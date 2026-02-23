Bill Gates: Beziehung zu Jeffrey Epstein „viel intensiver und tiefergehend“ – 107 Seiten, 277 Dokumente – die Akten erschüttern das offizielle Gates-Narrativ

Im Laufe der letzten 24 Stunden habe ich einige der absurdesten, verstörendsten und politisch brisantesten Dokumente gelesen, die ich je gesehen habe. Und sie stammen nicht aus einem anonymen Blog. Sie stammen aus der offiziellen Veröffentlichung des US-Justizministeriums zu Jeffrey Epstein – systematisch ausgewertet in einem 277-Dokumente-Kompendium .

Bill Gates sagte öffentlich, er habe Jeffrey Epstein „mehrere Male“ getroffen. Die Dokumente sprechen eine andere Sprache.

Unten sind alle Daten detailliert zusammengetragen. (DeepL übersetzt). Das Original inkl. Dokumenten Quelle hier.

Dies ist eine vorläufige Version. Die endgültige Version – mit weiteren Dateien – wird in den kommenden Tagen veröffentlicht, sobald die Datenbankauswertung abgeschlossen ist.

This version is preliminary.



The final version will be released–with more files–in the coming days once database mining completes. — Kevin Bass (@kevinnbass) February 21, 2026

Die Chronologie enthält mindestens 205 Termine mit dokumentierten Treffen oder Abendessen zwischen Gates und Epstein. Hinzu kommen mindestens 93 Tagespläne Epsteins, in denen Gates explizit aufgeführt ist. Das sind keine beiläufigen gesellschaftlichen Kontakte. Das sind operative Volumina.

205 Termine mit Vereinbarungen oder Abendessen, an denen Gates beteiligt war;

93 Tageskalender von Epstein, in denen Gates erwähnt wird;

Hunderte von Dokumenten zur logistischen Koordination zwischen Epstein, seiner Assistentin Lesley Groff und Gates‘ eigenem Stab, darunter sein Terminplaner Larry Cohen;

mindestens 42 E-Mails, die Gates persönlich an oder über Epstein verschickt hat.

Gates sagte, es sei um Philanthropie gegangen. Mindestens 122 Dokumente enthalten Verweise auf Dollarbeträge, Investitionsfonds, Donor-Advised-Fund-Strukturen, Steuerfragen, Kostenerstattungen und Zahlungen. Es geht um Multimilliarden-Vehikel. Um Fondsarchitektur. Um strategische Finanzkonstruktionen. Nicht um Small Talk.

Gates sagte, die Beziehung sei nicht tiefgründig gewesen. Epsteins Assistentin Lesley Groff koordinierte mindestens 141 Dokumente mit logistischer Abstimmung zu Gates-Terminen. Gates’ eigener Terminplaner Larry Cohen ist in mindestens 138 E-Mail-Korrespondenzen mit Epstein eingebunden. Das ist kein gelegentlicher Kontakt. Das ist eine systematische Zusammenarbeit.

Gates selbst verschickte mindestens 42 E-Mails an oder über Epstein. Und die Beziehung endete nicht 2013 oder 2014. Sie reicht nachweislich bis Januar 2019 – sechs Monate vor Epsteins Verhaftung.

Das klingt verrückt. Und es ist es auch.

Jeffrey Epstein war kein Randkontakt. Er war ein Insider. Ein operativer Netzwerker im Umfeld der Gates Foundation.

Acht hochrangige Mitarbeiter der Gates-Stiftung hatten direkten, dokumentierten Kontakt zu Epstein. Nicht über Gates vermittelt – sondern eigenständig, wiederholt, institutionell. Der General Counsel der Stiftung verfasste Rechtsgutachten für Epstein und bezeichnete die Zusammenarbeit als „unsere Arbeit“. Unsere Arbeit. Jeffrey Epstein war in den eigenen Worten der Stiftung Teil der „Arbeit“.

Epstein entwarf ein milliardenschweres Donor-Advised-Fund-Konzept. Mindestspenden von 100 Millionen Dollar. Anonymitätsoptionen für heikle Zuwendungen. Zugriff auf „jeden Milliardär in den USA und Europa“. Er kommunizierte mit JPMorgan-Führungskräften und sprach davon, dass das Projekt ohne seine persönliche Beteiligung kaum realisierbar sei. Er positionierte sich als Architekt einer globalen Finanzplattform mit Gates als zentralem Anker.

Das ist kein philanthropisches Randprojekt. Das ist Finanzstrategie auf höchstem Niveau – unter Einbindung eines verurteilten Sexualstraftäters.

Und es wird noch brisanter.

In Epsteins Unterlagen findet sich ein Entwurf eines gefälschten Rücktrittsschreibens, in dem behauptet wird, er habe Gates geholfen, „an Drogen zu kommen“, um „die Folgen von Sex mit russischen Mädchen“ zu bewältigen, und „illegale Treffen mit verheirateten Frauen“ ermöglicht. Ob dieser Entwurf jemals versendet oder als Druckmittel genutzt wurde, ist offen. Aber seine Existenz in Epsteins Archiv neben hunderten echten Gates-Dokumenten ist explosiv.

Boris Nikolic, Gates’ wissenschaftlicher Berater, erhielt 500.000 Dollar – als „Geschenk“ strukturiert. Als Nikolic mehr forderte, schrieb Gates über Epstein, dass Nikolic veröffentlichen könne, „was er wolle“, und er selbst werde dann „den richtigen Leuten erklären, was mir angetan wurde und von wem“. Das ist kein philanthropischer Austausch. Das ist Machtkommunikation.

Epstein platzierte seine langjährige Partnerin Kathryn Ruemmler, ehemalige Rechtsberaterin des Weißen Hauses, als persönliche Anwältin von Gates. Während sie Gates juristisch vertrat, debriefte sie Epstein über Treffen mit der Führungsspitze. Eine neun Jahre andauernde Doppelrolle – mitten im Machtzentrum.

Melanie Walker, Direktorin der Gates-Stiftung mit 315 Millionen Dollar Grant-Verantwortung, pflegte eine zwanzigjährige Beziehung zu Epstein, nannte ihn „Superfly“, versuchte sein Mikrowährungsprojekt in die Stiftung zu bringen und leitete Microsoft-interne Informationen weiter.

Der CEO von JPMorgan Chase konnte laut interner Kommunikation kein 1-zu-1-Treffen mit Bill Gates in Davos bekommen, ohne den Umweg über Epstein.

Gates teilte Epstein diplomatische Reisepläne für Treffen mit dem saudischen Königshaus. Epstein reagierte nicht mit Zurückhaltung, sondern mit Forderungen – und einem schlüpfrigen Witz.

Im Februar 2013 verbrachte Gates drei aufeinanderfolgende Tage mit Epstein: Treffen im Four Seasons, Abende im Townhouse, ein geplanter Flug mit Epsteins Privatjet nach Palm Beach, ein Mittagessen mit Woody Allen. Sein Sprecher sprach später von „mehreren Treffen“. Das ist keine Untertreibung. Das ist eine Verzerrung.

Bill und Melinda Gates nahmen an einem Abendessen im Townhouse teil. In den Terminnotizen tauchen zwei junge Frauen auf, „die vorbeischauen“, aber nicht am Tisch Platz nehmen. Anwesend war zudem ein ehemaliger norwegischer Premierminister, der heute wegen Korruption angeklagt ist. Am selben Tag traf sich Ehud Barak im Haus mit Gates’ Berater Nikolic.

Und als Gates PR-Probleme hatte? Die Dokumente zeigen Kommunikation über Medienmanagement. Narrative wurden vorbereitet. Kontakte aktiviert. Epstein half bei der Steuerung öffentlicher Wahrnehmung.

Noch einmal: Jeffrey Epstein betrieb Krisenkommunikation für Bill Gates.

Die 277 Dokumente beweisen keine strafrechtliche Schuld von Gates. Aber sie zerlegen die offizielle Erzählung in ihre Einzelteile. Sie zeigen operative Intensität, finanzielle Tiefe, institutionelle Einbindung und strategische Nähe.

Das war keine flüchtige Bekanntschaft. Das war ein System.

Und die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob es „nur ein Fehler“ war.

Die entscheidende Frage lautet: Warum wurde ein verurteilter Sexualstraftäter über Jahre hinweg in die Finanz- und Netzwerkarchitektur der mächtigsten Privatstiftung der Welt integriert – und warum wurde die Öffentlichkeit darüber systematisch im Unklaren gelassen?