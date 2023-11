Malone: Das Weiße Haus wird vom medizinisch-industriellen Komplex beherrscht

Von Tyler Durden

Ein bisschen Wissen über „öffentliche Gesundheit“ kann eine gefährliche Sache sein, wenn finanziell zerstrittene Partisanen die Exekutive kontrollieren…

Im vergangenen Februar trat der amtierende Stabschef des Weißen Hauses (WH) still und leise zurück, und ein neuer Stabschef wurde ins Amt eingeführt. Ein Vergleich zwischen dem scheidenden und dem neuen Stabschef des Weißen Hauses zeigt jedoch verblüffende Ähnlichkeiten. Eine sorgfältige Lektüre der Lebensläufe von Bidens beiden Stabschefs zeigt einen beunruhigenden Trend. Beide Entscheidungen scheinen – in erster Linie – mit der Vereinnahmung sowohl des „Gesundheits“-Verwaltungsstaates als auch der Hebel der Biden-Administration selbst durch den pharmazeutisch-medizinischen Industriekomplex übereinzustimmen.

Warum ist das wichtig? Weil der Stabschef des Weißen Hauses der wichtigste politische Beauftragte des Präsidenten ist und zusätzlich zu seinem Kabinettsposten als Leiter des Exekutivbüros des Präsidenten der Vereinigten Staaten fungiert. Die Position gilt weithin als der wichtigste und mächtigste Posten in der Exekutive der US-Regierung, neben dem amtierenden US-Präsidenten.

Im Falle eines schwachen oder unfähigen Präsidenten tritt der Stabschef des Weißen Hauses im Wesentlichen an die Stelle des Präsidenten. Da die Exekutive und ihre ständige Verwaltungsbürokratie gegenüber der Judikative und der Legislative an Macht gewonnen haben, leitet diese ernannte Position funktionell das Land.

Die Aufgabe umfasst:

„Auswahl der leitenden Mitarbeiter des Weißen Hauses und Überwachung der Tätigkeiten ihrer Büros;

Verwaltung und Gestaltung der Gesamtstruktur des Personalsystems des Weißen Hauses;

Kontrolle des Zustroms von Personen ins Oval Office;

Steuerung des Informationsflusses zum und der Entscheidungen vom Resolute Desk (zusammen mit dem Stabssekretär des Weißen Hauses);

Leitung, Verwaltung und Beaufsichtigung der gesamten politischen Entwicklung;

Schutz der politischen Interessen des Präsidenten;

Aushandlung von Gesetzen und Bewilligung von Mitteln mit führenden Vertretern des US-Kongresses, Kabinettssekretären und außerstaatlichen politischen Gruppen zur Umsetzung der Agenda des Präsidenten; und

Beratung in allen Fragen, die der Präsident vorgibt.

Die Entlassung von leitenden Mitarbeitern.“ (wiki)

Der Stabschef erhält im Wesentlichen die Schlüssel zum Weißen Haus. Diese Position hat eindeutig viel mehr Macht als die des Vizepräsidenten, und dennoch ist der Posten nicht nur nicht gewählt, sondern wird auch nicht vom Senat bestätigt.

Warum behaupte ich, dass Bidens Wahl zum Stabschef des Weißen Hauses die funktionale Vereinnahmung des Weißen Hauses durch den pharmazeutisch-medizinischen Industriekomplex zeigt?

Bidens erster Stabschef war Ron Klain. Er war Bidens Stabschef, als er unter Biden Vizepräsident war. Während dieser Zeit wechselte er zunächst von der Verwaltung der Zuweisung von Konjunkturmitteln zur Koordinierung der Ebola-Reaktion unter Obama. Die Ebola-Reaktion war eine „All-Hands“-Bemühung der Regierung, da ein Ebola-Fall tatsächlich auf amerikanischem Boden auftrat und die Gefahr bestand, dass diese spezielle Variante über die Atemwege infiziert werden könnte (dank der Angstmacherei, die vor allem von Dr. Osterholm gefördert wurde).

Vor und nach der Präsidentschaft Obamas war Herr Klain Executive Vice President bei Revolution, einer Investmentfirma, die in mehrere Gesundheitsunternehmen wie BrainScope, Everyday Health und Extend Health investierte. „Extend Health“ heißt jetzt „One Exchange“ und ist ein führender Anbieter von Gesundheitslösungen für Personen, die Anspruch auf Medicare-Leistungen haben.

Nach seiner Zeit im Weißen Haus Obamas wurde Klain auch externer Berater der Skoll Foundation, auf deren Website die Stärkung der globalen Gesundheitssysteme und die Bekämpfung von Pandemien als strategische Hauptpriorität aufgeführt sind. Diese Position hatte er bis zu seiner Ernennung zum Stabschef des Weißen Hauses unter Biden inne.

Ron Klain hat auf hohen Ebenen in der Clinton-, der Obama- und jetzt der Biden-Verwaltung des Weißen Hauses gearbeitet. Seine Zeit im Weißen Haus wurde durch Aufenthalte in der Unternehmenswelt unterbrochen. So pendelte er auf höchster Ebene zwischen Regierung und Industrie hin und her und nutzte beides, um Macht, Einfluss und Geld zu gewinnen. Indem er in verschiedenen Verwaltungen des Weißen Hauses in nicht gewählten Positionen diente, die nicht vom Senat bestätigt werden müssen, hat er es vermieden, Interessenkonflikte öffentlich offen zu legen.

Während seiner Amtszeit in Bidens Weißem Haus verfolgte Klain eine reine Impfstrategie und leitete die diesbezüglichen Botschaften des Weißen Hauses, darunter die schreckliche Erklärung des Weißen Hauses, die besagt, dass die Geimpften „das Richtige getan haben“ und die Ungeimpften „einen Winter mit schweren Krankheiten und Tod für Sie und Ihre Familien vor sich haben“. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Klain derjenige, der behauptet hat, dass „die Wahrheit die Wahrheit ist“ – man bedenke, dass Klain als Stabschef direkt für die „Leitung, Verwaltung und Beaufsichtigung der gesamten Politikentwicklung“ verantwortlich war.

Die wirkliche „Wahrheit“ dieser ganzen Situation ist, dass die Führung des Obama-Ebola-Reaktionsteams von 2014 in den Kern von Bidens operativem Managementteam im Weißen Haus geholt wurde, wie in einem Politico-Artikel vom November 2020 dokumentiert, nur eine oder zwei Wochen nachdem Biden die Wahl „gewonnen“ hatte:

Klain ist eine der Personen, die Biden für seine Verwaltung ausgewählt hat und deren Ansichten über die Bekämpfung von Gesundheitskrisen von den Ereignissen im Jahr 2014 geprägt wurden. Bei einer Veranstaltung in Wilmington, Delhi, in der vergangenen Woche hob Biden hervor, dass sein gerade angekündigter Nachfolger für das Amt des Heimatschutzministers, Alejandro Mayorkas, als Teil der Obama-Regierung bei der Bekämpfung von Ebola und Zika geholfen hat. Linda Thomas-Greenfield, seine Wahl zur UN-Botschafterin, „war während der Ebola-Krise unsere oberste Beamtin im Außenministerium, die für die Afrika-Politik zuständig war“, so Biden. Und der ehemalige Vizepräsident lobte Jake Sullivan, der während eines Großteils des Ebola-Ausbruchs als sein nationaler Sicherheitsberater tätig war, dafür, dass er „mir bei der Entwicklung unserer Covid-19-Strategie geholfen hat“… Aber viele der Lektionen, die Klain und sein Team damals in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Kommunikation und Mobilisierung der Regierung gelernt haben, sind nicht nur heute anwendbar, sondern bilden auch den Kern von Bidens Plan zur Bekämpfung der Pandemie, wenn er im Januar sein Amt antritt.

Der Direktor für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, arbeitete von 2001 bis 2009 mit Klain in der Anwaltskanzlei O’Melveny zusammen. Das ist interessant, weil Klain jetzt als Partner in die Kanzlei zurückgekehrt ist.

Auf diese Weise hat sich ein Teil der Regierung vollständig in die Hände des pharmazeutisch-medizinischen Industriekomplexes begeben, und zwar über die früheren Notfallteams für die öffentliche Gesundheit“. Tatsache ist, dass das Weiße Haus unter Biden nur an einer Impfstofflösung interessiert war, obwohl die öffentliche Gesundheitsforschung schon vor langer Zeit festgestellt hatte, dass ein Impfstoff gegen ein sich schnell entwickelndes Atemwegsvirus niemals erfolgreich sein würde. Die Leute im Weißen Haus müssen dies gewusst haben, aber sie haben dieses Wissen ignoriert, weil sie entweder 1) korrumpiert waren, 2) tief in der Psychose der Massenbildung und im Gruppendenken steckten oder 3) als inkompetente nützliche Werkzeuge für andere fungierten.

Ich weiß, dass ich im Jahr 2021 persönlich mit dem Stabschef der Abgeordneten Nancy Pelosi über diese Fragen gesprochen habe und die Zusicherung erhielt, dass sie die Fragen mit dem Weißen Haus auf der Grundlage eines Impfstoffansatzes diskutieren würden. Das war das letzte, was ich von ihnen gehört habe. All dies lässt mich vermuten, dass es bei der daraus resultierenden, erstaunlich dysfunktionalen Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens“ mehr um die eigenen Interessen des Geldverdienens und der Ausweitung der politischen Macht ging als um die Entwicklung einer tatsächlich sinnvollen Reaktion.

Meine Erfahrungen bei der Ebola-Bekämpfung im Jahr 2014 haben mir eine ganz andere Lektion erteilt als die COVID-Politik des Weißen Hauses unter Biden. Nämlich, dass Impfstoffe niemals die Antwort auf einen anhaltenden Ausbruch sein können. Dass medizinische Gegenmaßnahmen eine Reaktion beinhalten müssen, die auf praktische Ärzte hört, die an medizinischen Gegenmaßnahmen tüfteln. Dass die generischen, von der FDA zugelassenen Medikamente, die sich in der Vergangenheit für die Frühbehandlung bewährt haben, auch in Zukunft funktionieren werden. Sie sind die erste Verteidigungslinie. Außerdem werden sich Infektionskrankheiten, die nicht die Atemwege betreffen, und Infektionskrankheiten, die die Atemwege betreffen, in Bezug auf die Reaktionen der öffentlichen Gesundheit stark voneinander unterscheiden. Und schließlich ist der US-Geheimdienst tief in die Bürokratie eingebettet, die die Politik im Bereich der „öffentlichen Gesundheit“ festlegt, insbesondere bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, und die Hand in Hand mit Bill Gates, der WHO-Führung, dem US-Außenministerium und den Giganten der biopharmazeutischen Industrie arbeitet. Das Weiße Haus von Ron Klain forderte eine Reaktion der gesamten Regierung, die sich auf Impfstoffe konzentriert, und genau das haben sie bekommen (die gesamte Regierung, d. h. DHS, HHS, DoD, Außenministerium und CIA/IC). Diese Reaktion wurde von Jeff Zients, dem COVID-Beauftragten von Präsident Biden, für Klain entwickelt und operationalisiert. Das bringt uns zu Klains Nachfolger.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die berufliche Biographie des neuen Stabschefs Jeff Zients. Obwohl Zients angeblich keine „Erfahrung im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ hat, hat er in Wahrheit seine gesamte Karriere damit verbracht, der Regierung Geld für seine eigenen Investmentfonds des medizinisch-industriellen Komplexes aus der Tasche zu ziehen. Er hat daran gearbeitet, die Drehtür zwischen seinen Unternehmen im medizinisch-industriellen Komplex und der Regierung immer weiter aufzudrehen – natürlich alles zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit .

Zients stammt aus einer extrem wohlhabenden Familie, die seit den 1990er Jahren eine zentrale Rolle im „Gesundheitswesen“ spielt. Es ist bekannt, dass sein Vater schon damals „geholfen“ hat, die Gesundheitsdienste für Veteranen an die Privatwirtschaft auszulagern.

Jeff Zients kam 1992 zu The Advisory Board Corp, wo er half, ein Forschungsunternehmen aufzubauen, das sich darauf konzentrierte, „Best-Practice-Forschung zu betreiben und Seminare für 2.500 Mitglieder der Gesundheitsbranche zu veranstalten, darunter Krankenhäuser, Versicherer, Pharmaunternehmen und Biotechnologiefirmen“. Der Beirat erzielte einen erstaunlichen finanziellen Erfolg und wurde zu einer der „Säulen der Washingtoner Gesellschaft“.

Während der Präsidentschaft von Barack Obama diente Zients von 2014 bis 2017 als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. Im Jahr 2010 war er außerdem stellvertretender Direktor des Office of Management and Budget. Danach leitete er die Notfallmaßnahmen, um die Obama-Care-Initiative nach dem missglückten Start zu reparieren.

Während seiner Amtszeit als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats hat Zients‘ 2003 gegründete Investmentfirma Portfolio Logic einen millionenschweren Prozess mit dem Justizministerium beigelegt, bei dem es um Vorwürfe ging, dass die Tochtergesellschaft des Unternehmens im Gesundheitswesen Medicare- und Medicaid-Betrug begangen hat. Portfolio Logic LLC war und ist eine Investmentfirma, die sich ursprünglich auf das Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen konzentrierte. Die aktuelle Bewertung von Portfolio Logic liegt bei etwa 182 Millionen Dollar, und es scheint, dass sich Portfolio Logic immer noch im Privatbesitz von Zients und seiner Familie befindet, obwohl die meisten Informationen über Portfolio Logic aus dem Internet verschwunden sind.

Während er die Einführung von Obamacare (ACA) leitete, hatte Zients auch eine Eigentümerposition bei PSA Healthcare. Dies wurde vom Weißen Haus Obamas als kein Interessenkonflikt eingestuft.

Der „American Prospect“ schreibt über Zients:

Zients war führend an der Umsetzung vieler der unternehmensfreundlichsten Maßnahmen der Obama-Regierung beteiligt. Zients verdankt seine gesamte Karriere in der öffentlichen Politik seiner Weltanschauung und seinen Verbindungen zu Unternehmen, die seit über einem Jahrzehnt auffallend konstant geblieben sind – ganz im Einklang mit seiner Vorgeschichte in der Regierung.

In einem Artikel von Fox News wird dokumentiert, dass die Wikipedia-Seite von Bidens Stabschef gesäubert wurde, um viele seiner früheren Geschäftsbeziehungen zu verbergen. Dazu gehört auch die Löschung der Details im Jahr 2020 in Bezug auf Zients‘ Positionen bei Bain & Company, Portfolio Logic und Facebook. Obwohl auf seiner Wiki-Seite nun erwähnt wird, dass Zients bis zu seiner Beurlaubung im Jahr 2020 CEO von Cranemere war, wird nicht erwähnt, dass Cranemere Healthcare Services im Gesundheitsbereich tätig ist. Da er offenbar immer noch von Cranemere beurlaubt ist, kann man davon ausgehen, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus seine 1,6 Millionen US-Dollar Vergütung pro Jahr von Cranemere wieder aufnehmen wird.

Jeffrey Zients gilt als eines der reichsten Mitglieder der Biden-Administration, und der größte Teil dieses Geldes wurde geerbt oder während seiner Tätigkeit im medizinisch-industriellen Komplex verdient, zu dem riesige Gewinne aus der Privatisierung des Gesundheitswesens und der Abrechnung gehören.

Zients war Teil von Bidens Übergangsteam und begann dann, für die Regierung Biden als dessen COVID-Zar zu arbeiten. Während dieser Zeit galt er als „spezieller Regierungsangestellter“ und konnte daher seine Beschäftigung im Privatsektor fortsetzen und war von der Abgabe der öffentlichen Finanzberichte befreit, die normale Mitarbeiter ausfüllen müssen. Auch hier formulierte Zients ausschließlich die öffentliche Gesundheitspolitik, einschließlich der Mandatsrichtlinien. Er allein sprach mit den CEOs der großen Fluggesellschaften, um auf die Impfpflicht zu drängen.

Im Januar 2023 wurde Zients zum Stabschef von Biden ernannt. Bedenken Sie, dass die Position des Stabschefs die wichtigste Position neben dem Präsidenten ist. In dieser Funktion scheint er die operative Vereinnahmung der Exekutive durch den pharmazeutisch-medizinischen Industriekomplex aufrechtzuerhalten, die unter Obama im Zusammenhang mit der Verabschiedung und Umsetzung des „Affordable Care Act“, ergo des Weißen Hauses und des Präsidenten Biden, begonnen wurde.

Da Biden sich als schwacher und zerbrechlicher Präsident erwiesen hat, glauben viele, dass Zients dadurch die Zügel der Exekutivgewalt in die Hand nehmen konnte. Die Vorgeschichte von Zients sagt voraus, dass er dies nutzen wird, um seine eigenen finanziellen Interessen zu fördern, was eindeutig einen erheblichen finanziellen Interessenkonflikt darstellt.

Die Drehtür hört einfach nicht auf, sich zu drehen, und es scheint sich alles sehr effizient um Zients, den pharmazeutisch-medizinischen Industriekomplex und nun auch um künftige Pandemiebekämpfungsmaßnahmen zu drehen. Die Füchse im Hühnerstall!

