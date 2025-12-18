Die USA bleiben auf Weltherrschaft aus – aber mit einem neuen Geschäftsmodell

Karel Beckman

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der Regierung Trump läutet nach Ansicht der meisten Kommentatoren einen Bruch mit der alten globalistischen Weltordnung ein – und vor allem mit dem dekadenten Europa. Diese Schlussfolgerungen erscheinen jedoch sehr voreilig. Wer das Dokument tatsächlich liest, erkennt vor allem Kontinuität in der Politik: Die USA sollen der globalistische Hegemon bleiben, passen jedoch ihre Strategie an. Dabei betrachten die Amerikaner Europa als unverzichtbar. Die Regierung Trump ist sogar voll des Lobes für Europa.

Die Nationale Sicherheitsstrategie, die die Trump-Regierung am 4. Dezember veröffentlicht hat, umfasst nur 33 Seiten und ist außergewöhnlich klar geschrieben. Dennoch hat sie zu vielen seltsamen Interpretationen und zu viel Aufruhr geführt – sowohl in den Mainstream- als auch in den freien Medien. Trump würde sich „die Hände von Europa abziehen“ (BNR), eine „tiefe Verachtung“ für Europa zeigen (Reformatorisch Dagblad). Er strebe einen „Bruch mit der liberalen Weltordnung“ an (Ad Verbrugge, Nieuwe Wereld), sehe China nicht länger als Bedrohung (Wall Street Journal) und wolle eine „Normalisierung der Beziehungen zu Russland“ (Russia Today). Viele Kommentatoren sprechen vom „Ende der Wolfowitz-Doktrin“, also des amerikanischen Strebens nach Welthegemonie. Laut dem vielbeachteten unabhängigen Analysten Alex Krainer ist das Dokument eine „wichtige Bestätigung der Souveränität von Individuen und Nationen“ und ein „radikaler Bruch mit der etablierten globalistischen Agenda der ‚Neuen Weltordnung‘, die diese souveränen Rechte nicht anerkennt“.

Diese Interpretationen scheinen auf einer sehr selektiven Lektüre des Dokuments zu beruhen, das laut Insidern von dem stellvertretenden Verteidigungsminister Elbridge Colby verfasst wurde – einem geopolitischen „Realisten“, dem zufolge die USA in einen Kampf um die Weltmacht mit den Großmächten China und Russland verwickelt sind. Nirgends ist zu erkennen, dass die USA von ihrem Streben nach Welthegemonie ablassen. Im Gegenteil: Ziel der neuen Strategie ist es sicherzustellen, dass „Amerika das stärkste, reichste, mächtigste und erfolgreichste Land der Welt“ bleibt. „Die USA können nicht zulassen, dass irgendein Land so dominant wird, dass es unsere Interessen schädigt. Wir werden mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um das Entstehen dominanter Gegner zu verhindern.“ Die Strategie betont mehrfach, dass die USA über „den mächtigsten und tödlichsten Militärapparat der Welt“ verfügen müssen, und hebt die Bedeutung der „Bewahrung und des Ausbaus der amerikanischen Dominanz im Finanzsektor“ sowie der „Erhaltung des Dollars als weltweite Reservewährung“ hervor.

Nach Ansicht der Trump-Regierung ist jedoch ein neuer Ansatz erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Der bisher verfolgte globalistische Ansatz habe sich als zu kostspielig und unpraktikabel erwiesen: „Unsere Eliten haben die Fähigkeit Amerikas überschätzt, gleichzeitig einen umfangreichen Wohlfahrts- und Regulierungsstaat sowie einen großen militärischen, diplomatischen, geheimdienstlichen und entwicklungspolitischen Komplex zu finanzieren.“ Trump will dieses Problem auf zwei Arten angehen. Erstens will er die USA selbst stärken – durch Reindustrialisierung, die Beendigung der Einwanderung und eine kulturelle Wiederbelebung. Zweitens will er ein burden-sharing network schaffen, also Aufgaben an Verbündete der USA auslagern. „Das ist nicht die Aufgabe des amerikanischen Weltreichs, sondern dessen Reorganisation“, sagt Analyst Alex Christoforou vom Videokanal The Duran. Er bezeichnet dies als „ein neues Geschäftsmodell“.

In der Strategie wird zwar viel Wert auf „nationale Souveränität“ gelegt, doch diese Souveränität gilt vor allem für die Vereinigten Staaten selbst – nicht für andere Länder. Die Trump-Regierung erkennt an, dass die Founding Fathers (Gründerväter) der USA Anhänger des Non-Interventionismus waren, fügt jedoch hinzu, dass „für ein Land mit so vielen und so vielfältigen Interessen eine strikte Einhaltung des Non-Interventionismus nicht möglich ist“. Dies gilt insbesondere für Lateinamerika, das vollständig unter der Kontrolle der USA bleiben soll. „Nach Jahren der Vernachlässigung werden die USA die Monroe-Doktrin wiederherstellen und durchsetzen, um die amerikanische Vorrangstellung in der westlichen Hemisphäre zu sichern. Wir werden Rivalen aus anderen Teilen der Welt nicht erlauben, ihre Kräfte zu positionieren oder strategisch wichtige Rohstoffe in unserer Hemisphäre zu kontrollieren.“

Diese eingeschränkte Handlungsfreiheit gilt auch für andere Länder, die die USA als ihre Satellitenstaaten betrachten, wie Japan, Südkorea und die „Anglosphäre“ (die angelsächsischen Länder). „Wir erwarten von unseren Verbündeten, dass sie deutlich mehr für ihre Verteidigung ausgeben“, heißt es. Ziel ist es zu verhindern, dass „verbündete Volkswirtschaften einer rivalisierenden Großmacht unterworfen werden“. Mit anderen Worten: Alle Länder sind souverän – aber manche sind souveräner als andere.

Europa gehört ausdrücklich zur Einflusszone, die sich die USA weltweit zuschreiben. Es stimmt, dass die Trump-Regierung das EU-Politikmodell scharf kritisiert – vornehmlich die Massenmigration und die zunehmende Zensur –, aber keineswegs, weil Trump einen Bruch mit Europa anstrebt. Im Gegenteil: „Europa bleibt strategisch und kulturell von zentraler Bedeutung für die USA“, heißt es. „Der transatlantische Handel bleibt eine der Säulen der Weltwirtschaft und des amerikanischen Wohlstands. Europäische Industriezweige – von Industrie über Technologie bis Energie – gehören weiterhin zu den robustesten der Welt. In Europa befinden sich wissenschaftliche und kulturelle Institutionen von Weltrang. Wir können es uns nicht leisten, Europa abzuschreiben – das wäre verheerend für das, was diese Strategie erreichen will.“

Das klingt eher nach einer Liebes- als nach einer Kriegserklärung. „Amerika ist verständlicherweise emotional mit dem europäischen Kontinent sowie mit Großbritannien und Irland verbunden“, heißt es weiter. „Der Charakter dieser Länder ist auch strategisch wichtig, da wir auf kreative, fähige, selbstbewusste, demokratische Verbündete zählen, um die Voraussetzungen für Stabilität und Sicherheit zu schaffen. Wir brauchen ein starkes Europa, um erfolgreich konkurrieren zu können und um gemeinsam sicherzustellen, dass kein Gegner Europa dominieren kann.“ Dass die Trump-Regierung die Massenmigration nach Europa – insbesondere aus muslimischen Ländern – so scharf kritisiert, deutet daher auf eine echte Sorge der Amerikaner hin, dass Europa dadurch künftig kein verlässlicher militärischer „Verbündeter“ mehr sein könnte.

Mit diesem „Gegner“ ist zweifellos Russland gemeint. Für Trump ist klar, dass der Krieg in der Ukraine verloren ist. Er will nun ein Friedensabkommen – nicht um Europa oder die Ukraine zu schädigen, sondern um sicherzustellen, dass Russland nicht weiter vorrückt: „Es ist ein zentrales Interesse der USA, über ein schnelles Ende der Feindseligkeiten zu verhandeln, um eine weitere unbeabsichtigte Eskalation oder Ausweitung des Krieges zu verhindern und den Wiederaufbau der Ukraine zu einem lebensfähigen Staat zu gewährleisten.“ Russland wird im Dokument ansonsten kaum erwähnt. Die Trump-Regierung will die Beziehungen zwischen Europa und Russland künftig lediglich „managen“. Dass es die USA waren, die die zuvor guten Beziehungen zwischen Europa und Russland zerstört haben, bleibt unerwähnt.

Ein Kritiker wie der geopolitische Analyst Brian Berletic stellt daher fest, dass die neue nationale Strategie in jeder Hinsicht eine Fortsetzung der amerikanischen Politik darstellt – und keineswegs einen Bruch. „Die USA bleiben auf Weltherrschaft aus.“ Die Amerikaner betrachten ihr Land weiterhin als eine einzigartige Nation, erhaben über alle anderen Länder (die regions, wie die Trump-Regierung den Rest der Welt bezeichnet). Trump kritisiert den „Globalismus“ daher nicht, weil er negative Folgen für die Welt gehabt hätte, sondern weil dieses von den USA geführte System für andere Länder zu gut gewesen sei. „Die USA sind nach jedem denkbaren Maßstab die großzügigste Nation der Geschichte“, heißt es selbstlobend. „Wir wollen die beispiellose ‚Soft Power‘ der USA in der Welt aufrechterhalten.“ Letztlich werden „alle Länder der Welt vor eine Wahl gestellt“, schreibt die Trump-Regierung: „Entweder sie entscheiden sich dafür, in einer von den USA geführten Welt souveräner Nationen und freier Volkswirtschaften zu leben – oder in einer parallelen Welt, in der sie von Ländern auf der anderen Seite der Welt beeinflusst werden.“