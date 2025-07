Interview mit Mohsen Rezaei, ehemaliger Oberbefehlshaber der IRGC – Sieg gegen Israel wird geopolitische Ordnung in Westasien umstürzen

Von amarynth

Interview mit Mohsen Rezaei, ehemaliger Oberbefehlshaber der IRGC, am 16. Juni 2025, während des dritten Tages des Iran-Israel-Krieges.

Übersetzt von lecridespeuples für Resistance News Unfiltered

Mohsen Rezaei ist ein iranischer Politiker, Militärkommandeur und Ökonom. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er von 1981 bis 1997 Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) war. Im Alter von 27 Jahren wurde er ernannt und führte die IRGC durch die kritischen Jahre des Iran-Irak-Krieges (1980–1988). Rezaei hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und wechselte später in die Politik. Er war über zwei Jahrzehnte lang Sekretär des Expediency Discernment Council, einem Beratungsgremium des Obersten Führers, das eine Schlüsselrolle bei strategischen Entscheidungen im Iran spielt. Rezaei gilt als prominente Persönlichkeit in den konservativen und militärisch-politischen Kreisen des Iran. Im Jahr 2021 wurde er zum Vizepräsidenten für Wirtschaftsfragen in der Regierung von Präsident Ebrahim Raisi ernannt.

Quelle: Youtube (Teil 1 & Teil 2)

Journalist: Friede sei mit Ihnen, und möge Gottes Gnade und Segen mit Ihnen sein. Wir danken Ihnen, dass Sie bei dieser Sendung dabei sind.

Mohsen Rezaei: Möge Gott Ihnen Gutes vergelten. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Lassen Sie mich mit einigen kurzen Worten an unser liebes Volk beginnen.

Zunächst möchte ich sowohl Glückwünsche als auch Beileidsbekundungen aussprechen: Glückwünsche zu den großen Siegen, die unser edles Volk durch den Mut seiner heldenhaften Söhne in den Streitkräften errungen hat. Und Beileidsbekundungen zum Märtyrertod einer Reihe hochrangiger Kommandeure unserer Streitkräfte, für die der Märtyrertod ein lang gehegter Wunsch war. Ich spreche auch den unschuldigen Kindern, Frauen und Männern, die zu Unrecht den Märtyrertod erlitten haben, mein Beileid aus.

Andererseits möchte ich unserem ehrenwerten Volk meinen tiefsten Dank und meine Anerkennung aussprechen, das in dieser kritischen Zeit fest hinter den Streitkräften steht, sie in allen Bereichen unterstützt und durch seine Präsenz bei öffentlichen Demonstrationen seine klare Zustimmung zu den Maßnahmen der Streitkräfte zum Ausdruck bringt.

Mein besonderer Dank gilt Seiner Eminenz, dem Oberbefehlshaber, der unverzüglich den Befehl zur Verteidigung und Reaktion der Streitkräfte erteilt hat. Ich stehe zu Ihren Diensten. Wenn Sie möchten, können wir mit einem Rückblick beginnen.

Journalist: Vielen Dank. Ja. Wie sieht die Geschichte unserer Beziehung zu der zionistischen Entität aus? Was waren bisher die wichtigsten Momente in unserer Konfrontation mit ihr? Und was hat insbesondere zu dieser jüngsten Eskalation geführt?

Mohsen Rezaei: Ja. Wie unser Volk – insbesondere Analysten im In- und Ausland – sehr gut weiß, befinden wir uns seit dem Sieg der Revolution in einer kontinuierlichen politischen Konfrontation mit der zionistischen Entität. Wir waren immer der Überzeugung, dass ein direkter Krieg mit Israel nur dann gerechtfertigt wäre, wenn die islamische Welt geeint ist, wenn alle muslimischen Länder sich zusammenschließen, um diesen bösartigen Tumor auszurotten. Dementsprechend haben wir es nie für richtig gehalten, ohne die Unterstützung anderer islamischer Nationen allein in den Krieg zu ziehen. Stattdessen haben wir eine andere Strategie verfolgt: Wir unterstützen das palästinensische Volk, stehen ihm bei, wenn es angegriffen wird, und wenn es ungerechtfertigt als Märtyrer fällt.

Selbst während des israelischen Angriffs auf den Libanon [1978 und 1982] haben wir eine Brigade entsandt – nicht um palästinensisches Land zu besetzen oder eine direkte militärische Konfrontation mit Israel zu beginnen, sondern um das libanesische Territorium zu verteidigen. Als die syrische Regierung uns um Hilfe im Kampf gegen den IS bat, folgten wir diesem Ruf, obwohl wir nur 50 bis 60 Kilometer von Haifa entfernt waren. Hätten wir damals Krieg gegen Israel führen wollen, hätten wir sowohl Tel Aviv als auch Haifa vollständig zerstören können. Aber unsere Überzeugung war damals wie heute, dass der Iran keinen einseitigen Krieg gegen Israel führen sollte.

Doch trotz dieser Zurückhaltung war es Israel, das die Aggression gegen uns begann. Zuerst griff es unser Konsulat an, was zum Märtyrertod unseres lieben Bruders Zahdi führte. Als wir darauf reagierten, ermordeten sie Herrn Haniyeh im Iran. Und selbst nach den darauf folgenden wiederholten Angriffen haben wir „True Promise 3“ ausgesetzt und uns für Weisheit und Selbstbeherrschung entschieden.

Dies zeigt, dass wir von Beginn der Revolution bis heute – trotz unserer Parolen gegen Israel und unserer Ansicht, dass es sich um eine Besatzungsmacht handelt – stets Zurückhaltung geübt haben. In den letzten etwa zwölf Monaten hat Israel jedoch eine andere Art der Konfrontation und Auseinandersetzung mit uns begonnen, die in den letzten Tagen in einem regelrechten Krieg gipfelte.

Journalist: Wie beurteilen Sie die Pläne und Ziele Israels in dieser Konfrontation?

Mohsen Rezaei: In Wirklichkeit setzt Israel einen mehrphasigen Plan um. Die erste Phase war die Ermordung unserer Atomwissenschaftler. Sie hatten geplant, am folgenden Samstag weitere Attentate auf wichtige Persönlichkeiten im Iran zu verüben, aber unsere Reihe von aufeinanderfolgenden Angriffen vereitelte ihre Bemühungen. Dennoch gelang es ihnen, bestimmte Ziele anzugreifen, darunter die Raffinerie in Asalouyeh. Ich werde später auf unsere angemessene Reaktion auf diese Angriffe eingehen.

Was wir heute erleben, ist ein andauernder Krieg, der voraussichtlich noch in den kommenden Wochen weitergehen wird. So Gott will, werden sie nach einer weiteren vernichtenden Niederlage zum Rückzug gezwungen sein.

Journalist: Warum hat die USA Ihrer Meinung nach den Angriff Israels auf die Islamische Republik gebilligt?

Mohsen Rezaei: Einige Aspekte der amerikanischen Position – insbesondere die der Trump-Regierung – bleiben unklar. Bislang ist jedoch klar, dass Trump Netanjahu grünes Licht für den Angriff gegeben hat. Dies bestätigen auch die Aussagen von Herrn Witkoff.

Der Grund dafür ist, dass wir in der sechsten Verhandlungsrunde kurz davor standen, unseren Plan vorzulegen. Doch noch bevor sie dessen Inhalt geprüft hatten, gingen sie davon aus, dass wir auf der Frage der Urananreicherung bestehen würden, und sagten Israel: „Ihr müsst jetzt handeln.“

Ich glaube, die Vereinigten Staaten sahen uns in einer Position der Schwäche und glaubten, dass Israel mit einem einzigen Schlag den Iran zur Kapitulation zwingen könnte. Vielleicht haben die Entwicklungen im Libanon und in Syrien dazu beigetragen, diese Wahrnehmung zu verstärken. Aus dieser Eskalation der USA wird jedoch deutlich, dass der israelische Angriff vorsätzlich geplant war – unabhängig davon, ob wir Verhandlungen aufgenommen hätten oder nicht.

Positiv an all dem ist, dass die politische Weisheit der obersten Führung – insbesondere die Entscheidung Seiner Exzellenz, des Obersten Führers, Verhandlungen aufzunehmen – ihre wahren Absichten vor der Welt offenbart hat. Hätten wir keine Verhandlungen aufgenommen, hätten sie ihrer Bevölkerung gesagt: „Wir wollten die Wirtschaft reformieren und Investitionen in Höhe von 1 Billion Dollar anziehen, aber wir wurden daran gehindert.“ Jetzt jedoch sind ihre Karten auf dem Tisch. Es ist klar, wer Krieg will – und wer Frieden will.

Sie haben der Außenwelt erzählt, dass der Iran nach der Atombombe strebt und dass dies der Grund sei, warum er sich weigert zu verhandeln. Aber als der Führer der Islamischen Revolution seine Weitsicht und Weisheit unter Beweis stellte und sagte: „Nein, verhandelt“, wenn auch indirekt, wurde dem iranischen Volk klar, dass das wahre Ziel der anderen Seite darin bestand, sowohl das Anreicherungsprogramm als auch das Raketenprogramm zu zerschlagen.

Tatsächlich wurde nach diesen verdeckten Aktionen und im Zuge dieses Militärschlags klar, dass ihre Ambitionen über die bloße Beseitigung unserer Raketen- und Anreicherungskapazitäten hinausgingen. Sie schienen weitere Forderungen zu haben, nämlich dass sie, um ihre Kontrolle über Westasien [den Nahen Osten] zu festigen, den Iran in ihren Einflussbereich bringen mussten. Aus ihrer Sicht muss sich der Iran mit Israel und den Vereinigten Staaten verbünden, damit sie die Region beherrschen können.

Journalist: Nun, basierend auf Ihren Erfahrungen während der acht Jahre der Heiligen Verteidigung, wie wird diese Konfrontation Ihrer Meinung nach enden?

Mohsen Rezaei: Lassen Sie mich zunächst erklären, wann die Idee eines Angriffs auf den Iran erstmals Gestalt annahm. Vor etwa einem Monat, inmitten der Ereignisse in Gaza, spürte ich – aufgrund der veränderten Haltung Israels –, dass Gaza nur der erste Funke in einem größeren Krieg war, der schließlich auch den Iran erreichen würde.

Etwa 25 Tage nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“, während Israel Gaza weiterhin bombardierte, waren seine Panzer noch nicht einmarschiert. Zu diesem Zeitpunkt sah ich voraus, dass sich der Konflikt auf den Libanon und Syrien ausweiten würde, bevor er sich gegen den Iran richten würde – und möglicherweise sogar in begrenztem Umfang auf den Irak ausweiten würde. Warum? Weil der Iran eine Position einnimmt, die ich als „die Geografie des Schwertes und des Schatzes“ bezeichne. Sie gleicht einem strategischen Gipfel: Wenn Weltmächte ihn erklimmen, schwingen sie ein Schwert, mit dem sie ihre Rechnungen miteinander begleichen.

Betrachten wir die letzten zwei Jahrhunderte. Früher wetteiferten die Briten und die Zaren um Einfluss im Iran, und wir wurden als Instrument der Versöhnung zwischen ihnen benutzt. Später kamen die Amerikaner und machten unser Land zu einem Werkzeug für die Annäherung an die Sowjetunion. Aber seit dem Sieg der Islamischen Revolution haben wir uns geweigert, dieses Schwert in die Hände Amerikas – oder irgendjemandes sonst – fallen zu lassen. Wir haben es selbst in die Hand genommen.

Und warum es auch ein Schatz ist: Zusätzlich zu seinen riesigen Bodenschätzen gewährt der Iran demjenigen, der ihn kontrolliert, die Kontrolle über das Öl und Gas im Norden, das Öl und Gas im Süden und die inneren Ressourcen des Landes. Deshalb gilt der Iran als globaler Energieknotenpunkt. Wer den Iran kontrolliert, kontrolliert die weltweite Energieversorgung.

Nun, da sie diesen neuen Kurs eingeschlagen haben, ist mir klar, dass die Vereinigten Staaten – getrieben von wirtschaftlichen Motiven und dem Wunsch, mit China abzurechnen – diesen Kurs vorantreiben, von Gaza über den Libanon bis nach Syrien und schließlich zum Iran. Mit anderen Worten: Warum will Washington, dass Israel den ersten Schlag führt, um dann von hinten einzugreifen? Weil es auf diese Weise die von ihm gewünschten Regime in der gesamten Region durchsetzen will – genau wie zu Zeiten des Schahs. Warum? Weil dies der Weg ist, um seine angeschlagene Wirtschaft zu retten.

Ich habe in zwei oder drei Zeitungsartikeln geschrieben, dass die Fortsetzung des Krieges die weitere Dominanz des US-Dollars garantiert. Gleichzeitig würde eine amerikanische Intervention hier Chinas Bemühungen untergraben, seine bedeutende Präsenz in Westasien auszubauen. Im Wesentlichen laufen wir Gefahr, in den nächsten zwei Jahrzehnten erneut benutzt zu werden – als Schlachtfeld für die Abrechnung zwischen Amerika und China, nur diesmal auf iranischem Boden. Deshalb ist das derzeitige Geschehen von größter Bedeutung – für unser Volk, unsere Streitkräfte und unsere Regierung gleichermaßen.

Wir müssen hier standhaft bleiben. Wenn wir das nicht tun, werden wir erneut in die Konflikte Amerikas mit China und anderen verwickelt werden – und wir werden niemals Fortschritte machen oder uns erheben können. Warum? Weil sie den Iran nicht um des Iran willen wollen, oder um seines Volkes willen. Sie wollen ihn aus ganz anderen Gründen.

Journalist: Nun gut, ganz im Ernst – wie sieht die Zukunft dieser Konfrontation aus?

Mohsen Rezaei: Ohne Standhaftigkeit, Widerstand und einen entscheidenden Sieg haben wir keine Zukunft. Seit dem [Iran-Irak-]Krieg sind 35 Jahre vergangen, und unser Land genießt vollständige Sicherheit und Stabilität. Weil wir damals standhaft geblieben sind, Widerstand geleistet und gesiegt haben, haben wir die nationale Sicherheit des Iran für mindestens die nächsten 50 Jahre gesichert. Deshalb ist Standhaftigkeit eine Pflicht, und die Verteidigung unserer Zukunft ist jedes Opfer wert.

Sollten sie jedoch – was Gott verhüten möge – ihre Ziele erreichen, wird der Iran in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren schwere Krisen durchleben. Dieser Krieg ist gefährlich. Ich sage es ganz offen: Es ist ein gefährlicher Krieg. Doch mit Gottes Hilfe und durch die Opfer unserer tapferen Streitkräfte werden wir sie erneut auf dem Boden dieses Heimatlandes vernichten.

Journalist: Herr Kommandant, wie schätzen Sie das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Seiten ein? Was hat der Iran, und was hat die zionistische Entität?

Mohsen Rezaei: Sehen Sie, wir üben uns noch in Zurückhaltung. Das heißt, wir haben noch nicht alle unsere Fähigkeiten eingesetzt. Warum? Weil wir die Weltöffentlichkeit und auch die Meinung unseres eigenen Volkes für uns gewinnen müssen.

Heute fordert die öffentliche Meinung Vergeltung – ja, sie verlangt sie. Aber es ist auch ein Vertrauensvorschuss, und wir müssen klug handeln. Wir sind in der Lage, groß angelegte Operationen durchzuführen, die die gesamte Region destabilisieren würden. Und mit der Zeit könnten wir gezwungen sein, in neue Phasen der Konfrontation einzutreten.

So wie wir mit dem „Wahren Versprechen“ begonnen haben, sehen Sie jetzt, dass wir immer fortschrittlichere Waffen einsetzen – Sprengköpfe mit immer größerer Zerstörungskraft. Erst gestern und heute haben wir Raketen mit Sprengköpfen von anderthalb Tonnen eingesetzt. Und wir verfügen über noch mächtigere, die massive Zerstörungen anrichten können.

Gleichzeitig beobachten wir genau die Position der Unterstützer der zionistischen Entität. Werden sie zurückweichen oder nicht? Die weisen Persönlichkeiten in den USA und Europa müssen so schnell wie möglich ihre Führer hinter der zionistischen Entität hervorholen.

Wenn sie dies nicht tun, wird sich der Kampf nicht mehr auf die Bewaffnung Israels beschränken. Ihre Flugzeuge – britische, französische oder amerikanische – werden in unseren Luftraum eindringen und mit unseren Raketen kollidieren. Dies würde eine gefährlichere Phase des Krieges einläuten, auf die wir uns vorbereiten. Dennoch bemühen wir uns weiterhin, niemals die Initiative zu ergreifen – aber wir werden diejenigen sein, die den Kampf beenden.

Mit anderen Worten: Wenn diese Unterstützung weitergeht, könnten die unterstützenden Parteien direkt in den Kampf verwickelt werden. Ich halte das für eine sehr reale Möglichkeit.

Journalist: Und wenn das passiert, glauben Sie, dass die Chancen zu unseren Gunsten stehen?

Mohsen Rezaei: Ja, auf jeden Fall. Wir haben geheime Taktiken. Wir haben noch Karten, die wir ausspielen können. So Gott will, werden wir mit seiner Hilfe und Gnade weiterhin eine Politik der Unklarheit verfolgen – und wir werden sie überraschen.

Journalist: Glauben Sie, dass unsere Streitkräfte die zionistische Entität bisher überrascht haben?

Mohsen Rezaei: Ja, ja! Schauen Sie sich nur an, was der US-Botschafter in Tel Aviv selbst gesagt hat: Er sagte, dass sie in einer einzigen Nacht innerhalb weniger Stunden fünf Mal in Bunkern Schutz suchen mussten! Und in ihren eigenen Erklärungen heißt es: „Wir haben in unserer Geschichte noch nie einen solchen Krieg erlebt – auf dem Boden des besetzten Palästina. Wir hätten nie erwartet, dass der Iran so reagieren würde.“

Und dennoch verfügen wir noch über ungenutzte Fähigkeiten. So Gott will, werden wir sie im richtigen Moment einsetzen, wenn sie ihre Angriffe fortsetzen.

Journalist: Also haben wir derzeit die Oberhand.

Mohsen Rezaei: Ja, im Moment haben wir die Oberhand.

Journalist: Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, wie das zionistische Regime kleine Drohnen einsetzt, um Teheran und andere Gebiete zu überfliegen.

Mohsen Rezaei: Tatsächlich ging dem, was gestern und heute passiert ist, vor zwei oder drei Monaten ein Verstoß voraus: Kleine Drohnen wurden ins Land geschmuggelt – in Wälder, auf Dächer, sogar nach Teheran selbst. Ich fordere die lieben Menschen in Teheran dringend auf, die Dächer ihrer Häuser zu überprüfen … Sie haben verschiedene Modelle dieser Drohnen eingeschleust und sie dort positioniert. Es handelt sich um ferngesteuerte Flugzeuge, die auf bestimmte Ziele gelenkt werden.

Nach den Nachrichten, die ich heute gehört habe, ist ihr Vorrat an präzisionsgelenkten Bomben jedoch sehr begrenzt. Sie versuchen nun, die Situation vorsichtig zu manövrieren, um ihren Munitionsvorrat nicht zu erschöpfen. Ihr einziger wirklicher Trumpf sind derzeit diese sogenannten intelligenten Bomben.

Deshalb mussten sie auf diese kleinen Flugzeuge zurückgreifen – obwohl sie immer noch zu viel Angst haben, F-15 oder andere Jets in den iranischen Luftraum zu schicken. Sie sind gezwungen, ihre Angriffe aus dem irakischen Luftraum zu starten. Manchmal dringen ein, zwei oder sogar drei F-35-Flugzeuge in unseren Luftraum ein und verlassen ihn schnell wieder.

Unsere Streitkräfte sind, Gott sei Dank, solide und stark. Wir haben die Situation bisher gut gemeistert, und der Krieg wird effizient geführt. Es kann eine Zeit kommen, in der wir uns entscheiden, die Grenze zu überschreiten – aber das ist eine ganz andere Frage. Seit Ausbruch der Feindseligkeiten sind wir jedoch Schritt für Schritt, logisch und überlegt vorgegangen.

Journalist: Was meinen Sie mit „die Grenze überschreiten“?

Mohsen Rezaei: Wir könnten zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen, die konkrete Maßnahmen erfordern.

Journalist: In jedem Fall müssen die von Ihnen erwähnten Mittel – wie die kleinen unbemannten Flugzeuge, die an verschiedenen Orten stationiert sind und ferngesteuert werden – naturgemäß in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt sein. Wie kann man sich vorstellen, dass man mit solch begrenzten Ressourcen tief im Inneren eines so riesigen Landes mit einem Raketenarsenal dieser Größenordnung eine Konfrontation aufrechterhalten kann?

Mohsen Rezaei: Unser Land ist, so Gott will, groß genug, um zwanzig europäische Nationen aufzunehmen. Es ist riesig und weitläufig. Daher ist der Umfang der von ihnen eingesetzten Kapazitäten extrem gering – ja, sehr gering. Ein Großteil davon besteht aus vor Ort zusammengebauten Ersatzteilen. Das heißt, sie verstecken diese Komponenten beispielsweise in Fahrzeugen – genau wie beim Schmuggel von Treibstoff und Drogen –, da es sich nicht um große oder auffällige Systeme handelt, die direkt angegriffen werden können. In der Regel werden einige dieser Teile an bestimmte Orte oder abgelegene Gebiete wie Wälder transportiert und dort vor Ort zusammengebaut. Von dort aus werden sie in Lastwagen oder geschlossenen Fahrzeugen transportiert und später an anderen Orten installiert.

Derzeit arbeitet die Organisation Mujahedin-e Khalq mit ihnen zusammen. Innerhalb des Iran gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dieser Organisation und solchen Gruppen. Einige ihrer Aktivisten, die Zahlungen in US-Dollar erhalten haben, beteiligen sich aktiv an diesen Transportoperationen.

Journalist: Dann ist da noch das Problem des Führungsvakuums, das die zionistische Entität durch die Ermordung von Führern der Revolutionsgarde und anschließende Operationen zu schaffen versuchte. Stattdessen konnten wir jedoch die Stärke unserer Streitkräfte erleben: Die Führungspositionen wurden innerhalb von nur drei bis vier Stunden neu besetzt, und die Kommandostruktur wurde schnell und effizient neu organisiert. Was hat die Bevölkerung danach erlebt? Wie beurteilen Sie die Annahme der zionistischen Entität, dass die Schaffung eines Führungsvakuums Sie schwächen würde?

Mohsen Rezaei: Ich glaube, Israel hat eine schwerwiegende militärische Fehleinschätzung begangen. Sie gingen davon aus, dass der Iran ähnlich wie die Hisbollah sei, obwohl sie selbst die Hisbollah nicht zerschlagen konnten. Sie hätten aus dieser Erfahrung lernen müssen.

Schauen Sie sich die Führungspersönlichkeiten an, die innerhalb unserer Streitkräfte hervorgetreten sind. Generalmajor Pakpour zum Beispiel ist ein außergewöhnlich starker Feldkommandeur – mutig und mit einer bemerkenswerten operativen Vision.

Amir Hatami, der aus der regulären Armee kam, ist ein mutiger und erfahrener Offizier. Das Gleiche gilt für Herrn Mousavi im Luft- und Raumfahrtsektor. Und auch für Herrn Mousavi, der den ermordeten General Bagheri im Generalstab beerbt hat – er ist ein engagierter Mann, der mit der Widerstandsbewegung auf einer Linie steht.

Obwohl sie aus der regulären Armee stammen, besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Revolutionsgarden. Was der Feind getan hat, hat keine strukturellen Lücken innerhalb der Streitkräfte geschaffen. Man könnte sogar sagen, dass bestimmte Aspekte effektiver geworden sind, wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben.

Das ist der eine Punkt.

Zweitens verfügen wir nun über nicht weniger als zehn zusätzliche Ebenen ausgebildeter Kommandeure und Offiziere – einige aus der Generation, die im Krieg gekämpft hat, andere, die in späteren Jahren wertvolle Erfahrungen im Einsatz gesammelt haben, insbesondere im Kampf gegen den IS. Viele unserer Streitkräfte, die im Irak und in Syrien gegen den IS gekämpft haben, sind durch diese Erfahrungen zu hochrangigen Kriegsführern wie Hussein Kharrazi und Ahmad Kazemi geworden – junge, fähige Führer, die bestens darauf vorbereitet sind, die Streitkräfte zu befehligen.

Es war ein schwerwiegender Fehler seitens des israelischen Militärs, die tiefgreifende hierarchische Struktur und die robuste Führungsriege in unseren Reihen nicht zu erkennen. Diese interne Architektur und die organisatorische Entwicklung der Streitkräfte haben alle potenziellen Lücken vollständig ausgeglichen. Meiner Ansicht nach ist diese Herausforderung bereits bewältigt. Und in naher Zukunft wird unser geliebtes Volk sehen, dass diejenigen, die in die Fußstapfen unserer gefallenen Führer getreten sind, dafür sorgen werden, dass es zu keinem Ungleichgewicht oder Vakuum in der Führung der Streitkräfte kommt.

Das Oberkommando unter der Führung Seiner Eminenz, des Kommandanten, ist mit jedem dieser Führer bestens vertraut. Sie wurden mit Sorgfalt und Umsicht ausgewählt. Ich bin absolut zuversichtlich, dass es keine Führungslücke geben wird.

Journalist: Was können wir angesichts der aktuellen Umstände und der Kriegssituation, in der wir uns befinden, vom Volk erwarten? Was wird von den politischen Fraktionen erwartet? Und was wird von der Regierung erwartet? Bitte erläutern Sie dies jeweils separat.

Mohsen Rezaei: Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken. Unsere Feinde glaubten, dass sie durch die Auslösung eines Krieges und die Angriffe auf bestimmte Ziele die Bevölkerung vom Regime distanzieren könnten und dass die politischen Fraktionen sich gegenseitig beschuldigen würden, für das Geschehene verantwortlich zu sein.

Was wir jedoch erlebt haben, war, dass selbst Gegner der Islamischen Republik – ob im Ausland oder in den Reihen der Opposition –, ja sogar einige, die zuvor interviewt worden waren, erklärten: „Ich bin bisher dreimal inhaftiert worden, aber heute geht es um den Iran, und für mich ist dies der Iran, und ich würde gerne mein Leben dafür geben.“

Einmal mehr hat das iranische Volk gezeigt, dass es dasselbe Volk ist, das am 22. Bahman (11. Februar 1979, Sieg der Islamischen Revolution) die Revolution herbeigeführt hat, das zu seinem System und zu Iran stand und seine nationale Unabhängigkeit verteidigte.

Ich möchte dies betonen: So wie unsere heldenhafte Verteidigung gegen die brutale irakische Armee uns 35 Jahre Sicherheit gebracht hat, müssen wir heute dieser Prüfung mit aller Kraft begegnen – geduldig, ruhig und zuversichtlich. Krieg ist schließlich voller Entwicklungen und Schicksalsschläge. Wir schlagen zu, und sie schlagen zurück. Aber das Wichtigste ist, dass wir die kommenden Wochen mit Zusammenhalt, Solidarität und Einheit bewältigen – alle Fraktionen und alle Teile der Nation, so Gott will – mit Geduld und Standhaftigkeit, Hand in Hand.

Auch der Feind hat an dieser Front viel aufs Spiel gesetzt: Je stärker unsere nationale Einheit ist, desto tiefer sind seine Verzweiflung und Frustration. Er wird wissen, dass die Türen des Iran für ihn verschlossen sind. Die Tür zur Wiederholung der Qajar- und Pahlavi-Ära ist fest verschlossen. Das iranische Volk hat sich selbst gefunden und strebt nun nach Fortschritt. Es strebt nicht nach Bereicherung für den Krieg, sondern nach Entwicklung. Es strebt nach Unabhängigkeit, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

So werden wir, so Gott will, aus diesem Krieg siegreich hervorgehen und der Iran wird in den nächsten fünfzig Jahren Sicherheit genießen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Iran historisch gesehen etwa alle 35 Jahre mit einem Krieg konfrontiert war. Sehen Sie: Von 1320 bis 1359 (1941 bis 1980) im solaren Hijri-Kalender – fast vierzig Jahre vergingen – brach dann ein Krieg aus. Und jetzt, 35 Jahre später, ist ein weiterer Krieg ausgebrochen.

Wichtig ist, dass wir mit hoch erhobenem Haupt aus diesen Kriegen hervorgehen.

Nach dem Iran-Irak-Krieg sind wir mit unserer Würde unversehrt hervorgegangen und haben unsere Stärke aufgebaut. Ich sage Ihnen, dem iranischen Volk – aufgrund meiner tiefen Vertrautheit mit den iranischen Mudschaheddin, sowohl während der Zeit der Heiligen Verteidigung als auch heute –, dass wir aus diesem Krieg um ein Vielfaches stärker hervorgehen werden als vor den jüngsten Ereignissen. Daran besteht absolut kein Zweifel.

Das verborgene Potenzial unserer Jugend wird sich mit Stolz entfalten, und sie wird Ihnen einen Iran übergeben, der größer ist als vor diesem Krieg, so Gott will. Aber die Voraussetzung dafür ist Synergie. Die Voraussetzung ist Solidarität.

Journalist: Sardar, einige glauben, dass die schwierige wirtschaftliche Lage für die Menschen zu einer zu schweren Belastung geworden ist und dass sie erschöpft und nicht mehr in der Lage sind, geduldig zu bleiben. Wie sehen Sie das?

Mohsen Rezaei: Ja, ich stimme Ihnen zu.

Wir haben in Iran unter Inflation gelitten – und leiden weiterhin darunter – und stehen vor echten wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir stehen seit mehr als zehn oder fünfzehn Jahren unter schweren Wirtschaftssanktionen.

Aber es ist der Sieg, der alle Türen öffnet. Dieselben Amerikaner werden nach Ihrem Sieg demütig zu uns kommen und darum bitten, genau wie andere hier investieren zu dürfen.

Unser Sieg in diesem Krieg ist also das Tor zu Wohlstand, Produktion und Offenheit. Alle Türen werden uns offen stehen. Der Krieg, den wir jetzt führen, ist nur eine Engstelle oder ein entscheidender Wendepunkt auf dem Weg zum Gipfel. Er ist das letzte Hindernis, das wir überwinden müssen.

Und wenn wir den Gipfel dieses Aufstiegs erreicht haben, verspreche ich Ihnen – durch unseren Sieg in diesem Krieg –, dass sich die Türen für Investitionen, für Produktion und für alle Wege zum Wohlstand für unser Volk öffnen werden.

Deshalb bitte ich Sie als Soldaten dieses Vaterlandes und alle politischen Gruppierungen innerhalb dieser großen iranischen Nation, weiterhin hinter Ihren Söhnen in den Streitkräften – in der Revolutionsgarde, in der Armee, in den Sicherheitskräften und in der Basij – zu stehen, so wie Sie sie bisher unterstützt haben. So Gott will, werden wir alle diese Prüfung mit hoch erhobenem Haupt bestehen.

Journalist: Wieder einmal haben die Feinde sich schwer verrechnet. Sie wollten Zwietracht in der iranischen Gesellschaft säen, vielleicht in der Vorstellung, dass im Falle eines Krieges eine Polarisierung entstehen würde – mit einigen, die die Haltung gegenüber der zionistischen Entität unterstützen, und anderen, die sie ablehnen. Aber in dem Moment, als sich die Ereignisse überschlugen, herrschte Einheit. Alle, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, standen zusammen. Der Feind hat wahrscheinlich nicht mit einer so schnellen Bildung von nationalem Zusammenhalt und Solidarität gerechnet.

Mohsen Rezaei: Ja, sie hatten von der Unzufriedenheit im Land gehört – von der Inflation, den steigenden Preisen und anderen innenpolitischen Problemen. Aber sie haben das iranische Volk nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass diese Nation bereit ist, vier oder fünf ihrer Söhne für den Iran zu opfern. Sie kannten den Charakter dieses Volkes nicht. Das iranische Volk steht zu seiner Heimat, hinter dem Islam, verteidigt seine Revolution und ist zu großen Opfern bereit.

Sie dachten tatsächlich, wenn sie unsere Führer und Atomwissenschaftler ins Visier nehmen würden, würden die Menschen auf die Straßen strömen und rufen: „Stoppt den Krieg! Gebt auf! Tut, was Amerika verlangt!“ Warum sind wir unsererseits optimistisch? Sehen Sie: Amerika sagt: „Kommt an den Verhandlungstisch“, während es gleichzeitig Israel anweist, Angriffe zu starten. Was sagt uns das?

Es sagt uns, dass sie nicht auf den Erfolg Israels zählen. Sie halten die Tür für Verhandlungen offen, damit sie nicht mit leeren Händen dastehen, sollte Israel besiegt werden. Tatsächlich ist dieser Widerspruch – dass die USA zu Verhandlungen aufrufen, während Israel zuschlägt – ein Zeichen der Verzweiflung. Sie erwarten nichts Gutes von diesem Krieg und rechnen auch nicht damit, ihn unbeschadet zu überstehen.

Was uns betrifft, so können wir uns eine solche Doppelzüngigkeit unter keinen Umständen leisten. Ihr Ziel ist es, später zu sagen: „Na gut, dann erklären wir einen Waffenstillstand und verhandeln.“ Aber wie lange würde dieser Waffenstillstand halten? Wenn Israel beabsichtigt, den Iran in ein paar Monaten erneut anzugreifen oder später Sabotageakte wieder aufzunehmen, können wir nicht zulassen, dass der Iran zu einem weiteren langwierigen Sumpf wird – wie Syrien, der ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre oder noch länger andauert. Wir müssen diesen Aggressionen entschlossen ein Ende setzen – mit Entschlossenheit, Entschiedenheit und vollem Einsatz –, indem wir uns auf die Unterstützung der Bevölkerung stützen, die sich hinter unseren Streitkräften versammelt hat, damit, so Gott will, Sicherheit und Stabilität in unserem Land für viele Jahre herrschen mögen.

Journalist: Welche Rolle sollte die Regierung in diesem Zusammenhang spielen?

Mohsen Rezaei: Gott sei Dank ist die Regierung der Situation gewachsen und arbeitet eng mit den Streitkräften zusammen. Herr Bazrpash (Minister für Straßenbau und Stadtentwicklung) steht in ständigem Kontakt mit dem Militär, ebenso wie Herr Araghchi (Außenminister).

Vor dem Vorfall fanden sehr konstruktive Treffen statt, und derzeit finden Folgetreffen statt. Politische Amtsträger, Militärführer und die Streitkräfte stehen geschlossen zusammen.

Bislang ist Herr Bazrpash ohne zu zögern in die Fußstapfen des Revolutionsführers getreten. Er besitzt noch immer denselben Geist des Dschihad wie in den 1970er Jahren. Wir bezeichnen ihn als „Kämpfer der Heiligen Verteidigung“, da er während des Krieges an der Front stand. Dies ist der gesegnete Weg, dem er folgt. Heute sind wir eine Einheit: das Außenministerium, die Regierung und die Streitkräfte. Diese Koordination ist ein enormer Segen für die Verteidigung des Iran.

Journalist: Ich möchte noch einmal auf Ihren Ausdruck „das Schwert und der Schatz“ zurückkommen. Wenn dieser Konflikt mit einem Sieg der Islamischen Republik Iran endet und das Schwert in ihren Händen bleibt, wie wird dieses mächtigere Schwert das Kräfteverhältnis verändern?

Mohsen Rezaei: Viele Gleichgewichte werden sich verschieben. Eine Reihe von Ländern in unserer Umgebung werden aufrichtige und freundschaftliche Beziehungen zu uns suchen. Meiner Ansicht nach werden der Iran und seine Nachbarn in einer Union zusammenkommen, die in gewisser Weise der Europäischen Union ähnelt.

Letztendlich werden wir eine einheitliche Währung einführen. Wir werden ein Bündnis mit allen unseren Nachbarstaaten schmieden. Tatsächlich stelle ich mir die Schaffung einer vereinten islamischen Armee vor, die den Iran, die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten, die vier Großmächte, zusammen mit anderen Ländern zu einer Streitmacht vereint, die in der Lage ist, ausländische Mächte daran zu hindern, uns ihre Vorherrschaft aufzuzwingen.

Natürlich glauben wir an die Notwendigkeit, wirtschaftliche und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt aufzubauen, mit Ausnahme Israels. Wir müssen uns bemühen, die Region zu verbessern, so wie es die Europäer und andere getan haben.

All dies ist möglich, wenn wir uns vereinen, wenn wir Brüder und Verbündete werden. Der Schlüssel zu dieser Transformation ist ein Sieg des Iran.

An dem Tag, an dem wir Israel in diesem Krieg, so Gott will, eine harte Lektion erteilen, werden Sie es selbst sehen. Schauen Sie sich nur an, was in den letzten Tagen geschehen ist: Die meisten arabischen Staaten haben uns ihre Unterstützung zugesagt. Pakistan hat offen erklärt, dass es im Falle eines Atomangriffs Israels mit einem Atomschlag reagieren werde.

Die Stimmung der Muslime in der gesamten Region wird wie nie zuvor aufgeheizt sein. Je stärker unsere Position wird und je größer die Unterstützung unseres Volkes für seine Streitkräfte ist, desto eher werden wir diese gefährliche Meerenge durchqueren und das andere Ufer erreichen können – wo unserer Nation, so Gott will, ein Meer des politischen, militärischen und wirtschaftlichen Fortschritts erwartet.

Journalist: So Gott will. Und was wird in diesem Fall aus der zionistischen Entität werden?

Mohsen Rezaei: Sehen Sie, unsere Vision für die Zukunft Palästinas basiert auf der Rückkehr aller Palästinenser – Muslime, Christen und Juden – in das Land Palästina, wo ein Volksreferendum abgehalten wird und sie ihre eigene Verfassung ausarbeiten werden.

Letztendlich glauben wir immer noch an die Notwendigkeit, die Zionisten durch einen demokratischen Prozess aus den besetzten Gebieten zu entfernen. Das Volk muss zurückkehren, seine eigenen Vertreter wählen und seine Verfassung selbst schreiben.

Sobald wir uns nach der vernichtenden Niederlage Israels mit den islamischen Ländern vereint haben, glaube ich, dass die meisten Zionisten freiwillig gehen werden und die besetzten Gebiete ohne einen einzigen Schuss an die Palästinenser zurückgegeben werden.

Alles hängt davon ab, ob wir diese kritische Phase überstehen, diesen Gipfel erreichen und die islamischen Nationen auf unsere Seite bringen können. Wir müssen eine Union islamischer Länder in der Region des Persischen Golfs gründen. Kein einziger Zionist wird im besetzten Palästina bleiben – sie werden alle fliehen, und das Land wird ohne Krieg an seine rechtmäßigen palästinensischen Eigentümer zurückgegeben werden.

Journalist: Die Zeitung Ma’ariv selbst hat nach der jüngsten Welle von Angriffen im Rahmen der Operation „True Promise“ gestern Abend eingeräumt, dass die zionistische Entität in ihrer Geschichte noch nie unter so intensivem Raketenbeschuss gestanden hat. Das ist ein direktes Zitat. Der Bericht fuhr fort: „Wo ist der Premierminister? Wo ist er?“ Wie schätzen Sie also die aktuelle Lage des Premierministers ein?

Mohsen Rezaei: Höchstwahrscheinlich befindet er sich nicht mehr in den besetzten Gebieten, sondern ist an einen anderen Ort verlegt worden. Das allein offenbart ihre Absicht, weiterzumachen.

Lassen Sie mich diesen Punkt betonen: Ich bin mir des Ausgangs dieser Schlacht absolut sicher. Und ich spreche von dieser Gewissheit mit derselben Hoffnung, die ich vorhin zum Ausdruck gebracht habe – begründet in einer sorgfältigen Analyse der geopolitischen Realitäten in der Region.

Dennoch erinnere ich mich selbst und meine Brüder ständig daran, dass wir uns vor Arroganz hüten müssen. Ja, wir befinden uns in einem schwierigen Krieg – aber der bevorstehende Sieg ist zehnmal größer als der, den wir in dem uns aufgezwungenen Krieg errungen haben. Das Ausmaß und die Größe dieser Errungenschaft erfordern unsere Standhaftigkeit auf dem Schlachtfeld und die Unterdrückung Israels, so Gott will.

Journalist: Was während der acht Jahre der Heiligen Verteidigung erreicht wurde, galt an sich schon als große Errungenschaft. Aber jetzt sagen Sie, dass das, was wir erreichen werden, dies um ein Vielfaches übertreffen wird… Können Sie uns ehrlich und wahrheitsgemäß erklären, wie groß dieser Unterschied ist?

Mohsen Rezaei: Das habe ich bereits erklärt. Heute befinden wir uns in einer Position, in der wir den Gipfel, das Schwert und den Schatz vereinen. Ich weiß, dass diese Ausdrücke auch während der Heiligen Verteidigung verwendet wurden, aber sehen Sie sich nur den Unterschied an.

Vergleichen Sie unsere heutigen Fähigkeiten mit denen nach der Heiligen Verteidigung. Dieser Sieg hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen, was die Entwicklung von Raketen, Drohnen, Panzern, Artillerie und sogar die Medien angeht. Unser Sieg über Israel in diesem Krieg wird eine Transformation der geopolitischen Landschaft der Region bewirken. Danach werden weder Amerika noch Israel in der Lage sein, ihre Hegemonie über Westasien auszuüben.

Ihre Niederlage hier wird ihre Niederlage in ganz Westasien bedeuten, und dieser Verlust wird die regionale Dynamik vollständig zugunsten des Iran verändern. Ab dem Tag nach der Niederlage Israels werden alle Formen von zwiespältigen Beziehungen – wie die, die wir zu Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Kaukasus oder der Republik Aserbaidschan unterhalten – beendet sein.

Die Könige und Prinzen der Region werden nach Iran kommen und uns brüderlich die Hand schütteln – nicht weil wir, Gott bewahre, expansionistische Absichten hegen, sondern weil sie zu dem Schluss kommen werden, dass es besser ist, sich auf Iran zu verlassen, als von Amerika oder Israel abhängig zu sein. Iran ist ihre Schwester, und Iran will Fortschritt für sie.

Dies ist eine echte geopolitische Verschiebung. Die Region erlebt eine neue Neuordnung, während die Welt sich auf eine multipolare Ordnung zubewegt – während Amerika sich bemüht, eine bipolare Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn wir hier gewinnen, wird eine multipolare Welt entstehen. China wird ein Pol sein, Russland ein weiterer, und wir werden – zusammen mit den arabischen und islamischen Ländern – unseren eigenen bilden. Auch Europa wird seinen eigenen Pol haben.

In den nächsten 200 bis 300 Jahren wird die Welt nicht von einem bipolaren, sondern von einem fünfpoligen System regiert werden. Und wo beginnt das alles? Mit der Niederlage Israels in dieser Aggression gegen den Iran. Hier werden wir mit Gottes Hilfe, dem Segen des Allmächtigen und unter der Führung unseres Imam Mahdi (möge Gott sein Wiedererscheinen beschleunigen) den Sieg erringen. Für unser Volk werden sich Türen öffnen, die sich viele nicht einmal vorstellen können.

Ja, trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Inflation und der Not, die Sie sehen, wird sich die gesamte Lage ändern. Und obwohl ich wiederhole, dass der Krieg hart und schwierig ist, müssen wir durchhalten – so Gott will.

Meine Botschaft lautet: Wenn wir diesen Krieg mit Zusammenarbeit, Verständnis, Vernunft, Kreativität und Besonnenheit führen – und ohne Eile … Ja, ich weiß, dass es Stimmen gibt, die eine Eskalation der Operationen und Bemühungen fordern, aber dieser Krieg muss klug geführt werden.

Und er wird in der Tat klug geführt – vom Oberbefehlshaber der Streitkräfte bis zu den Feldkommandanten sind alle an der Führung dieses Krieges beteiligt. Und diese Führung wird, so Gott will, zu einem entscheidenden Sieg führen. Wir alle werden Errungenschaften erleben, die sich in das kollektive Gedächtnis der Nation einprägen werden.

Journalist: Und wo werden wir dann in Bezug auf Technologie und Fortschritt stehen – insbesondere im nuklearen Bereich?

Mohsen Rezaei: Wir werden weiterhin davon Abstand nehmen, eine Atombombe zu entwickeln. Natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, aber wir werden uns weiterhin an die Fatwa Seiner Eminenz, des Oberhaupts, halten und entsprechend handeln. Wir müssen abwarten, wie sich die Ereignisse entwickeln, aber derzeit haben wir nicht die Absicht, eine Atomwaffe zu entwickeln.

Journalist: Im Bereich der Medien, die in Konfliktzeiten eine zentrale Rolle spielen, verläuft die Situation heute nach einem bekannten Muster. Was in verschiedenen Mediennetzwerken ausgestrahlt oder im Cyberspace verbreitet wird, sorgt oft für Besorgnis in der Öffentlichkeit, insbesondere angesichts der verwirrenden Mischung aus korrekten und falschen Informationen, die online zu finden sind.

Manche Menschen neigen dazu, diese Informationen für wahr zu halten. Bislang gab es eine Flut von Berichten über verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die angeblich Ziel von Luftangriffen – sei es in Teheran oder anderswo – im Zusammenhang mit Operationen unserer Streitkräfte in den besetzten Gebieten waren. Die meisten dieser Berichte sind voller Gerüchte und widersprüchlicher Darstellungen, von denen einige wahr, viele jedoch falsch sind.

In einem solchen Kontext ist es von entscheidender Bedeutung, die Lage zu kontrollieren – insbesondere die Medienberichterstattung – und die Öffentlichkeit über die wahre Natur der Berichte zu informieren. Zumindest müssen wir daran arbeiten, die Ängste und Spannungen der Menschen abzubauen. Schließlich ist auch dies eine Form der Kriegsführung: Die Medien sind auf dem Schlachtfeld im Einsatz.

Mohsen Rezaei: Sehen Sie, Herr Khosravi – diese Medien stehen in Verbindung mit Eliten, politischen Bewegungen und Fraktionen aus dem gesamten Spektrum. Als Soldat in den Reihen des iranischen Volkes fordere ich dringend ernsthafte Diskussionen über die Natur dieses Krieges und seine weitreichenden Folgen.

Warum wurden die Verhandlungen auf halbem Wege abgebrochen und stattdessen der Weg des Krieges eingeschlagen? Warum? Beschränkt sich das Problem allein auf die Atomfrage? Oder ist auch die Raketenfrage ein Ziel? Und wie geht es weiter?

Diese Fragen müssen gründlich analysiert werden. Wenn unsere Eliten zu einem einheitlichen strategischen und interpretativen Verständnis der Natur dieses Krieges gelangen, wird dieser Konsens alle Medien und politischen Gruppen gleichermaßen beeinflussen.

Unser Problem heute ist, dass einige immer noch Zweifel daran hegen, dass Israel einen Angriff auf den Iran überhaupt starten könnte. Aus unserer Sicht hält sich diese Skepsis, weil die Tiefe des Problems noch nicht verstanden wurde.

Sie glauben, es gehe lediglich um die Anreicherung von Uran. Aber wenn die wahre Natur dieses Krieges offenbart würde – wenn klar würde, was die andere Seite wirklich will und warum sie mitten in den Verhandlungen zum Krieg gegriffen hat, obwohl der Iran gerade dabei war, seinen Vorschlag vorzulegen –, dann würde das Bild anders aussehen.

Welches Interesse hätte der Iran daran, die Gespräche zu torpedieren? Herr Araghchi sollte am Sonntag unseren Verhandlungsplan vorstellen. Es ist also offensichtlich: Nicht wir haben die Gespräche abgebrochen.

Journalist: Glauben Sie, dass selbst wenn wir – rein hypothetisch – einer vollständigen Einstellung der Anreicherung zugestimmt hätten, es dennoch zum Krieg gekommen wäre?

Mohsen Rezaei: Ob wir verhandelt hätten oder nicht, sie hätten uns angegriffen. Ganz gleich, welcher Form der Anreicherung wir zugestimmt hätten … selbst wenn wir eine Null-Anreicherung akzeptiert hätten, hätte das keinen Unterschied gemacht.

Die Anreicherung steht als Hindernis für die nächsten Schritte. Wie wir Kämpfer sagen, ist es ein Schützengraben. Diese Anreicherung an sich ist eine Form des Widerstands. Sie ist der erste Schützengraben, der die Durchsetzung der Forderungen und Diktate der Amerikaner und Zionisten blockiert. Wir haben diesen Schützengraben gehalten, damit sie nicht tiefer in den Iran vordringen konnten. Sonst wäre als Nächstes die Raketenfrage gekommen. Und danach hätten sie unsere Bewegungsfreiheit aus dem Irak und anderen Nachbarländern und darüber hinaus eingeschränkt. Keine Form der Kommunikation wäre erlaubt gewesen.

Sie hätten Schritt für Schritt vorgegangen. Nach dem Iran – ja, nach dem Iran – hätten sie sich dem Irak zugewandt.

Die Irak-Frage ist ernst. Sie hatten bereits darüber debattiert, ob sie mit dem Irak oder dem Iran beginnen sollten. Am Ende beschlossen sie: Lasst uns zuerst den Iran schlagen – dann wird der Irak uns wie reife Früchte in die Hände fallen, ohne uns in einen Sumpf der Konfrontation zu ziehen.

Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke: Wenn unsere geschätzten Analysten und angesehenen Eliten ernsthafte, vernünftige Debatten führen würden – sogar innerhalb der nationalen Rundfunkbehörde selbst (und ich fordere meinen lieben Bruder Herrn Jebelli [Generaldirektor der IRIB, der staatlichen Medienorganisation des Iran] auf, diese Tür zu öffnen) –, könnten wir sehr leicht einen nationalen Konsens über die wahre Natur dieses Krieges erreichen.

Und wenn wir sie besiegen – so Gott will –, wird sich für den Iran ein weites Feld eröffnen, was seine nationale Sicherheit und seinen nationalen Fortschritt angeht.

Journalist: Denn einige aktuelle Analysen legen nahe, dass sie in Erwartung der entschiedenen Haltung des Iran zur Anreicherung – und seiner Weigerung, das Prinzip der Nullanreicherung zu akzeptieren – absichtlich die Verhandlungen gesprengt und ihre Aggression gestartet haben. Manche Leute sehen einfach nicht das ganze Bild.

Mohsen Rezaei: Sehen Sie, die Anreicherung hat zwei Dimensionen. Zum einen ist sie eine Industrie – warum sollten wir sie also aufgeben? Aber noch wichtiger ist, dass die industrielle Anreicherung einen Verteidigungsgraben darstellt, der den Feind daran hindert, weiter vorzustoßen. Und dieser Aspekt wird leider selten mit der Aufmerksamkeit bedacht, die er verdient.

Journalist: Ist die Anreicherung Ihrer Meinung nach ein realistisches Ziel?

Mohsen Rezaei: Ja, die Anreicherung ist eine realistische Notwendigkeit. Wenn wir sie nicht besitzen, werden wir letztendlich gezwungen sein, Milliarden von Dollar für den Import angereicherter Materialien auszugeben – sei es für medizinische Zwecke oder zur Stromerzeugung. So viel ist sicher.

Aber noch wichtiger ist, dass die Anreicherung eine defensive Festung ist, die uns vor weiteren Forderungen schützt. Wäre es nur um die Anreicherung gegangen, hätten die Verhandlungen fortgesetzt werden können. Warum haben sie dann zum Krieg gegriffen?

Die Tatsache, dass sie einen Krieg begonnen haben, beweist, dass sie mehr wollen als nur die Einstellung der Anreicherung. Wenn die Anreicherung wirklich das einzige Problem wäre, hätten wir unseren Vorschlag vorgelegt, Verhandlungen aufgenommen und mögliche Kompromisse ausgelotet. Wir hätten vielleicht sogar eine dritte Formel für eine bestimmte Frage gefunden.

Aber wo? Sie haben die Prämisse von vornherein abgelehnt. Und das allein ist ein klarer Beweis dafür, dass sie mehr wollen als nur die Einstellung der Anreicherung. Was sie anstreben, ist die Zerstörung der Verteidigungslinie, die die Anreicherung darstellt.

Selbst wenn wir die Anreicherung vollständig aussetzen würden – wenn wir daran glauben, sie akzeptieren und unterschreiben würden –, würden sie einfach die nächste Forderung stellen.

Journalist: Glauben Sie also, dass die Islamische Republik Iran durch ihre Zustimmung zu Verhandlungen den Amerikanern effektiv alle Vorwände genommen hat, die sie bisher benutzt haben – und dass sie dennoch zu ihrem vorgefertigten Szenario zurückgekehrt sind?

Mohsen Rezaei: Genau. Das habe ich immer wieder gesehen. Die Maßnahmen Seiner Eminenz, des Oberhaupts, zeugen von echter Weisheit.

Ich selbst gehörte zu denen, die sich gegen die Verhandlungen ausgesprochen haben – nicht aus Hartnäckigkeit, sondern weil ich die Schwere der Lage erkannt und die Aussicht auf einen Krieg mit größter Ernsthaftigkeit betrachtet habe. Ich habe immer gesagt: Selbst wenn wir verhandeln, ist ein Krieg unvermeidlich.

Mehrere Kommandeure sind gefallen – einigen von ihnen, möge Gott ihnen gnädig sein, habe ich gesagt: Der Krieg ist eine ausgemachte Sache. Deshalb hatte ich Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Verhandlungen. Aber heute verstehe ich voll und ganz, wie weitsichtig und wirksam die Weisheit des Revolutionsführers wirklich war. Er hat die Situation durchschaut. Er hat die Karten des Feindes aufgedeckt.

Sie haben nun bewiesen, dass sie nie die Absicht hatten, auf Augenhöhe zu verhandeln. Mit dem Krieg, den sie begonnen haben, haben sie ihre wahren Ziele offen erklärt. Sie haben ihre Forderungen offen dargelegt. Und damit haben sie ihre Absichten offenbart.

Heute sind die Einheit unseres Volkes, die überwältigend positive Resonanz in der weltweiten öffentlichen Meinung, die Unterstützung anderer Nationen für unsere Front und die Solidarität zwischen dem Volk und unseren Streitkräften große Erfolge.

Sie hat sich zu einer immer größer werdenden Kraft entwickelt. Mit anderen Worten: Die Weisheit des Revolutionsführers hat eine aufstrebende Macht zur Verteidigung des Iran hervorgebracht.

Journalist: Sehr gut. Wir haben noch etwa zwei Minuten Zeit. Möchten Sie zum Abschluss noch etwas sagen?

Mohsen Rezaei: Ja.

Vielleicht ist es am besten, wenn ich zum Abschluss hier an diesem Ort sage: Ich hoffe, dass ich Seine Eminenz, den Führer, die Hand küssen darf. Und ich bitte ihn, mir einen Einsatz vor Ort zuzuweisen. Ihr, die ihr eure Kampfanzüge angezogen habt – möge Seine Eminenz mir einen Einsatz an der Front zuweisen.

So Gott will, werde ich auf dem Schlachtfeld an der Front Seite an Seite mit meinen Mudschaheddin-Brüdern stehen.

Journalist: Vielen Dank.