Indien startet Pilotprogramm für programmierbare CBDC, eine digitale Rupie mit Verfallsdatum

Werden anonyme Transaktionen und die Freiheit, die sie gewähren, zugunsten vollständig programmierbarer, rückverfolgbarer und ausweisbarer digitaler Zentralbankwährungen ausgelöscht werden?

Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) startet ein Pilotprogramm für eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) und untersucht verschiedene Anwendungsfälle, wie die Programmierbarkeit und die Festlegung von Verfallsdaten.

„CBDCs haben die Möglichkeit, das Geld zu programmieren, indem sie den Verwendungszweck festlegen […] Token können ein Verfallsdatum haben, bis zu dem sie ausgegeben werden müssen, wodurch der Verbrauch sichergestellt wird. „ Reserve Bank of India, Concept Note on CBDC, Oktober 2022

In ihrer „Concept Note on Central Bank Digital Currency“ vom Oktober kündigte die indische Zentralbank an, dass sie „bald mit begrenzten Piloteinführungen von e₹ für bestimmte Anwendungsfälle beginnen wird“.

Laut der RBI haben „CBDCs die Möglichkeit, das Geld zu programmieren, indem sie den Verwendungszweck festlegen.“

Wenn es um Transaktionen im Einzelhandel geht, können CBDC „Token ein Verfallsdatum haben, bis zu dem sie ausgegeben werden müssen, um den Verbrauch sicherzustellen.“

In Bezug auf die Programmierbarkeit von CBDC sagte der stellvertretende geschäftsführende Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China, Bo Li, Anfang dieses Monats: „CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren – intelligente Verträge zu erstellen – um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken.

„Durch die Programmierung von CBDC können diese Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür sie verwendet werden können“, fügte er hinzu.

„Durch die Programmierung von CBDC kann das Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Personen es besitzen können und wofür es verwendet werden kann.“ Bo Li, IWF, Oktober 2022

Today: „CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF

„CBDC muss die AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche) einhalten, was wirklich anonyme Zahlungen ausschließt.“ Reserve Bank of India, Concept Note on CBDC, Oktober 2022

Zur Frage der Anonymität sagte die indische Zentralbank, dass eine digitale Rupie den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML) entsprechen müsse, „was wirklich anonyme Zahlungen ausschließt„.

Der Gedanke ist, dass vollständige Anonymität „einen politischen Kompromiss darstellt – je anonymer, desto größer das Risiko der illegalen Nutzung“.

In dem Bericht heißt es: „Die meisten Zentralbanken und andere Beobachter haben festgestellt, dass es aufgrund des Potenzials anonymer digitaler Währungen, die Schattenwirtschaft und illegale Transaktionen zu erleichtern, höchst unwahrscheinlich ist, dass ein CBDC so konzipiert wird, dass es dem derzeit mit physischem Bargeld erreichten Grad an Anonymität und Datenschutz vollständig entspricht.„

Angesichts der potenziellen Risiken, die mit dem Schutz der Privatsphäre und der Anonymität verbunden sind, ist die Vorstellung von vollständiger Anonymität in der digitalen Welt ein Irrglaube.“

„Einzelpersonen könnte eine bestimmte Anzahl von ‚Anonymitätsgutscheinen‘ zugeteilt werden, die für kleine Transaktionen verwendet werden könnten, wobei größere Transaktionen für Finanzintermediäre und Behörden weiterhin sichtbar wären.“ Reserve Bank of India, Concept Note on CBDC, Oktober 2022

Die indische Zentralbank schließt die Option einer vollständigen Anonymität aus und orientiert sich an dem europäischen Konzept für eine programmierbare CBDC, „bei der Einzelpersonen eine bestimmte Anzahl von ‚Anonymitätsgutscheinen‚ zugeteilt werden könnte, die für kleine Transaktionen verwendet werden könnten, während größere Transaktionen für Finanzintermediäre und Behörden weiterhin sichtbar sind“.

Mit anderen Worten: „Anonymität bei geringem Wert und Rückverfolgbarkeit bei hohem Wert“.

Die Abschaffung der völligen Anonymität bedeutet auch, dass die Identität eines CBDC überprüft werden muss.

Im RBI-Bericht heißt es, dass „die Identität der CBDC-Nutzer zumindest einer Behörde oder Institution im größeren CBDC-Netzwerk bekannt sein muss, die die Legitimität ihrer Transaktion überprüfen kann“.

In ähnlicher Weise haben die Leiter der amerikanischen Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank kürzlich bestätigt, dass ihre jeweiligen digitalen Dollars und digitalen Euros, sollten sie eingeführt werden, ebenfalls nicht anonym sein werden.

In Ermangelung einer vollständigen Anonymität wäre eine Form der digitalen Identität erforderlich.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, 2018

Die Tribüne „kaufte“ einen Dienst, der von anonymen Verkäufern über WhatsApp angeboten wurde und der uneingeschränkten Zugang zu den Daten von mehr als 1 Milliarde Aadhaar-Nummern bot, die bisher in Indien angelegt wurden. The Tribune, Januar 2018

Indien verfügt mit seinem Aadhaar-System, das von der Unique Identification Authority of India (UIDAI) verwaltet wird, bereits über einen Rahmen für die digitale Identität.

Nach Angaben der UIDAI muss eine Person, die sich bei Aadhaar registrieren lassen möchte, „ein Minimum an demografischen und biometrischen Informationen angeben„.

Im Januar 2018 enthüllte The Tribune, dass die in Indien ansässige Zeitung in nur 10 Minuten „uneingeschränkten Zugang zu den Details einer der mehr als 1 Milliarde in Indien angelegten Aadhaar-Nummern“ erwerben konnte.

„Die Aadhaar-Nummer in Indien – ein einziger Identifikator, der Ihre Aktivitäten in allen Bereichen Ihres Lebens verfolgen kann, von der Beschäftigung über die Gesundheitsfürsorge und die Schule bis hin zu so gut wie allem, was Sie tun.“ Elizabeth Renieris, Zeugenaussage im Kongress, Juli 2021

„Digital identity verification is essential to the operation of CBDCs, particularly in cross-border transactions. Tradeable digital assets must be tied to a digital identity system" – @WorldBank, November 2021

Bei einer Anhörung zur digitalen Identität im US-Repräsentantenhaus im Juli 2021 sagte die Gründungsdirektorin des Notre-Dame-IBM Technology Ethics Lab, Elizabeth Renieris, aus, dass das indische System der digitalen Identität schlecht gemacht sei.

„Was wir bei digitalen Identitätssystemen gesehen haben, die schief gelaufen sind, ist, dass sie im Grunde einen einzigen Identifikator verwendet haben“, sagte Renieris.

„Unter anderem die Aadhaar-Nummer in Indien – diese einzige Kennung ist in der Lage, Ihre Aktivitäten in allen Bereichen Ihres Lebens zu verfolgen, von der Beschäftigung über die Gesundheitsfürsorge und die Schule bis zu so ziemlich allem, was Sie tun […] Sie können diese Art von kontextbezogener persönlicher Identität nicht haben.

„Es ist auch vom Standpunkt der Datensicherheit aus problematisch. Wenn man seine Nummer kompromittiert, hat man Bedenken“, fügte sie hinzu.

CBDC kann als „Token“- oder „Konto“-basiert oder als eine Kombination aus beidem strukturiert sein. Reserve Bank of India, Concept Note on CBDC, Oktober 2022

Das RBI-Konzeptpapier zu CBDC versucht, die Ziele, Möglichkeiten, Vorteile und Risiken der Ausgabe eines CBDC in Indien zu erläutern, das entweder „token“- oder „kontobasiert“ oder eine Kombination aus beidem sein kann.

Bei einem kontobasierten CBDC-System müsste „bei der anfänglichen Einrichtung eines jeden CBDC-Kontos die Identität des Kontoinhabers überprüft werden„.

Bei einem Token-basierten System „muss die gesamte Kette des Eigentums an jedem Token in einem verschlüsselten Ledger gespeichert werden„.

Für Privatkundentransaktionen bevorzugt die RBI eine Token-basierte digitale Rupie mit der Möglichkeit, programmierbare Funktionen einzubauen, die die Effizienz unterstützen, wie die Standardisierung von Compliance-Regeln und Betrugserkennung.

Für die Interbankenabwicklung im Großhandel erwägt die indische Zentralbank eine kontobasierte digitale Rupie.

„Eine Token-basierte CBDC wird als bevorzugter Modus für CBDC-R [Einzelhandel] angesehen, da sie näher an physischem Bargeld ist, während eine kontobasierte CBDC für CBDC-W [Großhandel] in Betracht gezogen werden kann.“

„Das CBDC soll die derzeitigen Geldformen ergänzen, nicht ersetzen, und es soll den Nutzern eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit bieten, nicht die bestehenden Zahlungssysteme ersetzen.“ Reserve Bank of India, Concept Note on CBDC, Oktober 2022

Die RBI behauptet, dass „CBDC darauf abzielt, die derzeitigen Geldformen zu ergänzen und nicht zu ersetzen, und dass es geplant ist, den Nutzern eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit zu bieten und nicht die bestehenden Zahlungssysteme zu ersetzen“.

In einem Blogbeitrag des Weltwirtschaftsforums Agenda vom September 2017 wird jedoch die „allmähliche Veralterung der Papierwährung“ als „charakteristisch für ein gut konzipiertes CBDC“ genannt.

Wenn Indien oder ein anderes Land ein CBDC einführt, wird es dann jemals die Möglichkeit geben, zu physischem Bargeld zurückzukehren?

Werden die Vorteile die Risiken überwiegen?

Oder werden anonyme Transaktionen und die Freiheit, die sie gewähren, zugunsten vollständig programmierbarer, rückverfolgbarer und ausgabefähiger digitaler Zentralbankwährungen ausgelöscht werden?