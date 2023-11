Wie Online-Anzeigen der Regierung bei der Massenüberwachung helfen

Die dunkle Welt hinter den Kulissen.

Die Liste der negativen Aspekte von zielgerichteter Werbetechnologie auf Mobilgeräten und Computern lässt sich noch weiter ausdehnen, einschließlich der möglichen staatlichen Überwachung, der Aktivitäten von Datenbrokern und des gesamten undurchsichtigen Geschäfts der umfassenden Sammlung persönlicher Daten.

Denn auch über die in verschiedenen Apps eingebaute Werbetechnologie wird eine Fülle von Daten über ein Gerät und die Person, die es benutzt, gesammelt.

Diese Daten landen dann bei Werbebörsen und -vermittlern, die damit viel Geld verdienen, indem sie sie an Kunden verkaufen, von denen man es erwarten würde – und an einige, die sie überraschenderweise auch für sehr wertvoll für ihr Geschäft halten, nämlich die US-Geheimdienste, die unermüdlich an der Umsetzung ihrer Massenüberwachungsmaßnahmen arbeiten.

Im digitalen Zeitalter ist Online-Werbung zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Online-Erfahrung geworden. Doch obwohl Werbung der Preis ist, den wir für „kostenlose“ Inhalte zahlen, können die tatsächlichen Kosten höher sein, als es auf den ersten Blick scheint. Abgesehen von einfachen Bannern wirft Online-Werbung ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Die umfassenden Datenerfassungsmechanismen, die sich hinter diesen Anzeigen verbergen, haben ein beunruhigendes Potenzial offenbart, das von Regierungen und Geheimdiensten weltweit ausgenutzt werden kann.

Werbenetzwerke sammeln riesige Mengen an Daten über ihre Nutzer, von Surfgewohnheiten bis zu persönlichen Details, oft ohne deren ausdrückliche Zustimmung. Diese Datensammlung geht über einfache Cookies hinaus. Technologien wie Fingerabdrücke können Geräte eindeutig identifizieren und Nutzer verfolgen, auch wenn sie den Browser wechseln oder den privaten Surfmodus verwenden.

Datenmakler sind Unternehmen, die personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Online-Werbung, sammeln und dann verkaufen. Einigen Berichten zufolge haben diese Makler Informationen an staatliche Stellen verkauft. So wurde beispielsweise im Jahr 2021 bei einer Untersuchung festgestellt, dass das US-Militär Standortdaten gekauft hatte, die von gewöhnlichen Apps gesammelt worden waren. Diese Daten wurden angeblich für Werbezwecke gesammelt, landeten jedoch in den Händen des Verteidigungsministeriums.

In einem Artikel des Wall Street Journal wird eine der Firmen, die diese Datenweitergabe ermöglicht, als Near Intelligence bezeichnet. Auf seiner Website wirbt das Unternehmen damit, seinen Kunden zu ermöglichen, Entscheidungen auf der Grundlage von „globalen Daten über das Verbraucherverhalten“ zu treffen.

Einige der genannten Unternehmen – Ford, Wendy’s, News Corp – legen nahe, dass die Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Daten getroffen werden, kommerziellen Interessen dienen.

Der Bericht, der sich auf von den Journalisten eingesehene Dokumente und Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen stützt, behauptet jedoch, dass das in Indien ansässige Unternehmen Near Intelligence (das auch Büros in Frankreich und den USA unterhält) Teil eines „Netzwerks von Maklern und Werbebörsen“ ist, das dem US-Verteidigungsministerium und verschiedenen Spionageagenturen dabei hilft, Daten zu erhalten, die nicht für diesen Zweck gesammelt werden sollten.

Near Intelligence ist insbesondere ein Broker, der von anderen Brokern und Börsen kauft und – neben Wendy’s – Verträge mit anderen Auftragnehmern hat, die ihrerseits mit dem US-Militär und den Geheimdiensten zusammenarbeiten.

Das gleiche System, um Informationen von Ihrem Telefon zu einem Broker, zu einem anderen Broker, zu einem „Marktplatz“ für Werbung, zu einem Subunternehmer usw. zu erhalten, wird fast jedes Mal aufgedeckt, wenn jemand versucht, Licht in die Funktionsweise der gesamten Multimilliarden-Dollar-Industrie zu bringen, und es scheint kein Zufall zu sein, dass es so kompliziert ist.

Die Informationen, mit denen sie es zu tun haben, sind selbst komplex und deshalb so wertvoll: Wenn man sie miteinander vergleicht, erhält man ein ziemlich klares Bild von den Gewohnheiten, dem Verhalten, den Interessen, der Politik, der Religion, der Gesundheit usw. einer Person. Und je mehr, desto besser – Near Intelligence soll es gelungen sein, Daten von über einer Milliarde Geräten zu sammeln.

Nun – die Weitergabe an Militär und Geheimdienste ist nicht der Ort, an dem die durch gezielte Werbetechnologie gesammelten Informationen enden sollen, und so haben einige Börsen, bei denen Near diese Daten gekauft hat, dem WSJ mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, und zwar unter Berufung auf Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen.

Im Bericht werden Insider zitiert, die sich gut mit der Angelegenheit auskennen, und es wird festgestellt, dass selbst die Personen, die bei Near dafür zuständig sind, sicherzustellen, dass das Unternehmen den verschiedenen rechtlichen Anforderungen entspricht, versucht haben, ihre Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass ihre Handlungen nicht legal waren. Dies geschah insbesondere nach der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die EU vor fünf Jahren.

Diese Warnungen seien auf taube Ohren gestoßen. Das WSJ berichtet, dass es Zugang zu mehreren E-Mails hatte, die der Chefsyndikus und Chief Privacy Officer von Near Intelligence an den CEO Anil Mathews geschickt hatte. Darin erklärt Jay Angelo nicht nur, dass die Weitergabe von EU-Daten einem „massiven illegalen Datendump“ gleichkomme, sondern weist auch darauf hin, dass der Empfänger dieser illegalen Daten, die US-Regierung, diese in großen Mengen „zweimal am Tag“ erhalte.

Angelo zählte auch all die Dinge auf, die das Unternehmen tut, ohne „die Erlaubnis dazu zu haben“: den Verkauf von Geolokalisierungsdaten, den Verkauf oder die Weitergabe von Geräte-IDs und den Verkauf von EU-Daten außerhalb des Blocks.

Das Unternehmen muss noch auf die Berichterstattung reagieren und sich insbesondere zum Inhalt der E-Mails äußern. In der Zwischenzeit sind Mathews und eine Reihe anderer Führungskräfte vom Dienst suspendiert, während der Vorstand die Vorwürfe des finanziellen Fehlverhaltens untersucht“, so die Nachricht von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission.

Es ist nicht klar, ob dies mit dem Verkauf von Anzeigendaten an die Regierung zusammenhängt.

In einer Stellungnahme von Angelo heißt es, dass Near im vergangenen Jahr „bewusste Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre“ ergriffen habe, darunter „die Beendigung von Kundenbeziehungen, die mit den Werten des Unternehmens unvereinbar waren, die es verbieten, dass Nears Daten zur Strafverfolgung, Nachverfolgung oder Überwachung verwendet werden“, zitiert das WSJ aus der Stellungnahme.

Erschwerend kommt hinzu, dass Near bei weitem nicht der einzige Broker ist, der in solche Geschäfte verwickelt ist.

Der vierte Zusatzartikel zur US-Verfassung, einer der Grundpfeiler zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, schützt Bürger vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Er schreibt vor, dass die Strafverfolgungsbehörden vor einer Durchsuchung oder Beschlagnahmung von Eigentum einen Durchsuchungsbefehl mit hinreichender Begründung einholen müssen. Im Zeitalter des digitalen Wandels symbolisiert dieser Zusatzartikel den rechtlichen Puffer zwischen der digitalen Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und einem möglichen Missbrauch durch den Staat. Mit der technologischen Entwicklung haben sich jedoch auch die Methoden entwickelt, mit denen staatliche Stellen diesen Schutz umgehen, insbesondere im Bereich der Datenerhebung.

Der Erwerb personenbezogener Daten von Dritten – wie Datenmaklern und Technologieunternehmen – durch staatliche Stellen hat erhebliche rechtliche und ethische Bedenken aufgeworfen. Mit solchen Praktiken wird häufig versucht, den Schutz des Vierten Verfassungszusatzes zu umgehen, indem bestehende rechtliche Grauzonen ausgenutzt werden. Anstatt direkt nach Informationen über eine Person zu suchen (was eine richterliche Anordnung erfordern würde), können die Behörden diese Informationen kaufen und so angeblich die traditionellen rechtlichen Schranken umgehen.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, seine Privatsphäre im Internet zu schützen.