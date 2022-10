Indische Zeitung: Wenn Sunak Premierminister wird, bedeutet das, dass Großbritannien „jetzt in den Händen eines Inders ist.“

Aber Moment, ich dachte, er sei Brite?

Die zweitgrößte indische Zeitung lobte die Ernennung von Rishi Sunak zum britischen Premierminister und erklärte, das Land sei nun in den Händen eines Inders.

Sunak, der in Großbritannien geboren wurde, aber indischer Abstammung ist, übernahm die Führung des Landes, nachdem die ehemalige Premierministerin Liz Truss zum Rücktritt gezwungen worden war.

In der indischen Zeitung Dainik Jagran hieß es, das Land habe mit Sunaks Machtübernahme ein Stück Rache an seinen ehemaligen kolonialistischen Herren genommen.

„Rishi Sunak wurde britischer Premierminister, das Kommando über das Land, das Indien jahrelang unterjocht hat, liegt nun in den Händen eines Inders“, berichtete die Zeitung.

🇮🇳🇬🇧 India's 2nd most circulated newspaper Dainik Jagran celebrates that the UK is "now in the hands of an Indian" on its homepage:



— "Rishi Sunak became the Prime Minister of Britain, command of the country that subjugated India for years is now in the hands of an Indian." pic.twitter.com/IWxqNoqpUs