Interview mit Dr. Jacob Nordangård – Über Rockefeller, Klimawandel, das digitale Weltgehirn, technokratische Diktatur und vieles mehr.

Ich glaube, ich bin zum ersten Mal auf Jacob Nordangård gestoßen, als Ivor Cummins für seine Arbeit warb, aber ich war damals zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt und habe ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt.

Dann las ich Elizabeth Nicksons ausgezeichnete Rezension von Jacobs wunderbarem Buch Rockefeller: Controlling the Game, und las das Buch. Ich kann es sehr empfehlen.

Wie langjährige Leser wissen, interessiere ich mich schon seit einiger Zeit sehr für den Klimawandel™. Sie können hier viele der Artikel finden, die ich zu diesem Thema geschrieben habe, und ich habe sogar mein eigenes eBook zu diesem Thema erstellt.

Unter all den Unwahrheiten, die die Wirklichkeit™ bilden, habe ich eine besondere Verachtung für diese, weil sie die Jugend deprimiert und sie ängstlich und pessimistisch macht. Das ist Teil ihrer Funktion.

Ich habe viel zu viele Leute sagen hören, dass sie keine Kinder haben wollen, denn „was soll das bringen?“ Für die Urheber dieser Lüge gibt es einen besonderen Platz in der Hölle.

Es ist ein künstliches Konstrukt, das geduldig durch die Kraft des immensen Reichtums eines Hauptentwicklers aufgebaut wurde.

Nordangård zeigt mit dem Finger auf diesen Hauptentwickler, die Rockefellers, und liefert die Quittung.

Es ist die gleiche Kraft, die den Mythos der fossilen Brennstoffe geschaffen hat.

Es ist dieselbe Kraft, die die räuberische allopathische moderne Kartellmedizin geschaffen hat.

Es handelt sich auch um eine eugenische, bevölkerungsfeindliche Kraft, was in dem Buch gut herausgestellt wird.

Es ist ein wichtiges Buch, das aus exzellenter Forschung hervorgegangen ist und dringend benötigt wird.

Es ist das beste Buch, das ich zu diesem Thema gefunden habe.

Ich habe mich an Jacob gewandt und bin dankbar, dass er die Einladung zu diesem Interview angenommen hat.

Mit Dank und Anerkennung an Dr. Jacob Nordangård.

1. Jacob, kannst du uns bitte etwas über deinen akademischen Hintergrund erzählen und wie du dazu gekommen bist, dich für die Erforschung des Einflusses von mächtigen Stiftungen und NGOs auf globale Angelegenheiten zu interessieren?

Ich habe einen Doktortitel in Technologie und sozialem Wandel von der Universität Linköping, einen M.A. in Geographie und einen M.A. in Kultur und Medienproduktion. Ich war als Dozent an den Universitäten Linköping, Jönköping und Stockholm in Schweden tätig.

Im Jahr 2004 begann ich mit der Erforschung der Peak-Oil-Theorie, die mich zunächst beunruhigte und mir bewusst machte, wie stark wir vom Öl abhängig sind, um unsere moderne globalisierte Zivilisation anzutreiben. Daraufhin begann ich, mich mit alternativen Energieoptionen und der Politik der Biokraftstoffe in der Europäischen Union zu beschäftigen. Als ich die Netzwerke und Akteure in der EU-Politik untersuchte, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass Stiftungen, die auf dem Vermögen der Öl- und Automobilindustrie aufbauen, durch die Finanzierung grüner NRO großen Einfluss auf die Festlegung der Agenda haben. Das kam mir seltsam vor und machte mich neugierig auf ihre Absichten.

2. Sie haben ausführlich über die Rockefeller Foundation geschrieben. Was hat Sie ursprünglich auf diese Organisation aufmerksam gemacht?

Ich fand heraus, dass viele politische Empfehlungen ihren Ursprung in Sitzungen im Bellagio-Zentrum der Rockefeller Foundation in Italien hatten. Ich fand auch heraus, dass eine Reihe von Klimatreffen, die zur Gründung des IPCC im Jahr 1988 führten, von der Rockefeller Foundation und dem Rockefeller Brothers Fund finanziert worden waren. Dies veranlasste mich zu weiteren Nachforschungen.

3. In Ihren Forschungen haben Sie die Ursprünge der Erzählungen über den Klimawandel bis in die 1950er Jahre zurückverfolgt. Können Sie näher erläutern, wie dieses Konzept damals ohne nennenswerte wissenschaftliche Unterstützung entstanden ist?

Die Erzählung entstand während der Vorbereitungen für das Internationale Geophysikalische Jahr (1958-59). Der Ozeanograph Roger Revelle von der „Scripps Institution of Oceanography“ war 1952 zur Gründung des „Population Council“ von John D. Rockefeller III eingeladen worden und wurde mit Rockefellers Unterstützung zu einem lautstarken Verfechter der Theorie der globalen Erwärmung. Die Theorie der globalen Erwärmung stand von Anfang an in engem Zusammenhang mit Eugenik und Bevölkerungskontrolle – Bereiche, die für die Rockefeller-Philanthropien ein wichtiges Anliegen waren und sind. Revelle verfasste 1956 zusammen mit Hans Suess einen Artikel mit dem Titel „Kohlendioxid-Austausch zwischen Atmosphäre und Ozean und die Frage nach einer Zunahme des atmosphärischen CO 2 während der letzten Jahrzehnte“, der auf früheren Theorien der Pioniere Guy Callendar und Gilbert Plass von der Ford Motor Company aufbaute. Sowohl die Forschungen von Plass als auch die von Revelle wurden vom militärischen „Office of Naval Research“ finanziert.

Die schwedischen Meteorologen Carl-Gustaf Rossby und Bert Bolin von der Stockholmer Universität, die eng mit dem Rockefeller-Netzwerk verbunden waren und von diesem unterstützt wurden, untermauerten die Theorie durch die Veröffentlichung der Artikel von Revelle und Plass in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Tellus“ im Jahr 1957. Damit waren die Weichen gestellt.

Revelle war ein enger Freund des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Detlev Bronk, einem der Hauptorganisatoren der Gründungskonferenz des „Population Council“. Bronk, der Vorstandsmitglied der Rockefeller Foundation und des Rockefeller Brothers Fund sowie Präsident des Rockefeller-Instituts für medizinische Forschung war, beteiligte sich am „Special Studies Project“ des RBF, das 1958 (unter der Leitung von Henry Kissinger) den „Klimawandel“ als ein Problem auswählte, das ihren internationalistischen Ambitionen entgegenkam, da es sich über Grenzen hinweg ausbreitet und ein globales Management erfordern würde. Einige Jahre später nahmen schwedische und amerikanische Forscher aus Scripps und Stockholm an der ersten internationalen Konferenz über die Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe auf das Klima teil, die von der von Rockefeller gegründeten „Conservation Foundation“ organisiert wurde. Damit war der Stein ins Rollen gebracht.

4. Wie würden Sie jemandem, der mit Ihrer Arbeit nicht vertraut ist, das Konzept der „Philanthropie als Strategie“ erklären?

Die Philanthropen gestalten die Politik und den sozialen Wandel, indem sie Universitäten, Schulen, Medien, Aktivisten, NGOs und Denkfabriken finanzieren. Das verschafft ihnen Wohlwollen und gibt ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Ganz nebenbei eröffnen sich dadurch auch Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten für sie selbst. Wie bei den Aktivitäten der Gates-Stiftung während Covid-19 bringt das Geld, das sie „geben“, auch Gewinn und verschafft ihnen einen Vorsprung, da sie im Voraus wissen, in welche Bereiche sie investieren müssen.

5. Sie haben die Gründung des Club of Rome erwähnt. Welche Rolle hat diese Organisation bei der Gestaltung des Umweltnarrativs gespielt?

Der „Club of Rome“ hat seit den frühen 1970er Jahren Berichte über die Probleme der Welt veröffentlicht und Lösungen angeboten. Sie nutzten Computermodelle, um die künftige Entwicklung zu prognostizieren, die zeigten, dass die Welt auf eine Katastrophe zusteuern würde, wenn sie nicht durch Vorschriften und ein neues kybernetisches globales Regierungssystem eingedämmt würde. Ihre düsteren Prognosen wurden weit verbreitet und beeinflussten die öffentliche Meinung.

Die Mitglieder des Clubs waren auch an der Gestaltung der Politik beteiligt. Sie kamen auf die Idee, die globale Erwärmung als „gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinigen können“, zu nutzen, und kamen zu dem Schluss, dass die Menschheit der „wahre“ Feind sei, da wir ihrer Meinung nach die Ursache seien.

Die Denkfabrik ist ein Projekt, das von den Superreichen zum Nutzen der Superreichen betrieben wird. Carrol L. Wilson, früher Mitglied des „Special Studies Project“ und Rockefeller-Handlanger, war Vorstandsmitglied des „Club of Rome“ und hatte eine Schlüsselrolle dabei, den Klimawandel auf die internationale Forschungsagenda zu setzen.

6. Können Sie die Bedeutung der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 1972 in Stockholm erläutern?

Auf der Stockholmer Konferenz wurde die Umweltagenda (die von den großen Philanthropen Rockefeller und Ford vorbereitet worden war) zu einem zentralen Anliegen der Vereinten Nationen. Eines der Ergebnisse war die Gründung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und eines systemweiten „Earth Watch“, „um größere globale Störungen der menschlichen Umwelt zu überwachen und frühzeitig vor Problemen zu warnen, die internationale Maßnahmen erfordern“. Der Rockefeller-Gefolgsmann Maurice Strong diente als Generalsekretär der Konferenz und wurde zum ersten Exekutivdirektor des UNEP ernannt.

7. Wie wirkte sich der Bericht der Brundtland-Kommission „Unsere gemeinsame Zukunft“ auf die globale Umweltagenda aus?

Der Brundtland-Bericht war ein wichtiger Meilenstein in der Agenda. Er schuf den Rahmen für die angestrebte technokratische Gesellschaft und führte das Konzept der nachhaltigen Entwicklung mit seinen drei Säulen – ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit – ein. Dies waren im Wesentlichen die Ziele, die in den 1950er Jahren im Sonderstudienbericht des RBF formuliert worden waren.

8. In Ihren Recherchen haben Sie Verbindungen zwischen verschiedenen globalen Führungspersönlichkeiten und dem Programm Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums festgestellt. Können Sie die Bedeutung dieser Verbindungen näher erläutern?

Das Weltwirtschaftsforum hat nach Aussage seines Vorsitzenden Klaus Schwab die Regierungen der Welt durchdrungen. Die „Young Global Leaders“ wurden in einem Fünfjahresprogramm darauf programmiert, den Zielen des WEF und der globalen Geschäftswelt treu zu bleiben. Dies wurde während der Covid-19-Pandemie deutlich, als die führenden Politiker der Welt genau dieselben Phrasen wiederholten und technische Lösungen und Impfprogramme einführten, die von den Arbeitsgruppen des WEF entwickelt worden waren. Diese Agenten des Wandels sind ein zentraler Bestandteil des laufenden globalen Coups. (Eine Liste aller YGL kann in meinem Blog heruntergeladen werden: WEF YGL Liste – Dr. Jacob Nordangard)

9. Wie würden Sie die Beziehung zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum beschreiben, insbesondere im Hinblick auf das Partnerschaftsabkommen 2019?

In der Partnerschaft geht es um die Erfüllung der Agenda 2030 mit ihren siebzehn nachhaltigen Entwicklungszielen. Das WEF hat sich verpflichtet, die Herausforderungen der Welt mit den Technologien der Vierten Industriellen Revolution zu lösen. Dies stellt die Bildung einer globalen öffentlich-privaten Partnerschaft dar, bei der das WEF das Sagen hat. Die UNO und ihre Agenturen definieren die Agenda/Probleme und das WEF liefert die Lösungen. Das ist in der Tat ein giftiger Cocktail.

10. Können Sie das Konzept des „Global Digital Compact“ und seine möglichen Auswirkungen auf die Privatsphäre und die Freiheit des Einzelnen erläutern?

Der Pakt ist Teil des Zukunftspakts der Vereinten Nationen, der im September beschlossen werden soll. Ziel ist es, dass jeder Mensch auf der Erde in ein globales digitales Panoptikum einbezogen wird. Alle Daten sollen mit Hilfe von KI verarbeitet und analysiert werden, um die globalen Ziele zu erreichen und „Herausforderungen“ und (Geschäfts-)Chancen zu erkennen. Das bedeutet, um es mit den Worten des WEF-Treuhänders Al Gore auszudrücken, „kein Verstecken mehr“.

11. Sie haben die Idee eines „Digital World Brain“ diskutiert. Was verbirgt sich hinter diesem Konzept, und was sind seine möglichen Folgen?

Dieses Konzept stammt von H.G. Wells, der 1938 das Buch „World Brain“ schrieb, und wurde von dem Futuristen und Theosophen Oliver Reiser weiterentwickelt. Ziel ist es, mit Hilfe der Technik einen „Weltorganismus“ aufzubauen. Er soll wie eine digitale Kristallkugel funktionieren, mit der sich zukünftige Ereignisse vorhersagen und steuern lassen. Er wird denjenigen, die ihn kontrollieren, weitreichende Macht verleihen. Wie der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab sagte: „…wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein.“

12. Können Sie das Konzept der von der UNO vorgeschlagenen „Notfallplattform“ erläutern und erklären, warum es von Bedeutung sein könnte?

Dies ist auch Teil des Pakts für die Zukunft. Es werden Notfallprotokolle für eine Reihe von globalen Krisen entwickelt. Im Notfall wird eine Plattform, eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft, die sich aus wichtigen globalen Akteuren und Mitgliedsstaaten zusammensetzt, eingerichtet, um die Krise zu bewältigen. Dies könnte bedeuten, dass das Kriegsrecht ausgerufen wird und die Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden, solange die Krise andauert. Die autoritäre Reaktion während der Covid-19-Pandemie war eine Generalprobe für das, was noch kommen wird.

13. Sie haben über das Konzept eines „neuen Gesellschaftsvertrags“ geschrieben. Was beinhaltet dieser und wie könnte er die individuelle Souveränität beeinflussen?

Es handelt sich dabei um einen globalen Vertrag, der unsere Verpflichtungen gegenüber künftigen Generationen regeln wird. Das bedeutet, dass wir (Individuen, Unternehmen, Nationen, Wissenschaft, Wirtschaft) eine gemeinsame Verantwortung haben, „gefährliche Klimaveränderungen und die Abwendung anderer Bedrohungen für die Menschheit als Teil des Systems Erde“ zu vermeiden. Wir müssen dem Ganzen dienen und dürfen dem Planeten nicht zur Last fallen. Daraus ergibt sich ein sozialer Punktwert, der auf unserem „Kohlenstoff-Fußabdruck“ basiert.

14. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für die individuelle Freiheit und die nationale Souveränität in den kommenden Jahren?

Die Unterzeichnung des Pakts für die Zukunft wird den Weg für ein neues globales Governance-Regime ebnen. Wir werden wahrscheinlich erleben, wie die Welt ins Chaos stürzt, ausgelöst durch eine Reihe konvergierender globaler Krisen, die zur Ausrufung des Kriegsrechts und zur Besteigung des „Weltthrons“ durch die selbsternannten „Masters of the Universe“ führen. Dies wird zu einer hochgradig regulierten digitalen technokratischen Diktatur führen, die wenig Raum für individuelle Handlungen lässt, die nach Ansicht des neuen wissenschaftlichen Klerus und seiner digitalen Kristallkugel einen negativen Einfluss auf „zukünftige Generationen“ haben könnten. Ich bin jedoch der Meinung, dass dieses System auf lange Sicht nicht erfolgreich sein wird. Es ist zum Scheitern verurteilt.

15. Womit befassen Sie sich derzeit in Ihrer Forschung, und wie kann man sich über Ihre Arbeit und anstehende Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten?

Ich verfolge den Prozess des Zukunftsgipfels und des Zukunftspakts sowie die Arbeit der beteiligten Lobbygruppen. Ich recherchiere die Agenda, die nach der Unterzeichnung des Paktes auf den Weg gebracht werden soll. Auf meinem Substack (drjacobnordangard.substack.com) präsentiere ich meine neuesten Erkenntnisse und Neuigkeiten in Bezug auf Bücher usw., aber weitere Informationen über mich und meine Arbeit finden Sie auch auf meiner Homepage jacobnordangard.se.