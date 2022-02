Facebook gibt grünes Licht für lobende Kommentare der ukrainischen Neonazi-Bataillone

Facebook erlaubt seinen Milliarden Nutzern nun, eine ukrainische Neonazi-Militäreinheit namens Asow-Bataillon zu loben, nachdem der Social-Media-Riese die Gruppe zuvor im Rahmen der Unternehmensrichtlinien für gefährliche Personen und Organisationen von der freien Diskussion ausgeschlossen hatte, berichtet Sam Biddle von The Intercept.

According to Facebook materials I reviewed, you can now post „Azov movement volunteers are real heroes,“ but you still can’t post “Goebbels, the Fuhrer and Azov, all are great models for national sacrifices and heroism”