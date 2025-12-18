Rickards: 8 Ereignisse, die die Gold-Euphorie antreiben

James Rickards über Investors Daily

Die Ereignisse auf dem Goldmarkt überschlagen sich derzeit. Sie kennen den Anstieg des Goldpreises; das Thema hat inzwischen die Mainstream-Medien erreicht. Doch die Lage ist größer als das. Es gibt nahezu täglich wichtige Entwicklungen, die den Gold-Bullenmarkt für Jahre tragen werden. Schauen wir kurz auf die Goldpreisentwicklung und wenden uns dann diesen neuen Entwicklungen zu.

Gold befindet sich in seinem dritten großen Bullenmarkt. Von 1870 bis 1971 gab es eigentlich keine Bullen- oder Bärenmärkte, weil die Welt zu einem festen Preis an den Goldstandard gebunden war. Der globale Goldstandard hatte Schwächen. Einige Länder traten früher bei als andere. Die USA hielten sich erst ab 1900 offiziell an den Goldstandard, aber das Vereinigte Königreich und der Londoner Goldmarkt hielten einen stabilen Preis von 1815 nach den Napoleonischen Kriegen bis 1914, danach hielten die USA einen Weltmarktpreis.

Es gab Brüche im System von 1931–1934, als das Vereinigte Königreich und die USA ihre Währungen gegenüber Gold abwerteten, aber es wurde ein neuer Festpreis etabliert. Ein echter Markt mit frei schwankenden Goldpreisen entstand erst, als Richard Nixon 1971 das Goldfenster schloss.

Der erste Bullenmarkt (1971–1980) ließ Gold in acht Jahren um 2.200 % steigen. Der zweite Bullenmarkt (1991–2011) sah einen Preisanstieg von 670 % in zwölf Jahren.

Der dritte Bullenmarkt (in dem wir uns heute befinden) ist schwerer zu datieren. Wenn man beim Zwischentief von 1.050 Dollar pro Unze im Dezember 2015 beginnt und den heutigen Preis von 4.220 Dollar pro Unze nimmt, ergibt das einen Gewinn von 300 % über zehn Jahre – weniger als in den beiden vorherigen Bullenmärkten. Natürlich ist dieser Bullenmarkt noch lange nicht vorbei, und deutliche Zuwächse in naher Zukunft sind zu erwarten.

Allerdings bewegte sich Gold zwischen 2015 und 2025 fast durchgehend in einer Spanne von 1.000 bis 2.000 Dollar pro Unze, bis am 1. Juli 2023 ein Ausbruch über 2.000 Dollar begann. Datieren wir den Bullenmarkt von dort, sehen wir eine Rallye von 110 % in etwas mehr als zwei Jahren.

10.000 Dollar pro Unze oder mehr

Wenn wir den durchschnittlichen Gewinn der ersten beiden Bullenmärkte nehmen – über 1.400 % – und eine durchschnittliche Dauer von zehn Jahren ansetzen und diese Maßstäbe auf einen Ausgangspreis von 2.000 Dollar im Jahr 2023 anwenden, deutet das darauf hin, dass Gold bis 2033 28.000 Dollar pro Unze erreichen könnte. Natürlich ist diese Methode willkürlich. Die Gewinne könnten viel größer ausfallen und viel schneller eintreten. Eine Wiederholung des Szenarios von 1971–1980 würde Gold bis 2032 nahe an 100.000 Dollar pro Unze bringen.

Von 1.000 auf 2.000 = 100 % Gewinn

Von 2.000 auf 3.000 = 50 % Gewinn

Von 3.000 auf 4.000 = 33 % Gewinn

Von 4.000 auf 5.000 = 25 % Gewinn

Von 9.000 auf 10.000 = 11 % Gewinn

Vor diesem Hintergrund ist es völlig vernünftig zu sagen, dass Gold bis Ende 2026 10.000 Dollar pro Unze erreichen könnte – auf dem Weg zu viel höheren Preisen. Was nur wenige Anleger erkennen: Jeder weitere 1.000-Dollar-Anstieg ist leichter als der vorherige. Der absolute Preisanstieg ist gleich, aber der prozentuale Zuwachs wird kleiner, weil er auf einem höheren Ausgangsniveau basiert. Der Anstieg von 4.000 auf 5.000 Dollar ist ein Gewinn von 25 %. Der Anstieg von 9.000 auf 10.000 Dollar ist jedoch nur ein Gewinn von 11 %. Deshalb wird der Weg zu 10.000 Dollar zunächst langsam und dann plötzlich schnell verlaufen.

Unterberichtete Ereignisse, die man kennen sollte

Das ist weitgehend bekannt.

Weniger bekannt ist eine Reihe unterberichteter Ereignisse, die die kommenden Preissteigerungen ankurbeln werden.

Hier eine Zusammenfassung dieser Ereignisse:

Zentralbanken bleiben Nettokäufer von Gold, wie schon seit 2010. Dies schafft einen informellen Boden unter dem Goldpreis, während nach oben keine Grenze besteht. Die Minenproduktion ist seit sechs Jahren flach. Das bedeutet nicht „Peak Gold“, aber es zeigt, dass Gold schwerer zu finden und teurer zu fördern ist. Angebotsverknappung + steigende Nachfrage = höhere Preise. Das Kupfer-zu-Gold-Preisverhältnis ist auf einem Allzeittief. Das spricht für die relative Bedeutung von Industriemetallen gegenüber Edelmetallen. Gold kann auch in Rezessionen und Depressionen steigen; Gewinne sind nicht auf Inflationsphasen oder boomende Volkswirtschaften beschränkt. Russland hat gezeigt, dass es westliche, dollarbasierte Finanzsanktionen überleben kann, indem es mehr als 25 % seiner Reserven in physischem Gold hält. Das ist eine Lehre, die die Welt – insbesondere die BRICS – verinnerlicht. Digital tokenisiertes Gold ist eine riesige neue Nachfragequelle geworden. Tether führt mit seinem XAUt-Token, dessen Marktkapitalisierung (an den Goldpreis gekoppelt) derzeit 2,2 Billionen Dollar beträgt. Das dafür in Tresoren gehaltene Gold übersteigt 16,2 Tonnen – mehr als einige Länder besitzen. Dieses Gold wird nicht gehandelt, und der Token ist nur gegen Bargeld einlösbar, nicht gegen physisches Gold. Das bedeutet: Tether ist der ultimative Buy-and-Hold-Goldinvestor, und dieses Gold ist effektiv aus dem Markt genommen. Italien hat kürzlich Schritte unternommen, um zu behaupten, dass das italienische Gold (2.452 Tonnen; die drittgrößten Goldreserven der Welt nach den USA und Deutschland) dem italienischen Volk gehört und nicht der Bank von Italien. Dieser Streit hat sich beruhigt, aber seine bloße Existenz zeigt, dass ein globaler Kampf um den Besitz physischen Goldes im Gange ist. Der Fernseh- und Medienpersönlichkeit Tucker Carlson hat eine Online-Goldhandelsplattform gestartet. Das ist nur eine unter vielen Online-Handelsplattformen, aber es zeigt, dass Goldbesitz ein breiteres Publikum erreicht – wir nähern uns der Phase einer Einzelhandels-Euphorie bei der Preisentwicklung. Das US-Finanzministerium erwägt ernsthaft, seine Goldreserven neu zu bewerten, indem die Federal Reserve den Wert des Goldzertifikats neu ausweisen soll, das sie 1934 erhielt, als das Finanzministerium das Gold der Fed übernahm. Der derzeitige Wert beträgt 42,22 Dollar pro Unze. Würde dieser Wert auf 4.200 Dollar angepasst, änderte das zwar nicht den Weltmarktpreis von Gold (es ist nur ein Buchungseintrag), würde jedoch rund 1 Billion Dollar dem Konto des Finanzministeriums bei der Fed hinzufügen und zeigen, dass die USA Gold als legitimen monetären Vermögenswert respektieren.

Weitere bedeutende Entwicklungen am Goldmarkt finden fast täglich statt. Wir erwarten, dass dies so bleibt. Falls Sie bisher nicht in Gold investiert haben oder Ihre Allokation gering ist – es ist noch nicht zu spät. Die größten Gewinne liegen noch vor uns und werden eher früher als später eintreten