Regierung ohne Fesseln: Das Jahr, in dem die Verfassung ihre Leitplanken verlor

John W. und Nisha Whitehead

Wir leben inzwischen in einem Land, in dem verfassungsmäßige Rechte in der Theorie existieren, nicht aber in der Praxis.

Doch was nützen Rechte auf dem Papier, wenn jeder Zweig der Regierung sie ignorieren, umgehen, aushöhlen oder schrittweise abbauen darf?

Zweihundertvierunddreißig Jahre nach der Ratifizierung der Bill of Rights am 15. Dezember 1791 sind die Schutzmechanismen, die „Wir, das Volk“ vor staatlichem Machtmissbrauch bewahren sollten, kaum noch wiederzuerkennen.

In einer Weise, die sich die Gründerväter kaum hätten vorstellen können — und niemals toleriert hätten — sind die Sicherungen gegen staatliche Übergriffe zu kaum mehr als leeren Floskeln verkommen.

Amerikas Gründer verstanden, dass Macht korrumpiert und absolute Macht — insbesondere wenn es um machthungrige Regierungen geht, die auf Kosten individueller Freiheiten institutionelle Macht anhäufen — absolut korrumpiert. Deshalb bestanden sie darauf, die Regierung „mit den Ketten der Verfassung zu binden“.

Im Jahr 2025 sind diese Ketten Glied für Glied durchtrennt worden.

Diese Glieder wurden nicht heimlich zerstört. Sie zerbrachen unter der Last von Exekutivanordnungen ohne Zustimmung des Kongresses, von richterlichen Doktrinen, die Fehlverhalten vor Verantwortung schützen, und von einem Kongress, der seine eigenen verfassungsmäßigen Vorrechte nicht mehr verteidigt.

Wenn Amerikaner nun endlich die wahre Bedeutung verfassungsrechtlicher Grenzen erkennen, dann deshalb, weil die Regierung sie ständig verletzt — und jeden herausfordert, sie daran zu hindern. Immer wieder wird uns eingeprägt, dass verfassungsrechtliche Schranken nicht mehr gelten, wenn sie den Mächtigen unbequem sind.

Jede Regierung, die Rechte als Privilegien behandelt — abhängig von wirtschaftlichem Status, Staatsangehörigkeit, Herkunft, sexueller Orientierung, religiösen Überzeugungen oder politischer Ausrichtung — hat die Bill of Rights bereits aufgegeben.

Und eine Regierung, die dies mit dem Segen der Gerichte tut, ist keine verfassungsmäßige Republik.

Wenn Rechte zu Privilegien werden, bleibt ein Zwei-Klassen-System der Freiheit zurück: jene, denen das Privileg gewährt wird, ihre verfassungsmäßigen Rechte zu genießen, und jene, die dafür ins Visier geraten, eben diese Rechte auszuüben.

Die Bill of Rights war als Bollwerk gedacht. Jeder Zusatzartikel wurde als Barriere gegen eine spezifische Form der Tyrannei verfasst.

Im Jahr 2025 knickte jede einzelne dieser Barrieren unter der Last von Regierungskorruption, politischer Zweckmäßigkeit, parteipolitischen Interessen und institutioneller Vernachlässigung ein.

Im Folgenden wird beschrieben, wie es aussah, ohne den Schutz der Bill of Rights im amerikanischen Polizeistaat zu leben.

Erster Zusatzartikel — Meinungsfreiheit ohne Schutz

Im Jahr 2025 war das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht garantiert — es war an Bedingungen geknüpft.

Zweiter Zusatzartikel — Das Recht auf Selbstverteidigung in einer militarisierten Nation

Während sich die politische Klasse auf kulturkämpferische Debatten über Waffenbesitz fixierte, weitete die Regierung stillschweigend die Militarisierung der Polizei aus, föderalisierte Nationalgardeeinheiten und erweiterte die exekutive Befugnis, bewaffnete Kräfte im Inland einzusetzen.

Dritter Zusatzartikel — Einquartierung ohne Quartiere: Der Aufstieg der inneren Militarisierung

Auch wenn Amerikaner nicht mehr mit der buchstäblichen Einquartierung von Soldaten in ihren Häusern konfrontiert sind, wurde der Geist des Dritten Zusatzartikels — das Verbot des Einsatzes des Militärs gegen die Zivilbevölkerung — mit Füßen getreten.

Vierter Zusatzartikel — Privatsphäre ohne Grenzen

Die Verfasser schrieben den Vierten Zusatzartikel als Reaktion auf „Generalvollmachten“: weitreichende, verdachtslose Durchsuchungen durch die britische Krone. Im Jahr 2025 sind die digitalen Entsprechungen solcher Generalvollmachten zur Routine geworden — ausgeführt mit der Geschwindigkeit eines Algorithmus und gerechtfertigt durch die dünnsten Standards. Amerikaner leben nun unter einer Überwachung, die so allgegenwärtig ist, dass Privatsphäre größtenteils nur noch in der Rechtstheorie existiert.

Fünfter und Sechster Zusatzartikel — Rechtsstaatlichkeit ohne Verfahren

Was wir in diesem Jahr erleben, ist ein Justizsystem, in dem die Regierung nur sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Rechtsstaatlichkeit beugt sich nun staatlicher Zweckmäßigkeit.

Siebter Zusatzartikel — Zivilrechtliche Gerechtigkeit systematisch verweigert

Das Recht auf ein ziviles Schwurgerichtsverfahren — für viele bereits unzugänglich — wurde 2025 weiter ausgehöhlt, sodass gewöhnliche Amerikaner niemals zu ihrem Rechtstag vor Gericht kommen, während Unternehmen und Behörden rechtliche Schutzschilde genießen, die kein normaler Bürger durchdringen kann.

Achter Zusatzartikel — Gerechtigkeit ohne Menschlichkeit

Grausamkeit, einst verborgen, ist inzwischen als Politik festgeschrieben worden.

Neunter Zusatzartikel — Nicht aufgezählte Rechte durch staatliche Macht zerschlagen

Der Neunte Zusatzartikel bekräftigt, dass das Volk Rechte besitzt, die über die in der Verfassung aufgeführten hinausgehen. Im Jahr 2025 wurden diese inhärenten Freiheiten — körperliche Selbstbestimmung, Privatsphäre, Bewegungsfreiheit, Freiheit von staatlichem Zwang — wiederholt untergraben.

Zehnter Zusatzartikel — Dem Volk vorbehaltene Befugnisse beiseitegeschoben

Bundesstaatliche Übergriffe prägten das Jahr 2025. Exekutivanordnungen, Notstandserklärungen und föderalisierte Strafverfolgungsbehörden verdrängten staatliche und lokale Zuständigkeiten. Die Garantie des Zehnten Zusatzartikels, dass nicht der Bundesregierung übertragene Befugnisse den Bundesstaaten oder dem Volk vorbehalten sind, ist in einem System bedeutungslos geworden, in dem die Exekutive sich eine inhärente Autorität zuschreibt, den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen.

Über diese ersten zehn Zusatzartikel hinaus wurden auch die strukturellen Schutzmechanismen zur Begrenzung staatlicher Macht — Gewaltenteilung, gegenseitige Kontrolle, Transparenz und Föderalismus — massiv geschwächt.

Was es heute bedeutet, unter der Verfassung zu leben

Über Generationen hinweg wurde Amerikanern beigebracht, dass Leben unter der Verfassung bedeutet:

Die Regierung darf dein Zuhause nicht ohne Durchsuchungsbefehl betreten.

Die Regierung darf dich nicht zum Schweigen bringen, weil du ihre Handlungen kritisierst.

Die Regierung darf dich nicht ohne hinreichenden Verdacht überwachen.

Die Regierung darf dich nicht ohne rechtsstaatliches Verfahren einsperren.

Die Regierung darf dich nicht als schuldig behandeln, bevor deine Schuld bewiesen ist.

Die Regierung darf keine Truppen gegen die Bevölkerung einsetzen, sofern die Verfassung dies nicht ausdrücklich erlaubt.

Die Regierung darf dich nicht allein wegen deiner Überzeugungen als Bedrohung einstufen.

Vergleiche das nun mit dem Leben im amerikanischen Polizeistaat des Jahres 2025:

Dein digitales Leben ist eine staatliche Durchsuchungszone.

Deine Meinungsäußerung kann dich auf eine Beobachtungsliste bringen.

Deine Bewegungen werden ohne richterliche Anordnung verfolgt.

Dein Eigentum kann ohne sinnvolle gerichtliche Überprüfung beschlagnahmt werden.

Deine Gemeinde kann prädiktiven Polizeialgorithmen ohne Aufsicht unterworfen werden.

Deine Rechte hängen davon ab, in welche rechtliche Kategorie du fällst.

Und die Gerichte weigern sich zunehmend einzugreifen.

Amerikas Gründer gingen davon aus, dass das Volk — nicht der Präsident, nicht die Politiker, nicht die Gerichte — die Regierung in Schach halten würde.

Was der Polizeistaat will, ist, dass wir seine Verfassungsverletzungen demütig als normal, unvermeidlich oder gerechtfertigt akzeptieren. Diese Gleichgültigkeit nährt und erhält die Tyrannei.

Wir können es uns nicht leisten, gleichgültig zu sein.

Wenn Amerikaner eine Regierung wollen, die an das Gesetz gebunden ist, müssen wir darauf bestehen — täglich, laut, unerbittlich und ohne Entschuldigung oder Angst.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und seinem fiktionalen Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, wird die Verfassung nicht auf einmal zusammenbrechen. Sie wird Missbrauch für Missbrauch erodieren — bis sich künftige Generationen fragen, wie Menschen, die ein Gerüst der Freiheit geerbt hatten, es durch ihre Finger gleiten lassen konnten.

Wenn 2025 das Jahr war, in dem die Verfassung optional wurde, wird 2026 darüber entscheiden, ob sie obsolet wird.