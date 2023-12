Scott Ritter: Israel steuert auf eine strategische Niederlage in Gaza zu

„Die Definition von Wahnsinn ist, dass man immer wieder das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet.“ Dieses Zitat wird oft Albert Einstein zugeschrieben, obwohl es keine direkten Beweise dafür gibt, dass er es geschrieben oder gesprochen hat, geschweige denn, dass er es sich selbst ausgedacht hat. Aber die Weisheit des Spruchs ist unumstößlich.

Der von der Hamas am 7. Oktober verübte Angriff auf israelische Militärstellungen und Siedlungen, die zusammen das sogenannte „Gaza-Sperrsystem“ bilden, löste eine massive israelische Militärreaktion aus. Zwei Aspekte dieser Ursache-Wirkungs-Beziehung sind hervorzuheben. Erstens, und das ist vielleicht der wichtigste, war es Ziel und Zweck der Hamas, dass Israel impulsiv reagiert. Die Hamas musste sozusagen nicht über den Tellerrand hinausschauen, um sich eine solche Reaktion vorstellen zu können – seit 2006 ist es eine etablierte und bekannte israelische Politik, militärische Kampagnen unter der Prämisse der kollektiven Bestrafung der Zivilbevölkerung durchzuführen. Angesichts der israelischen Vorliebe für Rache, die bis zum Massaker an israelischen Sportlern während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München zurückreicht, war ein massiver militärischer Einmarsch in den Gazastreifen, um die Verantwortlichen für die Anschläge vom 7. Oktober zur Rechenschaft zu ziehen, ebenso vorhersehbar wie Schnee, der im Winter in Sibirien fällt.

Zweitens, und weniger vorhersehbar als der erste Punkt, war die schlechte Leistung des israelischen Sicherheitsapparats, einschließlich der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) und des israelischen Geheimdienstes. Nicht nur, dass die israelischen Sicherheitskräfte es versäumt haben, auf die offenbar zahlreichen Hinweise zu reagieren, die auf einen Hamas-Angriff nach dem Muster des Anschlags vom 7. Oktober hindeuteten, sondern auch, dass die IDF den Angriff nicht abwehren konnten und der israelische Gegenangriff nur schleppend und wahllos erfolgte, sobald der Hamas-Angriff begann, Der israelische Gegenangriff, der offenbar erhebliche Opfer unter der israelischen Zivilbevölkerung forderte, die von den israelischen Behörden den Hamas-Angreifern zugeschrieben wurden, hat die Vorstellung von der Unbesiegbarkeit und Unfehlbarkeit des israelischen Militär- und Sicherheitsapparats ernsthaft erschüttert.

Dies war jedoch nur der Anfang einer strategischen israelischen Niederlage gegen die Hamas. Die Israelis mobilisierten daraufhin rund 300.000 Reservisten, von denen die meisten an die Gaza-Front geschickt wurden. Während diese Truppen zusammengezogen wurden, begann die israelische Luftwaffe eine Bombenkampagne gegen die zivile Infrastruktur des Gazastreifens, einschließlich Krankenhäusern, Moscheen, Schulen und Flüchtlingslagern, die die Welt durch ihre Tödlichkeit schockierte. Durch die Missachtung der grundlegenden Regeln des humanitären Völkerrechts hat Israel es zugelassen, dass es als Völkermörder und seine Aktionen gegen den Gazastreifen als Kriegsverbrechen bezeichnet werden.

Dies ist der Kern des Hamas-Sieges – die politische Niederlage Israels auf der Weltbühne, wo sich die internationalen Sympathien schnell auf die Menschen in Gaza und Palästina und weg von Israel richteten. Krieg, so sagte der preußische Stratege Carl von Clausewitz, ist Politik mit anderen Mitteln. Die Hamas hat diese Maxime in vollem Umfang bewiesen und politisch das erreicht, was nur durch Israels verbrecherische Gewaltanwendung gegen das palästinensische Volk eingeleitet werden konnte.

Doch selbst als der internationale Druck auf Israel zunahm, seine Offensive einzustellen, konnte die Hamas erreichen, was viele außenstehende Beobachter für undenkbar gehalten hatten – sie brachte die IDF im Gazastreifen selbst zum Stillstand und fügte ihnen erhebliche menschliche und materielle Verluste zu. Nachdem er erklärt hatte, dass Israel niemals einem Waffenstillstand oder einem Gefangenenaustausch mit der Hamas zustimmen würde, gab der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu plötzlich dem internationalen Druck nach und ließ sich auf eine sechstägige „Pause“ ein, in der humanitäre Güter an die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geliefert und palästinensische Gefangene, die sich in israelischem Gewahrsam befanden, gegen Geiseln ausgetauscht wurden, die die Hamas am 7. Oktober genommen hatte. Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung war nicht der extreme Druck, den die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten auf Israel ausübten, sondern die Tatsache, dass die IDF auf dem Schlachtfeld im Gazastreifen und entlang der Nordgrenze Israels zum Libanon, wo die Hisbollah militärische Operationen zur Unterstützung der Hamas durchführte, schwere Verluste erlitten. Die Verluste unter den israelischen Kampfpanzern waren untragbar, und die Moral der IDF-Soldaten brach zusammen – Israel musste sogar zwei IDF-Offiziere vor ein Kriegsgericht stellen, die ihr Bataillon unter dem Druck der Hamas vom Gaza-Kampfgebiet abgezogen hatten.

Für Benjamin Netanjahu, seine rechtsgerichtete zionistische Regierung und das israelische Sicherheitsestablishment war der Waffenstillstand ein Fluch. Israel war gezwungen, ein solches Abkommen mit der Hamas zu schließen, und zwar aufgrund einer Kombination aus geopolitischen und kämpferischen Realitäten. Doch für einen umkämpften Politiker wie Netanjahu, der sich bereits in einer politischen Krise befand, weil er die Unabhängigkeit der israelischen Justiz in einem eklatanten Versuch untergraben hatte, sich selbst vor einer strafrechtlichen Verfolgung wegen schwerer Korruptionsvorwürfe zu schützen, schuf der Waffenstillstand ein Zeitfenster politischer Normalität innerhalb Israels, das der israelischen Bevölkerung Zeit gab, Fragen über den 7. Oktober zu stellen und darüber, wer die Schuld an der größten Niederlage in der Geschichte Israels trägt.

Alle Finger zeigten auf Netanjahu, und das bedeutete, dass Netanjahu, um politisch zu überleben, sein Land wieder auf Kriegskurs bringen musste. Die israelische Entscheidung, die Verhandlungspause mit der Hamas zu beenden, war unvermeidlich und vorhersehbar – Netanjahus politische Zukunft hing von dem Chaos und der Gewalt ab, die eine solche Aktion hervorrufen würde.

Doch es hat sich nichts geändert. Israel schlachtet weiterhin unschuldige palästinensische Zivilisten ab, was zu einer noch stärkeren internationalen Verurteilung führt. Die IDF werden weiterhin von der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah an der Nordgrenze Israels unter Beschuss genommen. Die geopolitische und militärische Lage Israels wird sich nur noch weiter verschlechtern.

Das war alles vorhersehbar.

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten.

Israel ist in der Tat wahnsinnig. Dieser Wahnsinn kann zwar mit der verzweifelten politischen Lage in Verbindung gebracht werden, in der sich Netanjahu und seine Regierungskoalition aus Hardcore-Zionisten befinden, doch die Realität ist, dass die Situation, in der sich Israel heute befindet, vorhersehbar war.

Fragen Sie einfach Albert Einstein. Auch wenn das Zitat mit dem Wahnsinn nicht von ihm stammt, kann man Einstein sowohl in Bezug auf den Zionismus als auch auf den israelischen Staat zitieren.

Im Jahr 1947 schrieb Einstein einen Brief an Jawaharlal Nehru, in dem er die Notwendigkeit eines jüdischen Heimatlandes im Nahen Osten ansprach. „Das Auftauchen Hitlers“, schrieb Einstein, „unterstrich mit einer grausamen Logik all die katastrophalen Auswirkungen, die in der anormalen Situation, in der sich die Juden befanden, enthalten waren. Millionen von Juden sind umgekommen…weil es keinen Fleck auf der Erde gab, wo sie Zuflucht finden konnten…Die jüdischen Überlebenden fordern das Recht, unter Brüdern zu wohnen, auf dem alten Boden ihrer Väter“.

Einstein war besorgt über die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen den Bürgern des neuen jüdischen Staates und den Arabern, die auf dem Land lebten, das in das spätere Israel eingegliedert werden sollte. „Können jüdische Bedürfnisse, egal wie akut sie sind, befriedigt werden, ohne die lebenswichtigen Rechte anderer zu verletzen?“ skizzierte Einstein. „Meine Antwort lautet: Ja. Eines der außergewöhnlichsten Merkmale des jüdischen Wiederaufbaus Palästinas ist, dass der Zustrom jüdischer Pioniere nicht zur Verdrängung und Verarmung der lokalen arabischen Bevölkerung geführt hat, sondern zu deren phänomenalem Wachstum und größerem Wohlstand.“

Einstein schrieb diese Worte im Jahr 1947, ohne zu wissen, was in weniger als einem Jahr geschehen würde, als Israel die Nakba, den Massenmord und die Vertreibung der arabischen Bevölkerung Palästinas, durchführte.

Aber Einstein hätte es besser wissen müssen, denn er folgte seinem Bauchgefühl, was die Realität eines ausschließlich jüdischen Staates angeht. In einer Rede in New York City sagte Einstein 1938: „Ich würde viel lieber eine vernünftige Übereinkunft mit den Arabern auf der Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens sehen als die Schaffung eines jüdischen Staates … Mein Bewusstsein für das Wesen des Judentums widersteht der Idee eines jüdischen Staates mit Grenzen, einer Armee und einem gewissen Maß an weltlicher Macht … Ich habe Angst vor dem inneren Schaden, den das Judentum erleiden wird.“

Betrachtet man den Schaden, den Israel unter der Führung von Benjamin Netanjahu und den nachfolgenden Generationen von Israelis und israelischen Führern seit der Gründung Israels im Jahr 1948 angerichtet hat, so ist der innere Schaden für das Judentum immens. Und der Schaden wird nur so lange fortbestehen, wie Israel seine wahnsinnige Kampagne gegen die Hamas und die Palästinenser in Gaza fortsetzt.