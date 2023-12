Ein Verbrechen gegen die Menschheit…

Von Tyler Durden

Verfasst von James Howard Kunstler über Kunstler.com,

„Dies ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was unserem Land in meinem Leben passiert ist, und die Rolle der Regierung kann nicht geleugnet werden“. Abgeordnete Marjorie Taylor Greene über C-19-Spritze

Die Geschichte ist ein Betrüger. Sie entfaltet sich mit unheimlicher Kreativität und überrumpelt die Menschheit oft mit den unvorhergesehenen Folgen und nichtlinearen Ergebnissen früherer Entwicklungen. So befinden wir uns jetzt in einem zweiten Bürgerkrieg.

Wirklich? „Zwischen wem?“, könnten Sie fragen.

Zwischen Wahrheit und Unwahrheit.

Zwischen einem soziopathischen bürokratischen Klumpen, der von Lügen durchdrungen ist, und einer Bürgerschaft, die gezwungen ist, nach den Lügen des Klumpens zu leben und zu sterben.

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der US-Gesundheitsbehörden, der CDC, der FDA, der NIH, des NIAID und ihrer vielen Lehnsgüter zu einer gigantischen Todesmaschine, die durch unablässige und anhaltende Lügen angetrieben wird. Die Leute, die diese Behörden leiten, haben Sie über die Entstehung und den Ursprung des neuartigen Corona-Virus, SARS Covid-19, belogen. Dann haben sie über die Impfstoffe von Pfizer und Moderna gelogen, die als souveränes Heilmittel für Covid-19 entwickelt wurden. Sie haben auch über die tatsächlich wirksamen Behandlungen für die von ihnen erfundene und auf die Welt losgelassene Krankheit gelogen und sie unterdrückt und dann das gesamte medizinische Establishment gezwungen, seinen hippokratischen Eid (zuerst nicht schaden) zu brechen, um Impfstoffe zu verabreichen, die töten. Sie haben wissentlich über diese Dinge gelogen. Und während der gesamten dreijährigen Episode hat die US-Gesundheitsbehörde die Daten über Covid und die Impfstoffe verheimlicht, während sie aggressiv darüber gelogen und amerikanische Bürger bestraft hat, die Wege gefunden hatten, die Wahrheit aufzudecken.

Die Impfstoffe haben schätzungsweise 670.000 Amerikaner und 17 Millionen Menschen weltweit getötet, so die übereinstimmenden Zahlen, die von Bürgern ermittelt wurden, die sich der Aufdeckung der Wahrheit verschrieben haben. Einer von ihnen ist der unabhängige Forscher Steve Kirsch, ein Milliardär aus dem Silicon Valley, der die optische Maus erfunden hat. Nachdem er im Jahr 2021 in seinem eigenen Bekanntenkreis ein merkwürdiges Muster von frühen Todesfällen und Verletzungen festgestellt hatte, widmete er sich und sein Vermögen der Aufdeckung der Wahrheit über die Covid-19-Impfstoffe. Herr Kirsch bezeichnet sich selbst als „Nerd“, was bedeutet, dass er gut in Mathematik ist und mit Hilfe strenger statistischer Analysen Informationen zusammenstellen kann, die ein kohärentes Bild der Realität, d. h. der Wahrheit, ergeben.

Gestern Abend, am Donnerstag, den 30. November, hielt Herr Kirsch an seiner Alma Mater, dem MIT, in Cambridge, Massachusetts, einen Vortrag darüber, was die besten verfügbaren Statistiken über die Covid-19-Impfstoffe aussagen (z. B., dass sie bisher mehr Amerikaner getötet haben als der Zweite Weltkrieg). Der Vortrag wurde live auf der Plattform Rumble gestreamt (YouTube hat ihn gelöscht).

Hinter der Veranstaltung von Herrn Kirsch verbirgt sich eine interessante Geschichte. Jahre vor dem Covid-19-Fiasko gab Herr Kirsch dem MIT 2,5 Millionen Dollar für den Bau eines neuen Hörsaals. Während der Covid-19-Veranstaltung bat Herr Kirsch das MIT um die Erlaubnis, einen Vortrag über seine Erkenntnisse zu halten. Die MIT-Verwaltung weigerte sich, Herrn Kirsch in dem von ihm bezahlten Hörsaal sprechen zu lassen. Herr Kirsch ging damit an die Öffentlichkeit und brachte die Universität in Verlegenheit, und unter der neuen MIT-Präsidentin Sally Kornbluth lenkte das Institut ein.

Vor dem Vortrag am 30. November wollte Herr Kirsch seine Daten mit dem renommierten MIT-Professor Robert Langer teilen, der für seine Fortschritte in den biotechnologischen Wissenschaften mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Dr. Langer betreibt ein Forschungsprogramm, das auf seiner MIT-Webseite wie folgt beschrieben wird:

„Die Arbeit der Gruppe liegt an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Materialwissenschaft. Ein Schwerpunkt ist die Untersuchung und Entwicklung von Polymeren zur kontinuierlichen und kontrollierten Abgabe von Arzneimitteln, insbesondere von gentechnisch veränderten Proteinen, über einen längeren Zeitraum.“

Es scheint, dass Dr. Langer mit den Mechanismen der mRNA-Impfstoffe von Covid-19 bestens vertraut ist, insbesondere mit der Entwicklung von Lipid-Nanopartikeln, die die Übertragung der mRNA-Botschaft in die Zielzellen erleichtern.

Dr. Langer lehnte es ab, die Daten einzusehen oder sich mit Herrn Kirsch zu treffen. Zu Beginn seines Vortrags stellte Herr Kirsch einige Spekulationen darüber an, warum Dr. Langer es ablehnen könnte, die Daten einzusehen oder sich mit ihm zu treffen.

Es stellte sich heraus, dass es daran liegt, dass Dr. Langer im Vorstand von Moderna sitzt. Wenn Dr. Langer „rekordverdächtige“ Daten in einem strukturierten Format zu Gesicht bekäme, die darauf hinweisen, dass der Moderna-Impfstoff Covid-19 viele Menschen tötet, wäre Dr. Langer gesetzlich verpflichtet, darauf zu bestehen, dass das Unternehmen ihn vom Markt nimmt. Jetzt sehen Sie, wie sich die käufliche Verlogenheit von Big Pharma mit der Perfidie der akademischen Welt überschneidet, und zwar auf höchster Ebene. Dr. Langer wurde von Herrn Kirsch herausgefordert und öffentlich in Verruf gebracht. Wird Dr. Langer Herrn Kirsch wegen Verleumdung verklagen? Ich bezweifle das. Tatsache ist, dass Dr. Langer im Vorstand von Moderna sitzt, und seine Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit sind in Bezug auf das Vorzeigeprodukt von Moderna klar. Es wird interessant sein zu sehen, wie das MIT und Dr. Langer mit dieser Zwickmühle umgehen.

In den heutigen Morgennachrichten (Freitag, 1. Dezember) ist nichts über den bahnbrechenden Vortrag von Steve Kirsch am MIT zu lesen, in dem er im Wesentlichen Beweise für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorlegte. Ein Merkmal der gesammelten Daten ist, dass es sehr lange dauern kann, bis die Impfstoffe Menschen töten – sechs Monate sind nur ein Durchschnitt. Die CDC-Direktorin Mandy Cohen setzt sich weiterhin für die Covid-19-Impfstoffe ein, ebenso wie ihre Vorgängerin Rochelle Walensky, die erst im Juni dieses Jahres zurückgetreten ist, so dass weiterhin mit übermäßigen und frühen Todesfällen zu rechnen ist. Haben die beiden die sich häufenden Daten und Nachrichtenberichte über die Gefahr von mRNA-Impfstoffen irgendwie übersehen? Können sie so dumm sein? Oder haben sie die Öffentlichkeit wissentlich belogen, indem sie Impfstoffe anpreisen, die offensichtlich unsicher sind? Irgendwann werden sie diese Fragen beantworten müssen.

Ebenfalls gestern sagten die unabhängigen Reporter Matt Taibbi und Michael Shellenberger vor dem House Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government aus. Die beiden Journalisten hatten zuvor die „Twitter Files“ veröffentlicht, eine Untersuchung über die Unterwanderung sozialer Medien durch die Regierung zum Zwecke der Zensur und der Manipulation von Nachrichten, die den Ausgang der letzten Wahlen beeinflussen könnten. In diesem neuen Kapitel haben die beiden zusammen mit dem Substack-Blogger Alex Gutentag einen Bericht veröffentlicht, der auf Aussagen von Whistleblowern über das weitreichende Zensurkonzept namens Cyber Threat Intelligence League basiert, das das Heimatschutzministerium 2018 ausgeheckt hat und dessen koordinierte Aktivitäten sich über die sogenannte „Intelligence Community“, das Weiße Haus und Behörden in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland ausbreiteten.

Die gleiche tyrannische Programmierung wurde von vielen Regierungen in der EU übernommen.

Das Nettoergebnis all dessen ist, dass die westliche Zivilisation in Lügen versinkt. Es scheint, dass Covid-19 schon weit in der Entwicklung war, als es von dem Blob und seinen Beschützern in der Demokratischen Partei übernommen wurde, um es als Mittel zu nutzen, um Präsident Trump im Jahr 2020 endlich loszuwerden, nachdem RussiaGate und ein gefälschtes Amtsenthebungsverfahren gescheitert waren. Die Einführung schlecht getesteter mRNA-Impfstoffe – die in Wirklichkeit vom US-Verteidigungsministerium entwickelt und an Pfizer und Moderna lizenziert wurden – sieht so aus, als sollte Covid-19 entschärft werden, nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte, Wahlbetrug zu ermöglichen, um einen Sündenbock-Präsidenten, „Joe Biden“, ins Weiße Haus zu bringen. Doch die Impfstoffe entpuppten sich als gigantischer und tödlicher Pfusch. Und nachdem sie an die Öffentlichkeit verkauft worden waren und die Impfstofffirmen Milliarden verdient hatten und die Menschen anfingen zu sterben und schwere Krankheiten zu bekommen, mussten alle Beteiligten des riesigen Blob-Netzwerks weiter lügen, um ihre Verbrechen zu vertuschen.

Daraus folgt, dass in diesem neuen Bürgerkrieg der Wahrheit gegen die Unwahrheit die Unwahrheit verlieren wird, weil die Unwahrheit von Grund auf falsch ist und nicht auf eigenen Füßen stehen kann. Der US-Bürokratieklumpen ist, wie das fiktive Produkt Soylent Green, ein Mensch. Es gibt offensichtlich Tausende von ihnen, praktisch eine ganze Armee, die sich Verbrechen schuldig gemacht haben.

Die Whistleblower tauchen jetzt überall auf. Wir nähern uns dem magischen Moment, in dem die gesamte Blob-Armee ausflippt und sich gegenseitig verrät, um ihren Arsch zu retten. Warten Sie es ab.