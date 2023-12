Der europäische Impfskandal wird durch die durchgesickerten Dokumente nur noch größer.

Noël Wathion, stellvertretender Direktor und Leiter von COVID-19 bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), berichtete am 19. November 2020, wie er von der Chefin der EMA, Ursula von der Leyen, unter Druck gesetzt wurde. Er war einer der Leute bei der EMA, die die Risiken der Impfstoffe bewerten sollten, die uns von der Pandemie „befreien“ sollten.

Einen Tag später, am 20. November 2020, unterzeichneten die EU und Pfizer einen Vertrag über 300 Millionen Impfdosen, mit der Begründung, man wisse noch nichts über die Wirksamkeit und die Langzeitfolgen des Impfstoffs.

In einer E-Mail an seine Kollegen sprach Wathion von einer „Atmosphäre“, die nicht nur „ziemlich angespannt“, sondern „manchmal sogar etwas unangenehm“ sei. Eine mehrwöchige Verzögerung zwischen der amerikanischen und der europäischen Zulassung dürfte für die Europäische Kommission nicht einfach zu akzeptieren sein, zu groß wären die politischen Konsequenzen.

Die Pfizer-Impfstoffe seien unter Druck und nach dem Motto „Biegen oder brechen“ zugelassen worden, so Remco van Velzen, der die E-Mail auf X veröffentlichte. Er veröffentlichte auch eine zweite E-Mail der EMA, aus der hervorgeht, dass die EMA im November 2020 von Unterschieden zwischen kommerziellen (mRNA-Integrität von 55 Prozent) und experimentellen Chargen (mRNA-Integrität von 78 Prozent) wusste. Es gab große Bedenken.

Es wurde deutlich darüber nachgedacht, ob für das kommerzielle Produkt mit reduzierter mRNA-Integrität neue klinische Studien notwendig wären. Dass dies anscheinend nicht oder kaum geschah und von der EMA nicht als strikte Anforderung festgelegt wurde, ist wirklich unvorstellbar“, sagt Van Velzen.

„Die politischen Konsequenzen scheinen zu groß zu sein, wenn wir zu lange mit der Zulassung warten“, so EMA-Chef Wathion in seiner E-Mail. Datenanalyst Cees van den Bos sagte: „Dann wäre es besser, 150 Millionen Europäern diesen Müll zu injizieren, von dem wir nicht wissen, wie hoch die Konzentration ist. Ich werde an diese Bürokraten denken, wenn ich das nächste Mal einen Fußballtrainer mit einem Defibrillator aufs Spielfeld rennen sehe.

Interessantes Detail: Wathion starb überraschend im August.