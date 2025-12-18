Israel nutzte Palantir-Technologie bei seinem Pager-Angriff im Libanon 2024, behauptet Buch

Neues Buch sagt, US-Technologiekonzern war an Libanon-Angriff beteiligt, bei dem Dutzende getötet und Tausende verletzt wurden

Von der MEE-Redaktion

Palantir-Software wurde von Israel bei seinen Pager-Angriffen im Libanon im Jahr 2024 eingesetzt, geht aus einem neuen Buch von Alex Karp, Mitbegründer des Technologieunternehmens Palantir, hervor.

Am 17. September wurden im gesamten Libanon tausende Pager, die sich im Besitz von Hisbollah-Mitgliedern befanden — darunter auch Zivilisten, die an keinen bewaffneten Aktivitäten beteiligt waren — zur Explosion gebracht.

Viele der Geräte zeigten vor der Explosion „Fehler“-Meldungen an und vibrierten laut, wodurch Hisbollah-Mitglieder oder in manchen Fällen deren Familienangehörige dazu verleitet wurden, sich zum Zeitpunkt der Detonation in unmittelbarer Nähe aufzuhalten.

Am folgenden Tag explodierten weitere Kommunikationsgeräte, auch während öffentlicher Beerdigungen von Hisbollah-Mitgliedern und Zivilisten, die am Vortag getötet worden waren.

Während viele israelische Persönlichkeiten die Angriffe feierten, lobten oder sogar darüber scherzten, bezeichneten Experten der Vereinten Nationen sie als eine „erschreckende“ Verletzung des Völkerrechts.

Insgesamt wurden 42 Menschen getötet und tausende verletzt, viele davon mit lebensverändernden Verletzungen an Augen, Gesicht und Händen.

Karps neue Biografie enthüllt, dass Israel den Einsatz der Technologie des Unternehmens nach Beginn des Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 deutlich ausweitete und sie bei zahlreichen Operationen einsetzte.

„Die Technologie des Unternehmens wurde von den Israelis während militärischer Operationen im Libanon im Jahr 2024 eingesetzt, die die oberste Führung der Hisbollah dezimierten“, schrieb Michael Steinberger, Autor von The Philosopher in the Valley: Alex Karp, Palantir, and the Rise of the Surveillance State.

„Sie wurde auch bei der Operation Grim Beeper eingesetzt, bei der Hunderte Hisbollah-Kämpfer verletzt und verstümmelt wurden, als ihre Pager und Walkie-Talkies explodierten (die Israelis hatten die Geräte manipuliert).“

Steinberger sagte, die Nachfrage Israels nach Palantirs Unterstützung sei „so groß gewesen, dass das Unternehmen ein Team von Ingenieuren aus London entsandte, um israelischen Nutzern beim Online-Zugang zu helfen“.

Palantir-Technologie in Palästina

Die Beteiligung zahlreicher Technologieunternehmen an Israels Angriffen auf seine Nachbarn in den vergangenen Jahren sowie an Angriffen und Überwachung von Palästinensern hat Empörung bei Menschenrechtsaktivisten und UN-Beamten ausgelöst.

In einem im Juli veröffentlichten Bericht der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese wurden mehrere Technologieunternehmen beschuldigt, von Verbrechen wie illegaler Besatzung, Apartheid und Völkermord im besetzten Palästina zu profitieren.

Der Bericht verwies auf KI-Systeme, die vom israelischen Militär entwickelt wurden, um während des Krieges gegen Gaza Ziele zu verarbeiten und zu generieren.

„Es gibt hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Palantir automatische prädiktive Polizeitechnologie, zentrale Verteidigungsinfrastruktur für den schnellen und ausgeweiteten Aufbau und Einsatz militärischer Software sowie seine Artificial Intelligence Platform, die eine Echtzeit-Integration von Gefechtsfelddaten für automatisierte Entscheidungsfindung ermöglicht, bereitgestellt hat“, heißt es in dem Bericht.

In dem Bericht forderte Albanese die UN-Mitgliedstaaten auf, alle Handelsabkommen und Investorenbeziehungen mit Einzelpersonen oder Einrichtungen auszusetzen, die Palästinenser gefährden.

Sie fügte hinzu, dass der Internationale Strafgerichtshof sowie nationale Justizbehörden Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen Führungskräfte von Unternehmen und Unternehmen selbst wegen „ihrer Beteiligung an der Begehung internationaler Verbrechen und der Geldwäsche der daraus erzielten Erlöse“ aufnehmen sollten.

Middle East Eye hat Palantir um eine Stellungnahme gebeten.