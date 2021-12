Interview mit Fernando del Pino – „Wir erleben die Mutter aller Blasen“

Nun, da sich das Jahr 2021 dem Ende zuneigt, ist für uns alle ein guter Zeitpunkt, einen Moment innezuhalten, zurückzublicken und eine Bilanz des Jahres zu ziehen, das nun fast schon hinter uns liegt. Es ist insbesondere interessant, sich daran zu erinnern, welche Erwartungen wir zu Beginn des Jahres hatten, und zu sehen, inwieweit sie sich mit den tatsächlich eingetretenen Ereignissen decken.

Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, doch tatsächlich war es erst im Januar dieses Jahres, als Politiker in den meisten Industrieländern Impfstoffe noch als die Antwort auf all unsere Probleme feierten. Diese würden uns dabei helfen, die Pandemie in nur wenigen Monaten endgültig zu überwinden, Beschränkungen überflüssig machen, und dafür sorgen, dass Lockdowns der Vergangenheit angehören.

Etwa zur gleichen Zeit wurde den Steuerzahlern, Unternehmern, Investoren und gewöhnlichen Sparern gesagt, dass ein großartiger wirtschaftlicher Aufschwung kurz bevor stehe. Was wir stattdessen bekamen, war eine weitere Runde kompletter Lockdowns in vielen Teilen Europas, neue Beschränkungen auf der ganzen Welt, „Gesundheitspässe“ und eine tägliche Realität, die nicht im Entferntesten „normal“ wirkt. Und was den versprochenen wirtschaftlichen Wohlstand angeht, so bekamen wir stattdessen explodierende Preise, eine Energiekrise und einen beispiellosen, weltweit lähmenden Zusammenbruch der Lieferketten.

Um die Diskrepanz zwischen dem, was versprochen wurde, und dem, was eingetreten ist, zu erörtern, und um zu diskutieren, was