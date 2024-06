Russlands gegenseitiger Verteidigungspakt mit Nordkorea ist ein geopolitischer Spielveränderer

Von Andreas Korybko

Sie erhöht den Einsatz im gefährlichen nuklearen Gefecht der USA mit Russland in der Ukraine, beschleunigt den “Pivot (back) to Asia” der USA und könnte China und die USA in eine Eskalationsspirale führen, die den Neuen Kalten Krieg aus Europa herausführt.

Russland und Nordkorea haben während des Besuchs von Präsident Putin in Pjöngjang einen gegenseitigen Verteidigungspakt geschlossen, der auf den Besuch seines Amtskollegen Kim Jong Un in Wladiwostok im September letzten Jahres folgte (wir berichteten hier). Dieses Abkommen ist aus drei grundlegenden Gründen ein geopolitischer Wendepunkt: Es erhöht den Einsatz im gefährlichen nuklearen Gefecht der USA mit Russland in der Ukraine, beschleunigt den “Schwenk (zurück) nach Asien” der USA und könnte China und die USA in eine Eskalationsspirale verwickeln, die den Neuen Kalten Krieg aus Europa herausführt.

Das erste Ergebnis kann als eine der versprochenen asymmetrischen Antworten Russlands auf die Aufrüstung der Ukraine durch den Westen interpretiert werden. Wenn Russland einen militärischen Durchbruch über die Frontlinien erzielt, der von einigen NATO-Mitgliedern als Vorwand für eine konventionelle Intervention genutzt wird, die eine kubanische Brinkmanship-Krise in Europa provoziert, dann könnte Nordkorea seine eigene derartige Krise in Asien provozieren, um die USA an das Prinzip der “Mutually Assured Destruction” (MAD) (Gegenseitig gesicherte Zerstörung) zu erinnern.

Der Valdai-Club-Experte Dmitry Suslov, der auch Mitglied des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und stellvertretender Direktor für Weltwirtschaft und internationale Politik an der Moskauer Higher School of Economics ist, veröffentlichte einen Beitrag bei RT, in dem er feststellte, dass die USA “ihre Angst vor dem Atompilz verloren haben”. Er schlug daher einen “demonstrativen” Atomtest vor, um die westlichen Kriegstreiber wieder zur Vernunft zu bringen, aber Russlands neuer gegenseitiger Verteidigungspakt mit Nordkorea könnte demselben Zweck dienen.

In der westlichen Denkweise ist Nordkorea ein Synonym für Atomangst und den Dritten Weltkrieg. Das Wissen, dass Nordkorea in Asien aus Solidarität mit Russland symmetrisch eskalieren könnte, wenn die USA in Europa eskalieren, könnte die amerikanischen Entscheidungsträger dazu bringen, zweimal darüber nachzudenken, ob sie Russlands rote Linien überschreiten wollen. Schließlich wäre es schon schwierig genug, die Eskalationsleiter in einer kubanisch anmutenden Brinksmanship-Krise zu bewältigen, ganz zu schweigen von zwei Eskalationen zur gleichen Zeit an entgegengesetzten Enden Eurasiens.

Was den zweiten Punkt, die Beschleunigung des “Pivot (back) to Asia” der USA, betrifft, so ist dieser Prozess bereits im Gange, wie die Art und Weise beweist, in der die USA ihre Schlinge um China in der ersten Inselkette durch ihre neu gebildete “Squad” mit Australien, den Philippinen und Japan enger ziehen. Dennoch halten die USA an ihrer politischen Fantasie fest, Russland eine strategische Niederlage beizubringen, weshalb sie ihre für die Zeit nach 2022 aufgestockte Militärpräsenz in Europa noch nicht reduziert und nach Asien verlagert haben.

Wenn Russland anfängt, regelmäßige Übungen mit Nordkorea durchzuführen und Hightech-Militärgüter an das Land zu liefern, könnten sich die USA gezwungen sehen, ihren “Pivot (back) to Asia” zu beschleunigen, möglicherweise auf Kosten der Aufrechterhaltung ihres Drucks auf Russland in Europa. Die abrupte Neuausrichtung der Aufmerksamkeit der USA könnte einige ihrer NATO-Verbündeten dazu veranlassen, eine konventionelle Intervention in der Ukraine zu überdenken, da die USA dies aufgrund der Schwierigkeiten bei der Bewältigung der neu aufgetretenen Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea nicht mehr gutheißen könnten.

Und schließlich würde jeder greifbare Fortschritt bei der Beschleunigung des “Pivot (back) to Asia” der USA die Möglichkeit einer baldigen Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und China verringern, da dies einen sich selbst erhaltenden Eskalationszyklus in Gang setzen könnte, da China auf die Schritte der USA reagiert und die USA wiederum auf die Schritte Chinas und so weiter und so fort. Die USA könnten einer Verringerung ihrer militärischen Präsenz in Nordostasien als Teil eines spekulativen großen Kompromisses mit China nicht zustimmen, da die Bedrohung durch das von Russland unterstützte Nordkorea qualitativ gestiegen ist.

Da es unwahrscheinlich ist, dass China jemals einem einseitigen Abkommen mit den USA zustimmen würde, das im Gegenzug für eine Normalisierung der Beziehungen oder zumindest eine Verringerung des amerikanischen Drucks auf die Volksrepublik eine vorhersehbar verstärkte US-Militärpräsenz in Nordostasien beibehalten würde, kann dieses Szenario ausgeschlossen werden. In diesem Fall könnten die Beziehungen zwischen China und den USA leicht in einen sich selbst erhaltenden Kreislauf der gegenseitigen Eskalation geraten, mit dem Ergebnis, dass Asien Europa schnell als Hauptschauplatz des Neuen Kalten Krieges ablöst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Russlands gegenseitiger Verteidigungspakt mit Nordkorea einen geopolitischen Wendepunkt darstellt, da er China und die USA in eine Eskalationsspirale verwickelt, was dem Kreml zugute kommt, da er die Voraussetzungen dafür schafft, den amerikanischen Druck auf Europa zu verringern. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis sich dies manifestiert, sodass die USA bis dahin in der Ukraine eskalieren und/oder eine weitere Front in Eurasien (z. B. in Zentralasien und/oder im Südkaukasus) eröffnen könnten, sodass alles noch schlimmer werden könnte, bevor es besser wird.