Hier einige tragische Fälle von schweren Impfstoff-Nebenwirkungen, die zum Selbstmord führten

William Makis MD

SUIZIDE aufgrund von COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen – Die 21-jährige Emilia Brangefalt, eine schwedische Athletin (Weltmeisterin im Trailrunning), nahm sich aufgrund einer Herzerkrankung, die im Juli 2023 begann, das Leben.

NEW ARTICLE: SUICIDES due to COVID-19 Vaccine side effects – 21 year old Emilia Brangefalt, Swedish athlete (World Champion Trail Runner) ended her life due to a cardiac injury that started in July 2023



I present 10 Tragic cases.



Nov.13, 2023 – 21 year old Emilia Brangefalt was… pic.twitter.com/8pXR0Yb0hL — William Makis MD (@MakisMD) December 4, 2023

Hier sind zehn tragische Fälle:

November 2023 – Die 21-jährige Emilia Brangefalt war eine professionelle schwedische Trailrunnerin (für Adidas Terrex), die 2022 Bronze bei den Trail-Weltmeisterschaften gewonnen hatte. Am 13. November 2023 nahm sie sich das Leben, nachdem sie im Juli 2023 eine extrem hohe Herzfrequenz entwickelt hatte, die ihr Training und Laufen beendete. Als professionelle Athletin wurde sie gegen COVID-19 geimpft, um an Wettbewerben teilnehmen zu können. „Seit Ende Juli hat mein Körper versagt. Ich konnte nichts mehr trainieren aufgrund einer extrem hohen Herzfrequenz (120-150 bpm) im Stehen. Selbst ein Spaziergang ist derzeit schmerzhaft. Ich war mehr als 20 Mal im Krankenhaus und beim Arzt… Vielleicht komme ich eines Tages zurück. Oder auch nicht…“, schrieb sie am 4. November 2023 auf Instagram. Neun Tage später nahm sie sich das Leben.

Dezember 2023 – Vereinigtes Königreich – Die 39-jährige Kelly Louise Smith-May, Mutter von vier Kindern, kämpfte in den vergangenen 18 Monaten gegen eine Long COVID-„Todesstrafe“, die sie in einem dunklen Raum in ständiger Qual gefangen hielt und sie daran hinderte, sich um ihre vier Kinder zu kümmern. Sie möchte ihr Leben in einer Schweizer Klinik beenden und sammelt Geld dafür. Ihr Ehemann glaubt, dass der COVID-19-Impfstoff, den sie im April 2022 erhalten hat, ihr „Long COVID“ wesentlich verschlimmert hat.

Sie beschreibt ihre Krankheit als „minütlich vergiftet werden“ und als „lebendige Todesstrafe“.

Juni 2023 – Los Angeles, Kalifornien – Die 41-jährige Model und Hollywood-Schauspielerin Katerina Pavelek nahm am 1. Juni 2023 in einer Sterbehilfe-Klinik in Basel, Schweiz, aufgrund von Verletzungen durch COVID-19-Impfstoff-Booster (ME, CFS, ALS) ihr Leben:

„Mein Körper ist zu schwach, um gegen diese Krankheit zu kämpfen, und ich habe keine Kraft mehr, daher habe ich mich entschieden, mein Leben im Pegasos-Verein in der Schweiz zu beenden. Ich wurde mit einer unbehandelbaren chronischen neurologischen Erkrankung ME/CFS diagnostiziert, verursacht durch den Booster-Impfstoff, zusätzlich zu einem vermuteten respiratorischen ALS. Diese Krankheit hat mich behindert, mich arbeiten oder ein soziales Leben führen zu lassen, und mir die Freude am Leben genommen. Das Atmen wurde für mich immer schwieriger und schmerzhafter.“

März 2023 – Sassari, Italien – Der 37-jährige persönliche Trainer, Schwimmer und Triathlet Claudio Rais beging am 14. März 2023 Selbstmord, indem er von der Rosello-Brücke, der höchsten Brücke in der Stadt Sassari in Italien, sprang. Er erhielt im Jahr 2021 die ersten beiden Pfizer-Impfungen und den Moderna-Booster am 10. Februar 2022. Bis September 2022 war er schwer durch den Impfstoff verletzt. „Meine Situation verschlimmert sich mit immer beängstigenderen Symptomen, die ich nicht mehr ertragen kann. Gelenke, Haut, Organe und vor allem kognitive Defizite, vergleichbar mit denen einer schweren Gehirnverletzung. Ich habe Angst, ich kann keine Heilung finden.“

„Dort endet es, heute endet es… Das Schicksal wollte, dass mein Leben seiner Essenz völlig beraubt wird… Ich gehe lieber weg und belaste niemanden mehr… Jetzt kann ich nur noch frei in den Wolken schwimmen“, schrieb er drei Monate, bevor er sich das Leben nahm.

November 2022 – Ungarn – Die 36-jährige Timike Timea Balogh nahm am 3. November 2022 ihr Leben. „Seit den beiden Moderna-Impfungen ist mein Körper ständig entzündet, und mein Haarausfall ist unaufhaltsam. Ich habe alles versucht.“ „Bitte, jemand helft mir.“

Mai 2021 – Die 50-jährige Heidi Ferrer, Drehbuchautorin von Dawson’s Creek, erholte sich von Long COVID. Sie erhielt dann die Moderna-mRNA-Impfstoffe im März 2021. „Im Mai 2021 war sie ans Bett gefesselt und litt ständig unter körperlichen Schmerzen, schweren neurologischen Zittern und zahlreichen anderen sich verschlimmernden Symptomen“. Sie beging am 26. Mai 2021 Selbstmord.

Brianne Dressen diskutiert, wie der Suizid das Leben von COVID-19-Impfstoff-Verletzten, einschließlich sich selbst, beeinflusst hat:

„Der einzige Grund, warum ich am Leben bin, ist, dass ich zu krank bin, um es (Suizid) zu tun.“

Dies war einer der schwierigsten Artikel, die ich je geschrieben habe.