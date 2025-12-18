Von blueapples

Die tödliche Massenerschießung von Mitgliedern der jüdischen Diaspora, die sich am Bondi Beach in Sydney, Australien, versammelt hatten, ist eine Tragödie, die eher zu Tisha B’Av als zu Chanukka passt. Während der Staat Israel, Australien und andere Nationen weltweit die Schießerei verurteilt und die Tragödie genutzt haben, um auf die zunehmende Welle des Antisemitismus aufmerksam zu machen, spiegelt diese Darstellung die Unkenntnis dieser Länder über die Rolle wider, die sie beim Wiederaufleben des islamistischen Terrorismus gespielt haben. Jahrzehntelange vergebliche Kämpfe im Krieg gegen den Terror führen weiterhin zum Verlust unschuldiger Menschenleben als Preis für die Blutgier einer Außenpolitik, die darauf abzielt, den Nahen Osten zu destabilisieren. Während die Hintergründe des Krieges gegen den Terror mittlerweile klar geworden sind, bleibt unklar, inwieweit die Destabilisierung des Westens für die Fortsetzung seiner Mission unerlässlich ist.

In seiner öffentlichen Stellungnahme nach dem Attentat kritisierte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen australischen Amtskollegen Anthony Albanese scharf. Netanjahu machte die australische Regierung unter seiner Führung für den Anschlag verantwortlich und warf ihr vor, den seiner Meinung nach zunehmenden Antisemitismus im Land nicht eingedämmt zu haben. Der israelische Premierminister behauptete, Albanese habe „die Juden Australiens im Stich gelassen” und bezeichnete die offizielle Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Australien unter seiner Führung am 21. September als „Öl ins Feuer des Antisemitismus” zu gießen. Netanjahus Äußerungen wurden in einer vernichtenden Reaktion des israelischen Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten zusammengefasst, in der es hieß, dass „das Blut der Opfer an den Händen der australischen Regierung klebt”.

Netanjahus Behauptung, die australische Regierung unter Albanese habe die Interessen ihrer jüdischen Bevölkerung aufgegeben, ist eine Kritik, die völlig im Widerspruch zur Realität steht. In den Monaten vor der Schießerei hat die Regierung Albanese verstärkte Maßnahmen zum Schutz der jüdischen Diaspora des Landes ergriffen. Australien hat seine diplomatischen Beziehungen zu Iran effektiv abgebrochen, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass das Land an der Planung von zwei separaten Brandanschlägen auf ein Café und eine Synagoge in Sydney im Oktober 2024 beteiligt war. Nachdem sie im August zu diesem Schluss gekommen war, wies die australische Regierung den iranischen Botschafter Ahmad Sadeghi aus dem Land aus, obwohl iranische Beamte jegliche Verbindung zu den Anschlägen bestritten. Im vergangenen Monat setzte die Regierung Albanese ihre diplomatischen Maßnahmen gegen den Iran fort und stufte dessen Revolutionsgarde als terroristische Organisation ein.

🚨 BREAKING: Australia to expel Iran's ambassador Ahmad Sadeghi for orchestrating the firebombing of Melbourne's Adass Synagogue.



Albanese Burke will announce his removal and Australia will also list Iran's Revolutionary Guard (IRGC) as a terrorist group.

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Australien wird den iranischen Botschafter Ahmad Sadeghi wegen der Organisation des Brandanschlags auf die Adass-Synagoge in Melbourne ausweisen. Albanese Burke wird seine Ausweisung bekannt geben, und Australien wird außerdem die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) als terroristische Vereinigung einstufen.

Angesichts der Missachtung, die Netanjahu den verstärkten Bemühungen der Regierung Albanese entgegenbringt, im Interesse der australischen Juden zu handeln, spiegeln seine bissigen Äußerungen die solipsistischen Untertöne wider, die die Rhetorik Israels geprägt haben, indem sie die Nation vollständig von jeglicher Mitwirkung an der Schaffung des sozialen Klimas trennen, das den Grundstein für die Schießerei gelegt hat. Während die Kritik an der Einwanderungspolitik Australiens und anderer westlicher Nationen nach Ereignissen wie dem Anschlag am Bondi Beach in den Mittelpunkt aller Diskussionen gerückt ist, ist genau diese Einwanderungspolitik ein Nebenprodukt des israelischen Einflusses. Israel betrachtet westliche Nationen nach wie vor als effektive Auffangbecken für muslimische Bevölkerungsgruppen, die vor den Unruhen im Nahen Osten fliehen, um die zionistische Außenpolitik voranzutreiben.

Das Motiv, das zu einem Anstieg des Antisemitismus aufgrund der Gegenreaktion westlicher Nationen als Zielort für vertriebene Muslime geführt hat, wurde von Barbara Lerner Spectre, der jüdischen Gründungsdirektorin des Europäischen Instituts für Jüdische Studien in Stockholm, Schweden, prägnant zusammengefasst. In einem Interview mit IBA News aus dem Jahr 2010 über den Anstieg des Antisemitismus in Schweden erklärte Spectre:

Ich glaube, dass es zu einem Wiederaufleben des Antisemitismus kommt, weil Europa zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gelernt hat, multikulturell zu sein. Und ich glaube, dass wir Teil dieser Transformation sein werden, die stattfinden muss. Europa wird nicht mehr die monolithischen Gesellschaften sein, die es im letzten Jahrhundert einmal waren. Die Juden werden dabei im Mittelpunkt stehen. Das ist eine enorme Veränderung für Europa. Es begibt sich nun in eine multikulturelle Phase, und die Juden werden wegen ihrer führenden Rolle abgelehnt werden. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese Veränderung wird Europa nicht überleben.

Spectres Äußerungen verdeutlichen nicht nur, wie die Einwanderungspolitik in Europa und anderen westlichen Ländern, die unter dem Deckmantel der Förderung des Multikulturalismus betrieben wird, den Anstieg der muslimischen Bevölkerung in nicht-muslimischen Ländern beschleunigt hat, sondern auch, wie der daraus resultierende Konflikt der Kulturen zu einem Wiederaufleben des Antisemitismus geführt hat, der praktisch in diese Länder importiert wurde.

"Europe is not going to be the monolithic societies that they once were" -Barbara Spectre

Übersetzung von „X“: „Europa wird nicht mehr die monolithischen Gesellschaften sein, die es einst waren“ – Barbara Spectre

Spectre ist zwar kein Mitglied der israelischen Regierung, doch ihr Argument, dass westliche Nationen ein Ziel für muslimische Bevölkerungsgruppen sein sollten, wird seit langem von hochrangigen Ministern der Regierung geteilt. Zu keinem anderen Zeitpunkt wurde dies deutlicher als während des Krieges Israels im Gazastreifen. Zahlreiche hochrangige israelische Politiker brachten Pläne vor, die Bewohner des Gazastreifens nach Europa zu schicken, um das palästinensische Gebiet während des gesamten Konflikts unter israelische Kontrolle zu bringen. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, war durchweg einer der lautstärksten unter den vielen Politikern des Landes, die die Umsiedlung der Palästinenser nach Europa befürworteten, um die ethnische Säuberung des Gazastreifens zu erleichtern. Im Januar 2024 wurde Ben-Gvir mit den Worten zitiert: „Wir müssen eine Lösung fördern, die die Auswanderung der Bewohner des Gazastreifens begünstigt.“

Kurz nach seinen Äußerungen nahmen ein Dutzend israelischer Minister aus der Regierung Netanjahu an der Konferenz „Settlement Brings Security“ (Siedlungen bringen Sicherheit) teil, die von der israelischen Interessengruppe Nachala organisiert wurde, die sich für illegale Siedlungen einsetzt. Nachala ist eine von vielen Nichtregierungsorganisationen, die sich für eine verstärkte Einwanderung in den Westen einsetzen, um die Annexion des Gazastreifens durch Israel zu erreichen. Sie werden von Mitgliedern der israelischen Regierung unterstützt, von denen viele zu den höchsten Rängen der Regierung Netanjahu gehören. Ihre Absichten zeigen, dass es bei der Förderung der Einwanderung von Muslimen aus dem Nahen Osten weniger um die Förderung des Multikulturalismus in Regionen wie Europa geht, sondern vielmehr um die Festigung des jüdischen Ethnozentrismus in Israel.

Das Ausmaß, in dem Gruppen wie Nachala mit der Führung der israelischen Regierung verflochten sind, wurde in einer Dokumentation aus dem Jahr 2024 über die illegale Siedlerbewegung in Israel mit dem Titel „Holy Redemption“ deutlich. Die Filmemacher hinter der Dokumentation enthüllten, dass die Nachala-Führerin Daniella Weiss so oft mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu telefonierte, dass dies die Dreharbeiten unterbrach.

To understand the reality of Israel, this is a must-watch.



The “godmother” of the settler movement, Daniella Weiss, appears in Louis Theroux’s BBC documentary The Settlers.



“You have to influence the world using the magic system, Zionism. You redeem the land, you establish… pic.twitter.com/G9UewIrIkr — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 28, 2025

Übersetzung von „X“: Um die Realität Israels zu verstehen, ist dieser Film ein Muss. Die „Patin“ der Siedlerbewegung, Daniella Weiss, tritt in Louis Theroux‘ BBC-Dokumentation „The Settlers“ auf. „Man muss die Welt mit Hilfe des magischen Systems, dem Zionismus, beeinflussen. Man erlöst das Land, gründet Gemeinden, holt jüdische Familien herbei, und so wurde Israel geschaffen.“

Die Überschneidung zwischen den Interessen von Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen, die gemeinsam die Umsiedlung der Palästinenser anstrebten, verwischte die Grenze zwischen der Mission der NGOs und der Politik der israelischen Regierung bis zur völligen Unkenntlichkeit. Im Februar 2025 kündigte Israel die Einrichtung einer Direktion für freiwillige Auswanderung an, die mit NGOs wie Nachala unter der Leitung des pensionierten IDF-Obersts Yedioth Ahronoth zusammenarbeiten sollte, mit dem Ziel, die Auswanderung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gazastreifen zu erleichtern. Weniger als zwei Monate nach der Gründung der Direktion sprach Ahronoth über den Erfolg ihrer Mission und erklärte: „Mehr als 16 Flüge sind vom Flughafen Ramon mit Gazanern gestartet, die darum gebeten hatten, den Gazastreifen zu verlassen – und diese Zahl wird noch steigen.“

Seit Beginn der Tätigkeit der Direktion hat die israelische Regierung die Zahl der Palästinenser, die durch ihre Bemühungen umgesiedelt wurden, nicht offiziell bekannt gegeben. Da die Einwanderungsreform zu einem immer wichtigeren Thema in der westlichen politischen Debatte wurde, stieß die Idee, Palästinenser in Europa, den USA und anderen Ländern anzusiedeln, auf zunehmenden Widerstand seitens der Bürger dieser Länder. Die unhaltbare Idee einer Massenimmigration von Palästinensern führte zu einer Abkehr von der Rhetorik der USA und Israels, die dies ursprünglich als einen Kernpunkt zur Beendigung des Konflikts angesehen hatten. Als schließlich ein Plan zur Beendigung des Krieges vereinbart wurde, hatte die Unterstützung der USA für eine Massenumsiedlung von Palästinensern nachgelassen.

Trotz eines vorläufigen Friedensabkommens zwischen Israel und der Hamas, das im Oktober 2025 von der Trump-Regierung mit der Vision ausgehandelt wurde, den Gazastreifen wieder aufzubauen, um die palästinensische Bevölkerung in der Region zu halten, haben die mit Israel verbundenen NGOs ihre Bemühungen fortgesetzt, vertriebene Palästinenser in den Westen zu schicken. Eine dieser Gruppen, die diese Mission fortsetzt, ist Al-Majd Europe, eine 2010 in Deutschland gegründete NGO, die unter der Schirmherrschaft der IDF in Gaza tätig ist. Die Website von Al-Majd Obwohl Al-Majd Europe bereits 2010 gegründet wurde, registrierte die Organisation ihre Website-Domain erst im Februar 2025. Al-Majd Europe wird von Tomer Janar Lind geleitet, einem israelisch-estnischen Doppelstaatsbürger, der zuvor in der IDF an Operationen beteiligt war, deren Ziel es war, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Diese Verbindungen zum Militär scheinen für die Arbeit von Al-Majd von entscheidender Bedeutung zu sein, da das Büro für freiwillige Auswanderung des israelischen Verteidigungsministeriums mit der NGO zusammengearbeitet hat, um die Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen zu koordinieren.

When a plane carrying 153 Palestinians from Gaza landed in Johannesburg without warning, South African officials found passengers with no exit stamps, no accommodation, and no clear explanation.

The group behind the flight, Al-Majd Europe, appears to have almost no verifiable…



The group behind the flight, Al-Majd Europe, appears to have almost no verifiable… pic.twitter.com/kafcV4UI8W — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 17, 2025

Übersetzung von „X„: Als ein Flugzeug mit 153 Palästinensern aus Gaza ohne Vorwarnung in Johannesburg landete, fanden südafrikanische Beamte Passagiere ohne Ausreisestempel, ohne Unterkunft und ohne klare Erklärung vor. Die Gruppe hinter dem Flug, Al-Majd Europe, scheint fast keine überprüfbare Struktur zu haben – mit nicht funktionierenden Telefonnummern, wiederverwendeten Fotos und ohne physisches Büro. Was ist los – und wer steckt dahinter?

Die anhaltenden Bemühungen Israels, Palästinenser in westlichen Ländern anzusiedeln, zeigen, wie untrennbar seine außenpolitischen Ziele mit der Einwanderungspolitik seiner Verbündeten verbunden sind. Diese Dynamik gefährdet zunehmend die nationale Sicherheit dieser Länder, da muslimische Einwanderer mit einer Verachtung für die Außenpolitik kommen, die ihre Heimat zerstört und ihr Volk vertrieben hat. Antisemitismus ist Ausdruck dieser Unzufriedenheit und weniger eine Manifestation von abscheulichem Rassismus als vielmehr ein Nebenprodukt ihrer Erkenntnis, dass die Unterwürfigkeit der westlichen Nationen, die ihre Außenpolitik auf die Förderung der Interessen Israels ausrichten, der grundlegende Katalysator für die Vertreibung aus ihrer Heimat war.

Dieses Ergebnis zeigt sich nicht nur in der Schießerei auf die jüdische Gemeinde in Sydney, Australien, die sich am Bondi Beach versammelt hatte, um Chanukka zu feiern. Es zeigte sich ebenso deutlich nach dem Anschlag auf die US-NationalgardistenUS-Armee-Spezialistin Sarah Beckstrom und US-Luftwaffen-Stabsfeldwebel Andrew Wolfe, der von dem afghanischen Staatsbürger Rahmanullah Lakanwal verübt wurde. Dieser Anschlag war, ebenso wie der auf die jüdische Diaspora in Australien, nur möglich aufgrund des kaputten Einwanderungssystems, das eingeführt wurde, um der jahrzehntelangen, zum Scheitern verurteilten Außenpolitik westlicher Nationen Rechnung zu tragen, die auf Geheiß Israels den Nahen Osten destabilisiert hat.

Die Frage, die sich weiterhin stellt, ist, ob das Wiederaufleben des islamistischen Terrorismus im Westen eine Folge des Scheiterns des Krieges gegen den Terror ist oder ob es sich um eine bewusste Strategie handelt, um Unterstützung für die Fortsetzung des Krieges zu gewinnen. Die Gewalt islamistischer Extremisten gegen westliche Nationen wird weiterhin als Rechtfertigung für die fortwährenden Militäroperationen im Krieg gegen den Terror herangezogen, der die eigentliche Ursache dafür ist. Obwohl dies zum Nachteil der nationalen Sicherheit der Länder ist, die diesen Krieg weiterführen, fördert diese Außenpolitik weiterhin die Interessen Israels in der Region. Diese beunruhigende symbiotische Beziehung zeigt, wie wenig Rücksicht der Krieg gegen den Terror auf Menschenleben nimmt, verwischt die Grenzen zwischen den wahren Terroristen und verstärkt die Frage, ob Israel überhaupt ein Verbündeter der westlichen Welt ist.