Inflation beschleunigt sich und die Lebensmittelpreise werden 2021 anfangen zu steigen

Eigentlich sollten es nur 14 Tage sein, um die Kurve abzuflachen. Doch nun ist fast ein Jahr vergangen, seit die Regierungen der Bundesstaaten die ersten Wirtschaftskontrollen und Reisebeschränkungen für kleine Unternehmen verhängt haben. Die Auswirkungen von Lockdowns, medizinischer Tyrannei und immerwährenden Ausgabenpaketen wirken sich weiterhin auf das aktuelle wirtschaftliche Umfeld aus. Ab dem zweiten Quartal 2021 werden die Lebensmittelpreise voraussichtlich steigen, da die Lebensmittelhersteller beginnen, die Auswirkungen der Inflation an die Verbraucher weiterzugeben. Es wird erwartet, dass diese Inflation im Laufe des Jahres steigen wird, da die Produktion und Versorgung gestört ist, die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln hoch bleibt und der Kongress weiterhin den Wert des Dollars zerstört.

Die Preise für Speiseöle, Eier und Schweinefleisch steigen seit mehreren Monaten.

In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Index für Lebensmittel im Haushalt um durchschnittlich 3,9 Prozent. Die Preise für Geflügel, Fisch und Eier stiegen um 4,6 Prozent und die Kosten für Rindfleisch stiegen um 5,3 Prozent.

Auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie Weizen und Zucker steigt.

Kraft Heinz Co. und Conagra Brands Inc. warnten bereits, dass diese Preiserhöhungen die Verbraucher im Frühjahr 2021 treffen werden.

Miguel Patricio, CEO von Kraft Heinz, sagte, er sehe eine Inflation bei „allem, was mit Getreide zu tun hat“, die definitiv zu Preiserhöhungen in vielen Lebensmittelkategorien führen wird, darunter Produkte wie Brot, Nudeln, Käse und Eier.

In den letzten zwölf Monaten verzeichneten die Supermärkte einen Preisanstieg von 3,2 Prozent für Getreide, Backwaren sowie Obst und Gemüse. Auch der Index für Restaurantnahrung stieg in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent. Nach sieben aufeinanderfolgenden Monaten mit steigenden Lebensmittelpreisindizes bereiten sich die Lebensmittelhersteller darauf vor, die Kosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Die Lebensmittelpreise werden mit der steigenden Inflation weiter steigen.

Diese steigenden Lebensmittelpreise sind eine weitere schlechte Nachricht für Menschen, die in Städten und in Lockdown verordnete Staaten leben, in der hohe Arbeitslosenquoten und Schließungen das Leben für diejenigen schwierig machen, die versuchen, über die Runden zu kommen.

Die Preisinflation bei Lebensmitteln wird sich fortsetzen, solange Quarantänen und Betriebsstilllegungen die Versorgung und die Produktion in den Fabriken stören.

Auch die Nachfrage war ein Faktor für den Preisanstieg. Die Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln stieg im Jahr 2020 an, da die Menschen begannen, große Konjunkturschecks zu nutzen, um sich mit nicht verderblichen Lebensmitteln einzudecken. Diese Lebensmittelpreise werden weiter steigen, wenn Gesetze zum Mindestlohn von 15 Dollar/Stunde verabschiedet werden, die die Supermärkte dazu zwingen, die Preise für alle ihre Produkte zu erhöhen, um ihre Läden mit ausreichend Personal betreiben zu halten.

Die Inflation wird weiter eskalieren, da der Kongress weiterhin den Wert des Dollars selbst mit unrealistischen und grandiosen Ausgabenpaketen zerstört, die Pharmakonzerne bevorzugen und die Infrastruktur für einen medizinischen Polizeistaat einrichten, der Massenimpfungen und Quarantänestationen umfasst.