Journalisten schlagen vor, über den „Klimawandel“ wie über Krieg oder COVID zu berichten

Eine Gruppe von Journalisten hat die Mainstream-Medien aufgefordert, die Kanadier dazu zu bewegen, den „Klimawandel“ so ernst zu nehmen wie einen Krieg oder eine Pandemie, um politisches und ziviles Handeln zu fördern.

Am 22. November veranstaltete die Community-Engaged Research Initiative (SFU CERi) der Simon Fraser University eine Podiumsdiskussion für Journalisten der Mainstream-Medien zum Thema „Die Verantwortung der kanadischen Medien im Klima-Notfall“.

Während der „Pandemie“ haben wir viele Wissenschaftler im Radio gehört, sie waren die Stimmen der Autorität“, sagte Donya Ziaee, eine ehemalige CBC-Radioproduzentin. „Auch Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens bekamen viel Sendezeit und wurden manchmal nicht kritisch genug angegangen oder zu den Maßnahmen befragt, die sie ergriffen.“

„Der Punkt ist, dass es eine klare Entscheidung gab, die Ressourcen und die Sendezeit zu nutzen, um die Pandemie mit der gebotenen Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit zu behandeln, und wir haben keine solche Vision oder Führung von der CBC gesehen, wenn es um die Klimakrise geht“, fügte sie hinzu.

Während der Sitzung mit dem Titel „Quiet Alarm – A Review of CBC’s Climate Reporting“ (Stiller Alarm – Eine Überprüfung der CBC-Klimaberichterstattung) wurde als Lösung vorgeschlagen, dass die Mainstream-Medien „tägliche Klima-Notfallberichte“ veröffentlichen sollten, ähnlich denen, die während der COVID-„Pandemie“ veröffentlicht wurden.

„Wir haben gesehen, wie die Fernsehsender dies während der COVID-Pandemie gemacht haben und wir wissen, dass sie dazu in der Lage sind“, sagte Tara Mahoney, Leiterin von SFU Ceri Research and Engagement.

Ein weiterer Vorschlag, diesmal vom Kolumnisten des National Observer, Seth Klein, war, die Bedrohung für die Kanadier „real“ zu machen, indem man über den „Klimawandel“ ähnlich wie über den Krieg berichtet.

„Während des Krieges war es die Aufgabe des Journalismus, die Welt auf die drohende Katastrophe aufmerksam zu machen, und das passt hervorragend in die heutige Zeit“, so Klein.

„Die CBC spielte eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung der kanadischen Öffentlichkeit während des Krieges, indem sie die Bedrohung real erscheinen ließ, sodass die Kanadier verstanden, dass es sich um eine klare und gegenwärtige Gefahr handelte“, fügte er hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mainstream-Medien auf eine verstärkte Berichterstattung über den Klimawandel drängen. So ergab eine Untersuchung im August, dass die Medien fälschlicherweise über Waldbrände in ganz Kanada berichteten und behaupteten, diese hätten in den vergangenen Jahren als Folge des Klimawandels“ drastisch zugenommen.

Die Untersuchung zeigte jedoch eine große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Zahl der Waldbrände und der von den Mainstream-Medien und Politikern geäußerten Besorgnis, da die Zahl der Waldbrände weltweit zurückgegangen ist, während die Berichterstattung über Waldbrände um 400 Prozent zugenommen hat.

Ferner schüren die Mainstream-Medien weiterhin Angst und Panik, dass sich die Welt überhitzt und einen „Kipppunkt“ erreicht hat, obwohl es überwältigende Beweise gibt, die den Mythos des vom Menschen verursachten Klimawandels widerlegen.

Ungeachtet gegenteiliger Forschungsergebnisse verbreiten Politiker und Medien weiterhin, dass es eine Klimakrise gibt und die Kohlenstoffemissionen reduziert werden müssen, um den Planeten zu „retten“.

Infolgedessen verabschieden Länder auf der ganzen Welt extreme, vom Weltwirtschaftsforum geförderte Gesetze zur Reduzierung des Kohlenstoffverbrauchs, die sich wirtschaftlich sehr negativ auf das Leben der Durchschnittsbürger auswirken.