Die gefährlichste Frage des Jahres 2024 – Was, wenn Kamala Harris keine Idiotin ist?

Von Tom Luongo

Am Vorabend des Nationalkongresses der Demokraten, nach einem Putsch gegen ihren ehemaligen Spitzenkandidaten Joe Biden, stehen wir vor einer sehr beunruhigenden Frage:

Was, wenn Kamala Harris nicht die Idiotin ist, zu der die Medien sie gemacht haben?

Harris wurde eindeutig für diese Rolle ausgewählt. Sie wurde fast zwei Jahrzehnte lang auf diese Rolle vorbereitet. Sie ist nicht die beste einer Liste von schlechten Entscheidungen. Die Demokraten haben die guten Kandidaten aus der Partei vertrieben und andere daran gehindert, Teil der Partei zu werden.

Es gab keine Vorwahlen der Demokraten, Leute.

Sie wurde als Bidens Vizepräsidentin platziert, um bei diesem Auftritt den Durchblick zu haben, als sie beschlossen, dass Joe endlich von der Bühne gezerrt werden musste.

Der Coup wurde auf dem Gantt-Diagramm in der Evil Corp. Zentrale für das Wochenende des 13. Juli eingetragen.

Im Jahr 2020 lehnten die Harris-Wähler sie als Präsidentschaftskandidatin rundweg ab, sie erhielt null Delegierte, bevor sie von Tulsi Gabbard geröstet wurde. Sie schied aus, obwohl sie der Liebling der Medien und der Spenderklasse war. Zu Beginn der Vorwahlen war sie die Favoritin des Establishments.

Als sie scheiterte, gingen sie zu Plan B über: Sie manipulierten das Spiel für Biden. Sie sagten: „Wir werden einen Pilz installieren, der so korrupt ist, dass wir ihn dazu bringen können, alles zu tun, was wir wollen – Joe will nur sein Geld und sein Eis.

Also zwingen Sie Harris zu Joe. Oder andersherum… egal, sie ist zu alt für ihn.

Währenddessen wartete Harris. Sie ließ Joe den Kopf hinhalten. Sie sagte wenig, tat noch weniger und wurde dann, tabula rasa (leere Tafel), nur wenige Tage nach einem fehlgeschlagenen Attentat auf Donald Trump in den Wahlkampf geschickt, um ihm auch noch die Show zu stehlen.

Wir durften zusammen mit dem Kabinett nie über ihre Schuld darüber diskutieren, wie Biden das Land in den letzten drei Jahren hätte regieren können, ohne dass sie sich nicht zuletzt aus Mitleid mit dem Mann auf den 25. Verfassungszusatz berufen hätten.

Oh, tut mir leid, ich vergaß, dass Demokraten keine anderen Gefühle als Hass und Neid kennen.

Sie wurde von Hillary Clinton und ihrer fröhlichen Schar von Neocons als Spitzenkandidatin für einen Aufstand auf dem Parteitag in dieser Woche aufgestellt. Erwarten Sie nicht, dass sie das auf die leichte Schulter nehmen, es wird diese Woche in Chicago wahrscheinlich einige Funken geben, auch wenn sie sich nicht in ein Freudenfeuer verwandeln.

Das veranlasst mich, meine Frage zu stellen, nicht weil ich glaube, dass Harris einen latenten IQ160 hat oder so. Ich habe meine Frage gestellt, weil es sich um eine Frau handelt, die mit null echten Wählern konfrontiert war und nur eine Wahlfälschung von der Präsidentschaft entfernt ist.

Vielleicht ist sie also ein Genie, wenn man ihre politische Intelligenz misst.

Was ist, wenn wir alle dazu verleitet wurden, uns auf Trumps Niveau zu begeben, indem wir niedliche Memes über ihre riesige Sammlung von Knieschonern oder ihr unangebrachtes Lachen bei Tragödien veröffentlichten?

Was, wenn das genau das Mittel ist, um uns alle einzulullen, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Frau zu wählen?

Und wenn dies eine normale (heutzutage bestenfalls ein nebulöser Begriff) Wahl wäre, würde ich Ihnen zustimmen. Aber bei 90 % der fünfzig Wahlen, die die USA für ihren Präsidenten abhalten werden, spielt es keine Rolle, wen man wählt.

Dies ist, wie immer, ein Rennen zwischen fünf Staaten.

Alles, was zählt, ist, die richtige Anzahl von Stimmen in diesen fünf Staaten zu drucken/zu zählen, und der Rest ist nur ein Benny-Hill-Sketch.

Harris wählte den Super-Kommunisten und Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihren Kandidaten, und wofür genau? Um den einzigen Staat abzusichern, der 1984 für Walter Mondale gestimmt hat? Ganz ehrlich?

Nein, es ging um ein paar Dinge:

Signalisieren, dass sie den Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, nicht brauchen, um dort zu gewinnen. Fortsetzung von Obamas Antipathie gegenüber Israel. Sie brauchen „die Juden“ nicht mehr. Setzen Sie das viertelschwarze Personalmädchen auf den abgehauenen weißen Kerl an.

Danach muss man nur noch künstliche Intelligenz und Spezialeffekte einsetzen, um gefälschte Menschenmengen zu erzeugen, die gefälschte Umfragen und gefälschte Anzeigen unterstützen, um allen die Idee zu verkaufen, dass diese Frau das ist, was die Amerikaner wollen, um sie zu regieren…

Das Traurige daran ist, dass zu viele Leute immer noch glauben, dass das alles nur Teil des Spiels ist. Aber das ist es nicht. Es ist nichts anderes als das gleiche Spiel, das 2020 gespielt wird, um gerade genug plausible Bestreitbarkeit zu schaffen, dass Harris diese Wahl gewinnen kann, bevor sie sie stehlen und uns herausfordern, auch nur das Geringste dagegen zu unternehmen.

Oder haben Sie verpasst, wie verärgert die Franzosen und Briten über ihre jüngsten Ergebnisse sind?

Kamala gackert sich also ihren Weg durch geskriptete Interviews. Sie und Walz tanzen darum herum, der Welt „Freude“ zu bringen. Aber wenn man sie tatsächlich dazu bringt, über Politik zu sprechen, über das, woran sie glaubt, hört das Gegacker auf, die Reißzähne kommen zum Vorschein, es ist einfach nur Kommunismus von oben bis unten.

Ich wurde von Sputnik News gebeten, ihren angekündigten Wirtschaftsplan zu kommentieren. Kurz gesagt, es ist dieselbe aufgewärmte „Friss die Reichen“-Politik des Neids, die die Demokraten seit Jahrzehnten anwenden, um den Tisch für einen Klassenkrieg zu decken, in dem die baldige permanente Unterschicht dazu benutzt wird, die Zerstörung der Mittelklasse zu beenden, so dass sie beide im Elend leben und für das dankbar sein können, was an dünnem Haferschleim übrig ist.

Diejenigen, denen das nicht gefällt, können in einem Fleischwolf in Übersee irgendwo anders verrecken. Hey, wenigstens gibt es „3 warme Mahlzeiten und ein Feldbett“, oder? Oder ist ihre Thronbesteigung der Moment, in dem sich alle gerade so unwohl fühlen, dass der Wolf in ein paar Millionen von uns zum Vorschein kommt?

Nein, ich glaube nicht, dass Harris so dumm ist. Und ich denke, wir tun alle gut daran, die Memes beiseite zu legen und uns ernsthaft darum zu bemühen, dass wir ihr diesen 5. November nicht in Erinnerung bleiben lassen.

Die Fragen von Sputnik und meine vollständigen Antworten:

1) Harris stellte etwas vor, das sie als „Chancenwirtschaft“ bezeichnete. Wie sehr unterscheidet sich das Ihrer Meinung nach von „Bidenomics“?

Nicht viel, um ehrlich zu sein. Die Demokraten versuchen, dieselbe Agenda zu “re-branden”, die sie während der beiden Amtszeiten von Obama und der einen Amtszeit von „Biden“ hatten. Das Ganze ist eine Erweiterung des ursprünglichen Plans, der darin besteht, alle wichtigen Wirtschaftssektoren zu verstaatlichen – Wohnungsbau, Gesundheitswesen, Energie, Verkehr -, die die Bundesregierung nicht bereits kontrolliert, z. B. Kommunikation und Verteidigung.

Diese Strategie besteht einfach darin, die Privatwirtschaft zu zerstören – Billionen von Investitionskapital zu verlagern, Millionen von Arbeitnehmern zu entlassen, die Versorgungsketten zu unterbrechen – und dann neue „Möglichkeiten“ für diejenigen zu schaffen, die durch diese Politik am meisten geschädigt werden, nämlich die unterste Schicht der Lohnempfänger, junge Menschen, indem man ihnen Almosen gibt. Dies ist die klassische Politik des „Teile und Herrsche“, die die Oligarchen betreiben, um die Unterschicht, in ihrer Terminologie das „Proletariat“, gegen die Mittelschicht, die „Bourgeoisie“, aufzubringen.

Das ist nichts Neues. Typische „Brich dir die Beine und gib dir eine Krücke“-Politik.

2) Wie sollen die Maßnahmen, die Harris’ Wirtschaftsplan beinhaltet, bezahlt werden?

Zunächst durch Schulden und den erhofften Übergang zur Modernen Geldtheorie (MMT), nachdem die Schulden den Punkt der Nachhaltigkeit überschritten haben, an dem sie einfach Geld drucken und Ihr Einkommen zu einem beliebigen Satz besteuern, um die Macht zu erhalten, und zwar über eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC).

3) Harris versprach, ein Bundesgesetz gegen die Preisabzocke als Lösung für die Frustration der Amerikaner über die hohen Lebenshaltungskosten voranzutreiben. Wie würde sich ein solches Gesetz auf die Preise auswirken? Wie würde ein kleines Unternehmen auf ein solches Gesetz reagieren?

Die Demokraten haben dieses Thema seit mehr als einem Jahr vorbereitet, indem sie Elizabeth Warren losschickten, um sich darüber zu beschweren, dass die Konzerne uns mit den Lebensmittelpreisen übervorteilen. Aber wenn man sich die Gewinne der Einzelhändler, insbesondere der Supermärkte, ansieht, wird man feststellen, dass ihre Kosten mit unseren Kosten steigen. Die durchschnittliche Gewinnspanne einer Supermarktkette liegt bei etwa 2 %. Wenn Harris und Warren meinen, dies sei „Price Gouging“ (Preistreiberei), dann haben sie keine Ahnung, was dieser Begriff bedeutet.

Die tatsächlichen Produktionskosten werden steigen. Die Preise werden steigen. Die Regierung wird dann eine pauschale Bußgeldstruktur verwenden, um die bösen Jungs zu bestrafen.

Aus diesem Grund werden kleine Unternehmen untergehen. Größere Unternehmen können die Kosten für neue Vorschriften immer besser auffangen als kleinere Unternehmen. Sie sind das Hauptziel, denn sie sind der Motor des Wirtschaftswachstums. Harris ist nichts Neues, nur ein weiterer in einer langen Reihe von doktrinären Kommunisten, die durch antidemokratische Prozesse gefördert werden, um einer Oberschicht zu dienen, die verzweifelt versucht, ihre Macht zu behalten, da ihr altes System der Wohlstandsgewinnung sein Endstadium erreicht.

4) Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, dass ein Bundesgesetz gegen Preistreiberei nach hinten losgehen und Knappheit auslösen könnte?

Alle Preisunter- und -obergrenzen führen zu Engpässen, niemals zu Überschüssen. Das ist buchstäblich Makroökonomie im ersten Semester. Harris und ihre Handlanger wissen das. Sie rechnen sogar damit, dass es zu Engpässen kommt. Das ist Teil der Strategie, die darauf abzielt, das Land, das sie führen, zu zerstören.

Das ist keine Dummheit oder Inkompetenz. Es ist Politik.

5) Harris versprach, die Erschwinglichkeit von Wohnraum zu verbessern, indem sie 25.000 Dollar Unterstützung für Erstkäufer von Häusern bereitstellt. Wie soll sich eine solche Maßnahme auf den Wohnungsmarkt auswirken?

Sie kann die Deflation der Immobilienpreise nicht aufhalten, sondern wird den Markt nur weiter verunsichern, indem sie die Preise hochhält und Menschen, die sich kein Haus leisten können, glauben lässt, sie könnten es. Was wir brauchen, sind aufrichtige Preiskorrekturen, die das knappe Kapital wieder für die Schaffung von Arbeitsplätzen einsetzen, die Wohlstand schaffen, anstatt die Dinge zu subventionieren, die man kauft, wenn man schon reich ist.

Der Bau von Einsteigerwohnungen kostet in den USA heute 180-200 Dollar pro Quadratfuß. Bei diesen Preisen gibt es keine neuen erschwinglichen Häuser. Die Industrie für kleine Häuser boomt in den USA. Die Menschen versuchen, ihre Schulden mit ihrem Einkommen in Einklang zu bringen. Und sie bewältigen den Irrsinn, indem sie sich einreden, sie könnten eine Familie auf 500 Quadratmetern großziehen.

Also, noch einmal: Was ist das Ziel? Es geht nicht darum, Menschen in neue Wohnungen zu bringen. Es geht darum, die Menschen in kleinere Wohnungen zu stecken und/oder sie in Mietwohnungen unterzubringen, deren Kosten mittelfristig von der Regierung subventioniert werden, um sie zu dem gewünschten Ergebnis zu bringen: ein Leben in Städten ohne Ernährungssicherheit, ohne wirkliche Sicherheit und mit ständiger/totaler Überwachung.

6) Für wie realistisch halten Sie Harris’ Versprechen, 3 Millionen neue Häuser zu bauen?

Wir können eine beliebige Anzahl von Häusern bauen. Die USA haben mehr als genug Produktionskapazitäten, um 3 Millionen Häuser zu bauen. Das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, ob wir neue Häuser bauen sollten, und zu welchem Preis?

Das ist nur ein Argument. Ein erbärmlicher Versuch, junge Wähler zu kaufen, die sie zunehmend für Verrückte halten.

7) Wie erfolgreich wird es Harris Ihrer Meinung nach gelingen, sich von der Kritik und den negativen Auswirkungen zu distanzieren, die die Politik der Regierung Biden/Harris in den letzten Jahren auf die amerikanische Wirtschaft hatte? Wie würden Sie ihr Zielpublikum beschreiben und warum würde diese Taktik bei ihr funktionieren?

Das wird sie nicht sein. Man kann nicht als „Reformkandidat“ antreten, wenn man der Amtsinhaber ist. Und nichts von dem, was sie vorschlägt, unterscheidet sich funktionell von dem, was in ihrer Amtszeit gemacht wurde. Ihr Zielpublikum sind die völlig unbedarften jungen Wähler, die heute in eine zerrüttete Arbeits- und Wirtschaftslandschaft eintreten und nichts als einen Mangel an echten Chancen sehen. Sie hoffen auf eine neue Runde der „Obama-Jugend“, die sie zu einer effektiven Kampftruppe für „Hoffnung und Wandel“ machen wollen.

Damit erhöhen sie absichtlich die Wahrscheinlichkeit eines ausgewachsenen Bürgerkriegs.

8) Wie wird Harris’ Wirtschaftsplan die Staatsverschuldung der USA voraussichtlich erhöhen?

Exponentiell. Auch das ist das Ziel. Sie werden eine ruinöse Fiskalpolitik betreiben, um Jerome Powell und der Federal Reserve die Zeit abzulaufen, die ihnen sagt, dass sie für ihre kommunistische Revolution mit 5,5 % oder mehr bezahlen müssen, wenn sie sie wollen. Alle diese „Subventions“-Programme – Lebensmittel, Wohnraum usw. – sollen das derzeitige Preisregime bis nach dem Ende von Powells Amtszeit im Jahr 2026 verlängern und dann den Kreislauf schließen, indem sie die Fed wieder ins Spiel bringen.