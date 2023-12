USA möchte 2024 Anti-Schiffs-Raketen auf U-Booten einsetzen, um China zu bekämpfen

Die US-Marine will ab 2024 U-Boote mit schiffsgestützten Versionen der weitverbreiteten Tomahawk-Rakete ausrüsten. Dies ist Teil der Bemühungen Washingtons, die militärischen Fähigkeiten zu verbessern, um die chinesischen Seestreitkräfte, insbesondere rund um Taiwan, herauszufordern.

Die Maritime Strike-Version der Tomahawk-Rakete, die traditionell als Bodenangriffswaffe eingesetzt wird, soll nach dem 1. Oktober in Dienst gestellt werden, sagte Programmleiter Captain Jon Hersey in einer Erklärung.

Die neuesten Modelle werden mit einem neuen Lenksystem ausgestattet, mit dem sie „ein bewegliches Ziel auf See bekämpfen können“, sagte er und fügte hinzu, dass die Navy die erste Version 2022 zu Testzwecken erhalten habe, bevor sie sie für kampffähig erklärt habe.

Der Einsatz der neuen Version des Tomahawk, der sein Debüt auf dem Schlachtfeld in den frühen Morgenstunden des Golfkriegs 1991 im Irak feierte, würde das wachsende Arsenal der USA an Schiffsabwehrraketen ergänzen, die die von U-Booten abgefeuerten Torpedos ergänzen sollen, um der zahlenmäßig überlegenen chinesischen Flotte entgegenzutreten.

Die US-Marine plant zwar, diese Waffen auch auf Überwasserschiffen einzusetzen, doch sind diese gegenüber Chinas land- und seegestützten Schiffsabwehrarsenalen anfälliger.

Von besonderem Interesse für Washington ist Taiwan, das China als souveränes Territorium beansprucht. Die Verteidigung der Insel mit ihrer wichtigen Halbleiterindustrie hat für die USA strategische, wirtschaftliche und politische Priorität.

Der Zeitplan für den neuen Seezielflugkörper passt zu den Plänen des Pentagons, Tausende Drohnen im indopazifischen Raum zu stationieren, um China zu bekämpfen. Dieses Programm ist unter dem Namen Replicator bekannt und soll zwischen Februar und August 2025 in großem Maßstab zum Einsatz kommen.

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit Washingtons aufkeimendem Sicherheitsbündnis mit Großbritannien und Australien, das unter dem Namen Aukus bekannt ist. Das Trio kündigte am 1. Dezember eine Reihe von Plänen an, darunter den Einsatz künstlicher Intelligenz an Bord von Flugzeugen, die im Pazifik patrouillieren, um chinesische U-Boote aufzuspüren.

Mehr Arbeit soll „kriegsentscheidend“ sein

Die Raketen werden auf U-Booten der Los-Angeles- und der Virginia-Klasse eingesetzt, die bis zu 12 Tomahawks für den Landangriff tragen können, einige modifizierte Versionen der Virginia-Klasse sogar bis zu 40.

Die Waffen haben eine Reichweite von bis zu 1.600 km, so Brent Sadler, Senior Research Fellow für Seekriegsführung und Hochtechnologie bei der Heritage Foundation, ehemaliger U-Boot-Fahrer und Leiter der Asien-Pazifik-Beratungsgruppe der Marine.

„Die große Reichweite bietet einen größeren Abstand zu den chinesischen Anti-Zugriffs- und Area-Denial-Raketentruppen, was die chinesischen Pläne für eine Blockade/Invasion Taiwans erschweren würde“, sagte Sadler in einer E-Mail.

„Es sei noch mehr Arbeit nötig, um herauszufinden, wie diese Raketen eingesetzt werden könnten, um Chinas Streitkräfte zu überwältigen und genug Schiffe auszuschalten, um einen Krieg zu gewinnen“.

Auch Japan könnte eines Tages die neue Anti-Schiffs-Version der Rakete einsetzen.

Das Außenministerium teilte dem Kongress im Dezember mit, dass Tokio die Genehmigung erhalten habe, seine ersten Tomahawks für Bodenangriffe im Wert von bis zu 2,35 Milliarden Dollar (3,15 Milliarden US-Dollar) für bis zu 200 Raketen zu erhalten.

„Sollte Japan diese Waffe ebenfalls erhalten, würde dies die Komplexität erhöhen, mit der die Chinesen zu kämpfen haben“, so Sadler.

China verfügt über 370 Schiffe und U-Boote in seinen Seestreitkräften, darunter mehr als 140 größere Überwasserkampfschiffe, so das Pentagon in seiner jüngsten Einschätzung der chinesischen Militärmacht. Die US-Marine verfügt über 291 einsatzbereite Schiffe.

Die chinesische Marine besteht vorwiegend aus modernen Mehrzweckschiffen und U-Booten und wird 2022 ihren dritten Flugzeugträger, die CV-18 Fujian, in Dienst stellen.

Vizeadmiral William Houston, der Kommandeur der U-Boot-Truppen der US-Marine, erklärte gegenüber Bloomberg News, dass er den Maritime Strike Tomahawk so schnell wie möglich einsatzbereit machen wolle.

Das Arsenal der US-Schiffsabwehr umfasst derzeit den schiffsgestützten Flugkörper RTX SM-6, der vom Strategic Capabilities Office des Pentagons angepasst wurde, und den Langstreckenflugkörper zur Schiffsabwehr von Lockheed Martin. Sie kann vom B-1-B-Bomber der Luftwaffe und vom besten Trägerjäger der Marine, der F/A-18 E/F, abgefeuert werden.

Unabhängig davon setzt die US-Marine auch die seegestützten Harpoon-Schiffsabwehrraketen von Boeing ein, und Taiwan kauft mindestens 400 landgestützte Versionen für die Küstenverteidigung.

Diese Raketentypen spielten eine wichtige Rolle in einer Reihe von Planspielen für eine mögliche Invasion Taiwans durch China im Jahr 2022, die vom Zentrum für strategische und internationale Studien durchgeführt wurden.