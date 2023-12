Indonesien könnte sich nach den bevorstehenden Wahlen im Februar dem Westen zuwenden

Von Andrew Korybko

Indonesien ist das größte muslimische Land der Welt, das viertbevölkerungsreichste Land überhaupt und auf dem besten Weg, bis 2027 zur sechstgrößten Volkswirtschaft aufzusteigen. Aus diesem Grund könnte eine mögliche Änderung der derzeit blockfreien Außenpolitik des Landes nach den bevorstehenden Wahlen im Februar weitreichende Auswirkungen auf den Neuen Kalten Krieg haben.

Indonesien geht im Februar an die Urnen, um seinen nächsten Präsidenten, Vizepräsidenten und das Parlament zu wählen. In dieser Zeit könnte sich diese traditionell bündnisfreie Schwellenmacht dem Westen zuwenden, wenn der ehemalige Gouverneur von Jakarta, Anies Baswedan, an die Macht kommt. Der ehemalige Gouverneur von Jakarta, Anies Baswedan, der als Fulbright-Stipendiat in den USA studiert hat, gilt als US-nah, was seine Anfang November abgegebene Erklärung, er werde die „transaktionale Außenpolitik“ seines Landes gegenüber Russland und China durch eine „wertebasierte“ ersetzen, noch untermauert.

Das Australian Institute of International Affairs erklärte im Juni „Warum der indonesische Präsidentschaftskandidat Anies Baswedan für China wahrscheinlich eine schlechte Nachricht ist„. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, wie viel er im vergangenen Jahr mit westlichen, auch amerikanischen, Beamten verkehrt hat, obwohl er nach dem Ende seiner Amtszeit als Gouverneur im Oktober 2022 kein offizielles Amt mehr in der Regierung bekleidet. Das ist ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass sie ihn als ihren Einflussagenten kultivieren, falls er die Wahl gewinnt.

Verteidigungsminister Prabowo Subianto liegt laut Umfragen von Mitte November derzeit mit mindestens zehn Punkten Vorsprung in Führung, während Anies hinter dem ehemaligen Gouverneur von Zentraljava, Ganjar Pranowo, an dritter Stelle liegt, und er hat versprochen, die Außenpolitik des scheidenden Präsidenten Joko „Jokowi“ Widodo fortzusetzen. Bis zu den nationalen Wahlen am 14. Februar sind es jedoch noch knapp drei Monate, so dass sich dies möglicherweise ändern könnte.

Anies hat bei den Gouverneurswahlen 2017 eine bösartige identitätspolitische Kampagne gegen seinen ehemaligen christlichen Gegenkandidaten geführt, um die islamistische Wählerschaft seines Landes anzuzapfen, weshalb Minderheiten vor über einem Jahr Bedenken äußerten, als er seine Absicht ankündigte, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Die South China Morning Post veröffentlichte Ende Oktober einen Artikel darüber, wie er versucht, sich als „moderat“ zu profilieren, obwohl er sich erneut mit islamistischen Parteien verbündet hat, obwohl unklar ist, ob ihm das gelingen wird.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass Anies aus Verzweiflung zu seiner gefährlichen Wahlkampfpolitik zurückkehrt, um seine Position in den Umfragen vor der Wahl im Februar zu verbessern. Ein weiterer Faktor, der ins Spiel kommen könnte, ist die angeblich steigende Stimmung in der Bevölkerung gegen Jokowis vermeintliche Vetternwirtschaft, nachdem das Verfassungsgericht kürzlich ein Schlupfloch geschaffen hat, das es seinem Sohn erlaubt, als Vizepräsident unter Prabowo zu kandidieren. Eine Umfrage von Anfang November deutet darauf hin, dass dies die Attraktivität des Verteidigungsministers bereits verringert hat.

Die Kombination aus bewaffneter Identitätspolitik, wahrgenommener Vetternwirtschaft (siehe oben) und westlicher Einmischung durch mögliche Provokationen in der Informationskriegsführung gegen Prabowo sowie die mögliche Instrumentalisierung verbündeter „Nichtregierungsorganisationen“ könnte dazu führen, dass Anies in den Umfragen vor der Wahl im Februar stark ansteigt. Im Falle eines Wahlsiegs könnte seine versprochene „wertebasierte“ Außenpolitik dazu führen, dass sich Indonesien im Neuen Kalten Krieg mit dem Westen verbündet, was weitreichende Auswirkungen auf den globalen Wettbewerb hätte.

Indonesien ist das größte muslimische Land der Welt, das viertbevölkerungsreichste Land überhaupt und auf dem besten Weg, bis 2027 die sechstgrößte Volkswirtschaft zu werden, was erklärt, warum seine Außenpolitik von vielen in der Welt aufmerksam verfolgt wird. Jokowi hat versucht, die Politik des indischen Premierministers Narendra Modi nachzuahmen, die auf ein Gleichgewicht zwischen der Goldenen Milliarde des Westens unter Führung der USA und der chinesisch-russischen Entente abzielt und über die der Leser in diesen drei Analysen mehr erfahren kann,

28. Juni 2022: „Indonesiens Vermittlung im Ukraine-Konflikt„

11. November 2022: „Indonesien wird sich letztendlich entscheiden müssen, auf welcher militärischen Seite es im neuen Kalten Krieg steht„

01. September 2023: „Indonesiens abwartende Haltung gegenüber dem Beitritt zu BRICS ist interessant„

In dem Bemühen um ausgewogene Beziehungen zu diesen beiden de facto im Neuen Kalten Krieg befindlichen Blöcken vertiefte Indonesien im Oktober offiziell seine umfassende strategische Partnerschaft mit China und kündigte weniger als einen Monat später, Mitte November, eine umfassende strategische Partnerschaft mit den USA an. Außerdem organisierte Indonesien im September die ersten ASEAN-Militärübungen, im selben Monat, in dem es an multilateralen Übungen mit den USA teilnahm. Zurzeit führen Indonesien und die USA bis zum 11. Dezember auch bilaterale Übungen durch.

Diese Abfolge von Ereignissen deutet darauf hin, dass sich Indonesien den USA annähert, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass das Land die jüngste Veröffentlichung der chinesischen Jahreskarte kritisiert hat, in der es offenbar Anspruch auf einen Teil seines Seegebiets im Südchinesischen Meer erhebt. Gleichzeitig bleibt China jedoch ein wichtiger Wirtschaftspartner, nachdem es Anfang September neue Investitionen in Indonesien im Wert von fast 22 Milliarden Dollar zugesagt hat. Dies beweist, dass beide Seiten nicht wollen, dass ihre Handelsbeziehungen durch Seestreitigkeiten beeinträchtigt werden.

Dennoch könnte die Existenz eines solchen Streits, auch wenn beide Parteien versuchen, ihn herunterzuspielen, zu einem heiklen Wahlkampfthema werden, wenn Anies beschließt, ihn zu einem solchen zu machen, sei es aus eigenem Antrieb oder auf Drängen seiner westlichen Partner. Dieser Faktor könnte zu den bereits erwähnten hinzukommen und möglicherweise dazu führen, dass er in den Umfragen vor den Wahlen im Februar stark ansteigt. Wie bereits geschrieben, möchte der Westen, dass er gewinnt, da er davon ausgeht, dass seine „wertebasierte“ Außenpolitik seine Interessen im Rahmen des Neuen Kalten Krieges fördern würde.

Der Wille des Volkes sollte ungeachtet des Ergebnisses respektiert werden, aber man sollte sich auch der größeren geopolitischen Spiele bewusst sein, die bei den bevorstehenden Wahlen im Spiel sind. So anziehend Anies demagogische Rhetorik für manche auch sein mag, sie sollten nicht aus den Augen verlieren, dass er der bevorzugte Kandidat des Westens ist, weil sie sich vorstellen, dass er Indonesiens Hinwendung zu ihrem Block auf Kosten seiner traditionell bündnisfreien Außenpolitik beaufsichtigt. Dies würde den Beziehungen zu Russland und China unbestreitbar schaden.

Indonesiens Aufstieg zu einer weltweit bedeutenden Macht wäre in diesem Szenario gefährdet, da die bisher für beide Seiten vorteilhaften Handels- und Investitionsbeziehungen mit China leiden könnten, wenn das Land auf Geheiß des Westens zum Säbelrasseln gegen die Volksrepublik übergeht. Diese Beziehungen waren weitgehend für das astronomische Wachstum Indonesiens verantwortlich, das das Land bis 2027 zur sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt machen soll. Wenn sie gefährdet sind, dann könnten auch die großen Pläne des Landes gefährdet sein, die der Westen dann ausnutzen könnte.

Zur Erklärung: Indonesien muss sein Wachstum im derzeitigen Tempo fortsetzen, um die demografischen Herausforderungen für die Stabilität des Landes auszugleichen. Wenn dieser Kurs durch eine vom Westen geförderte, selbstverschuldete Schädigung der wirtschaftlichen Beziehungen zu China entgleist, könnte die Arbeitslosigkeit erneut zu einem Problem werden, mit allen damit verbundenen politischen und sicherheitspolitischen Gefahren. Diese könnten die Form einer Farbenrevolution annehmen, verarmte Menschen könnten sich dem Radikalismus zuwenden, und es könnte zu weiteren terroristisch-separatistischen Bedrohungen kommen.

In diesem Fall könnte Indonesien leichter vom Westen geteilt und regiert werden, insbesondere wenn dieser Block beschließt, staatsfeindliche Bewegungen zu unterstützen. Die einzige Möglichkeit, sich gegen diese Bedrohungen eines hybriden Krieges zu verteidigen, besteht für Indonesien darin, die für beide Seiten vorteilhaften Handels- und Investitionsbeziehungen mit China aufrechtzuerhalten, was die Beibehaltung eines Balanceakts erfordert. Anies‘ Sieg bei den nächsten Wahlen könnte jedoch zu einer pro-westlichen Ausrichtung führen, die diese Beziehungen ruiniert, weshalb die Wähler zweimal überlegen sollten, bevor sie ihn unterstützen.