Intelligente Zentren für Migranten an Universitäten, privates Beteiligungskapital und der fremdfinanzierte Aufkauf von Amerika

Universitäten, privates Beteiligungskapital, Blackstone, Studentenwohnheime, illegale Einwanderer und „Smart Hubs“ – all das trifft in diesem Master-Buyout Amerikas aufeinander.

Umsiedlung, Umwidmung und Ersetzung – so könnte man das Geschehen an den Colleges und Universitäten in den USA am besten zusammenfassen. Die Proteste dienen als Deckmantel, um die Schattenseiten dieser Indoktrinationslager nachzubilden und sie in Umsiedlungscampus, Mikro-Smart Cities oder „Innovationsdistrikte“ und ein Trichtersystem für erbeutete Gelder zu verwandeln, die alle zu politischen Veränderungen und potenziellen Trainingsplätzen für Agitatoren führen, die die USA in die Knie zwingen wollen. Dies hat nicht nur drastische Auswirkungen auf die Studenten und die so genannte „Hochschulbildung“, sondern auch auf die Städte und Gemeinden, in denen diese Zentren angesiedelt sind – was letztlich alle betrifft.

Wenn man US-Universitäten und Colleges mit Blackstone, Private-Equity-Firmen, Investoren aus dem Nahen Osten, den Vereinten Nationen, illegalen Einwanderern, Studentenwohnheimen, Innovationsdistrikten, erschwinglichem Wohnraum, Jeffrey Sachs, College-Protesten, ECAR, Welcome Corps, korrupten Milliardären und Mainstream-Nachrichten kombiniert, erhält man ein Rezept für eine Katastrophe, die nur eines bedeuten kann: Geld wird bewegt, die Bühne wird bereitet, die Infrastruktur wird gebaut und die Kontrolle geht immer mehr in die Hände derer über, die Amerika zerstören wollen.

Dieser Bericht wird in 9 Abschnitte unterteilt, die alle miteinander verbunden sind, um das Gesamtbild dieser Machtübernahme zu zeigen:

Die Geschichte in Kurzform

Die Tücke des Trends „Erschwinglicher Wohnraum“ für illegale Einwanderer, Studenten und Familien

Jeder Campus ein Zufluchtsort (ECAR)

Colleges und Universitäten beherbergen illegale Einwanderer

Blackstone erwarb das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA, arbeitet mit über 100 Colleges und Universitäten zusammen und plant die Einstellung von 2.000 Flüchtlingen

Der US-amerikanische Markt für Studentenwohnheime – einschließlich ausländischer Investoren

Stiftungsgelder von Colleges und Universitäten gekapert

Der Rauchvorhang: Hochschulproteste zwischen Israel und Hamas

Was ist das Endspiel?

Die Geschichte in Kurzform

Dies ist eine sehr kurze Zusammenfassung der Gesamtsituation, während die Beweise und Details in den folgenden Abschnitten vertieft werden. In diesem gesamten Bericht sollte kein Detail übersehen werden, da er mehrere Themenbereiche abdeckt, die alle zusammenlaufen.

Illegale Einwanderer strömen seit Jahren in die USA und kosten die amerikanischen Steuerzahler derzeit über 150 Milliarden Dollar pro Jahr, um sie mit Wohnraum, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, staatlichen Studiengebühren und vielem mehr zu unterstützen. Das bedeutet, dass jeder Steuerzahler fast 1.000 Dollar pro Jahr für diese Invasion aufwendet. Einem Bericht des US-Department of Health and Human Services 2024 zufolge hat die Regierung zwischen 2005 und 2019 457.2 Milliarden Dollar für Flüchtlinge und Asylbewerber ausgegeben. Und die Menschen wundern sich, dass ihre Grundsteuern und staatlichen Steuern in die Höhe schnellen. Wo halten sich all diese illegalen Einwanderer auf? Wie viele wurden ausgebildet, bevor sie hierher kamen?

Die meisten Menschen wissen von städtischen Gebäuden, Hotels, Sportanlagen, Regierungsgeländen oder Unterkünften, in die die Migranten mit Bussen gebracht wurden, aber es wurde wenig darüber gesprochen, wo sich einige von ihnen dauerhaft niederlassen könnten. Mehr als 65.000 Amerikaner haben sich bereit erklärt, Patenschaften für Einwanderer zu übernehmen, aber das ist noch nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei Millionen von Menschen, die ein Bett brauchen, wird das ein bisschen schwierig.

Schätzungen zufolge leben derzeit weit über 15 Millionen illegale Einwanderer in den USA, und mehr als 75.000 „Special Interest Aliens“ (SIAs), die ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA darstellen, wurden in die Bevölkerung entlassen. Eine Studie aus Yale, in der die Zahl der zwischen 1990 und 2016 in den USA lebenden illegalen Einwanderer ermittelt wurde, geht jedoch von über 22 Millionen aus, so dass die tatsächliche Zahl derzeit weit über 30 Millionen liegen könnte. Wo sind sie alle untergebracht?

Viele der Einwanderer sind alleinstehende Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren – im College- und Militäralter -, die allein oder in kleinen Gruppen reisen, und viele haben ihre Ausweise an der Grenze abgegeben, bevor sie durchgeschlüpft sind. Wie leicht wäre es, sich in der Nähe von Universitätsgeländen einzuschleichen. Wie viele haben es in unkontrollierte Studentenwohnheime außerhalb des Campus geschafft, um bei Protesten, Chaos oder zukünftigen Kriegshandlungen mitzuhelfen?

Hochschulen und Universitäten haben schon vor langer Zeit beschlossen, dass es eine großartige Idee wäre, Umsiedlungszentren für Flüchtlinge auf dem Hochschulgelände einzurichten. Den Anfang machte das „Guilford College“ in North Carolina mit der Gründung von „Every Campus A Refuge“ (ECAR), an der sich inzwischen Dutzende von Hochschulen und Universitäten beteiligen. Hinzu kommen Hochschulen, Städte und Bundesstaaten, die Zuflucht gewähren, das Welcome Corps, Gesetze für fairen Wohnraum, die es Vermietern nicht erlauben, nach legalen Einwanderern zu fragen, oder die Tatsache, dass einige Bundesstaaten Einwanderern ohne Papiere den Zugang zu staatlichen Studiengebühren gestatten. Hinzu kommen die neuen „Innovationsbezirke“ oder „Smart Cities“, die sich um die großen Universitäten herum entwickeln, und das schafft ein ziemliches Durcheinander, während sie alle um Satellitencampusse im Herzen von D.C. wetteifern.

Viele Colleges und Universitäten nutzen ihre Schlafsäle, Turnhallen oder Studentenwohnheime außerhalb des Campus, um illegale Einwanderer und Flüchtlinge unterzubringen, und zwar so sehr, dass das Repräsentantenhaus das am 9. Juni 2023 eingebrachte Gesetz H.R. 3941 – „Students Not Shelter Act“ – verabschiedete, um Bundesmittel für K-12-Schulen und Colleges zu verhindern, die Migranten Unterstützung und Unterkunft bieten. Das Gesetz hätte es nie durch den Senat oder Biden geschafft.

Vergessen wir nicht die Milliarden, die die Biden-Administration im Laufe der Jahre in erschwinglichen Wohnraum, Gutscheine, Section 8, Miethilfe, Mietwohnungen und Sponsoring gesteckt hat. Die Zahl der Agenturen, Organisationen und „Helfer“ im ganzen Land (und außerhalb des Landes), die dieser Agenda dienen, ist einfach atemberaubend.

Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass Hochschulen und Universitäten schon vor langer Zeit damit begonnen haben, sich von der Hochschulbildung zu trennen, während sie ihre Stiftungen auf Immobilien und große Kapitalbeteiligungen konzentrieren. Im Laufe der Jahre hat sich diese Landschaft rapide vergrößert. Wenn „Blackstone“ das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA mit über 140.000 Betten in 190 Objekten erwirbt, ist das ein deutliches Zeichen, vor allem wenn man alle anderen Anzeichen berücksichtigt. Und wenn Universitäten wie die „University of California Regents“ beschließen, „Blackstone“ 4 Milliarden Dollar für Investitionen in Immobilien und Studentenwohnheime zur Verfügung zu stellen, gibt das ebenfalls Anlass zur Sorge. Hunderte von Colleges und Universitäten sind mit „Blackstone“ durch Investitionen, Joint Ventures oder im Zusammenhang mit „Bildung“ verbunden. Harvard wird ab Juli dieses Jahres den Finanzchef von „Blackstone“ einstellen, um die Verwaltung des 50.7 Milliarden Dollar schweren Stiftungsvermögens zu unterstützen. Wenn der Nahe Osten in US-amerikanische Studentenwohnheime investiert, ist das ebenfalls ein großes Warnsignal. Und denken Sie daran, dass Studentenwohnungen außerhalb des Campus nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Mieter tatsächlich an der Hochschule studiert.

Während der Krieg zwischen Israel und der Hamas wütet, schlagen sie zu, solange das Eisen heiß ist, und setzen die notwendigen Vorwände ein, um eines ihrer Hauptziele zu erreichen – mehr Kontrolle über Stiftungen, Hochschulen, Universitäten, Immobilien und Politik zu erlangen und die Schlüsselpersonen zu installieren, die sie brauchen, um dies alles zu erreichen und schließlich neue Gesetze zu ihren Gunsten zu schaffen. Der Deckmantel? Hochschulproteste mit der Forderung, dass sich die Schulen von Israel trennen. Das soll nicht heißen, dass die Proteste nicht gerechtfertigt oder dass die Studenten Teil dieser Vernebelung sind, obwohl einige gut finanzierte Studentenorganisationen daran beteiligt sind. Man bringt alle Spender dazu, anzurufen und sich darüber zu beschweren, wie das Ganze gehandhabt wird, und die Mainstream-Medien überschwemmen die Nachrichten mit Protesten, die sich auf über 100 Universitäten in einem Rutsch ausbreiten, während große Spender damit drohen, die Finanzierung auszusetzen. Beginnen wir mit der „Columbia University“, wo der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs prominent auf seiner SDG-Plattform sitzt und für seine UN-Kohorten predigt, nur um später bei Tucker Carlson ein Märchen darüber zu spinnen, dass die Universitäten aufgrund der Unfähigkeit der US-Regierung, zum Frieden aufzurufen, und ihres Wunsches, die Welt zu beherrschen, mehr Aufsicht über die Forschungslabors und die Finanzierung benötigen. Er benutzt das Wort „Neocons“ 13 Mal, während er sich über Victoria Nuland lustig macht, die unter George W. Bush, Obama und Biden in verschiedenen Positionen gedient hat, sowie über Bill und Hillary Clinton, weil er weiß, dass diese Namen bei allen, die ihn für seine so genannte Enthüllung und sein „Erwachen“ anfeuern wollen, den Funken überspringen lassen. Und ehe man sich versieht, erklären sich die Schulen bereit, Treffen abzuhalten, um ihre Investitionen zu diskutieren und Lösungen zu finden. Sehen Sie, wie das funktioniert?

Für diese machthungrigen Verrückten geht es bei all dem nicht um den Krieg. Nichts davon hat mit Frieden zu tun. Es geht um die Kontrolle des Geldes, das durch jedes College und jede Universität fließt, um die Kontrolle des Wohnungswesens, um die Änderung der Politik auf ganzer Linie, um die Gesetzgebung für eine weitere Kontrolle zu erreichen, um den Bau von Smart-City-Campussen und Indoktrinationslagern, um die mögliche Einrichtung einer strategischen Heimatbasis für illegale Einwanderer auf dem Campus, um bei zukünftigen Ereignissen außerhalb des Campus zu helfen, und um die Vorherrschaft in den USA. Jeffrey Sachs zufolge sollte schließlich jeder Angst vor einem Atomkrieg haben, der von den machthungrigen US-Neocons“ in der Regierung verursacht wird, ebenso wie vor der nächsten Plandemie. Sie sollten sich sicherlich nicht um „Blackstone“, „BlackRock“, „Vanguard“, die BIZ, die Zentralbanken, seine UN-Freunde, das WEF, Hunderte von Unternehmen und korrupte Milliardärsfamilien sorgen, die alle Fäden in der Hand halten. Nein, das werden die Leute sein, die kommen, um „den Tag zu retten“.

Einfach ausgedrückt:

Einrichtung von Umsiedlungslagern für illegale Einwanderer Aufkauf von stillgelegten Immobilien in der Nähe von Universitäten sowie von Studentenwohnheimen Schaffung von Deckmänteln zur Umsetzung der Agenda Bau von Innovationsvierteln, auch bekannt als „Smart Cities“ Die Menschen von den Geldbewegungen und der Expansion der Smart-City-Campusse ablenken Rekonfigurieren der Aufsicht über die Stiftungen, Änderung der Politik, der Akademiker und schließlich der Gesetzgebung Kontrolle der Indoktrinationslager, Immigrantenlager und des Geld, um das Kontrollnetz zu implementieren

Der Breakdown

Die Trickserei des Trends zum „Erschwinglichen Wohnraum“ für illegale Einwanderer, Studenten und Familien

Dies ist ein wichtiger Aspekt, der mit dem gesamten System zusammenhängt. Der Vorstoß für „Affordable Housing“ wegen des Mangels an Häusern, erhöhte Hypothekenzinsen und Grundsteuern, in die Höhe schießende Versicherungen für Hausbesitzer in einigen Bereichen sowie die allgemeine Inflation – das alles wurde von großen Finanzunternehmen fabriziert, um sich Häuser, Land und Gewerbeimmobilien unter den Nagel zu reißen, um in einer neuen Welle von built-to-rent Hausgemeinschaften loszutreten und Apartment-Komplexe für gemischte Nutzung, erschwinglichere Studentenwohnungen außerhalb des Campus und Wohnungen für illegale Einwanderer. Letztendlich wurde dies zu dem Zweck getan, die Menschen in ein System der Versklavung durch ein Kontrollnetz zu bringen, in dem man nichts besitzt und „glücklich“ ist, während den Finanzkolossen alles gehört. Sie werden die Könige der Vermieter. Sie gehen rasant vor. Und möglicherweise werden bis zu 30 Millionen illegale Einwanderer strategisch untergebracht. Stellen Sie sich diese Art von Macht vor – einen Menschen zu beherbergen und zu ernähren, ihm sicheres Geleit und Anonymität vor Polizei und ICE zu gewähren, ihm zu sagen, wen er wählen soll, von ihm zu verlangen, dass er alle von ihm verlangten Handlungen ausführt, denn sonst wird er in sein Land zurückgeschickt.

Die Regierung Biden will zwei Millionen „erschwingliche Wohnungen“ im Wert von 258 Milliarden Dollar bauen, um einen größeren Bestand zu schaffen, während 1.6 Millionen dieser Wohnungen nur zu Mietzwecken bestimmt sind. Ein neuer Gesetzentwurf wurde gerade von den Repräsentanten Adam Schiff und Jimmy Gomez, D-Kalifornien, um ungenutzte Regierungsgebäude in erschwinglichen Wohnraum umzuwandeln. Der Enwurf sieht ein Zuschussprogramm vor, „um staatliche und lokale Regierungen bei der Umwandlung von Immobilien in qualifizierte Mietwohnungsprojekte zu unterstützen“. Seit der fabrizierten Zerstörung von Gebäuden in ganz Amerika durch Unruhen nach dem George-Floyd-Skandal und während der tyrannischen Covid-Lockdowns, während der sie alle stillgelegten Immobilien aufgekauft haben, konnten sie einen unglaublichen Vorsprung erzielen.

Sogar stillgelegte Schulen verwandeln sich in „bezahlbare Wohnungen“. Laut „Forbes“ ist die Umwandlung stillgelegter Schulen in erschwingliche Wohnungen „ein Trend, den eine Reihe von Bundesstaaten und Städten aufgreift“, und Chicago scheint bei diesen Bemühungen eine Vorreiterrolle zu spielen.

Die Entwicklung neuer Apartmentkomplexe in den USA hat im Jahr 2021 begonnen und ist stärker denn je. Das Jahr 2023 markierte mit 440.000 fertiggestellten Wohneinheiten einen 36-Jahres-Höchststand, und für 2024 wird die Fertigstellung von weiteren 670.000 Einheiten erwartet. Dallas, Phoenix, Austin, Denver und New York sind die fünf größten Städte, die große Bauprojekte planen. Atlanta, Houston, Charlotte, Los Angeles und Newark liegen nicht weit dahinter. „Greystar“ ist gerade auf den ersten Platz der größten Wohnungseigentümer in den USA vorgerückt und steht auch an vierter Stelle, wenn es um die meisten Wohneinheiten für Studenten geht.

Die größten Unternehmen auf dem Markt für Einfamilienhäuser, gemessen an der Zahl der Mietwohnungen: „Tricon Residential“ und „Home Partners of America“ (Muttergesellschaft: „Blackstone“, Hauptaktionäre: „Vanguard“, „BlackRock“, „Capital World Investments“), „Progress Residential“ (Muttergesellschaft: „Pretium Partners“, Privatunternehmen), „Invitation Homes“ (Hauptaktionäre: „Vanguard“, „Cohen & Steers“, „BlackRock“), „American Homes 4 Rent“ (AMH) (Hauptaktionäre: „Vanguard“, „BlackRock“, „Norges Bank“), „Amherst Group“ (Muttergesellschaft: „Amherst Holdings“, Privatunternehmen) und „FirstKey Homes“ (Muttergesellschaft: „Cerberus Capital Management“, Privatunternehmen). Allein auf diese Unternehmen entfallen mehr als 400.000 Mietwohnungen, und „Invitation Homes“ beabsichtigt, in diesem Jahr weitere Tausende aufzukaufen. Es ist besser, von Einzelpersonen zu mieten, die das Eigentum an dem Haus behalten, als von großen Unternehmen, denen das Wohl der Menschen nicht am Herzen liegt.

Am 13. April 2023 gab das US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) die Verfügbarkeit von 30.3 Mrd. USD für das „Housing Choice Voucher“-(HCV)-Programm für 2023 bekannt, was einer historischen Erhöhung von 2.9 Mrd. USD (10,5%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sechs Monate später weitete das HUD die Miethilfe auf 800.000 Haushalte in 65 Großstädten aus, darunter auch in Vierteln mit höheren Mieten, um den Inhabern von Gutscheinen eine größere Auswahl an Wohnungen zu bieten.

Am 7. Mai 2024 hat das HUD das „Housing Voucher Program“ mit einer neuen Vorschrift „wiederbelebt“, um Hindernisse in den Programmen „Housing Choice Voucher“ (HCV) und „Project Based Voucher“ (PBV) abzubauen und gleichzeitig die regulatorischen Belastungen für „Public Housing Agencies“ (PHAs) zu verringern, um das Angebot an erschwinglichem Wohnraum rasch zu erhöhen. Das HUD stellt fest, dass „PHAs langfristige PBV-Mietzuschüsse des Bundes an bestimmte Einheiten oder Entwicklungen und nicht an einen Mieter binden können, und dass Projekteigentümer durch die Hebelwirkung der PBV-Zuschüsse zusätzliche private und öffentliche Finanzierungen sichern können.“ Sie können PBV-Hilfe auch mit Fertighäusern kombinieren. Wie viel geben die Vereinigten Staaten für Wohngutscheine aus? Die Bundesregierung gab allein im Jahr 2023 67 Milliarden Dollar für Wohnbeihilfen aus. Im Jahr 2021 werden diese Ausgaben auf 90 Milliarden Dollar ansteigen. Obwohl Wohngutscheine für Bedürftige hilfreich sein können, ist zu beachten, dass die zugrunde liegende Absicht darin besteht, die Menschen von der Regierung abhängig zu machen, um eines Tages ein universelles Grundeinkommen und eine Gesundheitsversorgung für alle einzuführen, so dass der Einzelne keine Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen mehr hat und alle Ausgaben und Handlungen überwacht und kontrolliert werden.

Hier finden Sie ein 49-seitiges HUD-Dokument mit einer vollständigen Liste aller öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften mit deren anteiliger Förderfähigkeit im Jahr 2024 nach Aufrechnungen für Vertragsverlängerungen von Wohngutscheinen. Hier sind nur einige Beispiele von HUD-Ankündigungen über Milliarden von Dollar, die im Januar und Februar an die Bundesstaaten gingen, sowie zwei vom Mai, nur um ein paar Anhaltspunkte zu geben.

Wie kann man erschwinglichen Wohnraum in Studentenwohnheime einbauen, damit alle auf Gutscheine angewiesen sind, die Kosten für die Unterbringung illegaler Einwanderer gedeckt werden können und alle auf den Staat angewiesen sind, wenn es um universelles Einkommen, Bildung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung geht? Eine Möglichkeit besteht darin, die Mieten in Studentenwohnheimen so hoch zu treiben, dass „Befürworter“ auf den Plan treten, um ihre Argumente vorzubringen, damit neue Richtlinien, Vorschriften, Bebauungspläne und Gesetze in Kraft treten können. Das ist es, was in der Szene der Studentenwohnheime gerade in Echtzeit passiert. Einige der größten Studentenwohnungsunternehmen wurden wegen überhöhter Mieten verklagt, was die Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenkt.

Einige Staaten haben Gesetze erlassen, die es Community Colleges erlauben, erschwingliche Wohnungen für Studenten zu bauen. Aufgrund der nach der Pandemie zunehmenden Wohnungsunsicherheit für College-Studenten scheinen viele Community Colleges den Bau von Studentenwohnungen zu planen.

Nach einem neuen Gesetz in Kalifornien können Volkshochschulen und Kirchen nun die örtlichen Bauvorschriften umgehen und erschwingliche Wohnungen bauen. „NBC News“ berichtet, dass „Pfarrer Zachary Hoover von der religiösen Gruppe LA Voice sagt, dass etwa 20 Gemeinden bereits ihr Interesse bekundet haben, etwa 2.000 Wohnungen auf ihrem Land zu bauen“, und dass dies notwendig sei, damit die Gemeinden sich nicht mit Lagern auseinandersetzen müssen. Das ist garantiertes Geld in ihren Taschen.

Die Staaten und die Bundesregierung subventionieren mit Steuergeldern diesen massiven Trend zum erschwinglichen Wohnraum, der alles umfasst – von der Umwidmung von Flächen bis hin zu einer Vielzahl von Wohngutscheinen, Section 8, Mietgebühren, die in einigen Staaten für illegale Einwanderer übernommen werden, Mietwohnungen, die Umwandlung von stillgelegten Schulen und Bürogebäuden in erschwingliche Wohnungen mit gemischter Nutzung und so weiter. Sobald genügend Menschen von der Regierung abhängig und an das Kontrollnetz angeschlossen sind, geht es nur noch bergab.

Jeder Campus eine Zuflucht (ECAR)

Laut den Vereinten Nationen sind „Resettlement-Campusse die Zukunft der Hochschulbildung“. ECAR, „Every Campus A Refuge“, wurde im September 2015 am Guilford College in North Carolina von Dr. Diya Abdo gegründet, nachdem sie durch den Aufruf von Papst Franziskus an jede europäische Kirchengemeinde, eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen, inspiriert wurde. Zumindest wird die Geschichte so erzählt. Laut der ECAR-Website möchte ECAR, dass alle Hochschulen und Universitäten der Welt eine Partnerschaft mit lokalen Flüchtlingshilfsorganisationen eingehen, um Flüchtlinge auf dem Campus unterzubringen. Auf ihrer Website heißt es: „Die Idee ist, dass Universitäten und Hochschulen alles Notwendige – Unterkunft, Essen, Betreuung, Fähigkeiten – zur Verfügung stellen, um Flüchtlinge aufzunehmen und sie bei ihrem Start in ihrer neuen Heimat zu unterstützen.“ Im Wesentlichen handelt es sich dabei um „kleine Städte“, die natürlich mit intelligenter Technik ausgestattet sind.

Das Guilford College und „Every Campus A Refuge“ wurden eingeladen, an der Kampagne „Together“ der Vereinten Nationen und ihrem Gipfel am 9. Januar 2018 teilzunehmen, bei dem es darum ging, wie Hochschulen und Universitäten auf der ganzen Welt Maßnahmen zur Bewältigung der globalen Flüchtlingskrise ergreifen können. Neun Hochschulen und Universitäten (aus den USA, Großbritannien, Brasilien, Zypern, der Humboldt-Universität in Deutschland und der „University of Science and Technology“ in China) sowie das Guilford College unterzeichneten die Aktionscharta der „Together“-Kampagne der Vereinten Nationen und verpflichteten sich zur aktiven Unterstützung der Sicherheit und Würde von Flüchtlingen und Migranten. UNICEF, UNHCR und IOM waren natürlich auch Teil des Gremiums. Auf der ECAR-Website heißt es, dass nur sechs Monate später beim zweiten Gipfeltreffen der UN-Kampagne „39 weitere Institutionen teilnahmen, um Praktiken zur Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten auszutauschen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – lag: ‚Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, Zugang zur Justiz für alle ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen‘.“ Sehen Sie sich das kurze Video des ECAR-Gründers an, in dem er darüber spricht, wie Hochschulen bei der Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen helfen können. Auf einem Foto sind die Universität von Massachusetts und das „Amsterdam University College“ auf der Folie „Projekte zur Förderung der SDG 16-Fallstudien“ zu sehen. Auf einem anderen Foto ist die Universität von Pennsylvania zusammen mit Universitäten in Griechenland und Spanien zu sehen.

Die „Together“-Initiative wurde am 19. September 2016 ins Leben gerufen, als sich alle 193 UN-Mitgliedsstaaten verpflichteten, den „Sozialvertrag zwischen Aufnahmeländern und -gemeinschaften sowie Flüchtlingen und Migranten“ zu stärken. Das Ziel sollte bis Mitte 2018 laufen, wenn alle Mitgliedsstaaten zwei Global Compacts für Flüchtlinge und Migranten verabschiedet haben sollten.

ECAR stellt eine praktische Karte (unten) zur Verfügung, auf der Hochschulen und Universitäten die nächstgelegene Einrichtung zur Neuansiedlung von Flüchtlingen finden können. In einigen Fällen handelt es sich dabei um echte Flüchtlingsfamilien, die am Flughafen von einer Neuansiedlungsagentur empfangen und vorübergehend (5-8 Monate) in Häusern oder Wohnungen auf dem Campus untergebracht werden – mit kostenloser Miete, Nebenkosten, Wi-Fi, Essen, Nutzung der Einrichtungen und Unterstützung, und dann in eine Unterkunft außerhalb des Campus umziehen. Aber wer bestimmt eigentlich, wer wohin geht und wer aufgenommen wird? Und wer gilt angesichts der Flut von illegalen Einwanderern, die mit Bussen in die Städte gebracht werden, als Flüchtling?

Nach Angaben von ECAR haben sie ein 16 Punkte umfassendes Nebenfach eingerichtet, in dem die Studenten lernen, „was Flüchtlinge ausmacht, die Stimmen und Erfahrungen von Flüchtlingen in den Mittelpunkt zu stellen, zu lernen, wie man sich in Flüchtlingsfragen organisiert und für sie eintritt, Projekte zur Unterstützung von Flüchtlingen zu entwickeln und durchzuführen und mit den von ECAR aufgenommenen Flüchtlingen zu arbeiten.“ Mit anderen Worten: Diese Hochschulen und Universitäten, die Flüchtlinge und Migranten beherbergen, schulen und konditionieren Studenten darin, wie sie ihnen helfen und sich für sie einsetzen können.

Seit seiner Gründung hat ECAR Hochschulen, die aktiv Flüchtlinge aufnehmen, darunter das Lafayette College, die Wake Forest University, die Old Dominion University, das Russell Sage College und das Siena College, für das Programm gewinnen können – und weitere sind dabei, dies zu tun. ECAR hat 19 Hochschulen und Universitäten in 14 Staaten gegründet, weitere 25 Hochschulen und Universitäten sind an ECAR interessiert, und 7 Hochschulen und Universitäten, die keine Lizenzvereinbarung mit ECAR unterzeichnet haben, bieten ebenfalls Neuansiedlungscampusse an, darunter die Arizona State University, die Eastern Michigan University, das Nevada State College und die Universität von Notre Dame. Die vollständige Liste finden Sie hier.

Das US-Außenministerium der Obama-Regierung hat mit seinem „Toolkit for Universities Helping Refugees„, in dem ECAR hervorgehoben wird, sicherlich geholfen. Und die Hochschulproteste von 2016, bei denen es um „Sanctuary Campuses“ ging, haben die Chancen ebenfalls erhöht.

Damit soll nicht gesagt werden, dass es keine legitimen Flüchtlinge gibt, die Hilfe benötigen, oder dass die Menschen in den USA diesen Familien nicht helfen sollten, aber es sind große Pläne im Spiel und ruchlose Akteure beteiligt, und es geht nicht um ein paar tausend Familien, sondern um eine massive Invasion mit bis zu 30 Millionen illegalen Einwanderern.

Hochschulen und Universitäten, die illegale Einwanderer beherbergen

Einige erinnern sich vielleicht noch an die Aufregung in den Jahren 2022-2023, als mehrere öffentliche Schulturnhallen sowie Hochschulen und Universitäten damit begannen, illegale Einwanderer in Schlafsälen, Turnhallen, Konferenzzentren, Studentenwohnheimen oder überall dort, wo sie untergebracht werden konnten, unterzubringen, unabhängig davon, ob gerade Schule war oder nicht. Die Nachricht mag verpufft sein, aber die Unterstützung ist es sicher nicht.

Die Studiengebühren sind in den letzten Jahrzehnten in den USA in die Höhe geschossen und machen es vielen schwer, ein College zu besuchen – vor allem in einer Zeit, in der eine Inflation herrscht. Darüber hinaus haben seit 2016 über 100 private gemeinnützige und öffentliche Colleges und Universitäten entweder geschlossen, fusioniert oder Pläne dazu angekündigt, während über 50 gewinnorientierte Colleges und Universitäten allein zwischen 2016 und 2018 geschlossen oder aufgekauft worden sind. Was wird aus den Hochschulen, die geschlossen wurden?

408.000 nicht autorisierte Einwanderer besuchen in den USA ein College. Natürlich hat jeder Bundesstaat seine eigenen Parameter, was sie für die In-State-Studiengebühren qualifiziert, und die Geschichte dieser Entwicklung ist recht komplex. Sobald sie als Einwohner gelten, obwohl sie noch keine Papiere besitzen, öffnet sich die Schleuse für staatliche Finanzhilfen und Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung, Studiengebührenbefreiung, Stipendien und vieles mehr.

Um die Dinge voranzutreiben, kündigte das Welcome Corps am 6. Juli 2023 den Start des „Welcome Corps on Campus“ an. Das Welcome Corps ist ein privates amerikanisches Patenschaftsprogramm, das das US-Außenministerium im Januar 2023 für Flüchtlinge ins Leben gerufen hat, die über das U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) gekommen sind. Im Rahmen des USRAP ermöglicht das „Welcome Corps on Campus“ Hochschulen und Universitäten erstmals, geflüchtete Studenten in Studiengänge einzuschreiben, um ihnen einen dauerhaften legalen Status in den Vereinigten Staaten zu verschaffen und gleichzeitig die „Vielfalt und Integration auf dem Campus“ zu fördern. In der Ankündigung heißt es weiter: „Das Welcome Corps on Campus baut auf dieser Tradition auf und erhöht die Neuansiedlungskapazitäten der Vereinigten Staaten, während es das Campus-Ökosystem als einladende Gemeinschaft nutzt, in der Flüchtlingsstudenten nicht nur Zugang zu Bildung, sondern auch zu wichtigen Neuansiedlungsdiensten wie Unterkunft, Gesundheitsversorgung und sozialen Diensten haben … Durch das Welcome Corps heißen Patengruppen Flüchtlinge in lokalen Gemeinschaften willkommen und unterstützen Flüchtlingsneulinge direkt beim Aufbau eines neuen Lebens in den Vereinigten Staaten.“ Sie stellen eine vollständige Liste der 149 „verschiedenen Institutionen und Organisationen“ zur Verfügung, die dabei helfen werden, einen „Bildungsweg zur Staatsbürgerschaft für Flüchtlingsstudenten“ zu schaffen.

Die Liste umfaßt:

African Communities Together

Agnes Scott

Airbnb.org

Alight

American International College

Antioch College

Arizona State University

Augsburg University

Bard College

Bennington College

Berkshire Community College

Broward College

Bryn Mawr College

Bunker Hill Community College

California State University Fullerton

Carleton College

Carnegie Mellon University

Center for Migration and the Global City, Rutgers University-Newark

Center for Refugee, Migrant, and Displacement Studies at Virginia Tech

Central Washington University

Cerritos Community College District

Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU)

Church World Service

Clovis Community College

Colby College

College of Saint Mary

Colorado College

Colorado State University

Colorado State University Global

Colorado State University Pueblo

Colorado State University System

Community Sponsorship Hub

Connecticut State Colleges & Universities

Contra Costa College

Contra Costa Community College District

Cornell College

DePaul University

Diablo Valley College

Dominican University

Eastern Connecticut State University

Educational Testing Service

Elena’s Light INC

Elon University

EnglishUSA

Ethiopian Community Development Council

Every Campus A Refuge

Exodus World Service

Five Together Foundation

Foothill College

Foothill-De Anza Community College District

Georgetown University

Grand Valley State University

Guilford College

Hamilton College

Hello Neighbor

HIAS

Home for Refugees USA

Institute for Holocaust and Genocide Studies

Institute of International Education

International Institute of St. Louis

International Refugee Assistance Project

International Rescue Committee

IRIS – Integrated Refugee & Immigrant Services

Ithaca College

Jefferson Community and Technical College (JCTC)

Jesuit Refugee Service/USA

KenSAP

Lewis University

Los Medanos College

Louisiana Organization for Refugees and Immigrants

Loyola Marymount University

Loyola University Maryland

Marymount University

Massachusetts Institute of Technology

Metro State University

Metropolitan State University of Denver

Middlebury College

Middlesex Community College/MA

Montgomery College

Mount Holyoke College

Mt. Hood Community College

Muina International Solutions Inc

NAFSA: Association of International Educators

National Association of System Heads

New York University

Niskanen Center

Northern Arizona University

Northern Essex Community College

Oklahoma State University

One Refugee

Pace University

Pairity

Pomona College

Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration

Queens University of Charlotte

Rainbow Railroad

Re-Imagining Migration

Refugee & Migrant Education Network

Refugee Congress

Refugee Council USA (RCUSA)

Refugee Welcome Collective

Refugees International

RefugePoint

RewirED

Rochester Institute of Technology

Roosevelt University

Rutgers University-Camden

Rutgers University-Newark

Saint Joseph’s College of Maine

Salem State University

Salt Lake Community College

Salve Regina University

School for International Training

School of the Art Institute of Chicago

Seattle University

Southern New Hampshire University

St. Edward’s University

Stockton University

Suffolk University

SUNY Cortland

Tarjimly

TESOL International Association

The University of Connecticut

Towson University

Toyota Technological Institute at Chicago (TTIC)

Trinity College

UC San Diego

University of Michigan – Dearborn

University at Albany, SUNY

University of Dayton

University of Denver

University of La Verne

University of Massachusetts Boston

University of Minnesota – Twin Cities

University of Redlands

University of San Diego

University of the District of Columbia

University of Tulsa

USAHello

Virginia Wesleyan University

We Are All America

WeaveTales

Welcome.US

WelcomeNST

Welcoming America

World Education Services

World Learning

World Relief

World University Service of Canada

Darüber hinaus haben zahlreiche Bundesstaaten Miethilfen für Migranten für eine „vorübergehende Unterbringung“ bereitgestellt. Illinois zum Beispiel hat über einen Zeitraum von sechs Monaten 9.000 Dollar für Umzug, Miete für eine Wohnung oder ein Haus und Mobiliar bereitgestellt. „Catholic Charities“, eine der größten Organisationen, die illegale Einwanderer in den USA unterstützt, hilft bei der Beschaffung von Wohnraum. Während die Menschen in ganz Illinois mit massiven Grundsteuererhöhungen konfrontiert sind, hat Gouverneur Pritzker Milliarden für die Unterstützung illegaler Einwanderer bereitgestellt. Die Frage ist, in welchen Wohnungen oder „erschwinglichen Häusern“ sie untergebracht sind.

In Brunswick, Maine, werden derweil Wohnungen gebaut, in denen Migranten zwei Jahre lang kostenlos wohnen können. Bis Januar 2024 wurden bereits 24 Wohnungen fertiggestellt, insgesamt sollen es 60 sein. Dieses Programm wurde von der staatlichen Wohnungsbaubehörde von Maine durchgeführt. Ein Komplex in South Portland mit 52 Wohneinheiten stellte ebenfalls Wohnraum zur Verfügung.

Das „Department of Homeland Security“ (DHS) verteilt Milliarden von Dollar an Städte, die Migranten aufnehmen. Es ist schwer, mit den Pressemitteilungen Schritt zu halten. Die Bekanntmachung des DHS über die Finanzierungsmöglichkeiten für das Programm für Unterkünfte und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2024 enthält eine Liste derjenigen, die Mittel in Höhe von 300 Millionen Dollar erhalten. In der Spalte „Zuteilungen“ entfallen über 40 Millionen Dollar des Kuchens auf „Catholic Charities“ in mehreren Bundesstaaten. „World Hunger“ und „United Way“ sind ebenfalls in der Liste aufgeführt.

Eine Momentaufnahme von nur einer Handvoll Colleges und Universitäten, die illegale Einwanderer beherbergen und nicht unter das neue Programm zur Erlangung der Staatsbürgerschaft für Studenten fallen:

Es läßt sich sicher sagen, dass die Unterbringung von illegalen Einwanderern außerhalb des Campus nicht öffentlich bekannt gemacht und diskreter gehandhabt werden würde. Die Kent State University in Ohio hofft zum Beispiel, ein ECAR-Campus zu werden, aber in der Zwischenzeit führt sie Gespräche mit lokalen Vermietern und Wohnungskomplexen in der Nähe der Universität, um pro bono Räume für Flüchtlinge zu finden. Außerhalb des Campus gelegene Studentenwohnheime und Wohnkomplexe gehören großen Finanzinstituten und privaten Bauträgern, in der Regel nicht den Schulen. Daher ist es schwierig, festzustellen, wie viele illegale Einwanderer möglicherweise „Pro-Bono-Plätze“ erhalten, Gutscheine nutzen oder hinter den Kulissen ausgetauscht und veräppelt werden. Allerdings hat die öffentlich-private Partnerschaft zwischen Universitäten und Bauträgern in den letzten Jahren zugenommen, so dass einige Unternehmen neue Studentenwohnheime entwickeln und die Einrichtungen gegen eine Partnerschaftsgebühr betreiben, während die Universitäten die Finanzen, die Vermietung und das Marketing übernehmen.

Die „American Musical and Dramatic Academy“ in Manhattan, New York, erhielt einen mehrjährigen Vertrag über 109 Millionen Dollar, um Studenten aus ihren Wohnheimen zu vertreiben und Platz für Asylbewerber zu schaffen. Mindestens 600 alleinstehende erwachsene Einwanderer wurden im Juni 2023 in den Wohnheimen untergebracht. Später wurden diese Migranten in eine andere Unterkunft verlegt, und 50 Familien zogen in die Wohnheime ein, um dort während des gesamten Schuljahres zu bleiben. Bis September 2023 hatten die „Health and Hospitals“ von New York fast 2.2 Milliarden Dollar an Verträgen für Migranten abgeschlossen. Seit April 2022 sind über 180.000 Migranten in New York eingetroffen, soweit sie überhaupt erfasst wurden.

Die Universität von Massachusetts erklärte im August letzten Jahres, dass auch sie Migranten unterbringen und ihnen Wohnheime und ein Konferenzzentrum zur Verfügung stellen wolle. Im August 2023 waren in Massachusetts über 80 Gemeinden als Unterkünfte für Migranten vorgesehen.

Das „Eastern Nazarene College“ in Quincy, Massachusetts, beherbergt ebenfalls Migranten, was 237.000 $ pro Monat kostet und bis 2025 andauern kann. Massachusetts geht davon aus, dass es im Jahr 2023 932 Mio. $ und im Jahr 2024 915 Mio. $ für unterkunftsbezogene Dienstleistungen ausgeben wird.

Die Salem State University in Salem, Massachusetts, beherbergt auf ihrem South Campus ebenfalls Migranten. Allein in den letzten zwei Jahren sind Tausende von Migranten in Massachusetts angekommen.

Chicago beherbergte Hunderte von Migranten am Wilbur Wright College und am Richard J. Daley College. Viele dieser Migranten wurden schließlich auf den Campus des American Islamic College in Uptown verlegt, auf dem 500 bis 600 Menschen untergebracht werden können. Das American Islamic College ist auf der Suche nach einem neuen Campus in Chicago, und das Gebäude, in dem die Migranten untergebracht sind, soll schließlich in Hochhauswohnungen und Seniorenwohnungen umgewandelt werden. Seit August 2022 hat Chicago mehr als 42.000 Migranten per Bus oder Flugzeug aufgenommen, wobei diejenigen, die auf eigene Faust ankommen, nicht mitgezählt sind.

Die University of California in San Diego hilft beim Bau einer großen Langzeitunterkunft für Migranten in Nord-Baja, Kalifornien. Die Einrichtung wird über Unterkünfte, Küchen, Bildungsprogramme, Berufsausbildung und Freizeiteinrichtungen verfügen und auch Arbeitsplätze für Migranten auf dem Gelände bieten.

Dies geschieht nicht nur in den USA. Andere Länder folgen dem gleichen Muster. Im Vereinigten Königreich wurden Studenten aus ihrem luxuriösen Wohnblock vertrieben, weil das Innenministerium beschloss, die Anlage für Migranten zu vermieten. Über 400 Asylbewerber zogen in die Studentenwohnheime von Huddersfield ein, so dass 150 Studenten eine andere Unterkunft finden mussten. Natürlich gibt es auch im Vereinigten Königreich Studentenproteste an den Universitäten wegen des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Zwischen Mitte 2019 und Mitte 2023 haben über 100.000 Migranten den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich überquert. In Irland waren zu einem bestimmten Zeitpunkt über 3.000 Flüchtlinge auf dem Universitätsgelände untergebracht, und es scheint, dass der Kampf um die Unterbringung von Migranten in Studentenwohnheimen auf dem Universitätsgelände und den möglichen Erwerb von Gebäuden zur Umnutzung für Migranten immer noch andauert. Dies sind nur einige Beispiele.

Blackstone erwarb das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA, arbeitet mit über 100 Colleges und Universitäten zusammen und plant die Einstellung von 2.000 Flüchtlingen

Am 19. April 2022 erwarb die „Blackstone Group“, der weltweit größte alternative Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Billion Dollar, „American Campus Communities“ (ACC) für 12.8 Milliarden Dollar und ist damit das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA. ACC verfügt derzeit über 205 Immobilien in 71 führenden Universitätsmärkten, darunter die Arizona State University, Kalifornien – Berkeley, die Florida State University und die University of Texas in Austin. Sie verfügen über 144.000 Betten. ACC ist Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Studentenwohnheimen. Sie sind nicht nur eine Verwaltungsgesellschaft. ACC entwickelt derzeit sechs neue Studentenwohnanlagen, die in diesem Jahr eröffnet werden, und vier weitere im Jahr 2025. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf ESGs (Environmental Social Governance), Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration.

„Blackstone“ ist der größte Vermieter der Welt. Das Unternehmen hat Wohnblocks, Studentenwohnungen, Einfamilienhäuser, Seniorenheime, Büros, Hotels, Logistiklager, Datenzentren und Filmstudios aufgekauft und verfügt über mehr als 300.000 Mietwohnungen in den USA. „Blackstone“ ist dafür bekannt, die Mieten in die Höhe zu treiben, Zwangsräumungen zu veranlassen und ein schlechter Vermieter zu sein. Erst im Mai dieses Jahres erwarb „Blackstone“ die 38.000 Mietwohnungen von Tricon Residential und erhöhte damit seinen Bestand an Einfamilien-Mietwohnungen in den USA auf 66.000.

Es dürfte nicht überraschen, dass die drei größten Aktionäre der „Blackstone Group“ „Vanguard“, „BlackRock“ und „Capital World Investors“ sind. „BlackRock“ gehörte ursprünglich zur gleichen Dachgesellschaft wie die 1985 gegründete „Blackstone Financial Management“, aber 1988 trennte sich „BlackRock“ von der Muttergesellschaft. „Corey’s Digs“ hat ausführlich über die Geschichte und das Engagement von „BlackRock“ in Bezug auf ESGs, digitale IDs und Blockchain, Finanzübernahmen, CEO Larry Fink und vor allem am 22. August 2019 über BlackRocks Whitepaper „Going Direct“ berichtet, das enthüllt, dass die Zentralbank in einem Geldwäschesystem Gelder direkt in die Hände von öffentlichen und privaten Geldgebern (d. h. Aktienanlegern) geleitet hat. Durch diesen Plan flossen mehr als 5 Billionen Dollar in das US-Finanzsystem. Im darauffolgenden Monat begann die US-Notenbank mit einem Rettungsprogramm für Repo-Kredite, indem sie sich direkt an die Handelshäuser an der Wall Street wandte, und im März 2020 beauftragte sie „BlackRock“ mit der Umsetzung des „Going Direct“-Plans.

„Blackstone“ arbeitet mit der „Tent Partnership for Refugees“ (TENT) zusammen, die 2016 vom „Chobani“-Eigentümer Hamdi Ulukaya gegründet wurde. Über 400 Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten mit TENT zusammen und verpflichten sich, 36 Millionen Flüchtlinge einzustellen und zu integrieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtete sich „Blackstone“ im Jahr 2022 dazu, bis Ende 2025 2.000 Flüchtlinge in seinen globalen Portfoliounternehmen und Immobilienobjekten einzustellen. „Blackstone“ erklärte, dass es „weiterhin mit seinen Portfoliounternehmen, externen Immobilienverwaltern und Joint-Venture-Partnern zusammenarbeiten wird, um die Einstellung von Flüchtlingen zu unterstützen.“ Nebenbei bemerkt: „Starbucks“ hat sich verpflichtet, im Laufe von fünf Jahren zwischen 2017 und 2022 10.000 Flüchtlinge einzustellen. Sicherlich kann jeder erraten, wer die größten Aktionäre von „Starbucks“ sind – „Vanguard“ und „BlackRock“.

Blackstones „LaunchPad„, ein Programm der „Blackstone Charitable Foundation“, hat seit seiner Gründung mit 78 Universitäten zusammengearbeitet, 62 Millionen Dollar an Zuschüssen generiert und allein im Jahr 2023 haben 40.000 Studenten daran teilgenommen, heißt es auf der Website. Sie bieten sowohl persönliche Programme zum Aufbau von Fähigkeiten als auch Online-Programme an. Während sie Wachstumsdenken, Kreativität, kritisches Denken und Führungsqualitäten lehren, nehmen sie sie auch unter ihre Fittiche oder die ihrer Partner, um sie zu formen und Beziehungen durch ihre Praktikumsprogramme über das „Blackstone“-Netzwerk von Portfolios aufzubauen. „Blackstone“ arbeitet mit engagierten Campus-Direktoren und Dozenten zusammen, um diese Programme durchzuführen.

Die Washington State University, die zu ECAR gehört, arbeitet mit „Blackstone“ an 10-wöchigen Praktika (2025), in denen Studenten alles über ESGs lernen und „vollständig in die Kultur von Blackstone eintauchen“ können.

Nach einer engen, 15-jährigen Beziehung zu „Blackstone“ und bereits getätigten Investitionen in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar ist die Universität von Kalifornien am 3. Januar 2023 eine Partnerschaft mit dem „Real Estate Income Trust“ von „Blackstone“ eingegangen und hat 4 Mrd. US-Dollar investiert, wobei der Schwerpunkt auf Studentenwohnungen, Wohnungen für Mitarbeiter und Dozenten sowie bezahlbarem Wohnraum liegt. Mehr dazu unter dem Abschnitt Stiftungen.

Das Schulsystem der Universität von Kalifornien zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Bericht, da es in fast jedem Abschnitt über „Blackstone“, Stiftungen, Studentenwohnungen, Proteste und illegale Einwanderer vorkommt. Zusätzlich dazu, dass Kalifornien 2017 zu einem „Sanctuary State“ wurde, sowie zu den vielen Möglichkeiten, wie Kalifornien illegale Einwanderer gegenüber der eigenen obdachlosen Bevölkerung begünstigt hat, forderte 2023 eine Koalition von Studenten ohne Papiere, dass die UC ein Bundesgesetz (INA Section 1324a) ignoriert, das die Beschäftigung von ausländischen Studenten ohne Papiere verbietet. Nachdem das „Center for Immigration Law and Policy“ der UCLA Law School entschieden hatte, dass das Gesetz nicht für staatliche Universitäten gilt, erklärte die UC am 18. Mai, dass sie das Schild „Now Hiring“ aufstellen würde. Im Januar 2024 traten studentische Aktivisten in einen Hungerstreik, weil die UC noch keine Studenten ohne Papiere eingestellt hatte.

Letztes Jahr war das „Blackstone“-Unternehmen Packers „Sanitation Services, Inc.“ (PSSI) in einen Kinderarbeitsskandal verwickelt, bei dem mehr als 100 Kinder zur Reinigung von Anlagen in Fleischverpackungsbetrieben in acht Bundesstaaten beschäftigt wurden. Einige der Kinder waren erst 13 Jahre alt und arbeiteten bei „JBS Foods“, „Tyson Foods“ und „Cargill“ an Brustsägen, Knochenschneidern und Schädelspaltern. „Blackstone“ zahlte 1,5 Millionen Dollar Strafe an das Arbeitsministerium für unterdrückende Kinderarbeit. Einige Leute sollten es sich zweimal überlegen, ob sie Fleisch von diesen großen Unternehmen kaufen, über die alle in „Corey’s Digs“ berichtet wurde. Es ist immer besser, lokale Bauern zu unterstützen.

Der US-amerikanische Markt für Studentenwohnungen – einschließlich ausländischer Investoren

Die obige Grafik zeigt den Wert der Investitionstransaktionen in Studentenwohnungen in den USA von 2014 bis 2023.

„Blackstone“ hat nicht nur das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA übernommen, auch die Branche selbst scheint zu boomen. Die fünf größten Immobilienunternehmen für Studentenwohnungen in den USA sind „American Campus Communities“ (im Besitz von „Blackstone“), „The Scion Group“, „Greystar Student Living“, „Cardinal Group“ und „Asset Living“. Weitere große Unternehmen, die sich im Rennen befinden, sind „Landmark Properties“ und „Harrison Street Capital“. Nachdem „Blackstone“ im Jahr 2018 in einem Joint Venture mit „Greystar“ 19 Studentenwohnanlagen für 1.2 Milliarden US-Dollar erworben hatte, verkaufte „Blackstone“ diese am 25. April 2024 für 1.64 Milliarden US-Dollar an „KKR & Co Inc.“. Das Portfolio mit über 10.000 Betten umfasst 19 Studentenwohnheime an 14 öffentlichen Vierjahres-Universitäten in 10 Bundesstaaten.

Auf dem Markt für Studentenwohnheime werden viele Immobilientransaktionen abgewickelt. Es wird ständig gebaut, erworben und verkauft. Ein Beispiel: „Harrison Street“ hat kürzlich 37 Studentenwohnheime in 19 Bundesstaaten und 31 Universitäten an ein britisches Unternehmen (GSA) und andere in einem Joint Venture verkauft. Im Jahr 2018 verkauften sie 22 Immobilien an das „Canada Pension Plan Investment Board“ und ein Unternehmen aus Singapur. Oh ja, ausländische Unternehmen sind sehr an US-Immobilien für Studentenwohnungen interessiert.

Fast acht Millionen Studenten in den USA benötigen Studentenwohnungen in der Nähe des Campus, und Studien haben gezeigt, dass sie eine Einzelunterbringung mit allen gemischten Annehmlichkeiten und intelligenten Funktionen wünschen, die perfekt in Mikro-„Smart Cities“ passen. Etwa 22% der Universitätsstudenten leben in Wohnheimen auf dem Campus, 23% in Studentenwohnheimen außerhalb des Campus, und 55% entscheiden sich für Mietobjekte in der Nähe.

In einem Weißbuch des „National Multifamily Housing Council“ aus dem Jahr 2021 über die Zukunft der Nachfrage nach Studentenwohnungen in den USA heißt es, dass ein Drittel der Amerikaner zur Miete wohnt und 15% in einer Wohnung leben. In Bezug auf Studentenwohnungen wurde festgestellt, dass nur 4% der in den letzten zehn Jahren gebauten Einheiten doppelt belegt waren und dass es in Zukunft wichtig sein wird, kleinere Einheiten zu haben, um Einzelpersonen bei Bedarf isolieren zu können. „Die Fähigkeit, Studenten umzusiedeln und unter Quarantäne zu stellen, wird in dem Maße an Bedeutung gewinnen, in dem die Rolle von Gebäuden in der öffentlichen Gesundheitspolitik wieder an Bedeutung gewinnt und durch neue Technologien unterstützt wird“, so die Autoren. Sie betonten auch die Notwendigkeit öffentlich-privater Programme zur Verbesserung der Gebäudequalität und prognostizierten, dass die Zahl der Studentenwohnungen von 8.5 Millionen Betten im Jahr 2020 auf 9.2 Millionen im Jahr 2031 steigen wird.

Einem Berkadia-Bericht aus dem Jahr 2023 zufolge stieg das effektive Mietwachstum an den Spitzenuniversitäten zwischen August 2022 und August 2023 um 7,9%, was mehr als dreimal so hoch ist wie das landesweite Wachstum der Marktmieten.

Das Jahr 2024 wird voraussichtlich ein solides Jahr für den Sektor der Studentenwohnheime sein, mit einer durchschnittlichen Belegungsrate von 95% an den Spitzenuniversitäten und einer erwarteten Einschreibung von 19.25 Millionen Studenten.

Im Januar 2023 wurde die „Student HOMES Coalition“ von Hochschulorganisationen und Studenten von Colleges und Universitäten in ganz Kalifornien gegründet, um für „erschwingliche, zugängliche und reichhaltige Wohnmöglichkeiten für Studenten“ zu kämpfen. Derzeit setzen sie sich für vier kalifornische Gesetzesvorlagen ein: Die Senatsvorlage 312 würde es öffentlichen Hochschulen und Universitäten ermöglichen, beim Bau von Studentenwohnheimen die strengen staatlichen Umweltprüfungsverfahren zu umgehen. Die Gesetzesvorlage 3116 würde es sowohl Schulen als auch Bauträgern ermöglichen, Entwicklungsbeschränkungen zu umgehen, um größere Wohnungen für einkommensschwache Studenten zu bauen. Die Gesetzesvorlage 2785 würde eine Obergrenze für die Bewerbungsgebühren festlegen und eine Rückerstattung vorsehen, wenn der Antrag nicht angenommen wird. Die Gesetzesvorlage 2801 würde sicherstellen, dass Vermieter Kautionen für angemessene Schäden und nicht für Modernisierungen verwenden, wenn ein Mieter auszieht.

Am 6. Juni 2024 hat die Universität von Kalifornien in Berkeley ein Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Bau neuer Studentenwohnungen im 3 Hektar großen „People’s Park“ von Berkeley erhalten. Der 312 Millionen Dollar teure Wohnkomplex wird 1.000 Studenten UND bis zu 125 Obdachlose mit geringem Einkommen beherbergen können.

Ich will nicht das Offensichtliche sagen, aber Kalifornien hat eine Vielzahl von Programmen, um illegalen Einwanderern zu helfen – abgesehen von den „Sanctuary“-Universitäten, Städten und dem Staat.

Ausländische Investoren kaufen und bauen Studentenwohnheime in den USA

Im Folgenden finden Sie nur eine Handvoll ausländischer Investoren, die ihre Immobilienportfolios in den USA erweitern und dabei den Sektor der Studentenwohnungen im Auge haben. Ist dies eine gute Investition oder steckt mehr dahinter?

Im Jahr 2021 kündigten das in London ansässige Unternehmen „Global Student Accommodations“ (GSA) und „Morgan Stanley Real Estate Investing“ ein Joint Venture an, um auf dem Markt für Studentenwohnungen führend zu werden. GSA verfügte über ein bestehendes Portfolio mit fast 15.000 Betten in 21 Staaten. Im Jahr 2022 erwarben sie im Rahmen ihres Joint Ventures fünf weitere Studentenwohnheime von „Harrison Street“, wodurch weitere 1.600 Betten hinzukamen und das Portfolio auf insgesamt 23 Staaten erweitert wurde.

Im Juli 2022 erwarben die „GFH Financial Group“, eine Investmentgruppe aus dem Nahen Osten mit Sitz in Bahrain, und ihre Tochtergesellschaft „Student Quarters“ mit Sitz in Atlanta, GA, über die in den USA ansässige „SQ Asset Management“ (SQ) ein 300-Millionen-Dollar-Portfolio von Studentenwohnheimen in Michigan, Missouri und Texas. Später erwarben sie eine Mehrheitsbeteiligung an SQ. Das Ziel der GFH auf dem Markt für Studentenwohnheime ist es, sich auf die 150 größten öffentlichen Universitäten in den USA zu konzentrieren.

Die Investoren aus dem Nahen Osten konzentrieren sich nicht nur auf Studentenwohnheime, sondern kaufen auch medizinische Kliniken, Bürogebäude und andere Immobilien in den USA auf.

Im August 2022 kündigte das in den USA ansässige Unternehmen „Landmark Properties“ ein Build-to-Core-Joint-Venture mit dem „Abu Dhabi Investment Fund“ an, um in der Nähe der größten Universitäten in den USA Studentenwohnungen zu errichten, nachdem es im März ein gemeinsames Joint-Venture im Wert von 1 Mrd. USD zum Erwerb bestehender Studentenwohnungen gegründet hatte.

Im Jahr 2022 ging das in Saudi-Arabien ansässige Unternehmen „Riyad Capital“ eine Partnerschaft mit „The Ascott Limited“ ein, um unter dem Namen „Student Accommodation Development Venture“ (SAVE) Studentenwohnungen in den USA zu entwickeln. „The Ascott“ gehört der in Singapur ansässigen „CapitaLand Investment Limited“, deren Muttergesellschaft „Temasek“ ist. Ihre erste Investition war der Bau eines neuen Studentenwohnheims mit 779 Betten in der Nähe der University of Nebraska-Lincoln. „Corey’s Digs“ hat in vier früheren Berichten über „Temasek“ berichtet. „Temasek“ ist an Bill Gates und anderen beteiligt, die in Fleisch aus dem Labor investieren, hat sich mit Monsanto/Bayer zusammengetan, um ein 30-Millionen-Dollar-Startup namens „Unfold“ zu gründen, das Gemüsesamen für vertikale Farmen entwickelt, und ist Teil einer 3-Billionen-Dollar-WEF-Initiative mit den „Open Society Foundations“, der „Rockefeller Foundation“, den Vereinten Nationen, dem „Wellcome Trust“, „Bezos Earth Fund“ und anderen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Öffentlich-private Partnerschaften zwischen Universitäten und Bauträgern für Studentenwohnungen haben ebenfalls zugenommen. Sie handeln Verträge aus, bei denen die Bauträger einen laufenden Anteil an den Zahlungen der Studenten erhalten. Bei einigen dieser Partnerschaften gab es eine Menge Intrigen und Betrügereien. Während der Plandemie, als Studenten vom Campus verwiesen wurden, führte dies dazu, dass viele Studenten auf ihren Mietverträgen sitzen blieben, weil die Bauträger sie nicht daraus entlassen oder ihnen das Geld zurückerstatten wollten, ohne dass die Universitäten ein Mitspracherecht hatten. Einige Universitäten konnten sich in dieser Angelegenheit einigen, mussten aber einen Verlust hinnehmen.

Außerdem gab es zahlreiche Klagen gegen Studentenwohnheime und Verwaltungsgesellschaften, die u. a. Preisabsprachen bei den Mieten getroffen hatten.

College- und Hochschulgelder in Geiselhaft

Es war 1988, als der Hedge-Fonds-Manager Tom Steyer David Swensen, den Stiftungsmanager von Yale, davon überzeugte, 300 Millionen Dollar in Steyers neuen Fonds „Farallon Capital“ zu investieren, was die Verwaltung von Stiftungsgeldern für immer veränderte. Andere Universitäten begannen, in Private Equity– und Immobilien-Hedgefonds zu investieren. Milliardäre und Ehemalige tragen mit ihren steuerlich absetzbaren Spenden dazu bei, diese Investitionen von Universitäten, die in erster Linie steuerbefreit sind, aufzustocken. Zwischen 1990 und 2021 ist der durchschnittliche Wert der Stiftungsgelder um 423% gestiegen. Die Plandemie bot die Gelegenheit, das Stiftungsvermögen allein im Jahr 2021 aufgrund des boomenden Aktienmarktes um 35% zu erhöhen.

Zwischen 2018 und 2023 haben 49 vierjährige private Hochschulen und 16 vierjährige öffentliche Einrichtungen Bürogebäude erworben, da die Quote der verfügbaren Bürogebäude nach der Plandemie auf 24% anstieg und somit viel günstiger zu erwerben war. Colleges und Universitäten haben auch Hotels und andere Immobilien erworben.

Die Prioritäten haben sich verschoben, und statt dass die Hochschulbildung für die Studenten oberste Priorität hatte, ging es nur noch darum, eine Rendite zu erzielen. Die Wall Street hat sich die Taschen vollgeschlagen, Milliardäre haben das Sagen, und am Ende verlieren die Studenten.

Das System ist schon seit langem manipuliert worden. Es gibt zahllose Bücher und Berichte darüber, wie Hochschuleinrichtungen ihre Stiftungsgelder nutzen, um Geld zu verdienen, das den Spendern, der Wall Street und anderen zugute kommt, während für die Studenten und ihre Ausbildung wenig übrig bleibt.

Im Jahr 2023 waren die 20 größten Stiftungsgelder für Hochschuleinrichtungen in den USA:

Quelle: 2023 NACUBO-Commonfund Study of Endowments

Hochschul-„Innovationsbezirke“ oder strategische Migrantencampusse?

Milliarden aus diesen Stiftungen fließen in Immobilien. In vielen Fällen kaufen die Universitäten stillgelegte Bürogebäude in der Nähe auf, aber anstatt sie als Erweiterung des Campus für die Wissenschaft umzubauen, verwandeln sie sie in Einzelhandelsflächen, um „Innovationsbezirke“ oder „Innovationsökosysteme“ zu schaffen. Das ist das Äquivalent einer 15-Minuten-Stadt mit all dem Schnickschnack der intelligenten Technik für ein digitales Kontrollnetz. Wie das „Brookings Institute“ es ausdrückt, sind sie „der ultimative Mix aus Unternehmern und Bildungseinrichtungen, Start-ups und Schulen, gemischter Bebauung und medizinischen Innovationen, Bike-Sharing und bankfähigen Investitionen – alles verbunden durch den öffentlichen Nahverkehr, verkabelt mit digitaler Technologie und angetrieben durch erneuerbare Energie und Koffein.“

Mit „verkabelt für digitale Technologie“ meinen sie, dass alle öffentlichen Plätze im „Innovationsdistrikt“ mit drahtlosen Netzwerken, erstklassigen Glasfaserkabeln und Internet sowie Computern und digitalen Bildschirmen, die in die Räume integriert sind, „digital zugänglich“ gemacht oder umgestaltet werden. Außerdem schlagen sie vor, Straßen in „lebende Labore“ zu verwandeln, in denen sie neue digitale Technologien und eine ausgefallene Straßenbeleuchtung ausprobieren können. Und sie betonen die Notwendigkeit einer Verwaltung der einzelnen Stadtteile. Natürlich gehören auch Kleinstwohnungen und die erforderliche Umwidmung von Flächen zum Paket. Und all dies schließt die Ausweitung auf die Nachbarschaft und die Metropole im weiteren Sinne ein.

Schon seit einiger Zeit kaufen Universitäten Gewerbeimmobilien auf und gehen Partnerschaften mit Bauträgern ein. Tatsächlich sind Universitäten die größten Arbeitgeber in zwei Dritteln der 100 größten Städte Amerikas.

Einige Leute, vor allem viele aus der jüngeren Generation, werden sich das ansehen und denken: „Wie praktisch„, während sie durch ihre überwachten Gefängnisblocks schlendern.

Diese Zentren entstehen bereits an der University of California in Davis, der University of Texas in Austin, der Arizona State University, der Georgia Tech und der University of Washington, um nur einige zu nennen. In Städten wie Atlanta, Baltimore, Buffalo, Cambridge, Cleveland, Detroit, Houston, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis und San Diego werden diese Zentren im Umfeld von Hochschuleinrichtungen eingerichtet. Es handelt sich um ein globales Programm, denn in Barcelona, Berlin, London, Medellin, Montreal, Seoul, Stockholm und Toronto sind bereits „Innovationsbezirke“ entstanden.

„Deloitte“ bezeichnet sie gerne als „Smart Campus – Der vernetzte Campus der nächsten Generation“, was sich im Wesentlichen wie das Papier des „Brookings Institute“ liest. Im „Deloitte“-Papier von 2019 wird betont, dass „Smart Banking, Smart Retail, Smart Digital Workplaces und Smart Venues wie Krankenhäuser und Stadien auf Hochschulcampusse ausgedehnt werden könnten“. „Deloitte“ definiert diese Campusse als einen Paradigmenwechsel, der eine digitale Kultur zur Datenerfassung schafft, digitale Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Technologien bereitstellt, Umsatzströme ankurbelt und als Modell zum Testen dient, um es zu verbessern und auf umliegende Gemeinden und Städte auszuweiten. Sie backen einen großen Kuchen, und das Sahnehäubchen ist, dass sie RPA, Blockchain, Location Intelligence, Venue Analytics und Chatbots einsetzen wollen. Das klingt nach einem tollen Campus!

In einem Auszug der „Smart Cities Association“ heißt es, dass „Hochschulcampusse im Wesentlichen zu Landschaften werden, in denen man Trends beobachten kann, die denen von Smart Cities ähneln. Wie viele Kommunalverwaltungen haben auch immer mehr Hochschulen und Universitäten Chief Information Officers (CIOs) eingestellt, um intelligente, sichere Innovationen und technologische Systeme auf dem gesamten Campus zu koordinieren. Die Northwestern University, das Boston College und das Dartmouth College gehören zu den vielen Schulen, die CIOs haben, und die Stanford University hat erst in diesem Jahr eine CIO-Stelle geschaffen.“

Hier ist die eigentliche Frage: Konzentrieren sie sich auf den Aufbau von „Innovationsdistrikten“ oder „15-Minuten-Städten“ für die Zwecke des digitalen Kontrollnetzes und die spätere Ausdehnung auf Städte und Regionen, während sie gleichzeitig illegale Einwanderer beherbergen und die Indoktrination der Studenten fortsetzen? Oder dient dies dem Zweck, ausgebildete illegale Einwanderer für künftige Aktionen an strategischen Orten im ganzen Land in den Campus einzuschleusen, da sie die perfekten Mikrostädte sind, um von dort aus zu operieren und sich dort einzuschleusen? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Wie dem auch sei, eines ist sicher: Stiftungen werden seit langem für einen weiteren Vermögenstransfer genutzt, während sie Steuern hinterziehen, Partnerschaften mit Private-Equity-Firmen eingehen und weiterhin Immobilien aufkaufen – und das alles, während die Studierenden ihre geringste Sorge bleiben.

Laut der vom Private Equity Stakeholder Project für 2019 erstellten Teilliste der Blackstone-Investoren haben die folgenden Hochschulen und Universitäten in diesem Jahr bei „Blackstone“ investiert:

Aga Khan University Foundation Endowment

Berkeley Endowment Management Company

Clemson University Foundation Endowment

Colby College Endowment

Colgate University Endowment

Denison University Endowment

Indiana University Foundation Endowment

Michigan State University Endowment

Nevada System of Higher Education Endowment

Regents of the University of California

University of Houston System Endowment

University of Michigan Endowment

University of Missouri Endowment

University of South Dakota Foundation Endowment

University of Texas Investment Management Company Endowment

University of Toronto Asset Management Corporation Endowment

University of Washington Endowment

Strategisches 4-Milliarden-Dollar-Projekt von „UC Investments“ mit „Blackstone“

Im Januar 2023 kündigten die Regenten der Universität von Kalifornien (UC Investments) und „Blackstone“ ein strategisches, langfristiges (6 Jahre Haltedauer) Projekt an, bei dem „UC Investments“ 4 Milliarden Dollar in „Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.“ (BREIT) Klasse 1 Stammaktien einbringt. Dabei brachte „Blackstone“ 1 Mrd. $ seiner BREIT-Bestände als Teil eines Joint Ventures mit „UC Investments“ ein. „UC Investments“ unterhält seit 15 Jahren eine Partnerschaft mit „Blackstone“ und hatte bereits 2 Mrd. $ investiert. Dies verschafft „Blackstone“ natürlich reichlich Cashflow. Obwohl sich diese Summe nur auf 6 Mrd. US-Dollar beläuft, wie andere Quellen berichten, hat „UC Investments“ laut einer kürzlich abgegebenen Erklärung von Jagdeep Singh Bachher, Chief Investment Officer von „UC“, bis heute 8.6 Mrd. US-Dollar bei „Blackstone“ und fast 2.3 Mrd. USD bei „BlackRock“ investiert.

Die Co-Leiter der Immobilienabteilung von „UC Investments“ beabsichtigen, eng mit den Portfoliounternehmen von „Blackstone“ zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf Studentenwohnungen, Wohnungen für Mitarbeiter und Fakultäten sowie bezahlbarem Wohnraum in Kalifornien liegt.

Kurz darauf investierte die „UC“ weitere 500 Millionen Dollar in „Blackstone“ und wurde von der Gewerkschaft der Universität dafür kritisiert, dass sie in Unternehmen investiert, die die Mieten in die Höhe treiben und vermehrt Zwangsräumungen vornehmen. In einem offenen Brief, der von allen großen Gewerkschaften unterzeichnet und an den CEO von „UC“, Jagdeep Singh Bachher, geschickt wurde, hieß es: „Als einer der größten Vermieter in Kalifornien trägt die University of California bereits eine erhebliche Verantwortung für diese Krise. Durch diese neue Partnerschaft mit Blackstone Inc. wird die Universität jedoch zu einem Hauptverursacher dieser Erschwinglichkeitskrise für die UC-Gemeinschaft und den Rest von Kalifornien.“ Der Brief ist eine Pflichtlektüre, da er die wichtigsten Probleme und Bedenken im Zusammenhang mit Private-Equity-Firmen wie „Blackstone“ dokumentiert, die Häuser und Studentenwohnungen aufkaufen und den Mietmarkt erobern. Wenn man diese fabrizierte Krise mit dem Programm für erschwinglichen Wohnraum kombiniert, wird klar, dass es sich um ein koordiniertes Spiel um die vollständige Kontrolle über den gesamten Wohnungsmarkt handelt, denn – „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein.“

Mehrere UC-Campusse, einschließlich der „UC Irvine“, haben Teile ihrer Studentenwohnungen an „American Campus Communities“ ausgelagert, die „Blackstone“ 2022 erworben hat, wie oben dokumentiert.

Hier ist eine 35-seitige Liste des Immobilienberichts der Universität von Kalifornien für das Jahr 2023, in der die Daten, Grundstücke, Strukturen und Kosten aller Immobilien, die sich im Besitz der Universität befinden, aufgeführt sind. Und hier ist der Jahresbericht 2022-2023 über die private Unterstützung der Universität.

Outsourcing der Verwaltung von Stiftungen ist das Gebot der Stunde

Das Stiftungsvermögen von Harvard ist das größte des Landes und wird wahrscheinlich noch größer werden, nachdem der Cheffinanzberater von „Blackstone“, Michael S. Chae, ab dem 1. Juli 2024 Mitglied des Verwaltungsrats der „Harvard Management Company“ (HMC) wird. Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 10 Mitgliedern, die für die Verwaltung des 50.7 Milliarden Dollar schweren Stiftungsvermögens von Harvard verantwortlich sind. HMC wird von CEO N.P. „Narv“ Narvekar geleitet, der 2016 antrat, nachdem er seit 2002 CEO der Columbia University war, und 2017 eine neue Strategie zur Auslagerung von Vermögenswerten an externe Manager einführte. Narvekar hatte die gleiche Strategie bereits an der Columbia University verfolgt. Harvard begann Mitte 2017 damit, die Verwaltung des größten Teils seines Stiftungsvermögens auszulagern. Sie entließen die Hälfte ihres Investmentpersonals und setzten das direkte Immobilienteam der Stiftung als externen Verwalter ein. Im Jahr 2018 verkaufte Harvard sein Portfolio von über 100 Lagerhäusern an „Blackstone“.

Bereits 2015 gaben Universitäten wie Yale, Harvard, die University of Texas, Stanford und Princeton mehr von ihrem Stiftungsvermögen für Private-Equity-Fondsmanager aus als für ihre Studenten. Yale zum Beispiel zahlte 480 Millionen Dollar an Private-Equity-Fondsmanager, während es 2014 nur 170 Millionen Dollar für Studienbeihilfen, Stipendien und Preise für Studierende ausgab. Im Jahr darauf sagte der Mitbegründer von „Blackstone“, Stephen A. Schwarzman, Yale 150 Millionen Dollar für ein neues Studentenzentrum zu. Dies ist ein besorgniserregender Trend unter Hochschulen und Universitäten.

Milliardäre finanzieren und steuern seit Jahren die Stiftungen von Universitäten. Zwischen 2010 und 2020 hat die „Bill & Melinda Gates Foundation“ über 11.6 Milliarden Dollar an 471 Universitäten und Hochschuleinrichtungen in 66 Ländern vergeben, wobei über 70% an amerikanische Universitäten gingen. Die fünf wichtigsten Universitäten in der Reihenfolge ihrer Förderung waren: University of Washington, John Hopkins University, Emory University, University of California, San Francisco, und die University of Oxford. Bill Gates ist nur ein Beispiel dafür.

Die Auslagerung der Verwaltung von Stiftungsgeldern ist nicht das einzige Spiel in der Stadt. Die Pandemie führte zu einem Ansturm von Milliarden Dollar an Outsourcing an gewinnorientierte Unternehmen, um alles zu verwalten – von Online-Kursen, Einschreibung und Rekrutierung, Tutoren, Forschung, IT-Management, Wohnheimen, Klassenzimmern, Laboren und Parkplätzen bis hin Studentenvereinigungen. Verstehen Sie das große Ganze?

Es sind nicht nur die Private-Equity-Firmen, die diese Stiftungsgelder aufbrauchen. Im Jahr 2020 investierte die University of Illinois fast 160 Millionen Dollar ihres Stiftungsvermögens, um der erste Investor in „BlackRocks“ neue Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) zu werden, die mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung übereinstimmt und diese Ziele fördert.

Der Standort ist entscheidend: Satelliten-Campusse in D.C.

Viele Hochschulen und Universitäten kaufen nicht nur Immobilien in der Umgebung des Campus auf, sondern erweitern ihren Campus auch in andere Städte als Satellitencampus, über 50 davon bereits in Washington D.C. – der bevorzugte Standort, den sie alle anstreben. Millionen von Dollar fließen in diese Erweiterungen.

Laut James Birkey, Senior Vice President für den Bildungsbereich bei der Immobiliengesellschaft „JLL“, haben Universitäten schon seit langem Satellitencampusse eingerichtet, aber „neu ist der Wettbewerbscharakter“. Birkey erklärt, dass „es wichtige Institutionen gibt, die nach ganz bestimmten Flächen an bestimmten strategischen Orten suchen, und die wirtschaftlichen Bedingungen sind derzeit günstig, um diese zu finden.“

Im Jahr 2018 eröffnete die Arizona State University ihr neues Zentrum nur vier Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt und expandierte im darauffolgenden Jahr in ein weiteres Gebäude in der Nähe. Wenig später erwarb die University of Arizona Räumlichkeiten nur zwei Blocks vom Weißen Haus entfernt.

Allein im Jahr 2023 haben „Texas A&M“, „Purdue“, Princeton und die Johns Hopkin’s neue Ausgründungen vorgenommen; letztere gab 372 Millionen Dollar für den Erwerb des ehemaligen Newseum-Gebäudes für ihr neues „Bloomberg Center“ aus.

Die University of Southern California erwarb kürzlich ein Bürogebäude am Dupont Circle in Washington D.C., um es in einen Satellitencampus umzuwandeln. USC-Präsidentin Carol L. Folt sagte: „Die Idee, eine Campus-Struktur in D.C. zu schaffen, kam erst vor kurzem auf. Sie hat sich sehr schnell verwirklicht“.

Kleine Privatschulen und große öffentliche Schulen wollen alle in D.C. studieren, einschließlich der New York University, des Middlebury College, der Florida International University, die University of Pennsylvania und das Hillsdale College, um nur einige zu nennen.

Um all diese Studenten unterzubringen, wird mehr Wohnraum benötigt, was den Kauf von Bürogebäuden oder anderen Immobilien bedeutet, die in Studentenwohnungen umgewandelt werden.

Es versteht sich von selbst, dass die Bürgermeisterin von D.C., Muriel Bowser, zu 100% für diese Satellitencampusse ist und die Nutzung der Universitäten ausweiten, die Innenstadt neu gestalten, ein großes Technologiezentrum und die Umwandlung von Büro- in Wohngebäude einrichten sowie 15.000 zusätzliche Einwohner in die Innenstadt bringen möchte.

Der Smokescreen: Israel-Hamas-Hochschulproteste

Während viele Studenten protestieren, weil sie von diesem Krieg und dem Massenmord an Tausenden von Erwachsenen und Kindern wirklich beunruhigt sind, gibt es Aspekte dieser Proteste, die für eine andere Sache koordiniert wurden, um einen massiven Smokescreen zu schaffen, während die Universitäten und Milliardäre Figuren ins Spiel bringen. Dabei sind professionell finanzierte Agitatoren Teil ihres Spiels. Von neuen „Hassverbrechen“-Gesetzen bis hin zu einer Wachablösung an den Universitäten und der weiteren Vereinnahmung ihrer Stiftungen und der Kontrolle ihrer Politik, von Landraub bis hin zur Unterbringung illegaler Einwanderer und der Planung der nächsten Schritte – alles ist auf dem Tisch. Währenddessen werden Tausende im Ausland abgeschlachtet und die Invasion an den US-Grenzen geht weiter, während sich die Medien hauptsächlich auf die Proteste konzentrieren. Pure Vernebelung.

Die meisten Menschen wissen inzwischen, dass die Proteste, die weltweit an Hunderten von Universitäten auftauchen, nicht organisch sind. Die Organisationen und Gruppen sind ausgebildete Aktivisten und werden gut finanziert. Einige Studenten wurden geschult, um daran teilzunehmen, andere sind ausgebildete Agitatoren, um sie auf eine höhere Ebene zu bringen. Und natürlich gibt es viele Studenten, die sich dem anschließen, weil sie es für eine gerechte Sache halten. Der Krieg wird sicherlich Emotionen wecken und Wut und Leidenschaft in den Menschen hervorrufen, und das aus gutem Grund – aber es geht um viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Allein in den USA haben über 100 Colleges und Universitäten protestiert, einige mit Zeltlagern. Die Botschaft, die weltweit an den Universitäten zu hören ist, ist dieselbe – „divest in Israel“. Es ist eine Schlüsselbotschaft, die wahrscheinlich von Aktivistengruppen stammt, die von großen Unternehmen finanziert werden, denn sie zeigt mit dem Finger auf die Stiftungen und, was noch wichtiger ist, auf die Personen, die diese Stiftungen verwalten, um die Dinge aufzurütteln und wichtige Personen an ihren Platz zu bringen.

Zwei Organisatoren der Proteste an mehreren Universitäten sind „IfNotNow“ und „Jewish Voice for Peace“, die beide von der „Tides Foundation“ unterstützt werden. Die „Tides Foundation“ unterstützt alle Arten von gemeinnützigen Organisationen, die sich für den sozialen Wandel einsetzen, und wird von George Soros finanziert. Ein Sprecher der „Open Society Foundation“ von George Soros sagte, dass sie „ein breites Spektrum von US-Gruppen finanziert hat, die sich für die Rechte von Palästinensern und Israelis und für eine friedliche Lösung des Konflikts in Israel eingesetzt haben.“

David Rockefeller Jr. hat über den „Rockefeller Brothers Fund“ fast 500.000 Dollar an „Jewish Voice for Peace“ gespendet und finanziert auch die „Tides Foundation“. Susan und Nick Pritzker finanzieren eine Stiftung, die Gruppen unterstützt, die an pro-palästinensischen Protesten beteiligt sind.

Aber das größere Bild sind die milliardenschweren Philanthropen und Großspender von Universitätsstiftungen, die damit gedroht haben, ihre Finanzierung wegen dieser Proteste einzustellen. Der Columbia University wurden bereits Millionenbeträge von Großspendern gestrichen. Dies war einer der Hauptpunkte des Medienrummels, der den finanziellen Spielraum und die Verwaltung von Stiftungen aufgewühlt hat. Wenn Spender diktieren können, wie eine Universität zu handeln, auf Situationen zu reagieren, Spitzenpersonal einzustellen oder zu entlassen und ihre Mittel auszugeben hat, dann geht es bei den Prioritäten der Universität nicht um die Studenten – und das schon seit sehr langer Zeit.

Wenn sich Clinton-Freunde wie Lawrence Summers öffentlich gegen sich selbst wenden, ist es immer ratsam, aufmerksam zu sein. Seine Aufgabe war es, Harvard ins Visier zu nehmen, weil es eine Erklärung pro-palästinensischer Studenten nicht verurteilt hatte. Am darauffolgenden Tag forderte der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Bill Ackman in einer öffentlichen Erklärung, dass Harvard die Liste der Mitglieder, die an der Erklärung beteiligt waren, veröffentlichen solle, um sicherzustellen, dass niemand sie jemals einstellen würde. Dies brachte natürlich die neu ernannte Präsidentin in die Bredouille und führte zu einem Ansturm aus vielen Richtungen, einschließlich einer Anhörung im Kongress, bei der Harvard-Präsidentin Claudine Gay später zurücktrat. M. Elizabeth Magill, Präsidentin der University of Pennsylvania, trat nur wenige Tage nach ihrem Auftritt vor dem Kongress ebenfalls zurück, und der Hedgefonds-Manager Ross Stevens drohte damit, eine Spende von 100 Millionen Dollar zurückzuziehen. Die Präsidentin der Columbia University konnte ihr Amt behalten, obwohl Professoren, Gesetzgeber und Studenten ihren Rücktritt forderten.

Aber es war der Auftritt des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers und Professors an der Columbia University, Jeffrey D. Sachs, in der Sendung von Tucker Carlson, der die Schattenseiten ihrer Agenda enthüllte und gleichzeitig die Weichen für die Zerstörung Amerikas stellte. Diejenigen, die glauben, dass dies etwas anderes als ein Trick war, sind mit Jeffrey Sachs nicht vertraut. Nur wenige Menschen sind so gut vernetzt wie Jeffrey Sachs oder so sehr in menschenfeindliche Machenschaften verwickelt wie er. Von seiner führenden Rolle in Harvard bei der Vergewaltigung Russlands bis hin zur Gründung des Globalen Fonds, der volle Immunität genießt; Sachs selbst forderte nur zehn Tage vor dem ersten angeblichen Covid-Fall in den USA 10 Milliarden Dollar pro Jahr; er führte die den Schwindel der Harvard-Konsenserklärung zur antiretroviralen Behandlung von AIDS an; seine Kumpanei mit Papst Franziskus, seine jahrzehntelange Beziehung zur UNO und sein Glaube an den „vom Menschen verursachten Klimawandel“ sind ziemlich gute Indikatoren dafür, woher Sachs kommt. Ein Blick in ein älteres Archiv der Columbia University mit seinem 40-seitigen Lebenslauf zeigt, wie lange Jeffrey Sachs schon in diesem Spiel ist. Er ist kein Dummkopf, und er ist auch nicht naiv, wie er in diesem Interview zu sein vorgab.

Jeffrey Sachs verbrachte eine Stunde und fünfundvierzig Minuten damit, die Menschen mit Sticheleien gegen Universitäten, Regierungen, Krieg, Victoria Nuland und die Clintons zu verwirren, während er gleichzeitig andeutete, dass ein Atomkrieg bevorstehe und dass er sich zu all dem äußere, weil er sich um die Zukunft seiner Kinder sorge. Und das von einem Mann, der sich mit den „Besten“ verbündet hat, um Amerika in die Knie zu zwingen. Und doch haben die Leute es ihm abgekauft, weil er die Schlüsselwörter verwendete, die die Frustration und die Wut der Menschen widerspiegeln. Sachs ist ein sehr nützliches Werkzeug. Schauen wir uns das mal an:

Nichts von dem, was Sachs sagte, ist eine neue Information. Dies war keine Enthüllung irgendeiner Art.

Zwölfmal hat er die Drohung mit einem Atomkrieg in den Raum gestellt, um sicherzustellen, dass er einen Zustand der Angst hervorruft, während die Zuhörer sich an jedes seiner Worte klammerten, was sie anfälliger für alle hoffnungsvollen Leckerbissen machte, die er vorbrachte.

Er gab sich absichtlich bescheiden, wirkte naiv – er nannte sich selbst mehrmals naiv – und sogar ängstlich.

Er legte Wert darauf, sich darüber zu beschweren, dass Universitäten und Großspender alle Teil dieses korrupten Systems sind, obwohl er selbst ein großer Teil dieses Systems war und ist und unglaubliche Pläne gegen die Menschheit verfolgt hat.

Er nahm die US-Regierung ins Visier und benutzte dreizehn Mal den Begriff „Neocons“, während er die offensichtlichen Bösewichte ausließ und erklärte, dass die UNO den Frieden bringen wolle, obwohl es in Wirklichkeit um Kontrolle und Versklavung geht. Er nahm auch die Clintons und Nuland ins Visier, um die Sache glaubwürdiger zu machen.

Er wich Tuckers Frage nach dem Pandemieabkommen aus und schürte stattdessen die Angst vor Covid und einer zukünftigen Pandemie, was der UNO sehr gelegen kommt. Als Vorsitzender und Leiter der Lancet-Covid-19-Kommission hat er den Kongress und die Bürger in Bezug auf Covid abgelenkt und in die Irre geführt und auf Massenimpfungen, eine allgemeine Gesundheitsversorgung mit Pandemievorsorgeplänen, einen neuen globalen Gesundheitsfonds für mehr Geld und die Umsetzung des Pariser Abkommens und der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung gedrängt.

Dieses Zitat von Sachs hat zwei Bedeutungen. „Wir haben in diesem Land gerade eine Scheiß-Show laufen. Wenn eine Universität meint, sie könne tun, was sie wolle, und wenn das NIH eine andere Meinung vertritt und wir keine Regeln haben und sie an gefährlichen Krankheitserregern arbeiten. Ja, wir werden eine weitere Pandemie haben.“ Damit öffnet er die Tür für mehr Aufsicht über die und Wachablösungen an den Universitäten und ihre Stiftungen, während er gleichzeitig versucht, den Menschen mehr Angst vor einer Pandemie zu machen.

Ein weiteres Zitat von Sachs, in dem er die Universitäten anprangert, sollte einmal mehr die Notwendigkeit aufzeigen, deren Finanzmanagement besser zu überwachen, und öffnet die Tür für eine Neuordnung der Aufsicht, um Schlüsselpersonen einzusetzen, die Politik zu ändern, neue Gesetze zu erlassen usw.: „Ich meine, es ist kein Schock, Ihnen das zu sagen, aber alle diese speziellen Organisationen, die Denkfabriken oder speziellen Abteilungen oder Forschungseinheiten der Universitäten, werden von der US-Regierung finanziert. Sie werden durch den Sicherheitsstaat finanziert. Sie werden von Großspendern finanziert, die alle Teil dieser Geschichte sind“, sagte Sachs. Das ist komisch, wenn es ausgerechnet von Sachs kommt.

Zufälligerweise stand die Columbia University im Mittelpunkt der Proteste, der Lager und sogar der Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, was viel Aufmerksamkeit erregte und andere Universitäten dazu inspirierte, diesem Beispiel zu folgen. Über 100 Fakultätsmitglieder von Columbia und Barnard protestierten zur Unterstützung der Studenten und verurteilten ihre Suspendierungen und Verhaftungen.

Deeskalation und Verhandlungen

Um die Situation zu deeskalieren und die Lager aufzulösen, trafen mehrere Schulen wie die Brown University, die Northwestern University und das Evergreen State College in Olympia, Washington, Vereinbarungen mit den Studenten über eine Überprüfung ihrer Investitionen in Israel, ohne jedoch den Ausstieg aus dem Geschäft zu versprechen. Andere Schulen verfolgten eine ähnliche Strategie, darunter Rutgers, Johns Hopkins, die University of Minnesota und die University of California, Riverside. Einige Schulen verpflichteten sich auch zur Unterstützung palästinensischer Studenten und zur Verbesserung der Räumlichkeiten für muslimische Studenten auf ihrem Campus.

Studierende der University of California forderten die Universität auf, sich von Waffenherstellern, „Blackstone“, „BlackRock“, Unternehmen, die Israel unterstützen, und einigen Dutzend anderen Unternehmen zu trennen. Laut Jagdeep Singh Bachher, Chief Investment Officer der „UC“, würde diese Forderung ein Fünftel der Vermögenswerte des Systems ausmachen, was 32 Milliarden Dollar entspricht. Die UC-Regenten sagten, so einfach sei das nicht.

Studenten an mehreren Universitäten fordern, sich von Google, Amazon und Airbnb zu trennen, weil sie von „Israels Apartheid, Völkermord und der Besatzung in Palästina“ profitieren würden. Wer glaubt, dass sich irgendeine Universität von Google oder Amazon trennen würde, der irrt sich. Im August 2023 kündigte Amazon Pläne an, 7.2 Milliarden Dollar in Israel zu investieren und seine Amazon Web Services-Rechenzentren in Betrieb zu nehmen, damit Amazons Cloud-Dienste Israels Regierungsanwendungen, lokale Rechenzentren und Arbeitslasten unterstützen können.

Die gleiche Botschaft wird auch an anderen Hochschulen auf der ganzen Welt geäußert. Demonstranten an der Universität Groningen in den Niederlanden verbreiteten in den sozialen Medien Transparente, auf denen sie „Offenlegung, Boykott und Veräußerung“ forderten. Die gleiche Botschaft wurde auch an der Universität von Amsterdam verbreitet, wo 120 Demonstranten verhaftet wurden, als Gewalt ausbrach. Die Demonstranten beim Lager an der Universität von Toronto in Kanada forderten die gleiche Transparenz der Investitionen und den Ausstieg aus israelischen Waffenunternehmen. Das Lager der Demonstranten an der Universität Calgary wurde von der Polizei nach einem Trommelfeuer aus Tränengas und Knallkörpern geräumt.

Zufluchtslager und vergleichende Karten

Die unten abgebildete Karte zeigt über 80 Hochschulen und Universitäten, die 2016 für „Sanctuary Campuses“ protestierten. Diese schlugen vor, dass Schulen keine Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) ohne Durchsuchungsbefehl auf den Campus lassen oder den Einwanderungsstatus der Studenten mit der ICE teilen, dass die Polizei keine Einwanderungsgesetze durchsetzen darf, dass sie Studenten mit DACA-Status bei den Studiengebühren unterstützen, dass sie ihre Richtlinien auf medizinische Leistungen ausweiten und vieles mehr. Die „American Association of University Professors“ forderte Colleges und Universitäten auf, „Sanctuary Policies“ einzuführen und unterstützte diese Bewegung am 22. November 2016.

Die Portland State University und das Reed College waren die ersten, die ihren Campus zu einem „Sanctuary Campus“ erklärten. Andere Hochschuleinrichtungen folgten diesem Beispiel und erklärten ihren Campus selbst zum „Sanctuary“, darunter die New York University, die Columbia University, die Wesleyan University, die Oregon State University, das Pitzer College, das Santa Fe Community College, die University of Pennsylvania, das Connecticut College, die Drake University und das Swarthmore College. Zahlreiche andere Schulen erklärten Schutzmaßnahmen für illegale Einwanderer, darunter das Rutgers College, die California State University, die Iowa State University und das Haverford College. Auch das Vereinigte Königreich und Irland sind an einigen ihrer Schulen diesem Beispiel gefolgt.

Stellen Sie sich nun vor, auf einem Campus, der Zuflucht gewährt und Studentenwohnungen umfasst, würden im Wesentlichen illegale Einwanderer untergebracht und geschützt, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden wüssten, dass sie sich überhaupt dort aufhalten. Dazu kommen dann noch Zufluchtsstädte und -staaten. Ob das alles legal ist oder nicht, scheint für Politiker und Universitätspräsidenten keine Rolle zu spielen.

Werfen Sie nun einen Blick auf die untenstehende Karte mit Städten, Bezirken und Bundesstaaten, die als Zufluchtsorte gelten.

Und sehen Sie sich schließlich die nachstehende Karte der Hochschulen und Universitäten an, die ab April 2024 gegen den Krieg zwischen Israel und Hamas protestieren. Grün steht für Hochschulen, an denen es Lager gab, und blau für Proteste ohne Lager. Hier finden Sie zusätzliche Informationen und einige Aktualisierungen zu einigen der Hochschulen ab Mai 2024.

Erkennen Sie das Muster?

Was ist das Endspiel?

Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Beweise zeigen, dass an Colleges und Universitäten in den USA und anderen Ländern Studenten protestieren und in einigen Fällen Lager aufschlagen, um zu fordern, sich von Israel zu trennen, während gleichzeitig große Geldgeber damit drohen, die Mittel für diese Schulen auszusetzen. Dies führt dazu, dass die Art und Weise, wie die Stiftungen verwaltet werden und wohin die Gelder fließen, genau unter die Lupe genommen wird, was letztlich zu einer Umstrukturierung führen wird, bei der die wichtigsten Akteure ausgetauscht werden; zu einer Geldübernahme, die als „Aufsicht“ bezeichnet wird; zu Änderungen der Politik und schließlich zu Gesetzesänderungen – alles zum Nutzen von Milliardären und privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften.

Die Beweise zeigen auch, dass eine Menge im Gange ist, wenn es um illegale Einwanderer geht, die an Colleges und Universitäten untergebracht werden, um „Sanctuary Campuses“ und Städte, die ihre Anonymität schützen, um private Kapitalbeteiligungsgesellschaften wie „Blackstone“, die das größte Unternehmen für Studentenwohnheime in den USA betreiben, um den Nahen Osten und andere Länder, die in US-Studentenwohnheime investieren, um das „Welcome Corps“, das sich niedergelassen hat, um Hilfe bei der Unterbringung, der Verpflegung, der Bildung und der medizinischen Versorgung zu leisten, und um die großen Konzerne, die mit der UNO zusammenarbeiten, um die Einwanderer über die Grenze zu bringen. Es wäre nicht schwer für all die alleinstehenden Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die über die Grenze kommen, sich in der Nähe von College-Campus zu integrieren. Damit soll niemandem Angst eingejagt werden, und es wäre auch nicht sinnvoll, in der Nähe eines Campus gewalttätige Aktivitäten zu verüben, wenn dieser eine strategische „Heimatbasis“ ist. Aber es ist wichtig, dass die Menschen wachsam und aufmerksam sind und das Potenzial dessen erkennen, was hier geschaffen wird. Wie bereits erwähnt, wurden viele von ihnen auch in Hotels, Unterkünften, umfunktionierten Einzelhandelsgeschäften und Regierungsgebäuden untergebracht.

Darüber hinaus wird an „Innovationsdistrikten“ oder „Smart Cities“ gearbeitet, die im Umfeld von Universitäten entstehen und sich schließlich auf Städte und Regionen ausweiten sollen. Handelt es sich dabei um strategische Migrantenunterkünfte für künftige Veranstaltungen oder beabsichtigen sie, diese über den Campus hinaus auszubauen? Es ist klar, dass die Hochschulen Immobilien für eine gemischte Nutzung in und um ihre Campusse aufkaufen, und sie alle wollen einen Satellitencampus in D.C.

Ein Teil des Plans scheint ein weiterer großer Vermögenstransfer zu sein, bei dem die Milliardäre den Schulen weiterhin Geld spenden und ihnen diktieren können, während das Geld über Private-Equity-Firmen abgezweigt wird, die oft in das investieren, in das die Milliardäre bereits selbst investiert haben. Beiträge zu Stiftungen sind steuerlich absetzbar und Universitäten sind gemeinnützig, so dass keine Kapitalertragssteuern anfallen. Milliardäre sind deshalb Milliardäre, weil sie wissen, wie das System funktioniert, Geld verschieben, ihre eigenen gemeinnützigen Organisationen gründen, denjenigen, denen sie spenden, Forderungen diktieren, die ihnen nützen, und Geld ins Ausland leiten. Seit langem haben sie die Hochschulbildung im Würgegriff und haben Indoktrinationslager geschaffen – Lager, die sie in Mikro-Smart Cities mit erweiterter virtueller Realität und vollständiger digitaler Kontrolle und Überwachung verwandeln wollen. Im Endeffekt wollen sie die Kontrolle über alle Vermögenswerte, Informationen und Menschen.

Private-Equity-Firmen kaufen auch Krankenhäuser auf, und die größten Wohnungsbaugesellschaften besitzen und/oder verwalten auch Seniorenwohnungen, Einfamilienhäuser und medizinische Kliniken. Jeffrey Sachs will eine allgemeine Gesundheitsversorgung für alle. Stellen Sie sich vor, wie das in einer Welt aussehen würde, in der die Gesundheitsindustrie während der Pandemie bereits ausgelöscht wurde.

Der erschwingliche Wohnraum, auch wenn er einigen bedürftigen Familien hilft, ist eine Falle, um alle in die Abhängigkeit der Regierung zu treiben, und er wird in rasantem Tempo ausgebaut. Die „Build-to-Rent“-Plattform hat Investoren, die aus allen Richtungen kommen, und mit der Ausweitung der lokalen und föderalen Regierungen auf Gutscheine, die Änderung der Zoneneinteilung und der Vorschriften verschiebt sich die gesamte Wohnungswirtschaft, wovor wir schon lange gewarnt haben.

Es gibt ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, von dem mir aber gesagt wurde, dass es hervorragend ist und wirklich den Nagel auf den Kopf dessen trifft, wovon dieser Bericht handelt. Das Buch „Plunder: Private Equity’s Plan to Pillage America“ von Brendan Ballou schlüsselt auf, wie Firmen wie „Blackstone“, „Carlyle“ und „KKR“ zu den größten Arbeitgebern in Amerika gehören und Vermögenswerte besitzen, die mit denen kleiner Länder konkurrieren. Er erklärt, wie Private Equity amerikanische Unternehmen umgestaltet hat, während gleichzeitig die Qualität gesenkt und Arbeitsplätze abgebaut wurden, und wie sie Unternehmen und Immobilien mit wenig eigenem Geld aufkaufen, während sie viele Unternehmen in Konkurs gehen lassen. Das Buch deckt alles ab: wie Private Equity das Geld anderer Leute verwendet, wie sie profitieren, das Ende des Wohneigentums, schlechte Pflege in Pflegeheimen und im Gesundheitswesen und vieles mehr. Er erklärt auch, wie Teile der Regierung bei dieser Übernahme helfen. Teil III befasst sich mit der Frage, wie man sie aufhalten kann, was wir tun müssen und enthält eine Agenda für Reformen.

Es ist zu hoffen, dass dieser Bericht ein Licht auf verschiedene Vorhaben wirft, die unter dem Deckmantel der Vernebelung und Ablenkung in großem Stil durchgeführt werden. Damit ist die Grundlage für künftige Beobachtungen und Beweise geschaffen. Die Menschen sollten ihre Sorgfaltspflicht bei der Entscheidung, bei wem und in was sie investieren, wahrnehmen und aufhören, das kriminelle Syndikat zu finanzieren, das Israel regiert hat. Diejenigen, die Häuser verkaufen, werden hoffentlich eher an eine Familie verkaufen als an diese großen Firmen, die versuchen, sie aufzukaufen, und diejenigen, die Häuser mieten, sollten von einzelnen Eigentümern mieten und nicht von Verwaltungsgesellschaften. College-Studenten sollten sich ihrer Umgebung bewusst sein, darauf achten, wer ihre Nachbarn sind, und nicht in die Indoktrination und die technologischen „Bezirke“ hineingezogen werden, die gebaut werden, damit sie Laborratten für den Rest der Welt sein können.

Vorgewarnt zu sein bedeutet, gewappnet zu sein. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie stark. Und vor allem: Füttern Sie nicht den Feind, sondern Ihre Seele.