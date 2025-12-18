Insider des Weißen Hauses wussten laut Unterlagen im Voraus von dem Putsch in Venezuela im Jahr 2020

Von Max Blumenthal und Wyatt Reed

Von einem Bundesgericht veröffentlichte Dokumente liefern neue und beunruhigende Details über den Versuch von Trump-Mitarbeitern, einen Staatsstreich gegen eine Regierung zu orchestrieren, die sie offensichtlich nicht verstanden haben. Dies ist ein beispielloser Einblick in die Akteure und ihre Pläne – von Terrorismus bis hin zu False-Flag-Operationen –, der Aufschluss über den drohenden Militärschlag der USA gegen Venezuela geben könnte.

Der Mann, den die Regierung für all das verantwortlich macht, Jordan Goudreau, lieferte The Grayzone Beweise dafür, dass:

Er einen Vertrag über 221 Millionen Dollar mit Juan Guaidó aus Venezuela unterzeichnete, während die USA öffentlich und hinter den Kulissen darauf hinarbeiteten, ihn zum legitimen Präsidenten des Landes zu ernennen.

Hochrangige Trump-Beamte, darunter Elliot Abrams, John Bolton, der oberste CIA-Beamte in Lateinamerika, und ein hochrangiger NSC-Berater, schienen von seinem Invasionsplan zu wissen und waren möglicherweise an dessen Planung beteiligt.

Trump-Mitarbeiter gründeten eine zwielichtige Firma, um in einem Venezuela nach Maduro Gewinne zu erzielen, nachdem ein Mitarbeiter von Guaidó sie dazu gedrängt hatte, „jetzt zu handeln, Unternehmen zu gründen und Geld zu verdienen”.

Die CIA und eine mit dem Geheimdienst verbundene Propagandafirma namens The Rendon Group sabotierten „etwa ein Jahrzehnt lang“ wichtige venezolanische Infrastruktur.

Ein Vorschlag, der dem Büro von Vizepräsident Pence vorgelegt wurde, enthielt Pläne für „False Flag“-Operationen in Venezuela, die Verbreitung von Hepatitis innerhalb des Militärs des Landes und die Finanzierung der Pläne durch die „Enteignung“ von „Drogenprodukten“.

Roen Kraft, ein wohlhabender, mit dem Geheimdienst verbundener Finanzier, der für die Finanzierung von Teilen der Operation rekrutiert worden war, erklärte gegenüber dem FBI, er sei zu dem Schluss gekommen, dass „die Venezolaner alles stehlen, was sie sehen“, und beschuldigte Guaidós Freunde, 200.000 Dollar an humanitären Hilfsgeldern in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Die Teilnehmer der Verschwörung sagten dem FBI, sie hielten die venezolanische Opposition für hoffnungslos korrupt, nachdem sie miterlebt hatten, wie ihre Anführer riesige Summen „für Prostituierte, tausend Dollar teure Weinflaschen und Maniküretermine für ihre Freundinnen“ ausgaben.

Am Morgen des 3. Mai 2020 kreuzten zwei kleine Boote mit Außenbordmotoren durch die Küstengewässer der venezolanischen Region La Guaria. Im Gegensatz zu den fünfzehn Schnellbooten, die kürzlich von der US-Marine versenkt worden waren, wurden sie nicht verdächtigt, Drogen zu transportieren. Stattdessen hatten sie etwas weitaus Beunruhigenderes an Bord – ehemalige Soldaten der US-Spezialeinheiten, die hofften, vom venezolanischen Volk als Befreier empfangen zu werden.

Zusammen mit einer Handvoll Venezolanern, die sie im kolumbianischen Dschungel ausgebildet hatten, planten die ehemaligen Green Berets Airan Berry und Luke Denman einen gewaltsamen nationalen Aufstand, der zum Sturz und zur Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro führen sollte.

Einige Stunden später wurden die beiden auf dem Kai eines Fischerdorfes gefilmt, mit dem Gesicht nach unten und gefesselt von genau den Venezolanern, die sie zu retten glaubten. Offiziell war der unglückselige Staatsstreich als Operation Gideon bekannt. Im Volksmund wurde er jedoch als „Bucht der Ferkel” bezeichnet, eine komische Anspielung auf die gescheiterte Invasion der Schweinebucht in Kuba im Jahr 1961, die von der CIA unterstützt wurde.

Acht venezolanische Exilanten wurden bei dem gescheiterten Überfall 2020 getötet, und Interviews mit den beiden gefangenen amerikanischen Soldaten wurden anschließend im venezolanischen Fernsehen ausgestrahlt. In den Aufnahmen machten Berry und Denman deutlich, dass die Genehmigung für die Operation bis in die höchsten Ebenen der US-Regierung reichte, und wiesen direkt auf Präsident Trump als Hauptverantwortlichen für die Mission hin.

Der damalige Außenminister von Trump, Mike Pompeo, bestritt jegliche „direkte“ Beteiligung der USA. In den Jahren seitdem haben die USA versucht, die Verschwörung als eine nicht genehmigte Operation darzustellen, die von einem skrupellosen Söldner namens Jordan Goudreau durchgeführt wurde. Der hochdekorierte ehemalige Green Beret, der seitdem zum Gesicht der Operation Gideon geworden ist, wurde 2024 verhaftet und sieht sich nun 14 Anklagepunkten gegenüber, weil er laut der Bundesregierung im Vorfeld des gescheiterten Komplotts eine Verschwörung zum Schmuggel von Waffen durch Kolumbien angezettelt haben soll. Die Anklagepunkte können zusammen eine Höchststrafe von 10 Jahren nach sich ziehen.

In Interviews mit The Grayzone beharrte Goudreau jedoch darauf, dass er persönlich vom Leiter des Sicherheitsteams von Donald Trump, Keith Schiller, rekrutiert worden sei, um einen Putsch gegen die venezolanische Regierung anzuführen, und dass die Operation mit dem vollen Wissen und der Unterstützung der US-Regierung durchgeführt worden sei.

Nun hat Goudreaus Anwaltsteam Zugang zu bisher unbekannten Beweisen über die Personen erhalten, die seiner Aussage nach den geplanten Putsch orchestriert haben. The Grayzone gehört zu den ersten Publikationen, die das Material geprüft haben, darunter FBI-Verhöre von Beteiligten an dem Komplott, die zeigen, dass hochrangige Mitarbeiter von Trump, Führungskräfte der kolumbianischen Regierung, CIA-Beamte und -Agenten sowie Beamte, die direkt unter Vizepräsident Mike Pence und Trump arbeiten, im Voraus davon wussten. Die Dokumente enthalten starke Hinweise darauf, dass die US-Regierung die Operation, die von amerikanischen Finanziers aus dem Umfeld Trumps sowie von Washington finanzierten venezolanischen Oppositionsführern unterstützt wurde, in verschiedenen Phasen überwacht und unterstützt hat.

Hinter dem Deckmantel hochgesteckter Ziele wie „Förderung der Demokratie” und „Rechenschaftspflicht für schlechte Akteure” waren die Beltway-Agenten und Geheimdienstler, die Goudreau angeblich rekrutiert hatten, um sie nach Caracas zu führen, von nichts anderem als Gier getrieben. Gierig nach einem Anteil an Venezuelas riesigen Öl- und Bodenschätzen und begierig auf lukrative Verträge am Tag nach Maduros Abgang, begaben sich die weißkragenigen Putschisten auf eine Plünderungstour, die in Schande endete.

Die von The Grayzone geprüften Akten enthalten auch heimlich aufgezeichnete Gespräche, E-Mails und ausgeklügelte Pläne für Staatsstreiche und Terroranschläge, die von einflussreichen venezolanischen Oppositionellen ausgeheckt wurden. Zusammengenommen zeichnen sie ein äußerst unvorteilhaftes Bild des politischen Kreises, den die USA im Laufe von zwei Jahrzehnten ausgebildet und gefördert haben. Zu den häufigsten Vorwürfen der an der Operation Gideon Beteiligten gehörte, dass führende Oppositionspolitiker nicht nur clowneske Degenerierte seien, sondern auch dazu neigten, ihre Gönner in Washington zu bestehlen.

Diejenigen, die in den Akten der Operation Gideon wegen ihrer verschwenderischen Korruption entlarvt wurden, stehen bereit, die Macht zu übernehmen, falls die von Trump im Oktober angeordnete Machtdemonstration des US-Militärs zum Sturz der venezolanischen Regierung führen sollte. Dazu gehören zwei Oppositionsführer, die von einem US-Finanzier der Operation als „Beavis und Butt-head“ verspottet wurden, sowie ihr ehemaliger Chef Leopoldo Lopez und sein Stellvertreter Juan Guaidó, der in einer FBI-Akte als potenzieller Empfänger von Geldern von nicht namentlich genannten „Drogenhändlern“ beschrieben wird.

Die einzige Person, die in den USA wegen der Operation Gideon strafrechtlich verfolgt wurde, ist jedoch der ehemalige Green Beret, der sie durchgeführt hat. Goudreau, dem eine mehrjährige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis droht, ist unter Auflagen geflohen und verschwunden. Bevor er untertauchte, gab er mehrere Interviews mit The Grayzone und lieferte uns einen „Geheimdienstbericht”, in dem er argumentierte, dass er ohne das Wissen und die Zustimmung des Weißen Hauses unter Trump niemals in der Lage gewesen wäre, eine Privatarmee nach Venezuela zu führen.

„Wir haben viele Optionen für Venezuela”

Einst als solider Verbündeter der USA und zuverlässiger Geheimdienstpartner im Kalten Krieg angesehen, begann sich das Verhältnis Venezuelas zu Washington zu verschlechtern, als 1998 der Populist Hugo Chávez gewählt wurde. Der charismatische Offizier, der 1992 durch die Anführung einer erfolglosen Revolte gegen eine repressive und unpopuläre neoliberale Regierung bekannt geworden war, stürzte sich kopfüber in einen ehrgeizigen Plan zur Finanzierung massiver Kampagnen gegen die Armut durch die Verstaatlichung der venezolanischen Ölfelder.

In den folgenden zehn Jahren führte Chávez‘ Initiative zu einer Verbesserung des Lebensstandards und einer Steigerung der Ölproduktion in Venezuela, wodurch die extreme Armut um zwei Drittel reduziert wurde, während sich die Einnahmen aus Ölexporten vervierfachten. In Washington war diese Entwicklung jedoch weniger beliebt, sodass man 2002 mit einem Staatsstreich reagierte, durch den der Präsident für fast 48 Stunden abgesetzt wurde, bevor spontane Massendemonstrationen und loyale Teile des Militärs ihn wieder an die Macht brachten.

Nach Chávez‘ vorzeitigem Tod im März 2013 wurde sein bevorzugter Nachfolger und Außenminister, Nicolás Maduro, wenige Monate später gewählt. Innerhalb eines Jahres verhängte der damalige Präsident Barack Obama umfassende Sanktionen gegen Venezuela, wobei er Menschenrechtsverletzungen geltend machte, um Maßnahmen gegen den Ölsektor des Landes zu rechtfertigen, und damit den Weg für eine Reihe gewaltsamer Operationen zum Regimewechsel ebnete.

Die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung hatte eine gerichtliche Anordnung ignoriert, drei Abgeordnete vereidigt, die durch Stimmenkauf gewählt worden waren, und die Pattsituation ausgenutzt, um das Land durch gewalttätige Straßenunruhen zu destabilisieren. Maduro umging schließlich die Lähmung, indem er sich auf seine verfassungsmäßigen Befugnisse berief und 2017 eine Verfassungsgebende Versammlung einberief.

Trump nutzte die Gelegenheit, um zu eskalieren, und drohte mit einer Invasion des Landes, sollte Maduro sich weigern, zurückzutreten. „Wir haben viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer möglichen militärischen Option, falls erforderlich“,sagte Trump Reportern während einer Pressekonferenz im August.

Maduro wurde anschließend zum Sieger der vorgezogenen Präsidentschaftswahlen 2018 erklärt, die die Trump-Regierung als illegitim verurteilte. Im folgenden Jahr erklärte die Trump-Regierung den zuvor unbekannten Vorsitzenden der Nationalversammlung, Juan Guaidó, zum Präsidenten Venezuelas und berief sich dabei auf eine wenig bekannte Klausel der Verfassung des Landes, die ihrer Meinung nach Maduros Machtbefugnisse für ungültig erklärte.

Die Anerkennung Guaidós durch Washington ermöglichte den Diebstahl der Goldreserven Venezuelas aus der Bank of England sowie die Enteignung seines wertvollsten Vermögenswerts, Citgo, dem internationalen Arm seines staatlichen Ölkonzerns PDVSA. Indem sie der gewählten Regierung in Caracas Milliarden von Dollar an Vermögen entriss, schürte die US-Regierung nicht nur Armut und Massenmigration, sondern lud auch die venezolanischen Oppositionspolitiker, die aus den gestohlenen Vermögenswerten finanziert wurden, zur Korruption ein.

Doch wie frühere Verschwörungen zur Absetzung der sozialistischen Führung Venezuelas würde auch Guaidós vorgetäuschte Präsidentschaft auf peinliche Weise versanden. Ihr Niedergang begann mit einer gescheiterten Operation im Februar 2019, bei der riesige Lieferungen von USAID-Gütern über die venezolanisch-kolumbianische Grenze geschleust werden sollten.

Der Tod von Venezuela Aid Live

Der Plan sah vor, unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Grenzen des Landes zu durchbrechen, indem man mit Lastwagenkonvois ins Land fuhr und dann Maduro vorwarf, er lehne die Hilfe für eine angeblich verzweifelte Bevölkerung grausam ab, wenn seine Sicherheitskräfte die feindliche Intervention behindern würden. Sollte es der venezolanischen Regierung nicht gelingen, die Hilfskonvois daran zu hindern, ins Landesinnere vorzudringen, würde ihr Kontrollverlust eine größere Rebellion auslösen.

Doch der humanitäre Propagandagag endete fast sofort in Schande, als die erste Welle die Phalanx der Grenzsoldaten nicht durchbrechen konnte und frustrierte venezolanische Oppositionshooligans die Hilfsgüter in Brand steckten und den Rest mitnahmen. Der Versuch, Maduros Streitkräften die Schuld für die Verbrennung von Hilfsgütern im Wert von Millionen Dollar zu geben, scheiterte ebenfalls, als Max Blumenthal von The Grayzone und zahlreiche lokale Reporter die Verantwortung der Opposition aufdeckten.

Ein schlampig organisiertes Live-Aid-Konzert, das gleichzeitig in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta stattfand und vom neoliberalen britischen Oligarchen Richard Branson gesponsert wurde, war nicht weniger erfolgreich, da ein Großteil der Einnahmen von venezolanischen Oppositionellen geplündert wurde. Umfragen ergaben, dass weniger als 1 % der Konzertbesucher vor Ort blieben, um nach dem mit Stars besetzten Konzert zu helfen.

Unterdessen enthüllten oppositionelle Medien, dass Guaidós Vertraute riesige Geldsummen veruntreut hatten, die venezolanischen Soldaten versprochen worden waren, die nach Kolumbien geflohen waren und sich der Rebellion gegen Maduro angeschlossen hatten. Am Ende standen die übergelaufenen Soldaten in der Grenzstadt Cúcuta ohne einen Cent da, während Guaidós Handlanger ihren Anteil an den Hilfsgeldern für Prostituierte und luxuriöse Hotels ausgaben. Zwei dieser Möchtegern-Putschisten, Freddy Superlano und sein Cousin Carlos José Salinas, wurden bewusstlos in ihrem Hotelzimmer aufgefunden, nachdem sie von zwei Prostituierten, die sie offenbar mit Geldern bezahlt hatten, die für mittellose Venezolaner bestimmt waren, unter Drogen gesetzt und ausgeraubt worden waren.

Guaidó seinerseits wurde in den Tagen vor der Hilfsaktion auf der kolumbianischen Seite der Grenze zusammen mit führenden Mitgliedern des berüchtigten Drogenkartells Los Rastrojos fotografiert, die ihn Berichten zufolge nach Venezuela geschmuggelt hatten.

The US regime has put a mafia-style bounty on the head of the elected leader of Venezuela and set the stage for a Panama-style intervention.



It seeks to install Juan Guaido, an unelected marionette who has worked hand in glove with the Los Rastrojos narco gang in Colombia. pic.twitter.com/Rt5sg8oN8Q — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 26, 2020

Übersetzung von „X“: Das US-Regime hat ein Kopfgeld im Stil der Mafia auf den gewählten Präsidenten Venezuelas ausgesetzt und die Voraussetzungen für eine Intervention nach panamaischem Vorbild geschaffen. Es versucht, Juan Guaido zu installieren, eine nicht gewählte Marionette, die eng mit der kolumbianischen Drogenbande Los Rastrojos zusammengearbeitet hat.

Nach dem Scheitern der humanitären Intervention und angesichts der schwindenden Möglichkeiten, Maduro zu stürzen, ergriff die Trump-Regierung eine außergewöhnliche Maßnahme, die eindeutig darauf abzielte, private Putschpläne zu fördern. Am 26. März 2019 setzte Trumps Justizministerium eine Belohnung von 15 Millionen Dollar für Informationen aus, die zur Festnahme Maduros führen.

Zu dieser Zeit plante Goudreau eine Invasion Venezuelas, um die Belohnung zu kassieren und sich als Söldner-Superstar zu profilieren. Nach Einsätzen im Irak und in Afghanistan, wo er sich aufgrund seiner Fähigkeiten im Bereich der menschlichen Intelligenz bei seinen Kollegen aus den Spezialeinheiten einen Namen machte, begann Goudreau, im Bereich der privaten Sicherheit zu arbeiten. Er war bei mindestens einer Wahlkampfveranstaltung von Trump im Einsatz, wie ein Foto auf dem Instagram-Account seiner Sicherheitsfirma zeigt, das ihn 2018 in Charlotte, North Carolina, als Teil des Sicherheitsteams des Präsidenten zeigt. Ein Jahr später gehörte er zu dem Team, das einen Monat zuvor für die Sicherheit beim unglückseligen Live Aid-Konzert an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze sorgte.

Ungefähr zu dieser Zeit lernte Goudreau laut eigenen Angaben Keith Schiller kennen, den langjährigen Sicherheitschef von Donald Trump und Ansprechpartner für mehrere Auslandsprojekte der Familie Trump.

Anfang 2019 gehörte Schiller zu einer Handvoll Trump-Mitarbeitern, Anwälten aus Washington und ressourcenhungrigen Industriellen, die sich zusammenschlossen, um in einem fiktiven Venezuela nach Maduro lukrative Verträge zu ergattern. Unter dem Namen „Global Governments“ operierend, sollte diese undurchsichtige Gruppe schnell ihre Spuren in Venezuela hinterlassen – allerdings nicht in der von ihren Gründern beabsichtigten Weise.

Keith Schiller sitzt links neben Jared Kushner während einer Reise in den Irak im Jahr 2017

Regimewechsel monetarisieren

In einem Interview mit Max Blumenthal von The Grayzone sagte Goudreau, das Team von Global Governments habe einfache Motive gehabt: „Sie wollten Geschäftsverträge. Sie wollten einen Weg finden, um die Folgen eines Venezuela ohne Maduro zu monetarisieren.“

Neben Schiller sind in internen Dokumenten folgende Personen als Mitglieder von „The Team“ aufgeführt:

Roen Kraft, ein leitender Berater für Logistik und Transport für das Unternehmen, dessen Vorname nicht öffentlich bekannt ist, aber offenbar Timothy lautet. Laut einem Mitarbeiter von Global Governments „war Kraft im Bereich Energie, Öl, Gas und Bergbau tätig, verfügte über Erfahrung und Kompetenz im internationalen Geschäft und war für diese Aufgaben bestens geeignet. Kraft hatte sich auch in Nigeria mit diesen Themen befasst, einem Land, in dem es schwierig war, zu arbeiten.“ Kraft erklärte später gegenüber dem FBI, dass er in der Lage war, Finanzmittel für spätere humanitäre Interventionen in Venezuela bereitzustellen und seine Verluste in Form von Ölgewinnen und Verträgen am Tag nach Maduros Sturz wieder hereinzuholen. Es ist unklar, ob Kraft ein Erbe des Kraft-Käse-Vermögens ist, wie einige Medien berichtet haben.

Nestor Sainz, ein ehemaliger Referent des Außenministeriums und Mitarbeiter in Washington, übernahm eine Rolle bei Global Governments, um seine Kontakte im Beltway mit seinen Verbindungen zur venezolanischen Opposition zu verknüpfen. Aus FBI-Befragungen von Mitarbeitern von Global Governments geht hervor, dass Sainz Beziehungen zu mehreren engen Vertrauten des einflussreichsten Politikers der von der US-Regierung unterstützten venezolanischen Opposition, Leopoldo López, pflegte.

Gary Compton, seit über zwanzig Jahren „Rechtsberater und Lobbyist des Energiemagnaten T. Boone Pickens”, wurde von seinen Mitarbeitern bei Global Governments als Öl- und Energieexperte beschrieben. Er wurde als ehemaliger Partner der Anwaltskanzlei Travis Lucas aufgeführt, der häufig bei Unternehmenssitzungen im Zusammenhang mit Venezuela anwesend war.

German Chica, eine venezolanische Oppositionsfigur, die gelegentlich als Verbindungsmann zu den Anti-Maduro-Kräften an Global-Governments-Sitzungen teilnahm. Chica war Gouverneur der Luna Foundation, die sich angeblich für Frauenrechte einsetzte und Global Governments als Partner aufführte.

Andrew Davis, Vorsitzender des Catalan America Council, der sich für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien einsetzte.

Travis Lucas war nicht als ehemaliges Mitglied des Global Governments-Teams aufgeführt, fungierte jedoch als Schillers Anwalt in Washington. Da er den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence und den damaligen Außenminister und ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo rechtlich vertreten hatte, bot Lucas dem Unternehmen einen potenziellen Zugang zur obersten Führungsebene der Trump-Regierung.

Ein Prospekt von Global Governments enthält Biografien seiner hochrangigen Mitarbeiter

Global Governments gewann seinen ersten und einzigen Kunden Anfang 2019, als Sainz sich an Dick Morris, den prominenten Berater der Republikaner, wandte, um ihm die Pläne des Unternehmens für lukrative Verträge nach dem Sturz Maduros vorzustellen. Laut Sainz kontaktierte Morris seinen Schwager Chris Larsen, der eine internationale Baufirma namens Halmar leitete, und bekundete großes Interesse an dem Projekt.

Anfang Februar 2019 kam Larsen in das Büro von Global Governments in Washington, D.C., um mit Kraft, Sainz und German Chica die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Dick Morris war ebenfalls bei dem Treffen anwesend. Larsen gefiel offenbar, was er hörte, denn laut Sainz wurde er der erste und einzige Kunde, den Global Governments für seinen Goldrausch nach Maduro unter Vertrag nahm.

Der Bauunternehmer aus Jersey überwies Global Governments eine erste Vorauszahlung in Höhe von 16.000 US-Dollar und versprach sechs weitere Zahlungen in den nächsten sechs Monaten. Nachdem er jedoch fast 100.000 US-Dollar ausgegeben hatte, stieg Larsen aus dem Projekt aus, da es offenbar nicht vorankam.

Laut einem Dokument des FBI sagte Sainz, dass mehrere Monate vergangen seien, ohne dass sie etwas für Larsen getan hätten, und dass er verstehe, warum dieser aussteigen wolle. Als der Scheck von Larsen eintraf, wurde er eingelöst und unter den Mitarbeitern von Global Governments aufgeteilt.

Obwohl Global Governments Schwierigkeiten hatte, Fuß zu fassen, sagte Sainz dem FBI, dass es offensichtlich war, dass die Firma eine militärische Operation in Venezuela vorbereitete – eine Einschätzung, die laut Goudreau von vielen geteilt wurde.

„Bei unserem ersten Treffen mit Global Governments wussten alle, dass ich einen Militärputsch durchführen würde“, sagte Goudreau.

„Jetzt handeln, Unternehmen gewinnen und bezahlt werden“

„Alles begann bei einem Treffen im University Club Washington am 19. März 2019.“

So beschrieb Lester Toledo, der selbsternannte Hilfsdirektor von Juan Guaidó, sein erstes Treffen mit Trump-Mitarbeitern und Führungskräften von Global Governments im University Club, einem noblen Club nur für Mitglieder in der Innenstadt von Washington DC. Gemeinsam überlegten die Putschwilligen, wie es nach Guaidós verpfuschter humanitärer Hilfsaktion einen Monat zuvor weitergehen sollte.

Anwesend bei dem ersten Treffen waren Sainz, Schiller, Lucas, Kraft und Vertreter der dänischen Reederei Maersk, die für die Logistik künftiger Hilfsaktionen zuständig sein sollten.

„Bei diesem Treffen wurde keine militärische Aktion besprochen“, behauptete Toledo gegenüber dem FBI.

Zwei Wochen später erhielt Toledo laut eigenen Angaben eine SMS von Schiller, in der dieser Goudreau als potenziellen Anführer eines Teams vorstellen wollte, das für die Sicherheit der Hilfslieferungen nach Venezuela sorgen sollte. In einem Interview mit dem FBI zwei Jahre später bestätigte Schiller Toledos Darstellung und betonte, dass Goudreau niemals eine private militärische Invasion anführen sollte.

Anschließend reisten Goudreau und Schiller Anfang April nach Boca Raton, Florida, um ihre neuen Pläne mit Toledo zu besprechen. Während dieses Gesprächs fragte sich Schiller, wie die angeblich humanitäre Hilfe gesichert werden könnte, wenn Maduro mit Gewalt gestürzt würde. „Es könnte zu einer Katastrophe kommen“, warnte der Sicherheitsmann von Trump.

Als Nächstes organisierte Schiller in einer E-Mail vom 16. April 2019 ein Telefonat, um Goudreau dem Direktor für Unternehmensangelegenheiten von Global Governments vorzustellen.

Als Global Governments immer enger mit Guaidós innerem Kreis zusammenarbeitete, erfuhr einer seiner Berater, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums namens Nestor Sainz, von einem entscheidenden Plan der venezolanischen Opposition, einen militärischen Aufstand gegen Maduro anzuzetteln und mit Gewalt die Macht zu übernehmen.

Während eines ausführlichen Verhörs durch das FBI sagte Sainz, er sei mindestens ein Jahr vor der Durchführung des Militärputsches davon in Kenntnis gesetzt worden, nachdem er von einem engen Vertrauten Guaidós namens Pedro Paul Betancourt einen Hinweis erhalten hatte. Laut Sainz vermarktete der Guaidó-Mitarbeiter den bevorstehenden Putsch als eine Gelegenheit für potenzielle US-Unterstützer, „jetzt zu handeln, Unternehmen zu gewinnen und bezahlt zu werden“.

Im FBI-Interview beharrte Sainz darauf, dass er lediglich versucht habe, Energieunternehmen in das ölreiche Venezuela zu bringen, ebenso wie Baufirmen, die die beschädigte Infrastruktur des Landes wiederaufbauen könnten.

Die Partner von Global Governments schlossen sich dieser Linie an und behaupteten, sie seien ausschließlich an humanitären Bemühungen und Geschäftsmöglichkeiten unter einer pro-amerikanischen, marktfreundlichen venezolanischen Regierung interessiert. Neu freigegebene Dokumente und Zeugenaussagen zeigen jedoch, dass sie während ihrer Treffen häufig über militärische Maßnahmen gegen Maduro diskutierten.

Am 13. April 2019 schickte Kraft eine E-Mail an Sainz, Schiller, Lucas und andere Mitglieder von Global Governments, in der er erklärte: „Es gibt jetzt nur noch wenige, wenn überhaupt, die glauben, dass [Venezuela] ohne militärische Maßnahmen in gewissem Umfang einen Regierungswechsel erleben wird. Die Türen um Maduro schließen sich, und es werden Maßnahmen ergriffen, um seinen Sturz und seine Absetzung sicherzustellen.“

Kraft erklärte, dass die venezolanische Opposition ihn um einen Vorschlag gebeten habe, um den Weg für diese „militärische Aktion“ zu ebnen, indem Vorräte und Vermögenswerte an den Grenzen des Landes bereitgestellt würden: „Die Bitte von Guaido lautet, einen Vorschlag mit Zeit für die Mobilisierung, Vorarbeiten in dieser Hinsicht und anschließend einen Entwurf für Master-Dienstleistungen zu unterbreiten … Ich glaube, Curacao ist der beste Standort für die Stationierung, da VE jetzt 17 Stützpunkte an der Grenze zu Kolumbien [sic] hat. Da die Marine außer Gefecht gesetzt ist, ist es sicherer, von Curacao aus vorzugehen, und … wir können nach Kolumbien [sic] ausweichen, um problemlos zu landen.“

Kraft schien vorzuschlagen, Finanzmittel von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB) zu beschaffen, merkte jedoch an, dass diese nur für Söldner zahlen würde, wenn diese fälschlicherweise als Gesundheits- und Sicherheitspersonal eingestuft würden. „Bitte beachten Sie, dass die IADB keine Zahlungen für Kriegskämpfer oder Sicherheitskräfte leisten oder genehmigen wird. Sie müssen als HSE-Personal (Health, Safety and Environment) gebucht und in Rechnung gestellt werden“, schrieb der Finanzier.

Der bevorstehende Putschplan hing von Massenfluchten venezolanischer Militärführer ab und sollte in der Eroberung des Miraflores-Palasts gipfeln.

Als Guaidó den Plan jedoch am 30. April 2019 ausführte, führte dies zu einer noch größeren politischen Katastrophe für die venezolanische Opposition als der misslungene Hilfsstunt Monate zuvor. Das Militär hielt fest zu Maduro, sodass Guaidós Männer isoliert und unterlegen auf den Straßen von Caracas zurückblieben. Alle wurden verhaftet oder suchten Zuflucht in ausländischen Botschaften.

Während das Militär die Überreste der Operation beseitigte, kursierte in den internationalen Medien ein Foto, das den Präsidentschaftsanwärter verlassen und von seinen Anhängern im Stich gelassen auf einer Überführung in Caracas neben seinem Mentor Leopoldo López stehen zeigte.

Das Scheitern erwies sich als Guaidós Gnadenstoß und führte zu einer Reihe bizarrer politischer Aktionen und öffentlicher Demütigungen, bevor seine Karriere in Venezuela schließlich auslief. Er floh 2021 nach Miami, wo er nun eine symbolische Professur am Adam Smith Center for Economic Freedom der Florida International University innehat – eine Position, die speziell für andere gescheiterte rechtsgerichtete Politiker Lateinamerikas reserviert ist.

Stunden nach dem gescheiterten Aufstand vom 30. April versuchte der damalige Außenminister Mike Pompeo, die Moral der potenziellen Putschisten wiederherzustellen, indem er in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business erklärte, dass Trump weiterhin offen für militärische Maßnahmen gegen die Regierung Maduro sei: „Der Präsident hat sich klar und deutlich und unglaublich konsequent geäußert: Militärische Maßnahmen sind möglich. Wenn es erforderlich ist, werden die Vereinigten Staaten dies tun.“

Zu diesem Zeitpunkt rückte Goudreau ins Rampenlicht, als Global Governments nach alternativen Möglichkeiten suchte, den venezolanischen Präsidenten zu stürzen. Um Hilfe vor Ort zu erhalten, wandten sie sich an zwei venezolanische Oppositionspolitiker, die angeblich CIA-Agenten waren.

Jorge Betancourt (links) ist zu sehen, wie er neben seinem langjährigen Chef Leopoldo López (rechts) geht, nachdem sie 2020 in Cúcuta, Kolumbien, gelandet sind. Sie waren gerade aus einem Flugzeug ausgestiegen, das einem Unternehmen mit Sitz in Florida gehörte, das zuvor ein Flugzeug an einen Kolumbianer verkauft hatte, der in Honduras wegen des Transports von 500 Kilogramm Kokain verhaftet worden war.

Vorstellung von „Beavis und Butt-head“ – und ihrem „CIA-Handlanger“

Am 3. Mai bat Nestor Sainz Goudreau, sich und seine private Sicherheitsfirma Silvercorp USA mit Sitz in Florida dem Rest des Global Governments-Teams vorzustellen.

In einer E-Mail an Sainz und Schiller zwei Tage später stellte Goudreau seine angeblich „friedlichen Optionen“ für einen Regimewechsel vor, die weder „ausländische militärische Beteiligung noch die Beteiligung von Auftragnehmern“ vorsahen. Er stellte seine eigenen Pläne der „militärischen Option der USA für einen Machtwechsel“ gegenüber.

Da er „sie persönlich in Teilen des Nahen Ostens eingesetzt“ hatte, räumte Goudreau jedoch ein, dass eine amerikanische Militärintervention in Venezuela „das Potenzial hat, viele zivile Opfer zu fordern“ und „das Land auch in einen Bürgerkrieg stürzen könnte“.

Zu diesem Zeitpunkt war Goudreau bereits ein regelmäßiger Gesprächspartner in Diskussionen mit Global Governments und den Kontakten der Organisation in venezolanischen Oppositionskreisen geworden. Die Berichte über die Interaktionen unterscheiden sich, aber die Details, die Sainz dem FBI schilderte, stimmen weitgehend mit den Aussagen von Goudreau überein.

Durch Sainz wurden Goudreau und Global Governments zwei venezolanischen Oppositionsaktivisten vorgestellt, die enge Beziehungen zur US-Regierung und angeblich auch zur CIA hatten. Es handelte sich um Lester Toledo, den Hilfsdirektor von Guaidó, und Jorge Betancourt Silva, einen Mitarbeiter, den Toledo dem FBI als „rechte Hand“ von Guaidós Mentor Leopoldo López beschrieb.

Goudreau beschrieb Betancourt als eine Art Geist und sagte gegenüber The Grayzone: „Man findet seinen Namen nirgendwo in den Nachrichten. Er ist gut geschützt.” Tatsächlich ist es fast unmöglich, durch eine einfache Google-Suche Informationen oder auch nur eine einzige Erwähnung von Betancourt zu finden. Einige venezolanische Blogs und FBI-Verhöre enthüllen jedoch, dass er ein ehemaliger Leibwächter von Leopoldo López mit einer Vorliebe für unappetitliches Verhalten war.

Betancourt wuchs in der kleinen Bergstadt Caripe auf und wurde wahrscheinlich von Carlos Vecchio, einem venezolanischen Anwalt aus derselben Stadt, der ExxonMobil vertrat, bevor er zum „Botschafter“ Guaidós in den USA ernannt wurde, in die Oppositionsfraktion eingeführt. Obwohl sie offenbar nicht blutsverwandt sind, bezeichnet Leopoldo López Betancourt in mehreren Social-Media-Beiträgen als seinen „Bruder“. Fotos, die während einer Reise von López nach Cúcuta, Kolumbien, im Jahr 2020 aufgenommen wurden, zeigen Betancourt als seinen persönlichen Leibwächter.

Der Rest seiner Familie ist ebenfalls in der venezolanischen Oppositionspolitik engagiert. Als die von den USA unterstützte Gruppe 2021 in Mexiko Verhandlungen mit der venezolanischen Regierung führte, wurde sie von Betancourts Schwägerin Claudia Nikken vertreten.

Toledo half López bei der Gründung der von der US-Regierung finanzierten Partei Voluntad Popular, die 2014 eine gewalttätige Farbrevolution auslöste und im ganzen Land bewaffnete Barrikaden, sogenannte Guarimbas, errichtete. Toledo seinerseits führte die Stoßtruppen der Opposition in der Region Zulia an, wo er als Abgeordneter tätig gewesen war. Als die venezolanische Regierung ihn wegen seiner Rolle in den Unruhen verhaften wollte, floh er nach Spanien und zog dann nach Südflorida, um mit Hilfe Washingtons weitere Destabilisierungsversuche zu organisieren.

Im Februar 2019 reiste Toledo in die kolumbianische Stadt Cúcuta, um Guaidó während des unglückseligen „humanitären Hilfskonzerts” zu vertreten. Zusätzlich zu seiner Arbeit mit der venezolanischen Opposition ist Toledo seit 2019 als Berater des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele tätig, der sich selbst als „coolster Diktator der Welt” bezeichnet und der Trump-Regierung Platz in seinem berüchtigten CECOT-Supermax-Gefängnis zur Verfügung gestellt hat, um deportierte venezolanische Migranten einzusperren – und brutal zu misshandeln.

Auf Toledos Instagram-Profil gepostete Fotos zeigen ihn Arm in Arm mit dem eisernen Herrscher von El Salvador.

Im Jahr 2024 begann Toledo, den kolumbianischen Präsidentschaftskandidaten Uribe Turbay zu unterstützen, was das rechtsgerichtete lateinamerikanische Medium Infobae als Versuch beschrieb, die derzeitige linke Regierung in Bogotá durch eine Regierung zu ersetzen, „die mit der venezolanischen Opposition verbündet ist und Nicolás Maduros Abgang aus dem Amt im Jahr 2026 erleichtert“.

Der linke Präsident Kolumbiens, Gustavo Petro, steht nun im Fadenkreuz von Trump, ist Gegenstand von US-Sanktionen und einer eskalierenden Flut von Beschimpfungen seitens des US-Präsidenten.

In seiner Befragung durch das FBI im August 2020 stellte sich Toledo jedoch als bescheidener „Direktor für humanitäre Hilfe“ dar und distanzierte sich von militärischen Verschwörungen gegen die Regierung Venezuelas.

Sainz zeichnete jedoch ein ganz anderes Bild der beiden und erklärte dem FBI, dass die Interessen von Toledo und Betancourt weit über humanitäre Arbeit hinausgingen. Der ehemalige Beamte des Außenministeriums erklärte gegenüber den Ermittlern des FBI, dass die beiden Venezolaner auch direkt an der Organisation großflächiger Stromausfälle, sozialer Unruhen und eines Militärputsches gegen Maduro beteiligt waren.

Sainz erzählte dem FBI, dass er während eines Treffens am 11. Mai 2019 in einem WeWork-Büro in Miami erkannt habe, dass die Mitglieder der venezolanischen Opposition „nicht nur an humanitärer Hilfe interessiert waren, sondern auch daran, Maduro zu stürzen“. Nach Sainz‘ Schilderung wurden die Teilnehmer – darunter Kraft, Schiller, Goudreau, Bonaventura, Betancourt und andere – angewiesen, ihre Mobiltelefone außerhalb des Raumes zu lassen.

Als ihnen mitgeteilt wurde, dass Betancourt und Toledo von einem Büro in Kolumbien aus „Stromausfälle, Unruhen und eine Militäroperation zum Sturz Maduros organisierten“, „hob Goudreau die Hand und sagte, er könne ihnen dabei helfen“. Sainz beschrieb dies als den Moment, in dem ihm klar wurde, dass Betancourt und Toledo „an destabilisierenden Aktivitäten in Venezuela beteiligt waren“.

Während dieses Treffens, so Sainz, behauptete Betancourt, Kontakte zur CIA zu haben. Einer dieser Kontakte war wahrscheinlich Juan Cruz, ein langjähriger Geheimdienstmitarbeiter, den Goudreau als „Handlanger“ von Toledo und Betancourt bezeichnete. Im Jahr 2017 wurde von Univision bekannt gegeben, dass Cruz als CIA-Stationsleiter in Kolumbien tätig war, bevor er Leiter der Lateinamerika-Abteilung der Behörde wurde.

Die beiden venezolanischen Oppositionsaktivisten kamen erstmals während einer Versammlung des University Club in Washington DC im März 2019 mit dem Team der Global Government in Kontakt. Dort begannen sie erstmals, Kraft, den Geldgeber, davon zu überzeugen, ihre Operation mit mehreren hundert Millionen Dollar zu finanzieren.

Der Multimillionär schilderte seine Begegnungen mit Toledo und Betancourt ausgesprochen unvorteilhaft. Er war so begierig darauf, dem FBI davon zu berichten, dass er den Rat seines Anwalts, nicht mit den Bundesbehörden zu sprechen, zurückwies.

„Kraft sagte, er habe Jorge und Toledo als Beavis und Butt-head bezeichnet“ und „beschrieb sie als kindisch, ohne Klasse, Anstand oder Intellekt“, notierte das FBI. Kraft soll gesagt haben, dass er „nicht wusste, warum sie auftauchten und ohne Plan um Hunderte Millionen Dollar baten“, aber dass sie „von Guaidó geschickt worden waren und als venezolanische Vertreter der neuen Regierung registriert waren“.

Die beiden Männer sollen Kraft gesagt haben, dass sie Schiffscontainer nach Venezuela transportieren könnten, allerdings zu fast viermal so hohen Kosten, wie er erwartet hatte. „Kraft hielt die Kosten für unangemessen und vermutete, dass sie Geld abschöpften“, heißt es in der FBI-Akte.

Diese Darstellung wurde von Goudreau bestätigt, der Kraft erzählte, dass er von den beiden um fast 30.000 Dollar betrogen worden sei, die das Geld für Luxushotels, teuren Alkohol und Prostituierte verschwendet hätten.

Als „Goudreau Kraft anrief, um ihm mitzuteilen, dass Toledo und Jorge seine Kreditkarte überzogen hatten“, heißt es in der FBI-Befragung, „sagte Goudreau, dass sie Geld für Prostituierte, tausend Dollar teure Weinflaschen und Maniküretermine für ihre Freundinnen ausgaben.“

In Krafts Nacherzählung wollte er nie an militärischen Aktionen teilnehmen, da er die Rolle von Global Governments lediglich darin sah, humanitäre Hilfslieferungen zu schützen. In den FBI-Verhörprotokollen heißt es: „Kraft wurde gesagt, dass er der Hauptauftragnehmer in Venezuela werden würde, wenn er den Menschen in Venezuela Ressourcen beschaffen könnte, sobald die Opposition an die Macht käme.“

Wenn er jedoch in das Land gekommen wäre, um Reichtümer zu erbeuten, hätte er sich zunächst mit den lokalen Gaunern auseinandersetzen müssen, die ihm den direkten Draht zum potenziellen Herrscher eines Venezuela nach Maduro verschafft hatten. Von Anfang an, so schrieb das FBI, „Kraft hatte Bedenken hinsichtlich der venezolanischen Kultur“ – insbesondere „sagte er, dass die Venezolaner alles stehlen würden, was sie sehen“.

Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, verwies Kraft auf ein namentlich nicht genanntes Ehepaar, das seiner Aussage nach im Februar 2019 bei einem von Richard Branson gesponserten Konzert für humanitäre Hilfe in Cúcuta, Kolumbien, etwa 200.000 Dollar in die eigene Tasche gesteckt hatte.

Bioterror, False Flag und PSYOP-Vorschläge strömen herein, während die Lichter ausgehen

Als er im Oktober 2025 seine militärische Machtdemonstration gegen Venezuela eskalierte, gab Präsident Donald Trump bekannt, dass er die CIA autorisiert habe, „tödliche“ Aktivitäten innerhalb Venezuelas durchzuführen.

Nachdem Goudreau jedoch über einen längeren Zeitraum eng mit der von den USA unterstützten venezolanischen Opposition zusammengearbeitet hatte, erfuhr er, dass der US-Geheimdienst seit Jahren die venezolanische Infrastruktur sabotierte. Er argumentiert nun, dass Maduro zu Recht seine Gegner beschuldigte, „jedes Mal, wenn in Venezuela die Lichter ausgehen”.

Goudreau hob eine zwielichtige PR-Firma namens The Rendon Group als wichtige CIA-Vertretung für die Einmischung in Venezuela hervor. Die Organisation wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter der Demokratischen Partei namens John Rendon gegründet und ist vor allem dafür bekannt, dass sie in den 1990er Jahren Millionen von Dollar von der CIA erhielt, um „die Voraussetzungen für die Entmachtung von [Saddam] Hussein zu schaffen“. In einem Profil in Rolling Stone aus dem Jahr 2004 prahlte Rendon gegenüber dem Journalisten James Bamford, dass „wir seit Panama an jedem Krieg beteiligt waren“, außer in Somalia.

Die Rendon Group „hat etwa ein Jahrzehnt lang Infrastrukturangriffe durchgeführt oder dabei geholfen, Angriffe auf die Infrastruktur in Venezuela zu ermöglichen“, sagte Goudreau gegenüber The Grayzone. „Das sind alles TS/SCI-Projekte [Top Secret/Sensitive Compartmented Information], die die CIA über diese privaten Unternehmen überwacht.“

Laut Bamford enthüllten Dokumente des Pentagon, dass die Rendon Group befugt war, „Informationen bis zur Geheimhaltungsstufe Top Secret/SCI/SI/TK/G/HCS zu recherchieren und zu analysieren“ – eine „außergewöhnliche“ Kombination von Akronymen, die „darauf hindeuten, dass Rendon Zugang zu den geheimsten Informationen aus allen drei Formen der Informationsbeschaffung hat: Abhören, Bildsatelliten und menschliche Spione“.

Goudreau bestätigte, dass sich die langjährige Sabotagekampagne der CIA auch auf den Ölförderungssektor Venezuelas erstreckte. Er verwies auf eine tödliche Explosion im Jahr 2012 in der größten Raffinerie des Landes, bei der fast 50 Venezolaner ums Leben kamen.

Es war „ein schwerer Anschlag, bei dem viele Venezolaner ums Leben kamen“, erklärte Goudreau. „Dieser Angriff wurde vom US-Geheimdienst in Zusammenarbeit mit Saboteuren der venezolanischen Opposition durchgeführt.“

Zu den Goudreau zur Verfügung gestellten Unterlagen gehörte auch eine E-Mail eines Vertreters einer Organisation namens Virtual Democracy mit einem Anhang, in dem Vorschläge zur Schaffung „unregierbarer Zustände“ in Venezuela beschrieben wurden, um die Regierung Maduro zu stürzen.

Die E-Mail wurde am 8. Dezember 2019 von einem ehemaligen venezolanischen Drogenbekämpfungschef namens Johan Obdola an Drew Horn, einen engen Berater von Vizepräsident Mike Pence, geschickt. Obwohl sie seinen Namen und seine Unterschrift trug, wurde die Vorlage als Werk einer Gruppe von sechs Personen präsentiert, darunter der pensionierte Konteradmiral Molina Tamayo, ein Militäroffizier einer Eliteeinheit, der 2002 eine zentrale Rolle beim Putsch gegen Chávez gespielt hatte. Aus der Kopfzeile des Dokuments geht hervor, dass die Vorlage direkt an Pence gerichtet war.

Das Dokument, das in nicht muttersprachlichem Englisch verfasst und voller Grammatikfehler war, enthielt eine Reihe von Vorschlägen für Terroranschläge in ganz Venezuela, darunter „False Flag“-Operationen, die Verbreitung von „Hepatitis (A, B und C), Influenza, Masern und Schweinegrippe“ in den Umkleideräumen der von Regierungsbeamten frequentierten Country Clubs in Caracas sowie die Finanzierung einer geplanten Rebellion durch die Enteignung von „Drogenprodukten“.

Der Vorschlag sah vor, 400 bis 500 Kämpfer im Camp Moyock in North Carolina auszubilden, einer Ausbildungsstätte, die von dem privaten US-Militärunternehmen Academi, früher bekannt als Blackwater, betrieben wird. Das Camp gehörte Erik Prince, dem rechtsgerichteten Erben und Trump-Verbündeten, der geschworen hat, eine bewaffnete Invasion Venezuelas anzuführen, um Maduro zu stürzen.

Goudreau lehnte diesen Plan als praktisch unmöglich ab und bemerkte gegenüber The Grayzone: „500 Männer gegen eine Konzentration von, sagen wir, 50.000 Soldaten, die eine Stadt kontrollieren und mit ihren Suchoi-Kampfflugzeugen über eine ziemlich gute Luftunterstützung verfügen, gegenüber den Hubschraubern von Erik Prince… Ich weiß nicht, ob das jemals etwas bewirkt hätte.“

In einem Interview mit The Grayzone leugnete Obdola jegliche Kenntnis von den alarmierendsten Vorschlägen des Dokuments und behauptete, das Dokument sei von einer oder mehreren der oppositionellen Persönlichkeiten, die es unterzeichnet hatten, „manipuliert“ worden. Er bestätigte, dass die digitale Unterschrift auf dem Dokument von ihm stammte, zeigte sich jedoch überrascht, dass das Dokument per E-Mail an Drew Horn geschickt worden war – obwohl die Nachricht von Obdolas persönlicher E-Mail-Adresse stammte.

Obdola war zuvor an Bemühungen beteiligt gewesen, Venezuela eine sogenannte Übergangsregierung aufzuzwingen, hat sich aber inzwischen von Guaidós Team distanziert, das er als „Aasgeier“ bezeichnete und behauptete, dass ihnen von der US-Regierung riesige Geldsummen zugeteilt worden seien, sie aber letztendlich „alles gestohlen“ hätten.

Während die venezolanische Opposition die Vorschläge von Digital Democracy für einen landesweiten Terrorismus möglicherweise nie umgesetzt hat, hat der US-Geheimdienst weiterhin Sabotageangriffe im Land durchgeführt, in der vergeblichen Hoffnung, eine Rebellion gegen Maduro anzuzetteln.

Am 7. März 2019 gegen 17 Uhr erlebte Venezuela den schwersten Stromausfall seiner Geschichte nach einer angeblichen Fehlfunktion des Simon-Bolivar-Staudamms. Das Kraftwerk liegt am Rande des riesigen Guri-Stausees und liefert fast drei Viertel der Stromversorgung des Landes.

Innerhalb weniger Minuten feierte der damalige Senator Marco Rubio dies in den sozialen Medien. „18 von 23 Bundesstaaten und der Hauptstadtbezirk sind derzeit von vollständigen Stromausfällen betroffen. Auch der Hauptflughafen ist ohne Strom und die Notstromaggregate sind ausgefallen“, schrieb Rubio. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, wie ein US-Senator Zugang zu solch detaillierten Informationen über das venezolanische Stromnetz haben konnte, zumal Caracas noch keine Erklärung abgegeben hatte.

Als Venezuela in Dunkelheit versank, schloss sich Außenminister Pompeo den Feierlichkeiten an. „Keine Lebensmittel. Keine Medikamente. Jetzt kein Strom. Als Nächstes kein Maduro“, rief Pompeo aus. Um nicht zurückzustehen, schrieb Juan Guaidó auf Twitter: „Das Licht wird zurückkehren, wenn die Usurpation [durch Maduro] endet.“

No food. No medicine. Now, no power. Next, no Maduro. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 8, 2019

Übersetzungen von „X“: Maduros Politik bringt nichts als Dunkelheit.

Keine Lebensmittel. Keine Medikamente. Jetzt auch noch kein Strom. Als Nächstes: kein Maduro.

Weitere Sabotageakte der USA wurden in einem Artikel von Wired aus dem Jahr 2024 detailliert beschrieben, in dem enthüllt wurde, dass die CIA 2019 einen Cyberangriff auf das Lohnabrechnungssystem durchgeführt hatte, das für die Auszahlung der Gehälter venezolanischer Soldaten zuständig ist, wobei vier Mitglieder der Trump-Regierung und Beamte in Langley genannt wurden.

Die verdeckten Angriffe der USA verärgerten zwar die venezolanische Regierung, führten jedoch zu keiner Veränderung vor Ort. In der Zwischenzeit nahm Goudreaus Plan weiter Gestalt an.

Geplante Treffen mit John Bolton und Elliot Abrams

Laut Sainz, dem ehemaligen Beamten des Außenministeriums, wussten alle Anwesenden zum Zeitpunkt des Treffens von Global Governments mit Betancourt am 11. Mai 2019, dass Goudreau eine Militäroperation für Venezuela vorbereitete. Bei diesem Treffen wies Schiller Sainz laut dessen Aussage ausdrücklich an, alle Details für das Weiße Haus über ihn weiterzuleiten.

Sainz sagte auch, dass Kraft versprochen habe, sich an Kontakte im Außenministerium sowie an John Bolton, den damaligen nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, und Elliott Abrams, den damaligen Sonderbeauftragten der USA für Venezuela, zu wenden. Sowohl Bolton als auch Abrams sind seit langem feste Größen in republikanischen Regierungen und versuchen seit Jahrzehnten, unabhängig orientierte Regierungen auf der ganzen Welt zu stürzen. Während seiner Zeit als Unterstaatssekretär für Rüstungskontrolle unter George W. Bush half Bolton dabei, Beweise dafür zu fabrizieren, dass der Irak „Yellow Cake”-Uran aus Niger beschaffen wollte.

Als Direktor des Nationalen Sicherheitsrates unter Trump war Bolton davon besessen, Regierungen von Teheran bis Caracas zu stürzen. Nicolas Maduro machte Bolton persönlich für den gescheiterten Versuch verantwortlich, ihn während einer Militärparade im Jahr 2018 mit explosiv beladenen Drohnen zu ermorden, und sagte ein Jahr später in einem Interview mit Max Blumenthal von The Grayzone: „John Bolton hat versucht, mich zu töten.”

In einem Interview mit CNN im Juli 2022 beschrieb Bolton sich selbst als „jemanden, der bei der Planung von Staatsstreichen geholfen hat – nicht hier, sondern an anderen Orten”. “

Abrams seinerseits wurde wegen Falschaussagen vor dem Kongress über seine Rolle in der Iran-Contra-Affäre verurteilt, nachdem er verschiedene kreative Methoden gefunden hatte, um Gelder an oppositionelle Todesschwadronen in Mittelamerika weiterzuleiten, obwohl der US-Gesetzgeber der Reagan-Regierung dies ausdrücklich verboten hatte. Der neokonservative Aktivist wurde später als der Beamte der Bush-Regierung identifiziert, der 2002 den Staatsstreich gegen Hugo Chávez genehmigt hatte.

Laut Sainz‘ Aussagen gegenüber dem FBI erwähnte Kraft, dass SOUTHCOM-Kommandeur Craig Faller ein gewisses Maß an „Transparenz“ bei der Operation gefordert habe. Zusammengenommen gaben diese Aussagen hochrangiger US-Beamter Sainz Grund zu der Annahme, dass Kraft mit der US-Regierung in Kontakt stand, und er sagte, er habe das Gefühl, dass dies „eine Bestätigung für ihre Operation“ sei.

Unabhängig davon teilte Goudreau The Grayzone mit, dass Betancourt auch Treffen mit Abrams und Pompeo abgehalten habe. „Es war seltsam, dass Betancourt sich mit Abrams und Pompeo traf”, bemerkte Goudreau gegenüber The Grayzone. „Er war ein kompletter und totaler Clown.”

Jorge Betancourt wirft einen Stein, der den venezolanischen Präsidenten symbolisiert, von einem Balkon in Bogota herunter, während Lester Toledo und ein unbekannter Mann zusehen.

„Nächste Schritte“ zur „Rückeroberung des Landes“

Am 14. Mai 2019 schickte Sainz eine E-Mail an Kraft, Schiller, Lucas und zwei weitere Mitglieder von Global Governments. Zu Beginn wies er die Empfänger darauf hin, den Inhalt der E-Mail nicht an Dritte weiterzugeben. In der Nachricht fasste Sainz sein jüngstes Treffen mit Betancourt zusammen. An dem Treffen nahmen auch sein Bruder Pedro Paul Betancourt, ein angehender Politikberater, der einst für López‘ Partei Voluntad Popular tätig war, Hector Di Bonaventura, den Sainz als „Toledos rechte Hand aus Miami” bezeichnete, und Daniel Echenagucia, ein Venezolaner mit italienischer Staatsbürgerschaft, der 2024 in Venezuela verhaftet und wegen Verschwörung, krimineller Vereinigung, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und Hochverrat angeklagt wurde.

Sainz berichtete den Führern von Global Governments, dass das Treffen mit einer „Zusammenfassung der Lage vor Ort” in Venezuela begann, die von Betancourt vorgelegt wurde, den Sainz als „die führende Stimme hinter Leopoldo López” bezeichnete. Betancourts Zusammenfassung enthielt nicht nur Abschnitte über „humanitäre Hilfe [und] Menschenrechte”, sondern auch über weitaus gefährlichere Themen wie „Rebellionsstrategie” und „militärische Unterstützung”. Letztendlich wurde Betancourt die Verantwortung für die Koordinierung „aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Befreiung Venezuelas” übertragen, schrieb Sainz.

Da das „derzeitige Regime … bankrott” und „nicht in der Lage ist, die zukünftigen Bedürfnisse des Militärs zu erfüllen”, paraphrasierte Sainz Betancourt, habe die Opposition daher „diese Gelegenheit genutzt, um einen Kommunikationskanal mit den Streitkräften zu schaffen”. Im Rahmen dieser militärischen Kontaktaufnahme „erstellte die Opposition eine Datenmatrix mit wichtigen Militärangehörigen“ in Venezuela, die „die vollständigen Namen, den Rang, die Adresse, die erweiterte Familie usw.“ der Soldaten enthielt, schrieb Sainz – ein Schritt, den jedes Militär weltweit als feindselig interpretieren würde.

Die E-Mail und die zustimmenden Antworten von Kraft machten deutlich, dass alle Mitglieder des Global Governments-Teams über die Pläne von Goudreau und führenden venezolanischen Oppositionspolitikern für einen gewaltsamen Putschversuch gegen Maduro informiert waren. Der einzige Streitpunkt war die Frage, wie der Plan umgesetzt werden sollte.

Laut Betancourt gab es drei Ziele: erstens „die Entwicklung und Umsetzung einer Gesamtstrategie zur Absetzung des derzeitigen Regimes“, zweitens die Umsetzung eines „strategischen Nachhaltigkeitsplans“ während der „Übergangsphase“ und drittens die „Rückeroberung des Landes“.

Es war diese zweite Phase, in der die Gruppe die venezolanische Regierung gestürzt, aber noch nicht ersetzt hatte, die „Herrn Betancourt nachts wach hält“, erklärte Sainz und fügte hinzu, dass „er und andere sehr besorgt sind, dass sie, wenn sie die Macht übernehmen, diese nicht aufrechterhalten können“. Um die Details auszuarbeiten, schlug Betancourt vor, drei „Arbeitsgruppen“ in Washington, Miami und Bogota einzurichten, schrieb Sainz.

Für die in Washington ansässige Gruppe „äußerte Herr Betancourt sein Interesse daran, dass Global mit Mitgliedern der Rendon Group zusammenarbeitet“, schrieb Sainz und bezog sich dabei auf die mit der CIA verbundene PR-Firma, die Goudreau mit Sabotageangriffen in Venezuela in Verbindung brachte.

Betancourts Dokument schloss mit einer Liste von „nächsten Schritten“, darunter eine „Videokonferenz mit Leopoldo“ López und ein Vorschlag, „Jordans Besuch in Bogotá zu organisieren und zu koordinieren“.

Etwa eine Woche später, am 20. Mai, versammelten sich Sainz, Schiller, Kraft, Toledo und Betancourt in einem Raum des Hilton-Hotels in Boca Raton, Florida, und hielten eine Videokonferenz mit López, dem Machtbroker der venezolanischen Opposition, ab.

Sainz erinnerte sich, dass Schiller bei diesem Treffen am 20. Mai eine aktivere Rolle übernommen hatte und dem venezolanischen Oppositionsführer sagte, er könne „auf sie zählen und sie seien für ihn da“. Als die Diskussion zu Ende war, verteilte Schiller laut Sainz Kugelschreiber aus dem Weißen Haus und Challenge-Coins aus seiner Zeit in der Trump-Regierung.

Sainz sagte dem FBI, dass diese Kleinigkeiten den Teilnehmern den Eindruck vermittelten, dass das Weiße Haus fest hinter dem Projekt stehe.

Betancourt und Goudreau entwickeln Strategien in ihrem provisorischen Hauptquartier in Kolumbien. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Jordan Goudreau)

Die „Rebellionsstrategie“

Im Juni hatte sich Goudreau zusammen mit Toledo und Betancourt in einem Haus 25 Minuten außerhalb von Bogotá verschanzt. Laut Toledo hatte der Amerikaner das Haus in einen Kriegsraum im Hollywood-Stil verwandelt, mit Karten von Venezuela und Koordinaten auf Tischen sowie Fotos von wichtigen Zielpersonen wie Maduro und den Spitzenministern Jorge und Delcy Rodriguez.

An einer Wand hingen Zettel mit Codewörtern, die die Schritte bezeichneten, die vor, während und nach dem Putsch zu unternehmen waren, um dessen Erfolg sicherzustellen. Das auffälligste Codewort, „Narative“, war falsch geschrieben.

Goudreau und Betancourt waren sich jedoch weiterhin uneinig darüber, wie die Operation durchgeführt werden sollte. Ein Foto vom 2. Juni 2020 zeigt Betancourts vorgeschlagene „Rebellionsstrategie“, die in einem handschriftlichen Schlachtplan skizziert wurde, der verschiedene Codenamen für die Ausführenden und hochrangige Ziele innerhalb der venezolanischen Regierung enthielt. Der Plan enthielt einen Zeitplan, der Gefängnisaufstände, „Fehlinformationen”, eine „Irreführungskampagne” in der venezolanischen Region Pemones, „geheime Operationen” und einen offensichtlichen Angriff auf die venezolanische Flotte von Sukhoi-Kampfflugzeugen vorsah. All dies sollte irgendwie in einer „Volksrebellion” gipfeln.

Laut Goudreau wurde das Dokument von Betancourt verfasst, der sich selbst an der Spitze der Befehlskette sah. Der ehemalige Green Beret sagte, Betancourt und Toledo hätten geplant, Oppositionsmitglieder zu bezahlen, um eine Reihe von Gefängnisaufständen zu inszenieren, um Instabilität zu erzeugen und so einen landesweiten Aufstand herbeizuführen.

Zu dieser Zeit war die Bande, die die venezolanischen Gefängnisse beherrschte – und daher höchstwahrscheinlich Empfänger von Oppositionsgeldern war – Tren De Aragua. Trump hat seitdem Fehlinformationen angeführt, um Maduro für die „Invasion“ der Vereinigten Staaten durch Tren De Aragua verantwortlich zu machen.

„Betancourt und Toledo konnten die Idee einer Volksrebellion nicht aus ihrem Kopf bekommen“, sagte Gourdreau. „Ich hielt das immer für lächerlich, da es am 19. April [2019] gescheitert war. Ich hielt nicht viel von diesem Plan, beruhigte Betancourt aber.“

Er fuhr fort: „Ich wusste, dass ich mächtige Leute im Militär brauchen würde. Das Problem war, dass das venezolanische Militär Betancourt, Toledo, Leopoldo [López] und Guaidó hasste und ihnen nicht vertraute. Und das zu Recht.“

Goudreau fügte hinzu, dass Betancourt und seine Leute die venezolanische Militärführung, insbesondere Verteidigungsminister Vladimir Padrino und den damaligen Präsidenten der Verfassungsgebenden Versammlung Diosdado Cabello, so sehr verachteten, dass sie davon besessen waren, sie zu töten. „Sie waren außer sich, als ich sagte, dass man diesen Männern die Flucht oder die Gefangennahme gestatten sollte“, erinnert er sich.

Am 19. Juni 2019 stellte Goudreau bei einem Treffen im JW Marriott Hotel in Bogotá, Kolumbien, mit Sainz, Toledo und Betancourt seinen eigenen Masterplan für einen Regimewechsel in Venezuela vor.

Das Treffen geriet schnell aus den Fugen, als die venezolanischen Oppositionsaktivisten sich einem hochdekorierten ehemaligen venezolanischen Militäroffizier namens Clíver Alcalá gegenüber sahen. Während seiner Zeit als Generalmajor unter Chávez schien Alcalá der Bolivarischen Revolution seines Landes treu zu sein. Nach Maduros Wahl geriet er jedoch mit dem neuen Präsidenten in Konflikt und wechselte zur Opposition. Guaidós Mitarbeiter betrachteten Alcalá mit großem Misstrauen, nicht nur wegen seiner chavistischen Vergangenheit, sondern auch wegen Gerüchten über seine Verwicklung in den Drogenhandel. Sie befürchteten, dass seine Anwesenheit ihr Image bei ihren Unterstützern in Washington beschädigen könnte.

Toledo sagte dem FBI, er sei schockiert gewesen, Alcalá dabei zu sehen, und behauptete, er glaube, dass der ehemalige venezolanische General in den Drogenhandel verwickelt sei. Und aufgrund seiner Vergangenheit als Chavista sei ein Treffen mit ihm für Toledo wie „eine Begegnung mit dem Feind“ gewesen. Goudreau behauptete jedoch, dass es Toledo gewesen sei, der ihn Alcalá überhaupt erst vorgestellt habe.

Alcalá erhielt während der Planungsphase der Operation Gideon den Codenamen „Cesar“. Er widmete sich der Ausbildung der venezolanischen Deserteure, die von Guaidó weitgehend im Stich gelassen worden waren, nachdem sie seinem Aufruf gefolgt waren, ihre Waffen niederzulegen und während des gescheiterten Putsches im April 2019 nach Kolumbien zu fliehen.

„General Cliver Alcalá war für die Operation verantwortlich“, erklärte Goudreau. „Also wollte ich mich mit venezolanischen Militäreinheiten verbinden, die Alcalá innerhalb Venezuelas zusammengestellt hatte, und wir wollten eine Rebellion anzetteln.“

Goudreau bestand darauf, dass seine eigene Rolle darin bestehen würde, die Unterstützung der USA für den Plan zu vermitteln, um dessen Erfolg sicherzustellen: „ Wir brauchten die Venezolaner vor Ort, damit sie das Gesicht eines Gringos sahen und begriffen, dass dies tatsächlich vorangetrieben wurde und vertrauenswürdig war – dass dies die Unterstützung der USA hatte.“

Der Spezialkräfte-Soldat war zunächst misstrauisch gegenüber Alcalá und vermutete, dass der General im Herzen immer noch „ein Chávez-Mann“ war. Aber während ihrer gesamten gemeinsamen Zeit „hat er mich nie belogen [und] zeigte keine Anzeichen von Täuschung“, sagte Goudreau. Letztendlich kam der Green-Beret-Veteran zu dem Schluss, dass Alcalá ein nützlicher Verbündeter sein würde, da seine militärischen Referenzen dazu beitragen könnten, andere venezolanische Streitkräfte während des geplanten Putsches auf ihre Seite zu ziehen. Goudreau glaubte auch, dass Alcalá dabei helfen könnte, die Interessen der gemäßigteren Oppositionsfraktionen zu vertreten, die Guaidó ablehnten.

Jordan Goudreau mit Cliver „Cesar“ Alcalá in Kolumbien, 2019

Zusammen mit Alcalá entwickelte Goudreau einen Plan, nach dem mehrere Veteranen von US-Spezialeinsätzen eine Handvoll venezolanischer Militärdeserteure ausbilden sollten, die seit Guaidós gescheitertem Putschversuch im Jahr 2019 in Kolumbien im Exil lebten. Als es Zeit für den Schlag war, behauptete Goudreau, sein Team würde nach Venezuela eindringen und sich mit venezolanischen Militäreinheiten verbinden, die angeblich bereit waren, sich gegen Maduro zu wenden. Toledo sagte dem FBI, dass er dies als „Selbstmordmission“ betrachtete.

Goudreau bestreitet die Vermutung, dass er den amtierenden Präsidenten Venezuelas gefangen nehmen oder töten wollte, und behauptet, er hätte Maduro nur ablenken und lange genug auf der Flucht halten müssen, um eine Oppositionsjunta zu installieren.

Goudreau erkannte, dass viele der venezolanischen Oppositionspolitiker dagegen waren, Alcalá eine prominente Rolle im Venezuela nach Maduro zuzugestehen – eine Gruppe, zu der der Spezialkräfte-Operateur auch Betancourt und Toledo zählte. Er sagte, seine Vermutungen hätten sich bestätigt, nachdem er heimlich eine Aufzeichnung eines Gesprächs mit Betancourt und Toledo während des Treffens im Juni 2019 im Marriott in Bogotá arrangiert hatte.

Die Person, die die heimliche Aufzeichnung durchführte, war ein ehemaliger Kommandant der venezolanischen Nationalgarde, Arturo José Gómez Morante, den die Maduro-Regierung dieses Jahr wegen mehrerer Entführungsaktionen im Land angeklagt hatte.

In der Aufzeichnung äußern sich Betancourt und Toledo offen abfällig über Alcalá und sprechen über ihren Wunsch, die Rolle des Generals in der Operation einzuschränken. Sie sprachen außerdem über ihre Bereitschaft, einige der prominenten venezolanischen Führer, die sich für den Sturz Maduros einsetzen, zu rehabilitieren und dabei zu helfen, die US-Sanktionen gegen sie aufzuheben, jedoch nicht Alcalá.

Toledo gibt in der Aufnahme auch zu, dass er nach Kolumbien gereist ist, um die Verschwörung mit dem radikalen rechten, pro-amerikanischen ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe zu besprechen, der sie angeblich gebilligt hat. Er beschrieb den damaligen kolumbianischen Botschafter in den USA, Francisco Santos Calderón (lokal bekannt als Pacho Santos), als „denjenigen, der all dies organisiert“. In den Kommentaren sagt Toledo, Santos habe versucht, die Miliz der venezolanischen Opposition aus Deserteuren zu nutzen, um einen Schlag gegen die als ELN (Nationale Befreiungsarmee) bekannten linken Paramilitärs zu führen.

„Ich habe mit Botschafter Pacho Santos gesprochen, der meiner Meinung nach derjenige mit den größten Eiern in dieser Scheiße ist, er ist verrückt“, sagt Toledo. Er erinnerte sich, dass der kolumbianische Beamte „einen sogenannten inszenierten Plan vorgeschlagen hat“, in dem die venezolanische Opposition „38 Leute zusammenbringen sollte, wir würden dorthin gehen, diesen Mistkerlen von der ELN eine Tracht Prügel verpassen und uns dann zurückziehen!“

„Verdammt, endlich haben sie Eier in der Hose, Bruder“, fügte er hinzu. Laut Toledo sagte Santos ihm, er habe „nur eine Bitte an die Regierung von Uribe – dass wir irgendwann anfangen müssen, uns zwischen den Leuten von der CIA und den Leuten hier abzustimmen“.

„Und es gibt nur einen Mann: Juan Cruz, der sehr kompetent ist“, sagte Toledo und bezog sich dabei auf den ehemaligen Leiter der Lateinamerika-Operationen der CIA. „Warum vertrauen sie Juan Cruz so sehr? Sie vertrauen Juan Cruz, weil er früher der Leiter der CIA hier war.“

Toledo bestand darauf, dass er Cruz nie zuvor getroffen hatte, bis er ihm vom kolumbianischen Botschafter vorgestellt wurde. Dennoch vertrauten sie ihm aufgrund seiner Führungsrolle in Langley – „nicht einmal Trump, sondern ihm“.

Als der Mann, der die Aufzeichnung machte, Arturo Morante, anmerkte, dass dies bedeute, dass „die CIA über ihre Pläne in Venezuela Bescheid wissen muss“, bestätigte Toledo: „Natürlich.“

Toledo erklärte weiter, dass, sobald die CIA und die kolumbianische Regierung sich zur Unterstützung des Plans verpflichtet hätten, „ich die Weichen stellen, Waffen beschaffen und das Ganze durchführen werde“. Allerdings gebe es noch ein „Problem“: „Ein Problem, dessen Name mit Cesar beginnt und endet“, wobei er den Decknamen des ehemaligen Generalmajors Cliver Alcalá verwendete.

Laut Toledo hatte Leopoldo López ihm eine Liste mit 22 Namen vorgelegt, deren Einbeziehung in irgendwelche Operationen als Überschreitung einer „roten Linie“ angesehen würde. Toledo erinnerte sich, dass López unverblümt gesagt hatte: „Wir sind bereit, alles mit jedem zu unterstützen, außer mit diesen 22“ – und „der erste ist Cesar“.

Toledo erzählte dem FBI später, dass er, als er erfuhr, dass er heimlich aufgezeichnet worden war, aufgrund dieser Tatsache zu dem Schluss kam, dass Morante kompromittiert war. Doch selbst als die Uneinigkeit innerhalb seines Kreises venezolanischer Kontakte wuchs, trieb Goudreau seine Operation weiter voran.

Ein Auftrag zur „Gefangennahme/Festnahme/Entfernung“

Zurück in den Vereinigten Staaten war die CIA nicht die einzige Gruppe, die angeblich ihre Zustimmung zu der Operation gegeben hatte. Laut Sainz‘ Aussage vor dem FBI behauptete Kraft, er habe sich im Sommer 2019 nach einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina persönlich mit Präsident Trump getroffen. Während des Gesprächs hätten sie darüber gesprochen, wie Waffen und Finanzmittel für das Projekt beschafft werden könnten.

Goudreau seinerseits sagt, Kraft habe ihm erzählt, er habe sich im Sommer bei einer Veranstaltung mit Vizepräsident Mike Pence getroffen und Trumps Stellvertreter über den Stand des Venezuela-Projekts informiert. Doch obwohl er weiterhin im Weißen Haus verkehrte, versäumte es der Geschäftsmann, Goudreau die benötigten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

In den folgenden Monaten glaubte Goudreau zunächst, dass seine Kontakte bei Global Governments, insbesondere Kraft, ihn für die von seinem Team geleistete Arbeit entschädigen würden. Doch bis zum Sommer 2019 häuften sich Goudreaus Ausgaben, und Global Governments erstattete ihm immer noch nichts.

In seiner Zusammenfassung des FBI-Verhörs sagte Toledo, er habe den Kontakt zu dem Green Beret nach einem hitzigen Treffen, das in einem heftigen Streit endete, abgebrochen. Nach Toledos Darstellung forderte Goudreau eine Bezahlung für seine Arbeit an dem Projekt. Als er sich weigerte, bot Goudreau ihm angeblich an, ihm die Waffen im Kofferraum seines Fahrzeugs draußen zu zeigen – woraufhin Toledo Goudreau aufgefordert habe, sein Büro zu verlassen und nicht wiederzukommen. Toledo behauptet nun, dass er anschließend die fünf ranghöchsten Mitglieder der venezolanischen Opposition über die Begegnung informiert und sie gewarnt habe, dass der „unberechenbare“ Goudreau „verrückt“ sei.

Doch obwohl sich Kraft als unzuverlässiger Finanzier erwiesen hatte und Toledo ihn entlassen hatte, hatte Goudreau noch nicht alle seine Optionen ausgeschöpft. Im Sommer 2019 sagte Goudreau, andere venezolanische Geschäftspartner hätten ihn mit Juan Jose „J.J.“ Rendón in Kontakt gebracht, einem wohlhabenden, Ted-Talk-haltenden Promi-Berater für pro-amerikanische lateinamerikanische Politiker (der nichts mit der Rendon Group zu tun hat). Nachdem Rendón die Präsidentschaftskampagnen des kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe erfolgreich geleitet und während dessen Amtszeit als sein Chefstratege fungiert hatte – wobei er mit Vorwürfen wegen heimlicher Zahlungen von lokalen Drogenbaronen konfrontiert war –, blieb er der Kopf hinter der rechten Politik seines Landes.

J.J. Rendón hält auf der TEDxMidAtlantic-Konferenz 2014 in Washington, D.C., eine Rede zum Thema „Neo-Totalitarismus” in Venezuela.

Rendóns Einfluss reichte bis über die venezolanische Grenze hinaus, wo er als einflussreicher Berater der von den USA unterstützten Opposition fungierte. Als Rendón mit Goudreau in Kontakt kam, hatte Guiado ihn bereits zum Direktor seines Strategieausschusses ernannt, um Möglichkeiten zum Sturz Maduros auszuloten.

Im Laufe der nächsten Monate handelten Goudreau und Rendón einen Vertrag aus, der Goudreau ermächtigte, seinen Putsch in Venezuela mit finanzieller Unterstützung durch Guaidós Bewegung durchzuführen. Das Dokument ermächtigte seine Gruppe, tödliche Gewalt anzuwenden und Zivilisten festzunehmen, und legte die Einsatzregeln fest, die je nach dem Ausmaß der zu erwartenden „Kollateralschäden“ anzuwenden waren. Es sah vor, dass Goudreau und seine amerikanischen Kollegen alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um „ihre Identität zu verbergen”, damit der Putsch als „rein venezolanisch” wahrgenommen würde.

Gemäß den Vertragsbedingungen würde Goudreaus Unternehmen Silvercorp USA einen nicht rückzahlbaren Vorschuss in Höhe von 1,5 Millionen Dollar für die Vorbereitung des Staatsstreichs erhalten.

Der Vertrag legte das Ziel der Operation fest: Maduro und das derzeitige Regime zu „fangen/festzunehmen/entfernen” und Guaidó an ihre Stelle zu setzen. Wenn dies geschehen wäre, hätte Goudreau eine „Erfolgsprämie“ in Höhe von 10 Millionen Dollar erhalten. Die „geschätzten Gesamtkosten des Projekts“ für die Operation beliefen sich auf 212,9 Millionen Dollar. Für den Fall, dass der Putsch erfolglos bleiben sollte, enthielt das Dokument eine höchst ungewöhnliche Klausel, die es der Pseudoregierung von Guaidó ermöglichte, jegliche Kenntnis von der Verschwörung zu leugnen.

Darüber hinaus stand Guaidó in dem Vertrag an der Spitze der Befehlskette der Operation. Goudreau glaubte nicht nur, dass er die Unterstützung des Weißen Hauses hatte, der Vertrag versicherte ihm auch, dass er mit dem Segen der von den USA unterstützten „Übergangsregierung” Venezuelas handelte.

Einige der engsten Mitarbeiter von Guaidó begannen jedoch offenbar, kalte Füße zu bekommen. Toledo verwies auf ein Treffen am 15. Oktober 2019 in Kolumbien, das vom kolumbianischen Geheimdienstchef Rodolfo Amaya organisiert worden war und an dem Berichten zufolge auch ein Vertreter der CIA teilgenommen hatte. Toledo sagte, die Teilnehmer hätten bei diesem Treffen ein Memo verfasst, in dem sie zu dem Schluss kamen, dass die Maduro-Regierung Goudreaus Netzwerk infiltriert habe.

Goudreau erklärte gegenüber The Grayzone, dass die venezolanischen Oppositionsführer vor dem Treffen in Kolumbien zwischen Betancourt, Amaya und dem CIA-Beamten „fest entschlossen waren, Venezuela zu stürzen”. Danach habe sich jedoch „alles geändert”.

Er schätzte, dass der CIA-Beamte, der das Treffen organisiert hatte, Juan Cruz war.

Toledo sagte dem FBI, er sei sich nicht sicher, ob Guaidó sofort über das Anti-Goudreau-Memo informiert wurde, das aus Betancourts Treffen in Kolumbien hervorgegangen war, aber dass Rendón sich weiterhin mit Goudreau getroffen habe.

Trotz der deutlichen Warnsignale unterzeichnete Guaidó genau einen Tag später, am 16. Oktober 2019, einen Vertrag mit Goudreau.

Obwohl dies nicht auf Video zu sehen ist, hat The Grayzone eine Audioaufnahme der Unterzeichnung geprüft und festgestellt, dass die Stimme des Teilnehmers stark der von Juan Guaidó ähnelt. Seitdem hat Guaidó wiederholt bestritten, einen Vertrag mit Goudreau unterzeichnet zu haben. Er behauptet nun, die Unterschrift auf dem Vertrag sei von der Maduro-Regierung gefälscht worden – eine Behauptung, die laut einer Umfrage weniger als 5 % der Venezolaner für plausibel halten. In den folgenden Tagen überwies Rendón Goudreau 50.000 Dollar als Anzahlung auf das Honorar, und die Parteien schlossen den Vertrag ab.

Ein Bild von Goudreaus General Services Agreement mit der venezolanischen Opposition trägt die unverkennbare Unterschrift von Juan Guaidó.

Während der gesamten Verhandlungen hielt Goudreau Global Governments auf dem Laufenden und stellte Sainz einen Entwurf der Vereinbarung zur Verfügung. Sainz teilte dem FBI mit, dass er Goudreau geraten habe, rechtlichen Rat einzuholen, und dass er die Einzelheiten des Vertrags mit Travis Lucas, dem in Washington D.C. tätigen Anwalt, der eng mit Mike Pompeo zusammenarbeitet, besprochen habe.

In Interviews erklärte Goudreau, dass ein Vertrag mit Guaidó, der die Operation genehmigte, wichtiger sei als die darin beschriebene finanzielle Vergütung. Dennoch verklagt Goudreau Rendón derzeit wegen Vertragsbruchs, da dieser den Rest des Honorars nicht gezahlt hat.

Innerhalb von ein oder zwei Tagen nach Unterzeichnung des Vertrags traf sich Goudreau laut eigenen Angaben im Trump International Hotel in Washington mit Lucas und einem weiteren Anwalt namens George Sorial. Sorial war von Januar 2007 bis Juni 2019 als Executive Vice President und Chief Compliance Counsel bei der Trump Organization tätig. Goudreau sagte, die drei hätten sich getroffen, um seinen Vertrag mit Rendón zu besprechen.

In seiner Befragung durch das FBI erinnerte sich Sainz daran, dass Goudreau ihm von diesem Treffen mit Lucas und Sorial im Oktober 2019 im Trump Hotel erzählt hatte. Sorial erklärte gegenüber The Grayzone jedoch: „Ich hatte keinen Kontakt zu [Goudreau] und kann mich nicht einmal daran erinnern, ihn jemals getroffen zu haben.“

Goudreau sagte, er sei in dieser Zeit auch Trumps ehemaligem Sicherheitschef Schiller im Weißen Haus begegnet. Goudreau sagte, sie hätten über die zu erwartenden finanziellen Gewinne gesprochen, und Schiller habe „die Unterstützung des Chefs“ für Goudreaus Bemühungen bekräftigt.

Aus den Besucherlisten des Weißen Hauses, die Goudreaus Anwaltsteam vorgelegt wurden, geht hervor, dass Schiller Trump am 16. Oktober 2019 im Weißen Haus besucht hat – am selben Tag, an dem der Vertrag unterzeichnet wurde. Im Gespräch mit dem FBI räumte Schiller ein, Goudreau im Trump Hotel getroffen zu haben, bestand jedoch darauf, dass er weder mit Trump noch mit Mitarbeitern der Regierung über Global Governments oder Goudreaus Operation gesprochen habe.

Aber selbst wenn dies der Wahrheit entspricht, widerlegt seine Dementi nicht Goudreaus Behauptungen, dass das Weiße Haus die Operation genehmigt habe.

Ungefähr zu der Zeit, als der Vertrag formalisiert wurde, informierte Goudreau einen anderen Green-Beret-Veteranen namens Drew Horn, nachdem Lucas ihn vorgestellt hatte. Zu dieser Zeit war Horn als politischer Berater von Vizepräsident Pence tätig.

Als er im September 2021 vom FBI befragt wurde, beschrieb Horn das Treffen mit Goudreau als „heimlich und geheimnisvoll“. Horn erinnerte sich, dass er und Goudreau gemäß den von Lucas festgelegten Grundregeln nur ihre Vornamen kennen durften, und Lucas versicherte Horn, dass Goudreaus Aktivitäten in Kolumbien humanitärer Natur und legal seien.

Auf die Bitte um eine Stellungnahme zu seinen Interaktionen mit Global Governments und Goudreau schrieb Lucas: „Als Anwalt kann und werde ich meine Interaktionen oder Kommunikationen mit potenziellen oder bestehenden Mandanten nicht diskutieren. Ich kann jedoch eindeutig erklären, dass ich keinerlei Rolle bei dem gescheiterten Putschversuch in Venezuela gespielt habe, vor dessen Bekanntwerden keine Kenntnis davon hatte und niemals mit einem Vertreter der US-Regierung über einen Putsch oder Aufstand in Venezuela gesprochen oder kommuniziert habe. Alle gegenteiligen Behauptungen sind völlig falsch.“

Eine von Goudreau vorgelegte Rechnung, aus der hervorgeht, dass er 30.000 Dollar für die Rechtsberatung durch Lucas ausgegeben hat, bezieht sich jedoch ausdrücklich auf die „Navigation durch alle Bundesgesetze“ im Zusammenhang mit ITAR, dem Regulierungssystem der US-Regierung, das den Import und Export von Schusswaffen regelt.

„Es ist uns egal, wie blutig es wird“

Die verfügbaren Beweise sind für Horn noch belastender. Aus den Transkripten seiner Kommunikation mit Goudreau über die verschlüsselte Messaging-Anwendung Signal geht hervor, dass Goudreau und Horn zwischen November 2019 und Februar 2020 ausgiebig miteinander chatteten und sich mehrfach persönlich trafen, wie aus den Textnachrichten hervorgeht.

Während seiner Befragung durch das FBI äußerte Horn Bedauern über seine Interaktionen mit Goudreau. In der Zusammenfassung der Befragung heißt es, Horn habe gesagt, er habe „sich wie ein Idiot verhalten und hätte sich über Jordan Goudreau informieren sollen, bevor er ihm irgendeine Hilfe angeboten hat“.

Am 26. November 2019 zeigen Textnachrichten zwischen Goudreau und Horn, dass sich die beiden gegen 11 Uhr morgens vorgestellt haben. Am Abend schlug der Berater des Vizepräsidenten vor, sich am nächsten Tag um 14 Uhr in einem Restaurant namens P.J. Clarke’s zu treffen, das zwischen dem Weißen Haus und dem Büro von Global Governments in der K Street liegt und „über einen Keller verfügt, der zu dieser Zeit ziemlich ruhig ist“. Fünf Minuten nach der Vereinbarung des Treffens schrieb Horn Goudreau eine SMS: „Ich habe auch mit meinen Kontakten im Außenministerium gesprochen, gute Gespräche.“

Bei dem Treffen am nächsten Tag sagte Horn laut Goudreau zu ihm: „Es ist uns egal, wie blutig es wird, wenn das erledigt ist, wird das Geld fließen.”

„Er war unglaublich begeistert, dass jemand daran arbeitete”, sagte Jordan gegenüber The Grayzone. „Wir haben mehrere Monate lang zusammengearbeitet, um das voranzutreiben”, und Horn „gab weiter … auf höchster Ebene, dass dies genehmigt wurde.”

An diesem Tag war auch Jason Beardsley anwesend, ein weiterer Veteran der Green Berets, den Horn kannte.

Zu dieser Zeit arbeitete Beardsley als Mitarbeiter des Ministeriums für Veteranenangelegenheiten. Aus E-Mails, die im Rahmen der Ermittlungen beschafft wurden, geht hervor, dass Horn im Herbst 2019 Beardsleys Lebenslauf anpries, um ihm zu helfen, eine Stelle im Bereich Spezialeinsätze oder Terrorismusbekämpfung im Verteidigungsministerium zu finden. In einer E-Mail lobte Horn Beardsleys Erfahrung in „white and black sof“ [Spezialeinheiten] – wobei sich Letzteres auf JSOC-Operationen bezieht. Beardsley bestätigte seine Mitgliedschaft in der „JSOC-Community“ in einem Podcast aus dem Jahr 2023.

In einem FBI-Verhör im Februar 2022 sagte Beardsley, er könne sich nur daran erinnern, Goudreau einmal persönlich getroffen zu haben, und bestand darauf, dass die beiden danach nur ein paar Textnachrichten ausgetauscht hätten. Beardsley sagte dem FBI, er könne sich nicht daran erinnern, jemals mit Goudreau telefoniert zu haben.

Als er vom FBI zu den Interaktionen befragt wurde, beschrieb Beardsley Goudreau als „Cowboy und Türsteher“ und behauptete, sein einziges Ziel bei den Interaktionen sei es gewesen, Goudreau von seinen Venezuela-Plänen „abzubringen“.

Als Reaktion auf ihre Bemühungen, sich von ihm zu distanzieren, weist Goudreau jedoch darauf hin, dass Horn und Beardsley während dieser Zeit weiterhin den Kontakt zu ihm suchten.

Aus SMS-Aufzeichnungen geht hervor, dass Horn Goudreau am 9. Dezember 2019 über Signal kontaktierte, um ihm mitzuteilen, dass Beardsley den Plan weiterentwickelt habe. „Wir haben die Dinge nach besten Kräften durchgespielt, [Jason] hat den nächsten Schritt“, lautet Horns SMS.

Aus den Besucherlisten des Weißen Hauses geht hervor, dass Beardsley am 10. Dezember an einem Treffen im Weißen Haus mit Joseph Wier, dem damaligen Direktor für ausländische Waffenverkäufe im Nationalen Sicherheitsrat (NSC), teilgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren die einzigen Lieferungen an die venezolanischen Überläufer in Kolumbien laut Goudreau nicht-tödliche Waffen, die von einem Waffenhändler in Miami gespendet worden waren. Obwohl er sich weigerte, den Namen der verantwortlichen Person zu nennen, beschrieb Goudreau ihn als einen „Gentleman in Miami – einen Venezolaner, einen Patrioten” mit „Verträgen in Südamerika zum Verkauf von Schusswaffen und taktischer Ausrüstung”.

Das FBI schien zu glauben, dass es sich dabei um Mark Von Reitzenstein handelte, einen Waffenhändler mit Sitz in der venezolanischen Auswanderergemeinde Doral in Florida. Von Reitzensteins Unternehmen High End Defense Systems behauptet derzeit, das ecuadorianische Militär und die israelische Armee auszurüsten.

Die vom FBI befragten Personen gaben an, keinerlei Kenntnis von High End Defense Systems (HEDS) oder dessen Eigentümer Mark Von Reitzenstein zu haben.

An diesem Abend schrieb Beardsley eine SMS an Goudreau: „Ich habe es nicht vergessen, habe einige Gedanken mit einem anständigen Herrn besprochen, der die Aufsicht über den NSC hat und vertrauenswürdig ist.“ Als Beardsley zwei Jahre später diese SMS gegenüber dem FBI erklärte, behauptete er, dass er zwar mit jemandem vom NSC gesprochen habe, aber nicht über Goudreau, und bestand darauf, dass er dies gegenüber dem Green Beret nur erwähnt habe, weil er dachte, Goudreau wolle sich vor einem Treffen drücken.

Am 11. Dezember 2019 schickte Beardsley Goudreau eine Reihe von SMS, in denen er um ein weiteres persönliches Treffen bat. Beardsley beschrieb auch „interessierte Parteien“, die sich seiner Aussage nach „aus Experten für Aktien, Finanzen, Politik, Operationen und regionale Angelegenheiten zusammensetzen“ würden. Sie planten ein Treffen für den 16. Dezember, aber aus den SMS geht hervor, dass Goudreau um eine Verschiebung bat und erklärte: „Ich muss diese Woche im Süden sein.“

Beardsley erklärte gegenüber dem FBI, dass er dieses Treffen am 16. Dezember genutzt hätte, um Goudreaus Pläne zu hinterfragen. Beardsley sagte, seine Erwähnung von „interessierten Parteien“ sei ein Versuch gewesen, Goudreau „mit der Realität zu konfrontieren“ und ihn dazu zu bringen, „entweder Farbe zu bekennen oder den Mund zu halten“.

Während Beardsley behauptete, diese Texte seien Teil seiner Strategie gewesen, Goudreau „aus der Reserve zu locken“, kamen sie zu einer Zeit, die der damalige Verteidigungsminister Mark Esper als eine Phase des erneuten Interesses an Venezuela innerhalb des Weißen Hauses und des Nationalen Sicherheitsrates beschrieb.

In seinen 2022 erschienenen Memoiren schrieb Esper, dass ihn der damalige nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien während einer Sitzung im Pentagon am 12. Dezember 2019 über mehrere neue Projekte informierte, darunter „die nächsten Schritte in Venezuela“.

Kraft trifft „The Little Doctor“ und „Baby Eater“

In den letzten Wochen des Jahres 2019 führte Timothy Roen Kraft nach eigenen Angaben regelmäßige Telefongespräche mit Leopoldo López, dem Oppositionsführer, der nach seinem gescheiterten Militärputsch Anfang des Jahres in der spanischen Botschaft in Caracas Zuflucht gesucht hatte. López wollte wissen, ob Goudreau eine Chance hätte, Maduro zu fassen. Laut den Notizen der FBI-Agenten „sagte Kraft, dass niemand so nah an Maduro herankommen würde. Kraft glaubte, dass Goudreau und alle um ihn herum getötet würden. López reagierte nicht wirklich auf Krafts Antwort.“

Während der Weihnachtsfeiertage befand sich Kraft in seinem Familienhaus in Minot, North Dakota, als er erfuhr, dass Guaidó ein Treffen wünschte. Der selbsternannte venezolanische Interimspräsident hatte seit seinem gescheiterten Militärputsch in Caracas an Schwung verloren und war Anfang des Monats Gegenstand eines Artikels in der Washington Post, dessen Überschrift lautete: „Die Flamme, die [Guaidó] entzündet hat, erlischt langsam.“

Am 27. Dezember 2019 landeten zwei venezolanische Oppositionelle auf Anweisung von Guaidós Mentor López in einem gemieteten Learjet auf einem frostigen Flugplatz in Minot und begaben sich direkt zum Mittagessen mit Kraft. Einer der Männer war mit bunten Tätowierungen bedeckt, darunter ein Motiv, das eine chemische Formel darstellte. Er stellte sich Kraft als „The Little Doctor“ vor und nannte nur seinen Vornamen. Der andere Mann, der behauptete, „Carlos“ zu heißen, blieb während des gesamten Treffens ebenfalls anonym. (Guaidós „Botschafter“ in Washington hieß Carlos Vecchio.) Kraft erkannte die Männer als Geheimdienstmitarbeiter mit Verbindungen zum venezolanischen Militär und verwies in seinem FBI-Verhör auf ihre umfangreichen Spionagefähigkeiten.

Das FBI identifizierte „The Little Doctor“ später als Cesar Omaña, einen venezolanischen Oppositionsaktivisten, der außerhalb seines Landes kaum bekannt ist, aber eine zentrale Rolle in verschiedenen Verschwörungen zur Untergrabung der Regierung Maduro gespielt hat. Ihm wird zugeschrieben, López 2019 bei der Flucht aus der spanischen Botschaft in Caracas und der Ausreise ins Ausland geholfen zu haben. Im selben Jahr wurde er zusammen mit einer weiteren führenden Oppositionsfigur, dem ehemaligen Polizeichef von Caracas, Ivan Simonovis, fotografiert, nachdem dieser aus dem Hausarrest geflohen war, wo er eine lange Haftstrafe wegen seiner Rolle bei den tödlichen Ausschreitungen während des Putsches von 2002 verbüßte, durch den der damalige Präsident Hugo Chávez kurzzeitig gestürzt worden war.

Laut NBC News arbeitete Omaña über Kanäle der US-Regierung und mit zwei anderen ausländischen Regierungen (wahrscheinlich Spanien und Kolumbien) zusammen, um die Flucht von Simonovis zu organisieren. Simonivis wurde anschließend ein Informant der US-Regierung und wurde in der Befragung des FBI durch Nestor Sainz als „sehr wertvoll” beschrieben. (Der ehemalige Polizeichef ist heute als Sicherheitsdirektor von Maria Corina Machado, der derzeitigen De-facto-Führerin der von den USA unterstützten Opposition in Venezuela, bekannt).

Omaña verdiente sich auch Anerkennung dafür, dass er den ehemaligen Chef des venezolanischen Geheimdienstes SEBIN, General Manuel Christopher Figuera, als Informanten für die US-Regierung rekrutierte. Omaña, der in der Washington Post als „Arzt, Geschäftsmann und Abenteurer” beschrieben wird, der sich in Elitekreise eingeschleust hatte, rekrutierte Figuera für einen geplanten Aufstand am 1. Mai 2019, der jedoch nie zustande kam.

Omaña scheint Jorge Betancourt nahe zu stehen und soll dessen Hotelrechnung im JW Marriott in Bogota, Kolumbien, bezahlt haben, als dieser 2019 mehrere Wochen lang mit Jordan Goudreau dort wohnte – und wo er und Lester Toledo laut Kraft eine hohe Rechnung für Prostituierte angehäuft haben sollen.

Ein Standbild aus einem Video von 2019 zeigt Simonovis (Mitte) auf der Flucht aus Venezuela, offenbar begleitet von Omaña (links) und Betancourt (rechts).

Kraft erzählte dem FBI, dass Omaña und „Carlos“ einen Vertrag mit ihm über verschiedene Geschäfte abschließen wollten und ihn um seine Unterstützung für eine Reihe von verräterischen Komplotten gegen die venezolanische Regierung baten. Der erste Plan sah die Übernahme von zwei Frachtschiffen vor, die Öl von Venezuela nach Kuba transportierten. Die Guaidó-Agenten waren zuversichtlich, dass sie die Schiffe mit Hilfe von Besatzungsmitgliedern, die sie für ihre Seite rekrutiert hatten, kapern und sie zu den US-amerikanischen Jungferninseln steuern und den amerikanischen Behörden übergeben könnten.

Kraft reagierte positiv auf den Plan, verlangte jedoch vor seiner Zustimmung ein formelles Genehmigungsschreiben von Pompeo, dem damaligen Außenminister. Er warf Fragen zu seiner eigenen Beteiligung an US-Geheimdienstaktivitäten auf und erklärte gegenüber dem FBI, er könne „in dieser Situation helfen, indem er an Bord der Schiffe geht und den Kapitänen dabei hilft, die Brücke zu übernehmen und die Schutzbereiche des Schiffes zu sichern. Sobald die Brücke eingenommen wäre, könnten sie das Schiff zurückerobern.“

Der nächste Vorschlag, der Kraft unterbreitet wurde, sah vor, „gefälschte EU-Banknoten herzustellen, um sie venezolanischen Diplomaten des Regimes unterzuschieben, während diese zu Kokainverteilungsaktivitäten nach Europa reisten“. Die Idee dahinter war, „die Währung zu diskreditieren“ und damit aufzudecken, „wie Venezuela eine große Rolle bei der Kokainverteilung in Europa spielte“, so Kraft. Der Vorschlag erforderte jedoch „zu viel Handwerkskunst“, sodass der Geldgeber ablehnte.

Nach dem Treffen sagte Kraft, er habe die wahre Identität von „The Little Doctor“ entdeckt und begonnen, Omañas Geschichte zu recherchieren. Er fand heraus, dass „er die Venezolaner um Lebensmittel betrogen hatte“ und „aufgrund dessen, was er gelesen hatte, einen schlechten Eindruck von Omaña gewonnen hatte“.

Seit Jahren kursieren in venezolanischen Geheimdienstkreisen, darunter auch unter Mitverschwörern, Vermutungen, dass Omaña als Doppel- oder sogar Dreifachagent tätig war. Heute gibt es zahlreiche Gerüchte, dass Omaña nach seiner Rückkehr nach Venezuela unter ungewöhnlichen Umständen ums Leben gekommen sei.

Nach dem Treffen mit Omaña und „Carlos“ erklärte sich Kraft bereit, eine weitere zwielichtige Person mit dem Codenamen „Baby Eater“ zu treffen. Er teilte dem FBI mit, dass er auf die Genehmigung von Guaidó für das Treffen warte.

Laut der Washington Post erhielt der NSC-Direktor für Lateinamerika, Maurico Claver-Carone, während des gescheiterten Aufstandsplans am 1. Mai, den Omaña zusammen mit Figuera organisiert hatte, den Decknamen „Child Eater“ (Kinderschänder) oder Comeniños. Claver-Carone ist ein kubanisch-amerikanischer Anwalt, der seine Positionen in beiden Trump-Regierungen ausgenutzt hat, um Pläne für einen Regimewechsel gegen die Regierungen Venezuelas und Kubas zu organisieren. Während der Biden-Regierung übernahm Claver-Carone den Vorsitz der IADB, wurde jedoch entlassen, nachdem bekannt wurde, dass er eine Untergebene, mit der er eine Affäre hatte, bevorzugt behandelt hatte. Claver-Carone ist derzeit als US-Sonderbeauftragter für Lateinamerika tätig.

Wenn Claver-Carone dieselbe Person wäre wie der „Baby Eater“, der ein Treffen mit Kraft beantragt hatte, würde dies Goudreaus Argument stützen, dass hochrangige Trump-Beamte über seinen Putschplan vollständig informiert waren.

Kraft erzählte dem FBI weiter, dass er mit Guaidó einen Vertrag über nicht näher bezeichnete Dienstleistungen besprochen habe, dass der selbsternannte Interimspräsident jedoch einige außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen müsse, um diesen zu bezahlen. „Kraft erklärte, dass Guaidó Geld bekommen könnte, wenn er bereit wäre, sich den Drogenhändlern zuzuwenden und mit ihnen zusammenzuarbeiten”, kommentierte er. „Das wäre ein letzter verzweifelter Versuch.”

Wer diese Drogenhändler waren, bleibt unbekannt, da Kraft eine Anfrage von The Grayzone um Stellungnahme abgelehnt hat. Die im September 2019 veröffentlichten Fotos, die Guaidó zusammen mit zwei Anführern des Drogenkartells Los Rastrojos zeigen, als sie ihn von Kolumbien nach Venezuela brachten, könnten jedoch einen Hinweis geben.

Auf der Jagd nach Maduro

Als Goudreaus Plan voranschritt, beantragte der Trump-Mitarbeiter, der ihn ursprünglich rekrutiert hatte, eine internationale Lizenz für den Waffenhandel.

Am 31. Dezember 2019 schickte das Außenministerium einen Brief an Keith Schiller, in dem es ihm mitteilte, dass es seinen Antrag und die Gebühr für die Registrierung als Waffenexporteur erhalten habe.

Schiller sagte dem FBI, er könne sich nicht daran erinnern, in seinen Gesprächen mit Global Governments und Goudreau über Waffenexportbestimmungen gesprochen zu haben. Schiller räumte ein, als Waffenhändler registriert zu sein, sagte jedoch, dass er diese Bezeichnung nicht genutzt habe. Er erklärte, er habe die Registrierung für zukünftige Arbeiten mit anderen Auftragnehmern aufrechterhalten, jedoch nicht für Goudreau.

Am 7. Januar 2020 zeigt das Textprotokoll, dass Beardsley Goudreau kontaktierte und fragte: „Wie läuft es?“

Goudreau antwortete: „Wir machen schnell.“

„Keine Sorge, ich werde mich dir anpassen, sag mir einfach Bescheid … Wenn es so schnell geht, dass du das langsame Tempo unserer Interessenten übertriffst, lass es mich wissen, und wir werden schauen, wie oder was wir sonst noch tun können, um dich bestmöglich zu unterstützen“, antwortete Beardsley.

Beardsley erklärte dem FBI, dass dieses Angebot, „zu sehen, was wir sonst noch tun können, um bestmöglich zu unterstützen“, falls Goudreau schneller vorankommen sollte als die „interessierten Parteien“, seine Art war, Goudreau mitzuteilen, dass er keine Unterstützung von der US-Regierung hatte. Beardsley erklärte dem FBI, dass er davon ausgegangen sei, dass Goudreaus Pläne von da an „im Sande verlaufen“ würden.

Goudreau spottete über diese Erklärung der Textnachrichten.

„Wenn Beardsley wollte, dass ich aufhöre, hätte er einfach sagen können: ‚Hey, hör zu, wir gehen in eine andere Richtung. Wir müssen die Operationen einstellen.‘ Das hätte gereicht.“ Aber „das hat er nicht getan“, sagte Goudreau.

Am 25. Januar 2020 schrieb Goudreau Beardsley eine SMS mit dem Inhalt: „Vorbereitungen abgeschlossen. Bereit zum Start …“

Beardsley sagte dem FBI, er wisse nicht, was Goudreau mit dieser SMS vom 25. Januar gemeint habe – eine Behauptung, die Goudreau rundweg zurückwies.

„Wir neigen dazu, im Militär einfaches Englisch zu verwenden. Selbst in der Spionageschule und in der Welt der Spione ist es einfaches Englisch“, sagte Goudreau.

Guaidó und das Weiße Haus

Anfang 2020, nachdem die Grundlagen geschaffen waren, hatte Goudreau sein Team in Kolumbien – darunter die Green-Beret-Veteranen Airan Berry und Luke Denman – damit beauftragt, eine zusammengewürfelte Gruppe venezolanischer Oppositionskräfte für die Operation zur Absetzung Maduros auszubilden.

Goudreau bezeichnete den Plan, einschließlich der Infiltration seines Teams, des Staatsstreichs und der Bemühungen nach dem Staatsstreich, Venezuela zu sichern und Neuwahlen zu ermöglichen, als „Operation Edgemont“.

Die venezolanischen Militärdeserteure, mit denen er zusammenarbeitete, bezeichneten ihre anfängliche Infiltration und taktische Rolle in dem übergreifenden Plan als „Operation Gideon“.

Unterdessen betonte Trump weiterhin seine Unterstützung für Guaidó. Mit dem selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten bei seiner Rede zur Lage der Nation am 4. Februar 2020 versprach Trump, „Maduros tyrannische Herrschaft zu zerschlagen und zu brechen”.

Am nächsten Tag empfing Trump Guaidó im Weißen Haus.

Präsident Donald J. Trump trifft sich am 5. Februar 2020 im Oval Office des Weißen Hauses mit dem selbsternannten venezolanischen Präsidenten Juan Guaido.

In seinem Buch schrieb Esper, dass Trump während Guaidós Besuch im Weißen Haus fragte: „Was wäre, wenn das US-Militär dort hinuntergehen und Maduro beseitigen würde?“

Esper sagte, das Treffen sei in den Kabinettssaal verlegt worden. Dort erinnerte sich Esper daran, dass einer von Guaidós Kollegen gesagt habe: „ Wir haben einige Pläne, von denen Sie [die US-Regierung] wissen, dass wir daran arbeiten, sie sind nur noch nicht fertig.“ Esper sagte, diese Person habe kurz Florida erwähnt.

„Als er den Satz beendet hatte, lächelte er, wandte seinen Blick von mir ab und sah [Mauricio Claver-Carone] an, den Senior Director des NSC, der am stärksten auf eine Militäraktion drängte. Claver-Carone lächelte und nickte zurück“, schrieb Esper.

Am selben Tag, an dem Guaidó das Weiße Haus besuchte, schrieb Beardsley eine SMS an Goudreau: „Hoffentlich läuft alles gut, es war toll, Juan gestern Abend dort zu sehen.“

„Lass mich wissen, ob wir weiterhin im Hintergrund arbeiten müssen, um dir Unterstützung zu verschaffen“, schrieb Beardsley eine Minute später in einer weiteren SMS.

Als er vom FBI zu diesen SMS befragt wurde, sagte Beardsley, dass zu diesem Zeitpunkt niemand in der Regierung mit ihm über Guaidó gesprochen habe.

Beardsley und Goudreau tauschten ihre letzten SMS am 6. Februar aus. Ihr letzter Austausch drehte sich um einen Plan, sich am 14. Februar 2020 zu treffen. Beardsley sagte, dieses persönliche Treffen habe nie stattgefunden. Kurz darauf sagte er, er habe Goudreau „ghostet“.

Horn erzählte dem FBI, dass Goudreau im Februar 2020 angeboten habe, der Trump-Regierung die Lorbeeren zu überlassen, wenn sein Plan für einen Staatsstreich in Venezuela vorankäme. Horn sagte dem FBI, er habe Goudreaus Angebot abgelehnt und darauf bestanden, dass die Trump-Regierung die Idee eines Regimewechsels ablehne.

Goudreau hat Horns Behauptungen zurückgewiesen.

„Ich würde denken, dass Drew Horn, wenn er wollte, dass ich aufhöre, mir ein schriftliches Memorandum oder eine E-Mail schicken würde, um mir zu sagen, dass ich aufhören soll“, sagte Goudreau. Aber „das wurde mir nie mitgeteilt“, merkt er an.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Goudreau und Horn bis Mai 2020 weiterhin miteinander kommunizierten. Horn lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Iden des März

Obwohl Teile der venezolanischen Opposition das Vertrauen in Goudreaus Plan verloren hatten, begann sich die Operation Gideon erst aufzulösen, als Goudreau versuchte, Ausrüstung zu transportieren.

Am 23. März 2020 beschlagnahmten kolumbianische Behörden in der karibischen Küstenstadt Pueblo Viejo an einer Straßensperre eine Waffenlieferung, die Dutzende vollautomatische und halbautomatische AR-Waffen enthielt. Als der Fahrer des Fahrzeugs gestand, dass er die Waffen an einen Mann namens „Pantera“ liefern sollte, kam die Maduro-Regierung schnell zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich für einen ehemaligen venezolanischen Armeekapitän bestimmt waren, der in Kolumbien Deserteure ausbildete – Roberto Levid „Pantera“ Colina Ibarra.

In einer Fernsehansprache gab der damalige venezolanische Kommunikationsminister Jorge Rodriguez Details bekannt, die deutlich machten, dass die Verschwörung aufgedeckt worden war. Er beschrieb den genauen Standort der Ausbildungslager und nannte Pantera als Untergebenen des „Verräters namens Cliver Alcalá“.

Die Lage verschlechterte sich für Goudreau am 26. März, als das US-Justizministerium Alcalá zu einem der Anführer des „Cartel de los Soles“ erklärte, einer Drogenhandelsorganisation, die vor dem Aufstieg von Chávez innerhalb des venezolanischen Militärs gegründet worden war. Die Trump-Regierung hatte offenbar das längst aufgelöste „Kartell“ wiederbelebt, um Kopfgelder auf venezolanische Führer auszusetzen, die sie zu fassen suchten, und gleichzeitig die schmutzige Entstehungsgeschichte der Operation zu verschleiern.

1993 erklärte der ehemalige DEA-Chef Robert Bonner gegenüber 60 Minutes, dass das Cartel de los Soles unter direkter Aufsicht der CIA über eine Tonne Kokain in die USA importiert habe. Das Programm zitierte die zuständige DEA-Agentin in Caracas, Annabelle Grimm, mit den Worten: „Die CIA und die Guardia Nacional wollten das Kokain in die USA einführen lassen, ohne etwas zu unternehmen … keine Überwachung, nichts.” Nach dem Aufstieg von Chávez wurde das Cartel de los Soles zu einem nützlichen Schreckgespenst, das die von der US-Regierung initiierten amerikanischen Anti-Drogen-Operationen rechtfertigte.

Als Goudreau erfuhr, dass Alcalá beschuldigt wurde, das mutmaßliche Kartell zu leiten, kontaktierte er Horn und fragte sich, wie sich diese Nachricht auf seine Pläne auswirken würde. Aus den von The Grayzone eingesehenen Textnachrichten geht hervor, dass Horn ihn fragte: „Soll ich versuchen, das Justizministerium dazu zu bewegen, gegen die Einstufung als Drogenkartell Berufung einzulegen?“ Er bat Goudreau außerdem, ihm alle Beweise zu schicken, die er für die Entlastung von Alcalá verwenden könnte.

Am 26. März 2020 veröffentlichte die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA einen Steckbrief für Clíver Alcalá Cordones.

Aus E-Mail-Aufzeichnungen, die Goudreaus Anwaltsteam vorliegen, geht hervor, dass Horn seine E-Mail-Adresse im Weißen Haus nutzte, um Hillary Batjer Johnson, eine Mitarbeiterin des Außenministeriums, bezüglich Alcalá zu kontaktieren. Johnson stellte Horn den Kontakt zu einer weiteren Mitarbeiterin des Außenministeriums, Carrie Filipetti, her und fragte Filipetti, ob sie Horn „an die zuständigen Stellen im Außenministerium und im Justizministerium“ weiterleiten könne.

Weitere von The Grayzone eingesehene Korrespondenz zeigt, dass Schiller ebenfalls von Goudreau bezüglich einer „dringenden Situation“ kontaktiert wurde, in der „das Leben von Amerikanern auf dem Spiel stand“. Schiller antwortete nicht.

Goudreaus Bemühungen im Namen von Alcalá blieben erfolglos. Am 27. März stellte sich Alcalá den kolumbianischen Behörden. Kurz darauf teilte Horn Goudreau mit, dass der ehemalige venezolanische Generalmajor an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde. Der Mann, den Goudreau als „Caesar“ kannte und den er als „die absolut stärkste Stimme gegen Maduro“ betrachtete, war rücksichtslos aus dem Verkehr gezogen worden.

Gefangen im Kreuzfeuer zwischen einer machthungrigen Opposition, die verhindern wollte, dass ein weiterer starker Mann die Präsidentschaft übernimmt, und einer US-Regierung, die ihm seine lautstarke Unterstützung des Chavismus nie verzieh, bekannte sich Alcalá schließlich schuldig, die linksgerichteten FARC-Guerillas in Kolumbien materiell unterstützt zu haben, und wurde zu fast 22 Jahren Haft in einem US-Gefängnis verurteilt.

In Venezuela versetzte die Verhaftung Goudreaus Glaubwürdigkeit unter seinen ehemaligen Soldaten, die Alcalá als ihren Anführer angesehen hatten, einen schweren Schlag. Außerdem durchkreuzte sie seine Pläne, weitere venezolanische Militärführer zu rekrutieren.

„Nachdem Barr und Pompeo Alcalá verhaften ließen, sah das venezolanische Militär dies als ultimativen Verrat an“, erklärte Goudreau gegenüber The Grayzone. „Also begannen sie, sich Maduro anzunähern.“

Enthüllung im venezolanischen Fernsehen

Nach Alcalás Verhaftung setzten die venezolanischen Behörden die Zerschlagung der Operation fort und nahmen Goudreau als deren Anführer ins Visier. In einer landesweit ausgestrahlten Folge seiner Varieté-Show „Con El Mazo Dando“ am 28. März deckte der Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, die Operation Gideon auf und warnte, dass eine Reihe von „amerikanischen Söldnern“ angeheuert worden seien, um hochrangige venezolanische Beamte zu fassen oder zu eliminieren. Cabello zeigte Fotos und Videomaterial, auf denen Goudreau bei der Trump-Kundgebung als Sicherheitskraft zu sehen war, was seiner Meinung nach darauf hindeutete, dass die Verschwörung in direktem Zusammenhang mit dem Weißen Haus stand.

Goudreau beschreibt dies als den Zeitpunkt, an dem er beschloss, die Operation Gideon abzubrechen und sein Team mit dem Boot aus Kolumbien abzuziehen. Aber wieder einmal ging der Plan schief.

Da Goudreau zuvor einen Teil der Ressourcen für die Venezuela-Operation in Jamaika positioniert hatte, machte er dort laut eigenen Angaben auf dem Weg nach Kolumbien Halt, um sie abzuholen.

Unter Berufung auf anonyme Quellen berichteten zahlreiche US-Medien, dass ein Vertreter der CIA während seines Zwischenstopps in Jamaika auf Goudreau zuging und ihn warnte, den Plan nicht durchzuführen. Goudreau bestreitet, dass es jemals zu einer solchen direkten Interaktion mit einem CIA-Mitarbeiter oder -Agenten gekommen ist.

Stattdessen, so Goudreau, machte er sich auf den Weg nach Kolumbien und kam mehrere Dutzend Meilen weit aufs Meer hinaus, bevor ein Riemen am Motor seines Bootes riss und er strandete.

„Das ist das wirklich Seltsame daran. Ich meine, diese Riemen waren neu, und der Riemen reißt, obwohl er eigentlich noch viel länger halten sollte“, sagte Goudreau.

Goudreau blieb fast drei Tage lang auf See gestrandet, bevor ein chinesischer Tanker sie aufnahm und zurück an die Golfküste der Vereinigten Staaten brachte. Zurück in den Vereinigten Staaten, mit einem nicht mehr fahrbereiten Boot und eingeschränkten Flugmöglichkeiten aufgrund der neu verkündeten COVID-19-Beschränkungen, wägte Goudreau seine schwindenden Optionen ab.

„Brauche die Genehmigung des Außenministeriums, um Waffen und Munition zu verschicken“

Aus Angst, dass linke kolumbianische Guerillas seine Truppen entdecken könnten, wenn sie in ihren Trainingslagern blieben, entschied sich Goudreau widerwillig, seine Operation fortzusetzen, in der Hoffnung, dass seine Angriffstruppe sich noch erfolgreich mit Verbündeten in Venezuela zusammenschließen könnte. Er räumte ein, dass der Plan riskant war, und sagte, er hasse die Vorstellung, sein Team in Gefahr zu schicken, während er nicht bei ihnen war, behauptete aber, es sei die beste einer Reihe schlechter Optionen gewesen.

„Ich habe es mir zur verdammten Gewohnheit gemacht, immer als Erster durch die Tür zu gehen. Ich gehe voran. Weil ich will, dass mir die Leute folgen. Ich führe verdammt noch mal nicht von hinten, Mann. Ich muss von vorne führen. Deshalb war Venezuela für mich so herzzerreißend, weil mein Boot kaputt ging und ich sie nicht führen konnte“, sagte Goudreau.

Zwei Tage vor dem Start der Operation Gideon gab es einen weiteren Rückschlag, als die Associated Press (AP) Details eines Militärplans zum Sturz Maduros veröffentlichte. Unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen beschrieb die AP einige von Goudreaus Interaktionen mit der venezolanischen Opposition und skizzierte, was Goudreau als eine alte Version seines Putschplans bezeichnete.

Der AP-Artikel vom 1. Mai 2020 beschrieb eine Operation, bei der eine Angriffstruppe mit einem Konvoi über Land fahren und von der kolumbianisch-venezolanischen Grenze bis nach Caracas kämpfen sollte. Toledo bestätigte in seinem FBI-Verhör, dass er von einer Version von Goudreaus Angriffsplan wusste, bei der seine Truppen von Kolumbien aus in den nördlichen venezolanischen Küstenstaat Zulia überwechseln und dann weiter nach Osten in Richtung Caracas vorrücken sollten.

Ein Foto vom 16. Juni 2019 zeigt Karten mit militärischen Zielen für die Operation Gideon, die im kolumbianischen Hauptquartier der Gruppe ausgestellt sind. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Jordan Goudreau)

Goudreau räumte ein, dass der AP-Artikel die Überraschung für seine Operation zunichte gemacht hatte, sagte jedoch, er sei zu dem Schluss gekommen, dass sich der darin beschriebene Landangriff so stark vom tatsächlichen Plan eines Seeangriffs unterschied, dass seine Angriffstruppe die Venezolaner dennoch überraschen könnte.

Am selben Tag, an dem AP den Artikel veröffentlichte, startete laut Goudreau das erste der beiden Boote seiner Angriffstruppe mit 11 Personen an Bord von der kolumbianischen Küste aus. Am nächsten Tag brachen Denman und Berry mit dem Rest der Angriffstruppe auf einem größeren Boot auf.

Als er am 3. Mai den Fortschritt des Plans aus der Ferne beobachtete, schrieb Goudreau Horn eine SMS: „Ich habe 500 Leute in Kolumbien in Bereitschaft, aber … ich brauche die Genehmigung des Außenministeriums, um Waffen und Munition zu schicken.“

Horn, der zu diesem Zeitpunkt als leitender Berater im Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste tätig war, antwortete: „Okay, ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. Ich werde Ihnen morgen Bescheid geben.“

Da Goudreau nicht auf Horns Hilfe warten wollte, schrieb er auf Twitter: „Strikeforce-Einmarsch in Venezuela. 60 Venezolaner, 2 Amerikaner, ehemalige Green Berets“ und markierte Trumps Twitter-Account. Laut Goudreau war dies ein Hilferuf.

Am Nachmittag des 3. Mai hatten Goudreau und der ehemalige Kapitän der venezolanischen Nationalgarde Javier Nieto Quintero ein Video gedreht, in dem sie behaupteten, ihre Streitkräfte würden im Süden, Westen und Osten Venezuelas kämpfen. Dies sei eine absichtliche Falschmeldung gewesen, um Maduros Streitkräfte in die Irre zu führen und seinem Team Zeit zur Flucht zu verschaffen.

Goudreau und Quintero kündigen am 3. Mai 2020 die Operation Gideon an.

Obwohl er selbst sicher aus dem Geschehen herausgenommen worden war, stellten Goudreaus öffentliche Erklärungen mitten in seiner Putschaktion seine verzweifeltsten Versuche dar, sein Team zu retten. Beide Bemühungen scheiterten und wurden zum Gegenstand einer scheinbar endlosen Reihe von Witzen über die verpfuschte Operation.

Bis zum 5. Mai 2020 waren mindestens sechs Mitglieder von Goudreaus Angriffstruppe bei einem Feuergefecht getötet worden. Denman, Berry und Dutzende weitere waren gefangen genommen worden. Nachrichtenbilder zeigten, wie die Green-Beret-Veteranen von ihren Entführern im Fersengang ins Gefängnis geführt wurden.

Ein vertraglich abstreitbarer Putsch

Als Goudreaus Plan scheiterte, bestritten Trump und andere Mitglieder seiner Regierung schnell, dass Washington eine Rolle bei der Putschverschwörung gespielt habe.

„Die US-Regierung war nicht direkt an dieser Operation beteiligt. Wenn wir beteiligt gewesen wären, wäre es anders gelaufen“, sagte Pompeo am 6. Mai gegenüber Reportern. „Was die Finanzierung angeht, sind wir nicht bereit, weitere Informationen über das, was wir wissen, preiszugeben. Wir werden das zu gegebener Zeit aufklären.“

Goudreau behauptet, er habe Trumps Segen für seine Operation gehabt, sei aber durch unterschiedliche Elemente in der US-Regierung und der venezolanischen Opposition, die sich in einem Zielkonflikt befanden, zu Fall gebracht worden: „Ich hatte ein Treffen mit mehreren einflussreichen Personen aus Trumps innerem Kreis. Nachdem der Vertrag unterzeichnet worden war, hatte ich wenige Stunden später dieses Treffen im Trump Hotel. Und dann, ein paar Stunden später, hatten [Trump und Guaidó] ein Treffen im Weißen Haus.“

Darüber hinaus behauptete Goudreau, er habe enge Kontakte zu Trump vermieden und über Mittelsmänner gearbeitet, um dem Präsidenten eine gewisse Glaubwürdigkeit zu bewahren.

„Wenn ich mich mit Donald Trump getroffen hätte und eine Bescheinigung erhalten hätte und in der Lage gewesen wäre, eine Art Vertrag oder eine schriftliche Genehmigung oder etwas Ähnliches vorzuweisen, hätte das den Zweck der Absicht zunichte gemacht“, sagte er.

Goudreau sagte, er habe erwartet, dass die US-Regierung sich von ihm distanzieren würde, wenn er scheitern sollte. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass sie ihn strafrechtlich verfolgen würde und ihn zwingen würde, den Schleier der Geheimhaltung zu lüften, den er um die Operation Gideon gelegt hatte.

Die Leugnungsmöglichkeit war ausdrücklich in Goudreaus Vertrag mit Rendón enthalten. Die Vereinbarung sah vor, dass Guaidó „die Leugnungsmöglichkeit behalten und von allen Parteien von jeglicher Kenntnis und Schuld freigesprochen werden“ könne. Und genau das hat Guaidó auch getan.

Nachdem er sich von Goudreaus Operation distanziert hatte, akzeptierte Guaidó den Rücktritt von Rendón und einer weiteren Person, die an der Ausarbeitung dieses Vertrags beteiligt war, nachdem Rendón seine Rolle in den Gesprächen mit Goudreau eingeräumt hatte.

Im Oktober 2020 reichte Goudreau eine Klage gegen Rendón wegen Vertragsbruchs ein und behauptete, Guaidós Team habe die restlichen 1,45 Millionen Dollar, die für die Einleitung des Putschplans in Venezuela erforderlich waren, nicht bezahlt. Rendóns Anwaltsteam reichte einen Antrag auf Abweisung der Klage ein, doch ein Richter lehnte diesen Antrag in einer Entscheidung vom Februar 2025 ab.

Etwa zu der Zeit, als Goudreau seine Zivilklage einreichte, begann Beardsley mit den Mitarbeitern des Ministeriums für Veteranenangelegenheiten, Curtis Cashour und Peter Kasperowicz, an der Ausarbeitung einer Erklärung zu arbeiten, die er vorlegen könnte, falls er zu seiner Verbindung zu Goudreaus Putschplan in Venezuela befragt werden sollte. Beardsley und seine Kollegen in der Regierung erstellten mehrere Entwürfe der Erklärung, in denen Beardsley darauf hinweisen würde, dass seine Interaktionen mit Goudreau nichts mit seiner Arbeit in der Regierung zu tun hätten. In den Entwürfen hieß es, Goudreau habe Beardsley zunächst angesprochen, um humanitäre Bemühungen für Flüchtlinge in Kolumbien zu besprechen, und als Goudreau Venezuela zur Sprache brachte, habe Beardsley darauf bestanden, dass die US-Regierung keine Bemühungen in diesem Land unterstützen könne, die gegen US-Recht verstoßen.

In den Entwürfen heißt es weiter, Beardsley habe Goudreau eingeladen, um humanitäre Arbeit zu besprechen, aber Goudreau sei diesem Angebot nie gefolgt. Mehrere der Entwürfe enden mit der Aussage von Beardsley: „Alles, was ich über seine Aktivitäten in Venezuela weiß, habe ich aus den Zeitungen erfahren.“

Juan Cruz, der ehemalige CIA-Direktor für Lateinamerika, äußerte sich in einem Interview mit Business Insider im Oktober 2020 zu Goudreaus gescheiterter Operation in Venezuela. Cruz, der über seinen derzeitigen Arbeitgeber, den in Washington DC ansässigen Think Tank CSIS, kontaktiert wurde, lehnte die Interviewanfrage von The Grayzone ab.

In seiner Befragung durch das FBI gab Schiller zu, dass er Horn gut kannte und ihm und Beardsley dabei geholfen hatte, Jobs in der Trump-Regierung zu finden. Schiller sagte jedoch, er fand es seltsam, dass Horn im Vorfeld der Operation Gideon auch Kontakt zu Goudreau hatte.

Horn seinerseits sagte dem FBI, er sei überrascht gewesen, als er erfuhr, dass Schiller den Plan auch mit Goudreau besprochen hatte.

Goudreau weist ihre Unwissenheitsbeteuerungen zurück und merkt an, dass das einzige mögliche Motiv, das die Trump-Verbündeten für die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit ihm gehabt haben könnten, seine Beteiligung an der geplanten Militäroperation in Venezuela war: „Es gibt absolut keinen Grund für Drew Horn, mit mir zu sprechen, oder für Jason Whitley, außerhalb dieses Rahmens zu sprechen.“

Im Januar 2021 gründeten Horn, Schiller und Sorial gemeinsam ein Unternehmen namens GreenMet, das derzeit Partnerschaften im Bereich der kritischen Mineralien in Grönland anstrebt. Auf der Website des Unternehmens wird Horn als CEO aufgeführt, Schiller und Sorial hingegen nicht mehr als Mitarbeiter. In einem 2025 von Bloomberg veröffentlichten Profil über GreenMet wurde Horn als „wichtiger Mittelsmann in der Kampagne von Präsident Donald Trump zur Nutzung der natürlichen Ressourcen der größten Insel der Welt zum Vorteil der USA“ beschrieben.

Im Jahr 2024 gründeten Schiller und Sorial Javelin Advisors, eine Firma für Regierungsbeziehungen und Beratung. Aus Lobbying-Offenlegungen geht hervor, dass das Unternehmen registriert ist, um sich für „Exekutivhilfe“ für Fred Daibes einzusetzen, der sich im September 2024 schuldig bekannt hatte, falsche Angaben in einem Bankkreditdokument über 1,8 Millionen Dollar gemacht zu haben. Aus Lobbying-Aufzeichnungen geht hervor, dass Javelin Advisors sich im Januar als Lobbyisten für Daibes registriert hat und Daibes dem Unternehmen seitdem 1 Million Dollar für seine Dienste gezahlt hat.

Im vergangenen Monat hat sich Javelin Advisors als Lobbyisten für Greg Lindberg registriert, um eine „begnadigung“ für ihren Kunden zu erreichen. Lindberg hatte sich im November im Zusammenhang mit einem 2-Milliarden-Dollar-Betrugs- und Geldwäscheskandal schuldig bekannt.

Javelin Advisors hat sich auch als Lobbyist im Namen eines Unternehmens namens Capstone USA Advisory Group registriert. Der erklärte Zweck dieser Lobbyarbeit ist „Beziehungen zur US-Regierung und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit, um potenzielle von der US-Regierung geförderte Wiederaufbaumaßnahmen in der Ukraine zu unterstützen”.

Die Biden-Regierung erreichte die Freilassung von Denman und Berry im Rahmen eines Gefangenenaustauschs im Dezember 2023.

Goudreau wird vermisst

Die Bundesstaatsanwaltschaft klagte Goudreau und Alvarez im Juli 2024 an und beschuldigte sie im Zusammenhang mit der Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung, die die kolumbianischen Behörden im Frühjahr 2020 beschlagnahmt hatten.

In der Anklageschrift wird behauptet, dass Goudreau 61 Bausätze für die Montage von AR-Waffen gekauft habe, darunter unvollständige Unterteile, die bearbeitet werden müssten, um zu Schusswaffen verarbeitet zu werden.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Goudreau habe die Waffen zwischen Dezember 2019 und dem 23. März 2020 bestellt, ohne jedoch genau anzugeben, wann und wie die Feuerwaffen nach Kolumbien gelangten.

Zusätzlich zu den 26 Feuerwaffen vom Typ AR meldeten die kolumbianischen Behörden die Beschlagnahmung von acht als „Lösungsmittelabscheider” gelisteten Schalldämpfern, Dutzenden weiterer Ziel-Laser und Waffenvisiere sowie einem einzelnen Nachtsicht-Monokularvisier. Einige dieser Gegenstände bilden die Grundlage für weitere Anklagen wegen Exportverstößen.

Am 10. Januar reichten Goudreau und Alcalá beide eine Erklärung zur Verteidigung durch eine öffentliche Behörde ein, in der sie angaben, dass sie argumentieren würden, dass die Strafanzeigen auf Handlungen zurückzuführen seien, die sie auf Geheiß der US-Regierung vorgenommen hätten.

Während seines eigenen Strafverfahrens versuchte Alcalá zu argumentieren, dass die CIA wusste, dass er gegen Maduro arbeitete. Alcalá beantragte Zugang zu geheimen Unterlagen, die seine Behauptungen belegen könnten, aber die CIA berief sich auf das Staatsgeheimnis, und ein Bundesrichter lehnte seinen Antrag auf Zugang zu den Unterlagen ab.

Goudreau und Alcalá konnten die US-Regierung zwar teilweise dazu bewegen, Unterlagen freizugeben, die ihr Wissen und ihre Unterstützung für Goudreaus gescheiterte Operation belegen könnten, aber sie haben nicht alle Unterlagen erhalten, die sie beantragt haben.

Goudreau erklärte gegenüber The Grayzone, er wünsche sich, dass die Bundesstaatsanwaltschaft seinen Fall wegen Waffenhandels vor Gericht bringe, da dies seinem Anwaltsteam ermöglichen würde, geheime US-Geheimdienstdokumente einzusehen, die zuvor nicht verfügbar waren. Doch als ein Prozess unvermeidlich schien, unternahm er ausweichende Maßnahmen.

Nach seiner Entlassung aus der Haft im Jahr 2024 zog Goudreau mit Jen Gatien zusammen, einer renommierten Dokumentarfilmerin, die den Film „Men of War“ über die Operation Gideon produziert hatte. Nachdem sie ihr 2 Millionen Dollar teures Haus in Manhattan als Sicherheit für Goudreaus Kaution verpfändet hatte, gerieten die beiden in einen hässlichen Streit, in dem Gatien Goudreau angeblich vorwarf, seine „bedeutenden Kryptowährungsbestände“ nicht an sie übertragen zu haben, nachdem sie ihm zu seiner Freilassung verholfen hatte. Als sie versuchte, sich aus ihrer Rolle als Bürgin für die Kaution zu befreien, schrieb Goudreau ihr eine SMS: „Ich gehe nicht zurück ins Gefängnis.”

Am 31. Oktober 2025 wurde Goudreau aufgefordert, an einer Anhörung teilzunehmen, um festzustellen, ob er gegen die Bedingungen seiner vorläufigen Freilassung verstoßen hatte. Er erschien nicht vor Gericht und ließ sein Fußkettchen in einem Zentrum in Tampa, Florida, zurück, wo er sich einer pferdegestützten Therapie unterzog. Dies veranlasste einen Bundesrichter, einen Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Seitdem konnte The Grayzone keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, und sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt.

Vor seinem Verschwinden erklärte Goudreau gegenüber The Grayzone, dass die gegen ihn erhobene Anklage „in Wirklichkeit eine Vertuschung“ sei. Er sagte, die unzähligen Verbindungen zwischen den verschiedenen beteiligten Akteuren deuteten auf ein falsches Spiel hin.

„Meine Strafverfolgung wurde von der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums eingeleitet. Diese Abteilung wird von einem Mann namens John Eisenberg geleitet“, erklärte er. „Eisenberg wurde ursprünglich von [Ex-General] Michael Flynn dort eingesetzt. Er war zur gleichen Zeit im Weißen Haus wie Keith Schiller. Diese Personen haben also zusammengearbeitet. Wo ich herkomme, ist das ein Interessenkonflikt.“

Kraft reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme zu diesem Artikel.

Sainz, Schiller, Beardsley, Betancourt und Toledo reagierten nicht auf Anfragen um Stellungnahme.

Einige Tage bevor er von der Bildfläche verschwand, sagte Goudreau gegenüber Max Blumenthal von The Grayzone: „Ich glaube nicht, dass ein Militärputsch derzeit möglich ist. Wenn es möglich wäre, hätte er bereits stattgefunden. Alles, was die USA derzeit tun, einschließlich der Zerstörung von Fischerbooten, ist nur Schau. Nur eine Invasion ist möglich.“