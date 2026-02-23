Innerhalb des Treffens von Trump und Netanjahu

Weitere Angriffe und Regimewechsel stehen zur Debatte

Seymour Hersh

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu besuchte am vergangenen Mittwoch, dem 11. Februar, Washington, ohne seine Ehefrau Sara ein Zeichen, wie mir gesagt wurde, fuer Dringlichkeit fuer ein eilig anberaumtes Treffen im Weissen Haus mit Donald Trump.

Netanjahu, der Israels Krieg im Gazastreifen gefuehrt hat, kam mit einem Zitat aus Genesis 18 19 in der Hand an. Die Bedeutung war, dass er, wie Gott, Menschen fuer Suende zur Rechenschaft ziehen werde vor allem den Ajatollah Ali Chamenei im Iran aber auch Gnade und Barmherzigkeit zeigen werde.

Eine der Botschaften, die sich aus meinen anschliessenden Recherchen ueber das Treffen ergab, ist, dass die Israelis glauben, die Iraner haetten vor dem Angriff im vergangenen Juni, bei dem drei der wichtigsten iranischen Nuklearanlagen von US B 2 Bombern bombardiert wurden, bis zu 440 Kilogramm teilweise auf 60 Prozent angereichertes Uran in eines der zahlreichen Tunnel verlagert, die nachweislich unter dem nuklearen Forschungszentrum in Isfahan existieren.

Die Tunnel sollen laut den Israelis wie die Tentakel eines Oktopus sein, mit vielen Windungen und Abzweigungen. Wenn die Tunnel das Uran schuetzen konnten, wuerde es mit den richtigen Zentrifugen nur wenige Tage dauern, um die Anreicherung auf ueber 90 Prozent zu steigern genug, um eine Atombombe zu betreiben. Mir wurde die Quelle der israelischen Informationen nicht genannt, aber mir wurde gesagt, dass es, falls fuer notwendig erachtet, Plaene gebe, dass Sayeret Matkal, Israels Version von Amerikas Seal Team 6, in das Tunnelsystem eindringen koennte, um die Informationen zu ueberpruefen, die Netanjahu und andere in der zunehmend religioes gepraegten israelischen Militaerfuehrung dringend bestaetigt sehen wollen.

Trump reagierte auf die israelischen Informationen, indem er die US Flotte in den Persischen Golf, das oestliche Mittelmeer sowie das Rote und das Arabische Meer entsandte, und erklaerte, ein Regimewechsel im Iran sei die beste Sache, die passieren koenne. Die New York Times berichtete, dass Trump die Moeglichkeit habe, bereits an diesem Wochenende militaerisch gegen den Iran vorzugehen, so Regierungsvertreter. Die Vereinigten Staaten und Israel versuchen oder werden bald versuchen, Kontakte innerhalb der Fuehrung der iranischen Armee zu knuepfen. Ihre Kraefte werden benoetigt, um das religioese Regime mit seinen loyalen Revolutionsgarden zu stuerzen. Das Land ist noch immer erschuettert von der toedlichen Reaktion des Ajatollah auf juengste Proteste. Noch immer ist nicht bekannt, wie viele Tausende von Dissidenten, viele von ihnen jung, von Polizei und Militaer getoetet wurden.

Was Trump als Naechstes im Nahen Osten tun wird, ist schwer vorherzusagen. Mir wurde gesagt, dass Netanjahu moechte, dass die USA sich ihm bei einem massiven laehmenden Angriff an einer breiten Front im Iran anschliessen. Seine Hoffnung sei, eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der US Planung und Umsetzung jedes naechsten US Schrittes im Iran zu spielen und den Iran fuer immer als potenzielle Bedrohung zu beseitigen.

Der israelische Premierminister glaubt zudem, dass Trump dazu gebracht werden kann, Israel zu geben, was es will, weil er sich offenbar nur auf Irans nukleare Faehigkeiten konzentriert. Der Irrtum dabei, erklaerte ein amerikanischer Beamter, sei, dass die US Geheimdienste zu dem Schluss gekommen seien, der Iran verfuege ueber keine einsatzfaehige nukleare Angriffskapazitaet mehr.

Eine weitere Bedrohung, die zwischen Trump und Netanjahu nicht erwaehnt wurde, ist Irans Arsenal an ballistischen Raketen. Es war eines der Hauptziele des gemeinsamen US israelischen Bombenangriffs im vergangenen Juni. Es wurde im letzten Jahr teilweise zerstoert, wird jedoch derzeit in raschem Tempo wieder aufgebaut.

Waehrend des Krieges im vergangenen Sommer hatten Irans Raketen weniger als zehn Prozent Chance, Israels Iron Dome und andere Luftverteidigungssysteme zu durchdringen. Der Iran konnte waehrend des Krieges etwa 550 Raketen auf israelische Ziele abfeuern, doch die 45, die durchkamen, selbst mit minimaler Nutzlast, verursachten enorme Schaeden in Tel Aviv und versetzten die Bevoelkerung in Angst und Schrecken. Seitdem beobachtet Israel, wie der Iran sich darauf konzentriert, mehr und groessere Raketen herzustellen.

Mir wurde gesagt, dass die nun in Anlagen im ganzen Iran produzierten modernisierten Raketen ueber ausreichend Reichweite verfuegen werden, um Ziele in Suedosteuropa zu treffen, wo es nur geringe oder keine Luftverteidigung gibt.

Ein israelischer Veteran sagte, dass Israel, falls Netanjahu seinen derzeitigen Plan umsetzt, spaet im Fruehjahr mit Trumps Unterstuetzung einen Angriff auf den Iran zu starten, zugleich einen weiteren praeventiven Angriff auf die Hisbollah im Libanon einleiten muesse.

Was als Naechstes kommt, wenn der Praesident und Netanjahu ihren Willen durchsetzen, wie sie es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit getan haben, wird mehr Hoelle auf Erden sein.