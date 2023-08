Indoktrination, Einschüchterung und Intoleranz: Was heute als Bildung gilt

"Jeden Tag verbringen Kinder und Jugendliche in Gemeinden in den Vereinigten Staaten den Großteil ihrer wachen Zeit in Schulen, die immer mehr einem Gefängnis ähneln als einem Ort des Lernens".

Das ist es, was es bedeutet, heute in Amerika wieder zur Schule zu gehen. Anstatt (Lesen, Schreiben und Rechnen) zu lernen, werden junge Menschen in was ganz anderes des Lebens im amerikanischen Polizeistaat gedrillt: Indoktrination, Einschüchterung und Intoleranz.

Während junge Menschen heute aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, im Epizentrum politisch aufgeladener Kulturkriege zu stehen, zeigen die Testergebnisse, dass die Schüler nicht lernen, wie man in Sozialkunde, Mathematik und Lesen erfolgreich ist.

Anstatt eine Generation staatsbürgerlich gesinnter Bürger mit Fähigkeiten zum kritischen Denken heranzuziehen, bringen Regierungsbeamte willfährige Drohnen hervor, die wenig bis gar nichts über ihre Geschichte oder ihre Freiheiten wissen.

Unter der Leitung von Regierungsbeamten, die sich darauf konzentrieren, die Schulen autoritärer zu machen (was den Eltern als Versuch verkauft wird, die Schulen sicherer zu machen), sind junge Menschen in Amerika jetzt die ersten in der Schlange, die durchsucht, überwacht, ausspioniert, bedroht, gefesselt, eingesperrt, für nicht kriminelles Verhalten wie Kriminelle behandelt, getasert und in einigen Fällen erschossen werden.

Von dem Moment an, in dem ein Kind eine der 98.000 öffentlichen Schulen der Nation betritt, bis zu dem Moment, in dem es seinen Abschluss macht, wird es einer ständigen Diät ausgesetzt sein:

drakonische Null-Toleranz-Politik, die kindisches Verhalten kriminalisiert,

überzogene Anti-Mobbing-Gesetze, die die Meinungsäußerung kriminalisieren,

Schulpolizisten, die sogenannte „unordentliche“ Schüler disziplinieren und/oder verhaften sollen,

standardisierte Tests, die den Schwerpunkt auf auswendig gelernte Antworten statt auf kritisches Denken legen,

politisch korrekte Denkweisen, die junge Menschen lehren, sich selbst und ihre Mitmenschen zu zensieren,

und ausgedehnte biometrische und Überwachungssysteme, die in Verbindung mit allem anderen die jungen Menschen an eine Welt gewöhnen, in der sie keine Gedanken-, Rede- oder Bewegungsfreiheit haben.

Auf diese Weise werden junge Menschen dazu erzogen, im Gleichschritt mit einem Polizeistaat zu marschieren.

Wie Deborah Cadbury in der Washington Post schreibt: „Autoritäre Herrscher haben lange versucht, die Kontrolle über das Klassenzimmer als Teil ihrer totalitären Regierung durchzusetzen“.

Im nationalsozialistischen Deutschland wurden Schulen zu Zentren der Indoktrination, zu Brutstätten der Intoleranz und des Konformismus.

Im amerikanischen Polizeistaat sind die Schulen zunehmend feindselig gegenüber denen, die es wagen, den Status quo in Frage zu stellen oder herauszufordern.

Amerikas Jugend ist Opfer einer Post-9/11-Mentalität geworden, die das Land in eine abgeschottete, militarisierte, krisengeschüttelte Verhöhnung einer repräsentativen Regierung verwandelt hat.

Amerikanische Schulen haben sich in Quasi-Gefängnisse verwandelt, vollgestopft mit Überwachungskameras, Metalldetektoren, Polizeistreifen, Null-Toleranz-Politik, Abriegelung, Drogenspürhunden, Leibesvisitationen und Schießübungen.

Schüler werden nicht nur für kleinere Vergehen bestraft, wie Räuber und Gendarm auf dem Schulhof zu spielen, LEGO mit in die Schule zu bringen oder eine Essensschlacht zu veranstalten, sondern die Strafen sind viel härter geworden und reichen von Nachsitzen und Besuchen im Büro des Schulleiters bis zu Strafzetteln, Jugendgerichten, Handschellen, Tasern und sogar Gefängnisstrafen.

Im Rahmen der Null-Toleranz-Politik wurden Schüler von der Schule verwiesen, weil sie „ähnlich aussehende Substanzen“ wie Oregano, Pfefferminzbonbons, Antibabypillen und Puderzucker mit in die Schule gebracht hatten.

Auch ähnlich aussehende Waffen (Spielzeugwaffen – auch in Legogröße -, handgemalte Waffenbilder, „bedrohlich“ gedrehte Bleistifte, imaginäre Pfeil und Bogen, wie Waffen geformte Finger) können Ärger bereiten und in einigen Fällen zu einem Schulverweis oder einer Strafanzeige führen.

Auch gute Taten bleiben nicht ungestraft.

Ein 13-Jähriger musste nachsitzen, weil er die Schule „haftbar“ gemacht hatte, indem er sein Mittagessen mit einem hungrigen Freund geteilt hatte. Eine Drittklässlerin wurde suspendiert, weil sie sich aus Mitleid mit einer Freundin, die wegen einer Chemotherapie ihre Haare verloren hatte, den Kopf rasiert hatte. Ein Gymnasiast wurde suspendiert, weil er „Gott segne dich“ gesagt hatte, nachdem eine Mitschülerin geniest hatte.

Die Präsenz der Polizei in den Schulen erhöht die Gefahr.

Dank einer Kombination aus Medienrummel, politischen Gefälligkeiten und finanziellen Anreizen sind die Zahl der bewaffneten Polizeibeamten (auch „School Resource Officers“ genannt), die in den Schulkorridoren patrouillieren, in den Jahren seit der Schießerei in Littleton drastisch gestiegen.

Die zunehmende Polizeipräsenz in den Schulen des Landes führt in der Tat zu einer stärkeren Einbeziehung der Polizei in routinemäßige Disziplinarangelegenheiten, die früher von Schulleitern und Eltern ohne Beteiligung von Strafverfolgungsbeamten geregelt wurden.

Diese vom US-Justizministerium finanzierten „School Resource Officers“ sind de facto zu Aufsehern in Grund-, Mittel- und Oberschulen geworden, die mit Taser, Pfefferspray, Schlagstöcken und roher Gewalt ihre eigene Art von Recht gegen die sogenannten „Kriminellen“ in ihrer Mitte ausüben.

In Ermangelung einer entsprechenden Schulordnung greift die Polizei immer häufiger schon bei kleinen Regelverstößen ein: herunterhängende Hosen, respektlose Bemerkungen, kurze körperliche Auseinandersetzungen. „Was früher vielleicht ein Nachsitzen oder einen Besuch im Büro des Schulleiters zur Folge hatte, wird heute durch quälende Schmerzen und vorübergehende Blindheit ersetzt, oft gefolgt von einer Fahrt zum Gericht.“

Selbst jüngere Kinder im Grundschulalter bleiben von diesen „Abhärtungstaktiken“ nicht verschont.

An jedem Schultag werden Kinder, die in der Klasse „auffallen“, mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gelegt, in dunkle Schränke gesperrt, mit Gurten, Bungee-Seilen und Klebeband gefesselt, mit Handschellen, Fußfesseln, Elektroschockern oder auf andere Weise festgehalten, ruhig gestellt oder in Einzelhaft gesteckt, um sie „unter Kontrolle“ zu bringen.

In fast allen Fällen werden diese unbestreitbar harten Methoden angewandt, um Kinder – manche sind erst 4 oder 5 Jahre alt – zu bestrafen, weil sie Anweisungen nicht befolgt oder einen Wutanfall gehabt haben.

In den seltensten Fällen stellen die Kinder eine glaubwürdige Gefahr für sich selbst oder andere dar.

Unglaublicherweise sind all diese Taktiken legal, zumindest wenn sie von Schulbeamten oder School Resource Officers in den öffentlichen Schulen des Landes angewendet werden.

Das passiert, wenn man Polizei und Polizeitaktiken in Schulen einführt.

Paradoxerweise ist es den Schulbehörden gelungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder so traumatisiert sind, dass sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Albträumen, Angstzuständen, Misstrauen gegenüber Erwachsenen und Autoritäten sowie Gefühlen wie Wut, Depression, Erniedrigung, Verzweiflung und Wahnvorstellungen leiden, wenn man Abriegelungen und Übungen mit aktiven Schützen hinzufügt, anstatt die Schulen sicherer zu machen.

So wurde beispielsweise eine High School im US-Bundesstaat Washington abgeriegelt, nachdem ein Schüler eine Spielzeugpistole mit in den Unterricht gebracht hatte. Eine High School in Boston wurde für vier Stunden abgeriegelt, nachdem eine Kugel in einem Klassenzimmer gefunden worden war. Eine Grundschule in North Carolina verriegelte sich und rief die Polizei, nachdem ein Fünftklässler einen unbekannten Mann in der Schule gesehen hatte (es stellte sich heraus, dass es ein Verwandter war).

An einer Mittelschule in Florida führten Polizeibeamte eine Übung mit einem aktiven Scharfschützen durch, um den Schülern beizubringen, wie sie im Falle einer tatsächlichen Schießerei reagieren sollten. Zwei bewaffnete Beamte stürmten mit geladenen und gezogenen Waffen in die Klassenzimmer, versetzten die Schüler in Angst und Schrecken und riegelten die Schule ab.

Diese Polizeistaatstaktik hat die Schulen nicht sicherer gemacht.

Die jungen Menschen der Nation wurden wie Schwerverbrecher behandelt: mit Handschellen gefesselt, verhaftet, getasert, angegriffen und ihnen wurde die schmerzhafte Lektion erteilt, dass die Verfassung (insbesondere der vierte Verfassungszusatz) im amerikanischen Polizeistaat keine große Bedeutung hat.

Was also ist die Antwort, nicht nur für das Hier und Jetzt – für die Kinder, die in diesen Quasi-Gefängnissen aufwachsen – sondern auch für die Zukunft dieses Landes?

Wie kann man ein Kind, das routinemäßig von Regierungsbeamten in Handschellen gelegt, gefesselt, eingesperrt und ruhiggestellt wird – und das alles, bevor es das Erwachsenenalter erreicht – davon überzeugen, dass es überhaupt Rechte hat, geschweige denn das Recht, sich gegen Unrecht zu wehren, sich gegen Unterdrückung zu wehren, sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen?

Und vor allem: Wie kann man einen amerikanischen Mitbürger davon überzeugen, dass die Regierung für ihn arbeitet, wenn er die meiste Zeit seines jungen Lebens in einer Institution eingesperrt war, die jungen Menschen beibringt, gehorsame und fügsame Bürger zu sein, die nicht widersprechen, keine Fragen stellen und die Autorität nicht herausfordern?

Wie wir bei anderen Themen gesehen haben, müssen alle wichtigen Reformen auf lokaler Ebene beginnen und sich nach oben durchsetzen.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und seinem fiktiven Pendant „The Erik Blair Diaries“ deutlich gemacht habe, müssen wir, wenn wir eine Generation von Freiheitskämpfern heranbilden wollen, die tatsächlich mit Gerechtigkeit, Fairness, Verantwortlichkeit und Gleichheit gegenüber ihren Mitmenschen und ihrer Regierung handeln, damit beginnen, die Schulen als Freiheitsforen zu führen.