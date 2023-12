Elon Musk antwortet WEF-Teilnehmer: „Wer für die Reduzierung der Menschheit eintritt, befürwortet Völkermord. Die Ungeborenen haben keine Stimme“!

Wer für die Reduzierung der Menschheit plädiert, plädiert für Völkermord“, schrieb Musk als Reaktion auf ein Video von Jane Goodall, die neben ihrer berühmten Arbeit mit Primaten auch am Weltwirtschaftsforum teilnimmt.

Elon Musk sagte, dass „ungeborene Kinder keine Stimme haben“ und reagierte damit auf ein Video von Jane Goodall, einer Mitarbeiterin des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Verfechterin der Bevölkerungskontrolle.

„Sie liegt so falsch“, schrieb Musk auf X, früher Twitter. „Ein Plädoyer für die Reduzierung der Menschheit ist ein Plädoyer für Völkermord. Ungeborene haben keine Stimme.“

She is so wrong. Arguing in favor reducing humanity is arguing for genocide. The unborn have no voice.

Musk reagierte mit seinen Äußerungen auf ein von „Wide Awake Media“ veröffentlichtes Video aus einem älteren Interview, in dem sich Goodall für eine Reduzierung der menschlichen Bevölkerung ausspricht.

Jane Goodall, „Agenda-Mitwirkende“ des Weltwirtschaftsforums und „Friedensbotschafterin“ der Vereinten Nationen, würde nichts lieber tun, als „die Zahl der Menschen auf dem Planeten zu reduzieren“. „Wir sind zu viele. Es ist ein Planet mit endlichen Ressourcen, und wir verbrauchen sie.“

World Economic Forum "agenda contributor" and UN "Messenger of Peace", Jane Goodall, would love nothing more than to "reduce the number of people on the planet".



"There's too many of us. It's a planet of finite resources, and we're using them up."



