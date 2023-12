Die Bundesregierung bezahlte Medien, um für den Covid-Impfstoff zu werben

Von Rav Arora

Können Sie der Berichterstattung über den Covid-Impfstoff durch Medien vertrauen, die von der Regierung bezahlt werden, um den Impfstoff zu fördern?

Nachdem ich Anfang des Jahres eine dreiteilige Serie veröffentlicht hatte, in der ich aufzeigte, wie sich mehrere Medien weigerten, abweichende Meinungen zum Covid-Impfstoff zu veröffentlichen, wurde ich in mehreren Podcasts gefragt, warum dies der Fall war. Ideologisches Gruppendenken, die Angst, das institutionelle Misstrauen zu verschärfen, und finanzielle Motive standen auf meiner Liste möglicher Erklärungen, aber ich hatte keine konkreten Beweise.

Wie ich in meinem ersten Beitrag hervorgehoben habe, waren die Antworten, die ich von Redakteuren erhielt, die behaupteten, ihre Publikation sei „impffreundlich„, ziemlich erschreckend. Mehr als alles andere sollte eine Publikation „pro Wahrheit“ sein – ob das nun bedeutet, die erstaunlichen Vorteile eines Medikaments hervorzuheben oder seine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufzudecken. Der Gedanke, dass ein ganzes Medienunternehmen einen festen Standpunkt zu einem neuartigen, experimentellen Produkt einnehmen würde, widerspricht dem eigentlichen Zweck des Journalismus.

„Wie ich schon oft gesagt habe, sind wir eine Pro-Impf-Zeitung, und ich wünsche mir einfach, dass sich jeder impfen lässt.“ Antwort der Redaktion auf Rav Aroras Artikelvorschläge zu den Risiken von Impfungen

Wie sich herausstellt, lässt sich die nahezu monolithische Berichterstattung der Mainstream-Medien über mRNA-Impfstoffe und andere Covid-Maßnahmen zumindest teilweise durch ein klares finanzielles Interesse erklären. Kürzlich machte mich die unabhängige Journalistin Breanna Morello – die Fox News wegen der drakonischen Impfvorschriften in New York City verließ – auf einen FOIA-Antrag des konservativen Medienunternehmens The Blaze aufmerksam, der ergab, dass eine Reihe großer Medien für die Werbung für den Covid-Impfstoff bezahlt wurde. Zu diesen Medien gehörten die Washington Post, die Los Angeles Times, NBC, CNN, Fox News und einige andere. Der Bericht von The Blaze fand nur wenig Beachtung – selbst in konservativen Medien (vielleicht weil einige dieser Medien auch von HHS bezahlt wurden), die ideologisch dazu prädestiniert sind, die von der Regierung geförderten Darstellungen der Pandemie zu kritisieren. Wie The Blaze berichtet:

Hunderte von Nachrichtenorganisationen wurden von der Bundesregierung dafür bezahlt, im Rahmen einer „umfassenden Medienkampagne“ für die Impfstoffe zu werben, wie aus Dokumenten hervorgeht, die TheBlaze vom Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienstleistungen erhalten hat. Die Biden-Administration kaufte Anzeigen im Fernsehen, im Radio, in Printmedien und in den sozialen Medien, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu stärken, und zwar zeitlich abgestimmt mit der zunehmenden Verfügbarkeit der Impfstoffe.

Während der Einführung des Impfstoffs unternahm die Regierung Biden eine Reihe von Anstrengungen, um die Impfraten zu erhöhen. In der COVID-19-Aufklärungskampagne des US-Gesundheitsministeriums heißt es, man habe „sowohl bezahlte Werbung als auch Medieninterviews, Präsentationen, Radio- und Fernsehtouren und andere öffentliche Veranstaltungen genutzt, um die Menschen über die Bedeutung von Impfungen aufzuklären“.

Die L.A. Times – ein vom HHS finanziertes Blatt, das für Covid-Impfstoffe wirbt – veröffentlicht eine moralisch verwerfliche Kolumne, in der sie sich über den Tod von „Impfgegnern“ lustig macht.

Die HHS-Website bietet öffentlichen Zugang zu allen Anzeigen für Impfkampagnen in den Medien und darüber hinaus. Eine frühere Werbung wirbt für die Covid-Impfung bei Kindern und zeigt eine Montage ausgewählter Ärzte, die unisono erklären,

Wir sind uns alle einig: Sie können dem Covid-Impfstoff für sich selbst, für Ihre Kinder oder für Ihre Enkelkinder vertrauen…. Ich meine das von ganzem Herzen.

In einer anderen Anzeige, die sich an Eltern richtet, heißt es, dass das HHS eine Auswahl von Ärzten getroffen hat,

Wir möchten, dass Sie wissen, dass Covid-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind. Meine Enkelkinder sind geimpft… was nicht sicher ist, ist Covid zu bekommen.

Ist es ethisch vertretbar, wenn die Regierung in zweifelhafter Weise behauptet, dass die Covid-Impfung für Kinder einheitlich vorteilhaft ist und dass eine Covid-Impfung weit weniger „sicher“ ist als eine Doppelimpfung des Kindes? Es gibt keine derartigen randomisierten klinischen Beweise, die darauf hindeuten, dass der Nutzen des Covid-Impfstoffs die Schäden bei jungen Kohorten mit einem Risiko von nahezu Null für ernsthafte Folgen überwiegt. Das erhöhte Risiko einer Myokarditis bei Jungen und von Menstruationsstörungen bei Mädchen deutet darauf hin, dass der Covid-Impfstoff unter dem Strich schädlich sein könnte. Ist es darüber hinaus ethisch vertretbar (für beide Seiten), dass die Bundesregierung für solche medizinischen Fehlinformationen auf Plattformen wirbt, die sich angeblich der Wahrheitsfindung verschrieben haben und die Mächtigen zur Verantwortung ziehen?

HHS-Werbung für den aktualisierten Covid-Booster

Eine neue Regierungsanzeige auf der HHS-Website wirbt jetzt für den aktualisierten Covid-Impfstoff. Darin wird fälschlicherweise behauptet, die neue Auffrischungsimpfung verhindere lange Covid- und Krankenhausaufenthalte, obwohl die einzigen verfügbaren Beweise von Pfizer und Moderna Rattenstudien und eine Studie mit 50 Personen sind (mit einer unerklärlichen Rate von 2 % schwerwiegender unerwünschter Ereignisse).

Anstatt kritisch über solche propagandistischen Versuche zu berichten, ein langfristig unwirksames Therapeutikum mit einer Rate von 1 zu 800 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen zu fördern, erlaubten die großen Medien der Bundesregierung, ihre Fehlinformationen auf ihrer Plattform frei zu verbreiten. Die Berichterstattung der New York Times über impfstoffinduzierte Myokarditis beispielsweise spielte die Nebenwirkung bei jeder Gelegenheit herunter und verglich sie mit irreführend höheren Raten von Covid-induzierter Myokarditis:

Seit über zwei Jahren gehen Medien und Regierungsvertreter mit gefährlichen Fehlinformationen hausieren – genau die Sünde, die sie dem Verschwörungsnetz vorwerfen -, dass COVID-19 ein höheres Risiko für junge Menschen darstellt als der Impfstoff. Anstatt das Risiko-Nutzen-Verhältnis nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand zu untersuchen, betrachten sie in erster Linie aggregierte Daten und picken sich scheinbar positive Ergebnisse heraus, um ihre „Jeder sollte sich impfen lassen!“-Kampagne zu rechtfertigen. Einige von zahllosen Beispielen:

CNBC: „Myokarditis-Risiko nach Covid-Infektion höher als nach Pfizer- oder Moderna-Impfung, CDC findet„

Reuters: „Höheres Risiko von Herzkomplikationen durch COVID-19 als durch Impfstoffe – Studie„

CNN: „Pädiatrische Kardiologen erklären Myokarditis und warum Ihr Teenager trotzdem eine Covid-19-Impfung erhalten sollte„

The Conversation: „Myocarditis: COVID-19 ist ein viel größeres Risiko für das Herz als eine Impfung„

Als zugegebenermaßen voreingenommener Zoomer wuchs eine der diskreditierendsten medialen Angriffskampagnen gegen Joe Rogans Behauptung in einem Podcast vom Juni 2021, dass gesunde 21-Jährige den Impfstoff nicht bräuchten. Mehr als zwei Jahre später hat sich Rogans Urteil – wie schon damals – angesichts des Sterberisikos von 0,003 % bei den 20-Jährigen und der ungewöhnlich hohen Raten myokardialer und menstruationsbedingter Impfnebenwirkungen als richtig erwiesen. Das Ökosystem der Mainstream-Medien hat jedoch als Reaktion auf Rogans unzulässige Abweichung von den CDC- und Pfizer-Vorgaben eine heftige Rufschädigung durchgeführt:

Die Washington Post: Joe Rogan nutzt seinen äußerst beliebten Podcast, um Impfstoffe in Frage zu stellen. Experten schlagen zurück.

The Atlantic: Joe Rogan’s Show May Be Dumb. Aber ist sie tatsächlich tödlich?

Heute: Dr. Fauci sagt, dass Joe Rogan „falsch“ liegt, wenn er jungen Menschen von Impfungen abrät

NBC: Joe Rogans Fehlinformation über den Covid-Impfstoff ist wichtig

Die Vereinigten Staaten waren nicht die einzigen, die große Summen an Steuergeldern ausgaben, um ihre Agenda zu fördern. Die Trudeau-Regierung investierte mehr als 600.000 Dollar in die Einstellung von Influencern in den sozialen Medien, um die Richtlinien der Bundesregierung voranzutreiben, einschließlich der Aufforderung an die Kanadier, sich impfen zu lassen und zu impfen.

Wie CTV berichtet, gab Health Canada am meisten für die Anwerbung von Influencern aus, um Informationen der Regierung zu verbreiten; 130.600 Dollar wurden für eine „Influencer-Kampagne zur Unterstützung der Marketing- und Werbekampagne für die COVID-19-Impfung“ ausgegeben.

Ganz zu schweigen von den Impfstoffkampagnen von Pfizer, die Prominente dafür bezahlen, von der wunderbar „sicheren und wirksamen“ mRNA-Impfung zu schwärmen. Travis Kelce – ein professioneller Footballspieler, der von vielen jungen amerikanischen Männern beobachtet und verehrt wird – warb bei einem Besuch für die aktuelle Auffrischungsimpfung und den Grippeimpfstoff.

Die Journalisten, die ich als Kind bewunderte – wie Megyn Kelly, Glenn Greenwald, Alex Berenson (Unreported Truths) und Matt Taibbi (Racket News) – waren dafür bekannt, den Konsens in Frage zu stellen und neue Perspektiven auf komplexe gesellschaftspolitische Themen zu bieten. Für eine ehrliche, unabhängige Bewertung der Fakten verließ ich mich auf ausgewählte journalistische Einrichtungen und einzelne Kommentatoren.

Die stark parteiische Berichterstattung über Rassenbeziehungen und Fragen der Strafjustiz im Jahr 2020 nach dem tragischen Tod von George Floyd war zwar selbst diskreditierend, aber angesichts der Dominanz der Identitätspolitik im liberalen Elitediskurs kaum überraschend.

Die Verschlechterung der journalistischen Standards während der Einführung des Impfstoffs ab 2021 war jedoch besonders verwirrend. Die Washington Post, NBC und die New York Times hätten die Regierung Biden dafür zur Rechenschaft ziehen müssen, dass sie experimentelle Impfstoffe bei allen Amerikanern ungeachtet des Risikos und der anhaltenden Enthüllungen über die Nebenwirkungen fördert.

Das haben sie kläglich versäumt.

Das letzte Bollwerk gegen Regierungspropaganda und Zensur zerbröckelt vor unseren Augen und verliert von Monat zu Monat an Bedeutung. Vielleicht könnten die Medien ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, indem sie kritisch über die Fehlinformation der Öffentlichkeit durch die Bundesbehörden berichten, anstatt Gelder zur Förderung ihrer Agenden anzunehmen.

Nur ein Gedanke.