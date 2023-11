Inflations- & Kriegszyklik nimmt wieder an Fahrt auf! – Gold als Inflationsseismograph kündigt diese Entwicklung an

Am 03.05.2023 konnte man in unserem Marktkommentar, mit der Headline „Rohstoff- und Konsumentenpreise erst in der Bodenbildungsphase – Inflations- und Kriegszyklus nimmt im zweiten Halbjahr wieder an Fahrt auf“, Folgendes lesen:

„… Auf den derzeitig laufenden Kriegszyklus wiesen wir bereits erstmalig in unserem Marktkommentar 03/2015 (!) hin. Im Marktkommentar 04/2021 (!) verstärkten wir nochmals unsere Warnung mit der Headline „Finaler Ausbruch der Rohstoffpreise signalisiert finalen Ausbruch der Kriegsaktivitäten“. Wir wiesen damals (10 Monate vor Kriegsbeginn) bereits darauf hin, dass sich ein Ukraine-Krieg anbahnt …“

Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 07.10.2023 im Nahen Osten, wird der Inflations- und Kriegszyklus wieder an Fahrt aufnehmen! Zum Thema Krieg und Staatsverschuldung (versteckte „Inflationssteuer“) konnte man im Marktkommentar vom 05.03.2023 darüber hinaus noch lesen: