Die Twitter-Akten

Der Mechanismus zur Beendigung der freien Meinungsäußerung im Internet wurde bereits eingeführt

„Es geht darum, mit allem, was in der Vergangenheit passiert ist, ins Reine zu kommen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit für die Zukunft zu stärken.“ Elon Musk, Absolutist der freien Meinungsäußerung

„Indem sie die internen Dokumente von Twitter öffnen, haben sie die Möglichkeit, detailliert darzustellen, wie Twitter-Nutzer jahrelang heimlich manipuliert, verwaltet und mundtot gemacht wurden – und das weltweit – bei mehreren Themen von erstrangiger Bedeutung.“ Matt Bivens M.D.

Haben die Twitter-Führungskräfte eine Meldung zensiert, die das Ergebnis der Wahl 2020 verändert hätte? Haben sie absichtlich Informationen unterdrückt, die die Öffentlichkeit benötigte, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, wie sie ihre Stimme abgeben sollte? Wurde Kandidat Trump durch die Einmischung von Twitter geschädigt? Hat es ihn die Wahl gekostet?

Es hat ihn die Wahl gekostet, zumindest glaubt das amerikanische Volk das. Lesen Sie diesen Auszug aus einem Artikel in der New York Post:

Fast vier von fünf Amerikanern, die den Laptop-Skandal von Hunter Biden verfolgt haben, glauben laut einer neuen Umfrage, dass eine „wahrheitsgemäße“ Berichterstattung das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 verändert hätte. Ein ähnlicher Prozentsatz ist davon überzeugt, dass die Informationen auf dem Computer echt sind. Nur 11 % glauben, dass sie „von Russland erstellt wurden„, so die Umfrage des in New Jersey ansässigen Technometrica Institute of Policy and Politics. In Bezug auf die Wahlen 2020 gaben 79 % der Befragten an, es sei „sehr“ oder „etwas“ wahrscheinlich, dass „eine wahrheitsgemäße Interpretation des Laptops“ zur Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und nicht zur Wahl von Präsident Biden geführt hätte. Die Umfrageergebnisse, die aus einer ersten Befragung von 1.335 Erwachsenen stammen, haben laut TIPP ein „Glaubwürdigkeitsintervall“ von plus oder minus 4,8 Prozentpunkten.“ („79% sagen, dass eine ‚wahrheitsgemäße‘ Berichterstattung über Hunter Bidens Laptop die Wahl 2020 verändert hätte“, New York Post

Einige Leser werden sich daran erinnern, dass im Jahr 2016, als FBI-Direktor James Comey die Ermittlungen zu Hillary Clintons E-Mails 11 Tage vor der Wahl wieder aufnahm, Hillarys Zustimmungswerte in der Öffentlichkeit dramatisch einbrachen und sich nie wieder erholten. Das zeigt, wie ernst die Amerikaner den Vorwurf der „Korruption“ nehmen. Wir können also davon ausgehen, dass eine größere Verbreitung der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte das gleiche Ergebnis gebracht hätte. Die Andeutung, dass Joe Biden in einen millionenschweren Betrug verwickelt sein könnte, würde wahrscheinlich ausreichen, um seine Aussichten bei den Parlamentswahlen zu torpedieren. Zum Glück für Biden entschied sich Twitter dafür, die Geschichte zu unterdrücken und zu verhindern, dass irgendjemand auch nur auf den Originalartikel der New York Post verlinkt. So blieben die Korruptionsvorwürfe weitgehend im Verborgenen und Biden konnte einen knappen Sieg erringen. Der Vorfall zeigt, dass Zensur dazu benutzt werden kann, die Demokratie auszuhebeln, was uns alle beunruhigen sollte. Sehen Sie sich diese kurze Zusammenfassung aus einem Artikel bei Opindia an:

Die „Twitter-Akten“ enthalten interne Mitteilungen, die sich auf die Zensur der Hunter-Biden-Geschichte auf der Social-Media-Plattform beziehen. Nach der Enthüllung wurde klar, dass (die ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung der Social-Media-Plattform Vijaya) Gadde die Zensur unter dem Deckmantel vager und willkürlicher Regeln leitete. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 veröffentlichte die New York Post eine brisante Geschichte über Hunter Bidens problematische E-Mails mit einem ukrainischen Manager eines Gasunternehmens aus Burma… Der Bericht enthielt mehrere Dokumente und erwähnte ein Video, das beweist, dass Joe Biden einen hochrangigen Geschäftsmann aus der Ukraine traf, als er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war. Berichte legten nahe, dass Biden seinem Sohn Hunter bei seinen Geschäften in der Ukraine geholfen haben könnte, indem er seinen Einfluss als Vizepräsident der Vereinigten Staaten nutzte… Es wurde schließlich bestätigt, dass der Inhalt des Laptops tatsächlich Hunter Biden gehörte.“ („Amerikaner fordern, dass Ex-Twitter-Rechtsabteilungschefin Vijaya Gadde ins Gefängnis kommt, und beschuldigen sie, die US-Präsidentschaftswahlen 2020 zu manipulieren“ Opindia

Sehen Sie sich diesen 2-minütigen Clip des ehemaligen Twitter-Sicherheitschefs Yoel Roth an, der erklärt, warum die satirische Website Babylon Bee von Twitter zensiert werden musste.

Der Laptop-Artikel war gut recherchiert und enthielt keine fadenscheinigen Behauptungen über Bidens mögliche Beteiligung. Dennoch hielten die Twitter-Verantwortlichen die Implikationen für zu brisant, um sie zu ignorieren. Also schusterten sie eine behelfsmäßige Geschichte über „russische Desinformation“ zusammen (eine Behauptung, für die es nicht den Hauch eines Beweises gibt) und führten dann de facto eine Säuberung von allen durch, die auf den ursprünglichen Artikel anspielten.

Hinter den Kulissen wusste das Twitter-Team jedoch von Anfang an, dass die „Hack“-Geschichte ein Schwindel war, und hat sie dennoch aus rein parteipolitischen Gründen verbreitet. Hier ist Glenn Greenwalds Kommentar zu Twitters Reaktion:.

„Es gibt nicht nur keine Beweise dafür, dass die von der NY Post verwendeten Dokumente das Nebenprodukt eines „Hackings“ durch Russland oder irgendjemand anderen waren – Twitters falsche Ausrede für das Verbot der Diskussion über die Geschichte -, die NYT hat auch bestätigt, dass der Laptop in der Reparaturwerkstatt zurückgelassen und nie abgeholt wurde.“ Glenn Greenwald@ggreenwald

Und hier ist Aaron Mate, der noch unverblümter ist:

Die Behauptung, Hunter Bidens Laptop sei „russische Desinformation“, war eine eklatante Lüge, die zu einer eklatanten Zensur führte… @aaronjmate

Dieser Vorfall zeigt uns, dass die Führungskräfte von Twitter nicht nur verantwortungsvollen, gut recherchierten Journalismus aus rein politischen Gründen zensierten, sondern auch mit ihren Verbündeten in der Regierung zusammenarbeiteten, die Twitter bei der Identifizierung von Geschichten oder Personen unterstützten, die sie zum Schweigen bringen wollten. Tatsache ist, dass niemand die kuschelige Beziehung bestreitet, die heute zwischen den Giganten der sozialen Medien und ihren Partnern im Capitol Hill oder im Weißen Haus besteht. Sie sind zwei Räder auf derselben Achse. Hier ist ein Auszug aus einem Artikel von Johnathan Turley bei The Hill:

Wie viele von uns schon lange vermutet haben, gab es Hintertürchen zwischen Twitter und der Biden 2020 Präsidentschaftskampagne und dem Demokratischen Nationalkomitee (DNC), um Kritiker zu sperren oder negative Berichte zu entfernen. Diejenigen, die den Skandal diskutieren wollten, wurden einfach „abgefertigt“, und es musste nichts weiter gesagt werden…. …Die Dokumente zeigen keine klare Rolle oder Kenntnis des ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey. Stattdessen scheint der leitende Zensor Vijaya Gadde zu sein, Twitters ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung, der als führender Vertreter der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien kritisiert wurde. Es gibt auch James Baker, den umstrittenen ehemaligen Chefsyndikus des FBI, der in die Russland-Untersuchung des FBI verwickelt war. Er verließ das FBI und wurde stellvertretender Chefsyndikus von Twitter…. auf offensichtliches Ersuchen der 2020 Biden-Kampagne und des DNC scheint Twitter andere routinemäßig daran gehindert zu haben, gegenteilige Ansichten zu diskutieren oder zu hören. Die von Musk freigegebenen internen Unternehmensdokumente bestätigen, was wir bereits in anderen Fällen von Twitter-Zensur gesehen haben… Diese Dokumente zeigen, dass es einen Rückkanal zu den Wahlkampfvertretern von Präsident Biden gab, aber dieselben Rückkanäle scheinen weiterhin von Beamten der Biden-Administration genutzt worden zu sein. Wenn dem so ist, könnte Twitter von einem Verbündeten der Kampagne zu einem Stellvertreter für staatliche Zensur geworden sein. Wie ich schon früher geschrieben habe, kann die Regierung Kritiker nicht zensieren und kann zu diesem Zweck keine Agenten gemäß dem Ersten Verfassungszusatz einsetzen. Genau das ist es, was Musk jetzt behauptet. Als die Dokumente veröffentlicht wurden, twitterte er: „Twitter, das von sich aus handelt, um die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, ist keine Verletzung des 1. („Zensur durch Surrogat: Why Musk’s document dump could be a game changer“, The Hill

Die Implikation ist klar: Die Regierung und ihre Behörden arbeiten jetzt Hand in Hand mit den Unternehmen der sozialen Medien, um die Berichterstattung so zu gestalten, dass sie mit der politischen Agenda der Machthaber übereinstimmt. Dies ist ein Krieg gegen normale Menschen, die auf den freien Fluss von Informationen angewiesen sind, um fundierte Entscheidungen in Angelegenheiten zu treffen, die für ihr eigenes Überleben wichtig sind. Der größte Befürworter dieses Krieges gegen die Meinungsfreiheit ist die Regierung selbst, die sich immer mehr mit den Unternehmen der sozialen Medien zusammenschließt, um zu kontrollieren, was die Menschen sagen, hören und denken. Natürlich haben die Geldgeber, die hinter den Politikern und dem tiefen Staat stehen, ein großes Interesse am Ausgang dieses Kampfes. Es hat in Amerika schon immer eine bedeutende Gruppe von Eliten gegeben, die glauben, dass die individuelle Freiheit geopfert werden muss, um eine geordnetere Gesellschaft zu schaffen. Der unerbittliche Angriff auf die Redefreiheit deutet darauf hin, dass dieses Element jetzt die Oberhand hat und dies zu seinem eigenen Vorteil nutzen wird.

Hier ist ein weiteres kurzes Video von Yoel Roth, in dem er das Verbot von Donald Trump mit einem emotionalen „Trauma“ rechtfertigt, das Roth unerklärlicherweise als legitimen Grund sieht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Schweigen zu bringen.

Truly incredible — former Twitter executive @yoyoel, who just got caught fabricating a fake justification for censoring a media outlet, says the decision to ban Trump after Jan 6 was impelled by the „trauma“ he and other „content moderators“ experienced online that fateful day pic.twitter.com/JSE7tpXtGz — Michael Tracey (@mtracey) December 3, 2022

Ein Artikel von Matt Bivens bei Substack bietet einen Einblick in die Vorgänge bei Twitter und zeigt, wie die kuschelige Beziehung zwischen den Führungskräften, die die Plattform betreiben, und ihren Verbündeten im nationalen Sicherheitsstaat im Laufe der Zeit immer kuscheliger wurde. Hier ist ein Ausschnitt aus Bivens Beitrag mit dem Titel Twitter Is Fun Again:

Als die Wahlen 2020 näher rückten, veranstaltete das FBI wöchentliche Treffen mit Führungskräften von Facebook, Twitter und anderen Social-Media-Giganten, um im Wesentlichen darüber zu diskutieren, wie man soziale Medien überwachen kann. … Yoel Roth, der bei Twitter den Robespierre-Titel „Head of Site Integrity“ trug, hat ausgesagt, dass er und andere Branchenkollegen in den Monaten vor der Wahl 2020 „regelmäßige Treffen mit dem Office of the Director of National Intelligence, dem Department of Homeland Security, dem FBI … bezüglich der Wahlsicherheit“ hatten. „Während dieser wöchentlichen Treffen [sagte Roth aus] teilten die Bundesstrafverfolgungsbehörden mit, dass sie davon ausgingen, dass es in der Zeit kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2020, wahrscheinlich im Oktober, zu ‚Hack-and-Leak-Operationen‘ durch staatliche Akteure kommen könnte … Ich erfuhr bei diesen Treffen auch, dass es Gerüchte gab, dass Hunter Biden in eine Hack-and-Leak-Operation verwickelt sein würde.“ Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagte, das FBI habe seiner Social-Media-Plattform eine ähnliche Warnung zukommen lassen. Lassen Sie das auf sich wirken. Schon Wochen bevor die Geschichte von Hunter Bidens berüchtigtem Laptop bekannt wurde, haben FBI-Beamte die Grundlagen geschaffen – bei Twitter, bei Facebook und zweifellos auch darüber hinaus -, um sie zu unterdrücken.“ („Twitter macht wieder Spaß“, Matt Bivens M.D., Substack)

Bivens Zeitleiste hilft uns, genau zu verstehen, wie die Unternehmen der sozialen Medien ihre Zusammenarbeit mit dem nationalen Sicherheitsstaat begannen. Wissbegierige werden sich fragen, warum sich die Führungskräfte dieser Organisationen regelmäßig mit „dem Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, dem Ministerium für Innere Sicherheit und dem FBI“ trafen. Die Antwort ist meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich. Die große Mehrheit der kritisch denkenden Menschen bezieht ihre Nachrichten heute aus dem Internet, was bedeutet, dass die Eliten mehr denn je entschlossen sind, dieses Ökosystem auf die gleiche Weise zu korrumpieren, wie sie die Mainstream-Nachrichten zerstört haben. Aus diesem Grund haben Agenten des Staates die verschiedenen Plattformen infiltriert, um ihre Zwangsbefugnisse zu nutzen, um ein Narrativ zu formen, das die öffentliche Unterstützung für unpopuläre, elitäre Ziele wie Krieg und Steuersenkungen für die Wohlhabenden gewinnt. Kurz gesagt, die Tentakel des Staates erstrecken sich jetzt über die Landschaft der sozialen Medien, was den freien Fluss von Nachrichten, Meinungen, Recherchen und Kommentaren behindert. Die Eliten waren noch nie so entschlossen, den freien Gedankenaustausch in den sozialen Medien zu unterdrücken und das Internet in eine weitere ranzige Institution zu verwandeln, die dieselben falschen Erzählungen und Propaganda verbreitet, die man täglich in den Nachrichtensendern hört. Anhand der Biden-Laptop-Geschichte konnten wir sehen, wie schnell diese Agenten in Aktion treten können, wenn plötzlich ein Buschfeuer ausbricht, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Die Geschichte wurde innerhalb weniger Stunden begraben, was zeigt, wie geschickt sie darin geworden sind, die Wahrheit zu unterdrücken. Hier ist mehr von Bivens:

„… als die New York Post … die bizarre Geschichte verbreitete, dass … Bidens Sohn einen Laptop in einer Computerwerkstatt zurückgelassen hatte, auf dem sich allerlei peinliches und belastendes Material befand…. Twitter reagierte schnell, um die Geschichte der New York Post zu unterdrücken, und sperrte sofort das gesamte Twitter-Konto der Zeitung. Es blieb zwei Wochen lang geschlossen – in einer Art 21. Jahrhundert, die dem alten Spiel des Zerschlagens von Pressen und des Einsammelns und Verbrennens von Zeitungen entspricht…. Wenn normale Twitter-Nutzer versuchten, Links zu der Geschichte zu teilen, wurden diese von Twitter entfernt. Taibbi greift die Geschichte auf: Twitter unternahm außergewöhnliche Schritte, um die Geschichte zu unterdrücken, entfernte Links und veröffentlichte Warnungen, dass sie „unsicher“ sein könnte. Sie blockierten sogar die Übermittlung per Direktnachricht, ein Instrument, das bisher für extreme Fälle, z. B. Kinderpornografie, reserviert war. Matt Taibbi @mtaibbi.“ („Twitter macht wieder Spaß!“, Matt Bivens M.D., Substack)

Die Reaktion der Twitter-Führungskräfte auf die Laptop-Geschichte von Hunter Biden kann zu der Annahme verleiten, dass es sich um einen „Einzelfall“ handelte, der wahrscheinlich nicht wieder vorkommen wird. Aber das geht völlig an der Sache vorbei. Was wir hier sehen, ist die Einrichtung einer neuen Sicherheitsinfrastruktur, die ausdrücklich darauf abzielt, den freien Austausch von Ideen zu verhindern. Die Regierung hat große Anstrengungen unternommen, um dieses repressive System einzuführen, vor allem, weil es unter den Eliten eine fast universelle Unterstützung dafür gibt, den ersten Verfassungszusatz zurückzudrehen und die ungehinderte Verbreitung von Ideen, Standpunkten und kritischen Analysen zu verhindern. All dies stellt eine erhebliche Bedrohung für die politische Agenda der Machthaber dar. Deshalb haben sie ihre Lakaien beim FBI und anderen Behörden losgeschickt, um ihren Einfluss geltend zu machen und die Chefs der sozialen Medien davon zu überzeugen, jene Journalisten, Kritiker oder Dissidenten zu zensieren, die vom „offiziellen Narrativ“ abweichen oder es wagen, Wahrheiten aufzudecken, die sie nicht aufdecken wollen.

Unterm Strich: Es werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sicherzustellen, dass die freie Meinungsäußerung dieses Jahrzehnt nicht überleben wird. Die Twitter Files helfen uns zu sehen, was vor sich geht, aber sie bieten keinen Plan, wie man sich wehren kann.