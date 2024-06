Philippinen errichten erste BrahMos-Anti-Schiffsraketen-Basis im Südchinesischen Meer

Von West Luzon aus können Manilas neue Überschall-Marschflugkörper Feinde in einer Entfernung von bis zu 290-300 Kilometern in Schach halten.

Kürzlich veröffentlichte Satellitenbilder zeigen, dass die erste philippinische Basis für BrahMos-Schiffsabwehrraketen in einem Marinestützpunkt im Südchinesischen Meer Gestalt annimmt.

Die Bestellung der indischen Überschall-Marschflugkörper durch Manila im Jahr 2022 ist ein wichtiger Meilenstein im Modernisierungsprogramm des philippinischen Verteidigungsministeriums, mit dem das veraltete Militär des Landes inmitten regionaler Streitigkeiten mit China modernisiert werden soll. Im Rahmen des Beschaffungsprojekts für küstengestützte Schiffsabwehrflugkörper der philippinischen Marine wurden drei Batterien BrahMos-Flugkörper sowie technische Unterstützung für das System an das Küstenverteidigungsregiment des philippinischen Marinekorps verkauft. Dieser Kauf war auch der erste internationale Verkauf des Raketensystems aus Neu Delhi und hat Berichten zufolge das Interesse von Ländern in der Region wie Vietnam und Indonesien geweckt.

Naval News hat den Bau einer BrahMos-Basis auf dem philippinischen Marinestützpunkt Leovigildo Gantioqui in Zambales an der Küste von West Luzon entdeckt. Fotos zeigen einen neuen Stützpunkt, der südlich der philippinischen Handelsmarineakademie auf einem Gelände errichtet wird, das zuvor von den Streitkräften des Landes als Übungsgelände für amphibische Angriffe und Küstenverteidigung genutzt wurde. Vor Beginn der Bauarbeiten befand sich auf dem Gelände lediglich eine Halle, in der einige amphibische Angriffsfahrzeuge der Marine untergebracht waren.

Vergleich der BrahMos-Standorte auf den Philippinen und in Indien. 1: High-Bay für die Wartung und Montage der Raketen. 2: Raketenmagazine zur Lagerung. (Copyright © 2024 by MAXAR Technologies via Google Earth)

Kurz nach der Beauftragung von BrahMos wurde am 25. August 2022 mit den Aushubarbeiten für den Stützpunkt begonnen. In den zwei Jahren seither (Stand: 2. Mai 2024) wurden auf dem Gelände ähnliche Gebäude wie auf den BrahMos-Basen der indischen Streitkräfte errichtet, insbesondere ein Hochregallager für die Wartung und Erprobung des Systems und ein geschützter Magazinbunker für die Lagerung der Raketen. Im Vergleich zu den indischen BrahMos-Stützpunkten erscheint die Anlage der philippinischen Marine kleiner. Dies ist wahrscheinlich auf die geringere Kapazität der von Manila gekauften BrahMos-Systeme zurückzuführen, die nur über zwei Raketen pro Träger verfügen, während die indischen Träger über drei Raketen verfügen.

Angrenzend an das Hochregallager und das Raketenmagazin scheint der Bau einer weiteren Gebäudereihe im Gange zu sein. Da es keine Garage für die Raketenwerfer der Batterie gibt, ist es wahrscheinlich, dass diese in diesem Bereich gebaut wird. Obwohl die Lieferung der Raketen offiziell im April begonnen hat, ist unklar, ob die Transport- und Abschussvorrichtungen bereits auf die Philippinen geliefert wurden. Weitere Einrichtungen für die Führung und Verwaltung der Einheiten sollen ebenfalls in diesem Gebiet errichtet werden.

Manilas erste BrahMos-Raketenbasis in West Luzon stationiert Überschall-Anti-Schiff-Marschflugkörper, die Ziele in einer Entfernung von 290 bis 300 Kilometern treffen können. Scarborough Shoal, ein zwischen den Philippinen und China umstrittenes Gebiet, das seit 2012 de facto von Pekings Seestreitkräften besetzt ist, liegt rund 250 Kilometer von der neuen Basis entfernt. Dank der Mobilität des BrahMos-Systems können die Batterien auch an andere Abschussstellen verlegt werden, um andere Ziele vor der Küste West-Luzons anzugreifen und feindliche Gegenangriffe zu vermeiden.

Ein weiterer potenzieller Einsatzort für BrahMos könnte die 4. Marinebrigade des Philippinischen Marinekorps in ihrem Hauptquartier im Camp Cape Bojeador in Burgos, Ilocos Norte, sein. Die auf dem Stützpunkt ausliegenden Bebauungspläne zeigen einen Abschnitt mit der Bezeichnung “Coastal Defense Regiment”. Bei näherem Hinsehen erkennt man ein ähnliches Design wie das Hochregal in der Marinebasis Leovigildo Gantioqui. Wenn BrahMos von hier aus eingesetzt würde, könnte der größte Teil der Straße von Luzon von den nördlichen Philippinen aus abgedeckt werden.

Das Küstenverteidigungsregiment, die für den Einsatz von BrahMos verantwortliche Einheit der philippinischen Marine, hat von den lokalen Behörden auch Land in Lubang und Calayan für Küstenverteidigungszwecke geschenkt bekommen. Verteidigungsbeamte bezeichneten die Inseln als “strategische Standorte, da Lubang den Zugang zur Bucht von Manila überwacht und Calayan in der Straße von Luzon liegt.

Die ursprüngliche BrahMos-Beschaffung wurde vom ehemaligen philippinischen Verteidigungsminister Delfin Lorenzana angepriesen, der behauptete, dass “die BrahMos-Raketen eine abschreckende Wirkung gegen jeden Versuch haben werden, unsere Souveränität und unsere Hoheitsrechte zu untergraben, insbesondere in der Westphilippinischen See”.

Seitdem hat die philippinische Armee BrahMos als wahrscheinliche Beschaffung im Rahmen der nächsten Phase des militärischen Modernisierungsprogramms des Landes identifiziert. Im vergangenen Sommer kündigte der damalige Chef der philippinischen Armee, General Romeo Brawner, an, dass die Armee in den kommenden Jahren sowohl das indische Raketensystem als auch HIMARS beschaffen werde. Brawner zufolge würde die Armee mehr als die drei Raketenbatterien des Marine Corps beschaffen und sie in einer ähnlichen Küstenverteidigungsmission einsetzen.

Da die Philippinen vor BrahMos noch nie solche High-End-Systeme eingesetzt hatten, wandte sich das Land an seinen einzigen vertraglichen Verbündeten, um seine Streitkräfte in modernen Systemen und Taktiken auszubilden. In den vergangenen Jahren haben die US-Marine und die philippinische Marine geübt, wie man gemeinsame Netzwerke bildet, um Ziele auf See mit Flugzeugen, Artillerie und Raketensystemen zu identifizieren und anzugreifen. Übungsplaner beschrieben diesen Prozess der Bildung einer “Kill Chain” gegenüber Naval News nach der Versenkung eines ausgemusterten Schiffes der philippinischen Marine während der Balikatan-Übungen im vergangenen Jahr.