht-Galinski

Was verbindet die USA und die Europäische Union mit dem „jüdischen Staat“? Ihre Verstrickung in gemeinsames Lügen und in den Aufbau von Legenden, so dass seit Staatsgründung dieses Band der Lügen zu einem unauflösbaren Knoten geworden ist. Diesen zu lösen, sollten wir als unsere gemeinsame Aufgabe betrachten. Der Aufschrei war groß, als J. Mearsheimer und S. Walt in ihrem 2007 erschienenen Buch „The Israel-Lobby“ voraussagten, dass der „jüdische Staat“ zu einem „Apartheidstaat“ ganz nach dem Vorbild des ehemaligen Südafrika werden würde. Während der palästinensischen Bevölkerung demokratische und politische Rechte verweigert werden, genießt der jüdische Teil alle Rechte. Es dauerte lange 24 Jahre, bis die israelische Menschenrechtsorganisation B`Tselem Anfang Januar 2021 Israel als Apartheidstaat anprangerte, als Apartheid-Regime, das seine Vorherrschaft vom „River to the Sea“ für immer zementieren will. Alles das gelingt nur in Komplizenschaft mit der heuchlerischen Staatengemeinschaft.

Kritik an Israels Verbrechen wird wie eh und je bösartig verleumdet

Im April dieses Jahres folgte diesen Anschuldigungen überraschender Weise