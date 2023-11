Wie sich die Migrationsströme nach Europa und Nordamerika verändert haben

Laut dem neu veröffentlichten International Migration Outlook 2023 erreichte die dauerhafte Migration in die OECD-Länder im Jahr 2022 mit 6,1 Millionen Menschen einen neuen Höchststand.

Viele Industrieländer, die Teil dieser Gruppe sind, haben die höchste Zahl von dauerhaften Einwanderern seit Beginn ihrer OECD-Aufzeichnungen vor etwa 15 bis 25 Jahren aufgenommen, darunter Kanada, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.

Weitere Infografiken finden Sie bei Statista

Wie Katharina Buchholz von Statista berichtet, erreichte auch die Zahl der internationalen Studierenden und Asylsuchenden im Jahr 2022 einen neuen Höchststand, was auf einen starken Anstieg der Anträge in den USA zurückzuführen ist.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Welt mit einem Rekordniveau an Vertreibung aufgrund von Konflikten zu kämpfen hat, während viele Länder gleichzeitig versuchen, den Arbeitskräftemangel durch qualifizierte Einwanderung zu beheben.

Die permanente Einwanderung wurde von denjenigen dominiert, die sich aufgrund familiärer Bindungen qualifiziert haben – schätzungsweise 40 Prozent aller neuen Einwanderer in der OECD im vergangenen Jahr. In den USA war diese Zahl mit 69 Prozent im Jahr 2022 sogar noch höher, während in der gesamten EU 26,4 Prozent der neuen dauerhaften Migranten durch familiäre Bindungen kamen, während 37,5 Prozent den EU-Freizügigkeitsraum nutzten.

In einigen Ländern Nordamerikas und Europas übertreffen die vergangenen Jahre das Jahr 2022 bei den Zahlen der dauerhaften Migration. Für Deutschland geht es um das Jahr 2016, als das Land während des syrischen Bürgerkriegs mehr als eine Million neue Einwanderer aufnahm – rund 40 Prozent aus humanitären Gründen. Die Einwanderungszahlen in den USA sind seit Beginn der OECD-Aufzeichnungen im Jahr 1996 stabiler geworden, mit einem Höchststand von 1,27 Millionen im Jahr 2006. Spanien und Italien verzeichneten 2007 die höchsten registrierten Zahlen für dauerhafte Migration, nachdem sie 2006 einen früheren Höchststand bei den Ankünften über das Mittelmeer und den Atlantik erreicht hatten und gleichzeitig die Einwanderungsgesetze in Italien gelockert wurden.

Zu den Ländern, die ihre permanente Einwanderung weit unter dem Niveau vor der Pandemie gehalten haben, gehören Australien, die Tschechische Republik, Japan und Südkorea – alles Länder, deren Regierungen der Migration kritisch oder zumindest sehr zaghaft gegenüberstehen. Auch in Norwegen und Schweden liegt die dauerhafte Migration nach wie vor leicht unter dem Niveau von 2019.