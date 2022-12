Indiens Landwirte lehnen GVO ab – Weltöffentlichkeit will keine gentechnisch veränderten Lebensmittel

Colin Todhunter

Viele Wissenschaftler, die sich für die Deregulierung der „neuen genomischen Techniken“ (NGT) in der Europäischen Union einsetzen, haben entweder direkte oder indirekte Interessen an der Kommerzialisierung und Vermarktung neuer genetisch veränderter Organismen (GVO). Sie haben Patente oder Patentanmeldungen oder andere Verbindungen zur Saatgutindustrie.

Zu diesem Ergebnis kommt ein von den Grünen/EFA im Europäischen Parlament in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht vom September 2022 – Behind the smokescreen: Vested interests of EU scientists lobbying for GMO deregulation. Diese Wissenschaftler werden finanziell oder in Bezug auf ihre Karriereentwicklung profitieren, entweder persönlich oder durch ihre Organisationen.

FOAM Organics Europe, ein Dachverband für ökologische Lebensmittel und Landwirtschaft, stellt fest, dass eine Gruppe von 91 internationalen Wissenschaftlern und Politikexperten eine öffentliche Erklärung veröffentlicht hat, in der sie sich gegen die Verwendung des Begriffs „Präzisionszüchtung“ zur Beschreibung von Gen-Editierung aussprechen, mit der Begründung, dass dieser Begriff „technisch und wissenschaftlich ungenau ist und daher das Parlament, die Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit in die Irre führt“, da Gen-Editierung weder präzise ist noch eine Züchtung darstellt.

Die FOAM zitiert Claire Robinson von der Industrieaufsichtsbehörde GMWatch, die sagt:

Es ist nicht nur irreführend, sondern auch gefährlich, da die Deregulierung dieser neuen Techniken schwerwiegende sozioökonomische Folgen sowie potenziell gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben wird.“

Der Europäische Gerichtshof erkannte dies 2018 an und entschied, dass Organismen, die mit neuen gentechnischen Verfahren gewonnen wurden, im Rahmen der bestehenden GVO-Gesetze der EU reguliert werden müssen. Die landwirtschaftliche Biotech-Industrie hat jedoch intensive Lobbyarbeit geleistet, um die Rechtsvorschriften zu schwächen: Bis Ende 2021 hatte die Branche mindestens 36 Millionen Euro für Lobbyarbeit bei der EU ausgegeben.

Der Druck auf GVO und ihre neueren NGT-Versionen ist unerbittlich – trotz der Risiken und obwohl die meisten Bürger sie nicht wollen. Das geht aus einer Studie des Pew Research Center hervor, die zwischen Oktober 2019 und März 2020 durchgeführt wurde.

In Russland zum Beispiel halten 70 % der Öffentlichkeit gentechnisch veränderte Lebensmittel für generell unsicher. In Italien sind es 62 %, in Indien 58 % und in Südkorea 57 %.

Bei der Überprüfung von Forschungsergebnissen über die öffentliche Wahrnehmung von GVO kommt GMWatch zu dem Schluss, dass viele Verbraucher keine gentechnisch veränderten (einschließlich gentechnisch veränderter) Lebensmittel wollen und eine große Mehrheit wünscht, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel auf ihre Sicherheit geprüft und gekennzeichnet werden.

Die Argumente für GVO sind schwach, trotz der ständigen PR der Industrie, dass GVO für die Ernährung der Welt notwendig seien. GMWatch weist darauf hin, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen den Ertrag nicht erhöhen, sondern in einigen Fällen sogar verringern (wie in dem Buch GMO Myths and Truths beschrieben). Außerdem wird der Hunger in der Welt nicht durch einen Mangel an landwirtschaftlicher Produktivität verursacht, sondern durch Armut und ein von Natur aus ungerechtes globalisiertes Nahrungsmittelsystem.

Dennoch hält das Bestreben der Industrie, gentechnisch veränderte Pflanzen auf die Felder zu bringen, überall auf der Welt an. In Indien hat die oberste Aufsichtsbehörde des Landes kürzlich den Anbau von GV-Senf genehmigt. Dies wäre die erste gentechnisch veränderte Nahrungspflanze Indiens.

Und das trotz einer Klage im öffentlichen Interesse vor dem Obersten Gerichtshof, um den Anbau zu verhindern, und trotz der weit verbreiteten Ablehnung von GV-Senf durch Bauernorganisationen. Das ist auch Ashwani Mahajan nicht entgangen, dem nationalen Co-Convenor von Swadeshi Jagran Manch, einer Organisation, die sich für die Selbstversorgung einsetzt und mit der regierenden BJP des Landes verbunden ist.

Er schreibt auf Twitter:

WAS FÜR EINE IRONIE! Die Regierung hat noch keinen angesehenen Landwirtschaftsführer gefunden, der gentechnisch veränderten Senf unterstützt, und sie behaupten, dass sie gentechnisch veränderten Senf im Interesse der Landwirte einführen.“

Ashwani bezieht sich auf einen Brief, den führende Landwirte an Premierminister Modi geschrieben haben und in dem sie ihn auffordern, den Einsatz von GV-Senf sofort zu stoppen.

Die Bedenken, die in dem Brief der Bauernführer geäußert wurden, sind in den zahlreichen eidesstattlichen Erklärungen im Rahmen des GM-Senf-PIL vor dem Obersten Gerichtshof dargelegt worden (der Online-Artikel Prominenter Anwalt Prashant Bhushan fordert die indische Regierung auf, die Kommerzialisierung von GM-Senf zu stoppen, gibt einen Überblick über einige der wichtigsten Beweise).

Das Schreiben richtet sich gegen die Entscheidung des Gentechnik-Bewertungsausschusses, die Freisetzung von gentechnisch verändertem HT-Senf, der Hybride DHM-11 und ihrer Elternlinien in die Umwelt zu genehmigen. Diese Elternlinien sollen an private und öffentliche Forscher verteilt werden, um weitere Hybriden zu entwickeln.

Die Bauernführer wenden sich an Premierminister Modi:

Die Landwirte sind bereits in Bedrängnis! Dieser HT (Herbizid-tolerante) Senf wird sie weiter zum Einsatz eines tödlichen Herbizids (Glufosinat) zwingen, von dem nur große agrochemische Konzerne wie Bayer, der Hersteller dieses Herbizids, profitieren werden. Die Regulierungsbehörden Ihres Ministeriums haben verschiedene ‚Behauptungen‘ zugunsten der Freigabe von DHM-11 aufgestellt, die allesamt jeder Logik und Wissenschaft entbehren.“

In dem Schreiben heißt es, dass unabhängige Wissenschaftler Behauptungen über Ertragssteigerungen durch GV-HT-Senf als hohl und unbegründet entlarvt haben. Die Daten wurden gefälscht und manipuliert, und die Protokolle wurden stark beeinträchtigt:

Es ist unwissenschaftlich, dass die indische Regierung und ihre Aufsichtsbehörden die falschen Behauptungen der Pflanzenentwickler nachplappern… Die Erträge werden sinken, wenn dieser GV-Senf zugelassen wird – das liegt daran, dass dieser GV-Senf im Vergleich zu anderen Nicht-GV-Sorten und Hybriden auf dem Markt wenig ertragreich ist.

Es wird oft behauptet, dass dieser gentechnisch veränderte Senf eine indische Schöpfung ist. Aus dem Schreiben geht jedoch klar hervor, dass es sich um ein Bayer-Konstrukt handelt, eine patentierte Technologie von Bayer Crop Science, und dies wurde den Menschen in Indien verschwiegen.

Unabhängige Experten, die die vom Pflanzenentwickler an der Universität Delhi vorgelegten Daten zur biologischen Sicherheit geprüft haben, haben deutlich darauf hingewiesen, dass der gentechnisch veränderte Senf nicht streng und angemessen getestet wurde und dass er nie als herbizidtolerante Pflanze geprüft wurde.

Das sagen die Bauernführer:

Wichtig ist auch der Hinweis, dass Glufosinat ein gefährliches Herbizid ist, wie Glyphosat. Es ist unverantwortlich, dass die Aufsichtsbehörde die Freisetzung in die Umwelt empfiehlt und dann verlangt, dass nach der Freisetzung in die Umwelt Tests durchgeführt werden, wohl wissend, dass es sich bei der Gentechnik um eine lebende Technologie handelt, die unumkehrbar und unkontrollierbar ist.“

Die Befürworter von gentechnisch verändertem Senf sagen, dass er dazu beitragen wird, die Speiseölimporte Indiens zu senken. Indien ist jedoch nahezu autark, was die Nachfrage und das Angebot an Senf betrifft. In dem Schreiben werden auch die nachteiligen Auswirkungen auf den Handel erörtert, die sich ergeben, wenn man zulässt, dass GVO die indische Lebensmittelversorgung kontaminieren.

Premierminister Modi wird auch darauf hingewiesen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen wie DHM-11 durch Auskreuzung benachbarte Pflanzen kontaminieren werden. Er wird gefragt: Wie wird die Reinheit des Saatguts und der Kulturpflanzen gewahrt und die Bio-Zertifizierung geschützt? Und da gentechnisch veränderter Senf herbizidtolerant ist, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass die Landwirte in eine kostspielige, gesundheits- und umweltschädigende chemische Tretmühle geraten.

In dem Schreiben heißt es, die GVO-Technologie sei unbewährt und stark von Agrochemikalien abhängig. Gentechnisch veränderte Pflanzen würden einen unnötigen zusätzlichen Druck auf ein System ausüben, das die Landwirte ohnehin schon auspresst, und die Risiken in der Landwirtschaft noch erhöhen.

Außerdem:

Mit gentechnisch veränderten Pflanzen geben wir eindeutig unsere Souveränität an Konzerninteressen ab, die unsere Lebensmittelversorgung und unsere Fähigkeit, unsere eigene Lebensmittelkette zu kontrollieren, bedrohen werden.

Indien ist ein Zentrum der Senfvielfalt, und mehrere hochrangige offizielle Ausschüsse haben sich immer wieder gegen transgene Technologien bei Kulturpflanzen ausgesprochen, für die das Land das Zentrum des Ursprungs oder der Vielfalt ist.

Das Schreiben schließt mit einer Warnung:

Wenn die indische Regierung die Interessen von Bürgern wie uns nicht in die Politikgestaltung im Zusammenhang mit solchen gefährlichen Technologien einbezieht, werden wir gezwungen sein, unsere Kämpfe zum Schutz unserer Interessen zu verstärken.

Solche Maßnahmen sind notwendig, weil Landwirte und die Öffentlichkeit GVO ablehnen, aber kompromittierte Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger eine risikoreiche Technologie fördern, deren Notwendigkeit nicht erwiesen ist, um die Profite der Industrie zu steigern, indem sie die Eroberung des Marktes und die Verdrängung einheimischer Produktionssysteme erleichtern.

Colin Todhunter ist Spezialist für Entwicklung, Ernährung und Landwirtschaft und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization in Montreal. Sie können sein „Mini-E-Book“, Food, Dependency and Dispossession: Cultivating Resistance, hier bestellen.