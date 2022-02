Indizien für 5G Power gestützte Graphen-Nanotechnologie in Pfizer Impfstoff

Eine kurze Zusammenfassung der von La Quinta Coulmna gemachten Erkenntnisse aufgrund der letzten optischen Analysen (https://t.me/GrapheneAgenda/426) und Vergleiche anhand von Aufnahmen und Beschreibungen aus der Fachliteratur.

Man kann noch nicht sagen um was es sich hier wirklich handelt und wir nehmen Abstand von pauschalen Behauptungen, es sei tatsächlich so (Mac Adresse, Nanorouter (https://t.me/GrapheneAgenda/418)). Es ist technisch nicht untersucht, und könnte sich auch in den Chargen unterscheiden.

Dennoch gibt es aufgrund der zahlreichen Hinweise und dem Wissen über Graphen (https://t.me/GrapheneAgenda/4), durchaus Anlass es zu vermuten und diese Thesen aufzustellen um dem weiter nachzugehen.

